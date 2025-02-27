Взятие Котлино сорвало планы РФ по захвату Покровска, - ОСГВ "Хортица"
Установление контроля над Котлино дало ВСУ возможность срывать наступательные планы врага на Покровском направлении и уничтожать аномально большое количество российских войск.
Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Это очень важно, потому что именно на Покровском направлении, где россияне прилагают больше всего усилий, где сконцентрировано самое большое количество их войск, где происходит самое большое количество боестолкновений, который является главным сейчас в их замысле, а я имею в виду именно замысел на взятие южной части Донецкой области, которая должна включать в себя охват и захват Покровска, вот именно там у них идут самые большие неудачи. Именно там украинские войска сумели перейти к эффективному виду активной обороны, в процессе которого не просто мы держим позиции, но и уничтожаем аномально большое количество врага и вместе с тем ходим в чувствительные для врага контратаки, срывая его замыслы", - отметил спикер.
По его словам, российские войска пытались установить огневой контроль над трассой Покровск-Днепр, но после украинской контратаки на Котлино этот замысел провалился.
"Замысел россиян был таков: выйти на трассу, установить над ней сначала огневой, а затем и физический контроль. Но как раз после контратаки на Котлино мы можем говорить о том, что этот план у них сейчас не складывается. Там есть несколько факторов, на которые жалуются сами россияне. Я могу назвать три: доминирование украинских дронов, второе - это нехватка личного состава, о чем весело слышать из уст российских военкоров, и третье - КАБы стали низкоэффективными, поскольку из-за украинского РЭБ им стало труднее наводиться, - пояснил Трегубов.
Также он отметил, что из-за нехватки техники оккупанты все чаще используют гражданские автомобили. В то же время весенняя оттепель еще больше усложнит им передвижение на этом участке фронта.
Напомним, в среду, 27 февраля, сичеславские десантники взяли под контроль Котлино на Покровском направлении.
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Гірше з дронами на оптиці. Наразі протидії немає, і невідомо, як її взагалі організувати, а дронів з кожним днем все більше.
коли у першу світову появились літаки, дуже скоро зрозуміли що боротись з літаком (мається на увазі ефективно) може тільки інший літак. так і тут всі вище описані методи то напів міри. треба винайти дрон-винищувач
а дрон збивати з розпізнаванням на фоні неба - то треба щоб той дрон перед носом висів, і то не факт. просто порівняйте як виглядає літак коли летить недалеко від вас, наскільки він виглядає меншим, а тут дрон...
і звук теж не поможе. навіть реактивний двигун чути коли літак вже біля тебе і пролетів над тобою, як він наближається то не чути взагалі.
на мою думку - хто навчиться протидіяти дронам той і буде "король гори "в наступних війнах
За основу взяв британську піхотну турель 80х років експериментальну.
Вплив йде на антени УМПК, вже безпосередньо на підльоті до цілі.
Проти такого затратного метода вже нічого не вдієш. Або збивати самі бомби, або носії.
До носіїв не дотягнемось, свого немає, чужі не дали. Бомби збивати у такій кількості теж немає засобів.
До носія у повітрі дотягнутись - треба ЗРК або ракети класу "повітря-повітря" з дальністю мінімум 200 км, плюс радари з дальністю 400+ км для виявлення і підсвітки.
І так кицюньо плануюча бімба у польоті може змінювати курс, вона не летить строго по прямій до цілі.