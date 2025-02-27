Взятие Котлино сорвало планы РФ по захвату Покровска, - ОСГВ "Хортица"

Установление контроля над Котлино дало ВСУ возможность срывать наступательные планы врага на Покровском направлении и уничтожать аномально большое количество российских войск.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это очень важно, потому что именно на Покровском направлении, где россияне прилагают больше всего усилий, где сконцентрировано самое большое количество их войск, где происходит самое большое количество боестолкновений, который является главным сейчас в их замысле, а я имею в виду именно замысел на взятие южной части Донецкой области, которая должна включать в себя охват и захват Покровска, вот именно там у них идут самые большие неудачи. Именно там украинские войска сумели перейти к эффективному виду активной обороны, в процессе которого не просто мы держим позиции, но и уничтожаем аномально большое количество врага и вместе с тем ходим в чувствительные для врага контратаки, срывая его замыслы", - отметил спикер.

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По его словам, российские войска пытались установить огневой контроль над трассой Покровск-Днепр, но после украинской контратаки на Котлино этот замысел провалился.

"Замысел россиян был таков: выйти на трассу, установить над ней сначала огневой, а затем и физический контроль. Но как раз после контратаки на Котлино мы можем говорить о том, что этот план у них сейчас не складывается. Там есть несколько факторов, на которые жалуются сами россияне. Я могу назвать три: доминирование украинских дронов, второе - это нехватка личного состава, о чем весело слышать из уст российских военкоров, и третье - КАБы стали низкоэффективными, поскольку из-за украинского РЭБ им стало труднее наводиться, - пояснил Трегубов.

Также он отметил, что из-за нехватки техники оккупанты все чаще используют гражданские автомобили. В то же время весенняя оттепель еще больше усложнит им передвижение на этом участке фронта.

Напомним, в среду, 27 февраля, сичеславские десантники взяли под контроль Котлино на Покровском направлении.

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