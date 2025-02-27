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Единственная угроза для НАТО - страны-члены, которые не вкладывались в армию, - Рубио

НАТО под угрозой из-за недостаточных расходов на оборону

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что угрозой для НАТО являются страны-члены Альянса, которые не тратят достаточно средств на оборону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

"НАТО ничего не угрожает. Единственное, что ставит НАТО под угрозу, это то, что у нас есть члены НАТО, которые почти не имеют армий, или чьи армии не очень боеспособны, потому что они потратили 40 лет, не тратя на них никаких денег. Мы были и есть НАТО", - сказал он.

По словам Рубио, речь идет о богатых странах, особенно в Западной Европе, которые "имеют много денег" и которые "должны были бы инвестировать их в свою безопасность, но не делают этого".

"У вас есть страны, которые тратят 1,5% или 1% своей экономики, и мы просто не можем продолжать это субсидировать. Это несправедливо и нежизнеспособно. Что ставит НАТО под угрозу - так это то, что в некоторых случаях у нас нет членов Альянса. Сейчас это сделали другие. Польша, Чехия - есть куча стран, которые сделали это, но некоторые не сделали. И это богатые страны - Германия, Франция", - сказал госсекретарь США.

Также читайте: Нужно понять требования России, чтобы оценить ее готовность закончить войну в Украине, - Рубио

Увеличение расходов на оборону

Ранее премьер Стармер заявил, что Великобритания будет тратить 2,5% ВВП на оборону до 2027 года.

В следующем году Латвия выделит 4% ВВП на оборонные расходы, в последующие годы показатель должен вырасти до 5%.

Глава Минобороны Германии Писториус сказал, что вопрос расходов 5% ВВП на оборону пока не стоит, сами США до этого еще очень далеки.

Литва и Эстония поддались "хорошему и конструктивному" давлению президента США Дональда Трампа и пообещали увеличить расходы на оборону на 5% от своего ВВП в стремлении резко увеличить военный потенциал. Они стали первыми странами НАТО, которые приняли такое решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Каллас и Рубио в Вашингтоне отменена, - СМИ

Автор: 

Европа (1833) НАТО (9948) Рубио Марко (133)


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Топ комментарии
+15
Найбільша загроза для НАТО - країни-члени, які починають загравати з агресором!
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27.02.2025 11:46
+9
а шо там вітя орбан? вкладався чи ні в нато?
чи його не чіпають яко шниря @уйловського?
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27.02.2025 11:51
+8
На ці всі заяви нової американської влади є тільки одне питання - чим займався Трамп і Ко у попередню каденцію з 2017 по 2021 роки !?
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27.02.2025 11:47
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А самі сишиа скільки витрачають пʼять відсотків? А ні тільки 2,1 ну то таке.
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27.02.2025 11:45 Ответить
Так США ж цьому сприяли - розмістили в Німеччині віиська і ядерку -- вона и розслабилась
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27.02.2025 11:46 Ответить
Найбільша загроза для НАТО - країни-члени, які починають загравати з агресором!
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27.02.2025 11:46 Ответить
Йдеться про потенціальні загрози, які матимуть наслідки в майбутньому, а не про здійснений напад.
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27.02.2025 13:19 Ответить
Слушне зауваження, і було воно доречне до 2014 року, коли путіним в країні захоплювались, а російський народ вважався братнім. Тоді мало хто з притомних вже зрозумів, хто для нас потенційний ворог і загроза на тлі подій в Грізії...
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27.02.2025 14:50 Ответить
Може це моя особиста думка, але звісно на НАТО ніхто не нападав, бо воно таке страшне, що всі бояться... А не дай Боже дійде до діла, то виявиться воно такою ж мильною бульбашкою, як і "могутня друга армія світу", яка спіткнулась о "другу тракторну бригаду" під Бахмутом.
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27.02.2025 15:01 Ответить
На ці всі заяви нової американської влади є тільки одне питання - чим займався Трамп і Ко у попередню каденцію з 2017 по 2021 роки !?
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27.02.2025 11:47 Ответить
Шо вони курять? Хтось знає?
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27.02.2025 12:03 Ответить
за попередньої каденції рудого донні ракетні есмінці 6-го флоту вмс сша відвідували чорне море
якось так було...
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27.02.2025 12:05 Ответить
І що вони там робили? На прогулку приїхали?
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27.02.2025 12:19 Ответить
робили вигляд світового домінування
а не подобається - влупимо ракетами
якось так тоді було
ердогану сподобалося
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27.02.2025 12:21 Ответить
Ну в чем то согласен, в 1997 году в НАТО хотелками приняли стремные страны иждивенцев блока Албания, Словакия, Венгрия,Болгария там нет баз НАТО они ведут политику сидим на двух табуретках и так далее или НАТО переформатируется или распадётся как и ЕС и воссоздали что то иное новое по иным принципам союза..Украина могла бы новые блок военный воссоздать вокруг себя ...
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27.02.2025 11:50 Ответить
а шо там вітя орбан? вкладався чи ні в нато?
чи його не чіпають яко шниря @уйловського?
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27.02.2025 11:51 Ответить
Усіх Членів поставити на своє місце . Хто саме менше платить , а чому мало бо за гроші росії, а вона не буде втрачатись в Нато. І флюгер тут не проходить.Пора і дуже Бистро аж Бігом.
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27.02.2025 11:51 Ответить
Не переймайся, дурнуватий Рубіо: китай з кацапією вкладалися і продовжують вкладатися. Звісно, що вони для США не є загрозою.

А от "люксембург" -- то найбільша загроза для США. Чи може Румунія..
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27.02.2025 11:53 Ответить
Ну по такой логике Вова Вовыч точно не враг для НАТО. Он-то вкладывался в армию, хотя есть нюанс
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27.02.2025 11:54 Ответить
тепер головна загроза НАТО це США з своїми союзниками РФ, Китай, Угорщина, Словаччина та Північна Корея.
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27.02.2025 11:55 Ответить
Якщо Рубіо каже, що загрозою НАТО є недостатні кошти на озброєння то навіщо тоді сама ця організація якщо в неї немає зовнішніх ворогів?
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27.02.2025 11:56 Ответить
происходит то что в общем и ожидалось с приходом ипанутого деда с белкой на голове
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27.02.2025 11:57 Ответить
И с этими откровенными подонками и идиотами Украина будет о чем-то договариваться?!
Вся эта гоп-компания Трампа засуживает одного - свинцового импичмента!
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27.02.2025 12:05 Ответить
Зараз загроза для НАТО це адміністрація Трамбона. А якщо хтось не вкладається, виженить його геть
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27.02.2025 12:10 Ответить
Такими темпами скоро будуть судити тих, хто вбив Усаму бін Ладена.
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27.02.2025 12:15 Ответить
війну проти іраку оголосили після того, як Пауелл потряс пробіркою з каламутною рідиною, нібито ірак має хімічну зброю, ось тільки ніякої хімії в іраку не було, а країну рознесли на шматки.

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27.02.2025 15:20 Ответить
зараз головна загроза для НАТО це руде опудало президент імбіцил Трамп
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27.02.2025 12:22 Ответить
Можливо. Але найбільшою загрозою для НАТО є Трамп та трампистська Америка.
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27.02.2025 12:52 Ответить
Цікаво, а коли Пентагон отримає наказ від Маска перенацілити МБР на Брюссель, Лондон, Париж...? Чи вже отримав?
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27.02.2025 12:56 Ответить
Рубіо, шо там орбан ? сильно всрався вклався ?
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27.02.2025 14:17 Ответить
 
 