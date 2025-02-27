Единственная угроза для НАТО - страны-члены, которые не вкладывались в армию, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что угрозой для НАТО являются страны-члены Альянса, которые не тратят достаточно средств на оборону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

"НАТО ничего не угрожает. Единственное, что ставит НАТО под угрозу, это то, что у нас есть члены НАТО, которые почти не имеют армий, или чьи армии не очень боеспособны, потому что они потратили 40 лет, не тратя на них никаких денег. Мы были и есть НАТО", - сказал он.

По словам Рубио, речь идет о богатых странах, особенно в Западной Европе, которые "имеют много денег" и которые "должны были бы инвестировать их в свою безопасность, но не делают этого".

"У вас есть страны, которые тратят 1,5% или 1% своей экономики, и мы просто не можем продолжать это субсидировать. Это несправедливо и нежизнеспособно. Что ставит НАТО под угрозу - так это то, что в некоторых случаях у нас нет членов Альянса. Сейчас это сделали другие. Польша, Чехия - есть куча стран, которые сделали это, но некоторые не сделали. И это богатые страны - Германия, Франция", - сказал госсекретарь США.

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Увеличение расходов на оборону

Ранее премьер Стармер заявил, что Великобритания будет тратить 2,5% ВВП на оборону до 2027 года.

В следующем году Латвия выделит 4% ВВП на оборонные расходы, в последующие годы показатель должен вырасти до 5%.

Глава Минобороны Германии Писториус сказал, что вопрос расходов 5% ВВП на оборону пока не стоит, сами США до этого еще очень далеки.

Литва и Эстония поддались "хорошему и конструктивному" давлению президента США Дональда Трампа и пообещали увеличить расходы на оборону на 5% от своего ВВП в стремлении резко увеличить военный потенциал. Они стали первыми странами НАТО, которые приняли такое решение.

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