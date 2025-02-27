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Взятие Котлино сорвало планы РФ по захвату Покровска, - ОСГВ "Хортица"

Боевые действия на востоке на утро 30 января

Установление контроля над Котлино дало ВСУ возможность срывать наступательные планы врага на Покровском направлении и уничтожать аномально большое количество российских войск.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это очень важно, потому что именно на Покровском направлении, где россияне прилагают больше всего усилий, где сконцентрировано самое большое количество их войск, где происходит самое большое количество боестолкновений, который является главным сейчас в их замысле, а я имею в виду именно замысел на взятие южной части Донецкой области, которая должна включать в себя охват и захват Покровска, вот именно там у них идут самые большие неудачи. Именно там украинские войска сумели перейти к эффективному виду активной обороны, в процессе которого не просто мы держим позиции, но и уничтожаем аномально большое количество врага и вместе с тем ходим в чувствительные для врага контратаки, срывая его замыслы", - отметил спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал позиции Сил обороны в Волчанске, проводил штурмы в районах Константинополя и Раздольного, - ОСГВ "Хортица"

По его словам, российские войска пытались установить огневой контроль над трассой Покровск-Днепр, но после украинской контратаки на Котлино этот замысел провалился.

"Замысел россиян был таков: выйти на трассу, установить над ней сначала огневой, а затем и физический контроль. Но как раз после контратаки на Котлино мы можем говорить о том, что этот план у них сейчас не складывается. Там есть несколько факторов, на которые жалуются сами россияне. Я могу назвать три: доминирование украинских дронов, второе - это нехватка личного состава, о чем весело слышать из уст российских военкоров, и третье - КАБы стали низкоэффективными, поскольку из-за украинского РЭБ им стало труднее наводиться, - пояснил Трегубов.

Также он отметил, что из-за нехватки техники оккупанты все чаще используют гражданские автомобили. В то же время весенняя оттепель еще больше усложнит им передвижение на этом участке фронта.

Напомним, в среду, 27 февраля, сичеславские десантники взяли под контроль Котлино на Покровском направлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ пытаются с юга обойти Белогоровку, уничтожена бронетехника врага на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортица"

Автор: 

ОСГВ Хортица (330) Донецкая область (9498) Покровский район (501) Котлино (17)


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Топ комментарии
+4
Про ФАБи з УМПК правда, їх ще за часів Авдіївки навчились збивати з курсу, іноді просто на голови русні. Зараз ці пристрої стали приблизно такими ж розповсюдженими, які звичайний окопний РЕБ.
Гірше з дронами на оптиці. Наразі протидії немає, і невідомо, як її взагалі організувати, а дронів з кожним днем все більше.
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27.02.2025 12:25
+4
А от турелі з самонаведенням можуть підійти. Кажуть, оптоволоконні дрони не такі маневрені, як на радіокеруванні, що даватиме зайвий час турелі розпізнати ціль і навестись.
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27.02.2025 12:35
+3
Звісно ускладнює, просто для наступів треба значно більше маневреності, ніж для оборони.
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27.02.2025 12:56
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Про ФАБи з УМПК правда, їх ще за часів Авдіївки навчились збивати з курсу, іноді просто на голови русні. Зараз ці пристрої стали приблизно такими ж розповсюдженими, які звичайний окопний РЕБ.
Гірше з дронами на оптиці. Наразі протидії немає, і невідомо, як її взагалі організувати, а дронів з кожним днем все більше.
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27.02.2025 12:25 Ответить
думаю потрібно щось підпалювати перед позиціями, оптика чудово горить.
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27.02.2025 12:28 Ответить
Тоді це має бути суцільна смуга вогню, що постійно горить, та ще й на деякій відстані від позицій. Нереально.
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27.02.2025 12:31 Ответить
А от турелі з самонаведенням можуть підійти. Кажуть, оптоволоконні дрони не такі маневрені, як на радіокеруванні, що даватиме зайвий час турелі розпізнати ціль і навестись.
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27.02.2025 12:35 Ответить
Не маневрені, зате швидкі. Й турель вийде складною, отже, дорогою, отже, мало розповсюдженою. Таких рішень поки немає. Навіть лазери протидронові вже є, автоматизованої кінетичної зброї - ні.
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27.02.2025 12:36 Ответить
Ну кажуть, кулеметні турелі вже ставлять на позиції і вони працюють замість кулеметника. Як варіант причепити зверху ще систему наведення, та й варіант готовий. Правда, цю систему треба ще вигадати і масштабувати.
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27.02.2025 12:46 Ответить
Такі турелі добре б'ють по піхоті, але дрон - інша ціль. Маленька, швидка, маневрує у трох координатах. Одне тільки своєчасне виявлення чого коштує, не кажучи про знищення.
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27.02.2025 12:48 Ответить
Ну, головне почати. Буде спочатку дорого, а потім подешевшає. Ну або кожному піхотинцю по дробовику видати, що авжеж нічого не гарантує.
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27.02.2025 12:58 Ответить
Останнє - найбільш реалістично. Що і робиться, хоча масштаби далекі від потрібних.
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27.02.2025 13:07 Ответить
вставлю і я свої 5 коп.
коли у першу світову появились літаки, дуже скоро зрозуміли що боротись з літаком (мається на увазі ефективно) може тільки інший літак. так і тут всі вище описані методи то напів міри. треба винайти дрон-винищувач
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27.02.2025 18:00 Ответить
Це вже є, навіть на Цензорі відео показували, але масштаби мізерні.
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28.02.2025 08:38 Ответить
І ще. Автоматичне наведення існує вже сто років, а на youtube є майстри, у яких можна просто купити готовий код баксів за 50. Людина взагалі не може ухилитися від пострілу, нуль шансів, б'є на випередження вираховуючи швидкість того хто біжить. От детекція дронів не візуальна це складніше. Тобто зробити щоб вона била по чомусь, що відрізняється від загального кольору неба раз плюнути. А от вести вогонь по дрону який так далеко, що його не видно, маємо проблеми з радаром. Радари є, 80 баксів штука, але спеціалістів які мають готове рішення для комплексу, ну я знаю де один такий є в військовому інституті. Але його вже мабуть відправили кудись далеко і не по фаху окопи рити.
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27.02.2025 17:37 Ответить
всякий "технічний зір і донаведення" наробило шуму і забуксувало. не получається чомусь!
а дрон збивати з розпізнаванням на фоні неба - то треба щоб той дрон перед носом висів, і то не факт. просто порівняйте як виглядає літак коли летить недалеко від вас, наскільки він виглядає меншим, а тут дрон...
і звук теж не поможе. навіть реактивний двигун чути коли літак вже біля тебе і пролетів над тобою, як він наближається то не чути взагалі.
на мою думку - хто навчиться протидіяти дронам той і буде "король гори "в наступних війнах
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27.02.2025 18:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=a1hjUXcTysg Лідари. Просто цим ніхто не займається. Інше питання, що гарні лідари з великою дальністю пристойно коштують. Взагалі щоб цим зайнятись треба запит, його немає.
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27.02.2025 22:18 Ответить
Вони працюють не замість кулеметника, а з кулеметником-оператором, якому просто не треба висовуватись з укриття для ведення вогню.
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27.02.2025 12:50 Ответить
У мене перший задум був в 2014, а прототип в 2016.


За основу взяв британську піхотну турель 80х років експериментальну.
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27.02.2025 17:31 Ответить
КАБи не "збивають з курсу", РЕБ впливає на бомбардувальник і той одразу запускає КАБ з помилкою наведення.
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27.02.2025 12:38 Ответить
Ні, бомбардувальник запускає КАБ з відстані 50+ км від ЛБЗ, а установка РЕБ, яка може бити на 50+ км ніколи не буває на "нулі", бо там живлення треба багато, отже і розміри чималі.
Вплив йде на антени УМПК, вже безпосередньо на підльоті до цілі.
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27.02.2025 12:40 Ответить
"УМПК" практично не використовуються, в них нуль сенсу, бомба усе одне летить прямо і нікуди не повертає. А установка схоже працює на гелікоптері.
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27.02.2025 12:43 Ответить
Неможливо без корекції польоту кинути бомбу з літака на відстань декількох десятків км і влучити у коло діаметром 50 метрів. Прицільно на такі відстані може бити хіба що далекобійна артилерія, після ретельних розрахунків та точного встановлення прицілу.
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27.02.2025 12:46 Ответить
А вони і не влучають у коло 50 метрів, вони влучають у коло 100-150 метрів.
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27.02.2025 12:47 Ответить
Тоді від них мало толку саме проти першої лінії. Тільки тилові райони бомбити, де цілі площадні.
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27.02.2025 12:49 Ответить
Власне тому їх сотнями і запускають. Якщо вважати, що вони всі лягають в коло 50 метрів, то це виходить в нас тисячі бетонних укріплень усюди на всіх напрямках.
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27.02.2025 12:52 Ответить
Але про те, як їх спуфлять, чув від того, хто в темі.
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27.02.2025 12:53 Ответить
Ну з УМПК це дійсно можливо у цілі, як і з GBU-29
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27.02.2025 12:54 Ответить
Якщо запускати без УМПК, то це в бєлий свєт як в копєєчку.
Проти такого затратного метода вже нічого не вдієш. Або збивати самі бомби, або носії.
До носіїв не дотягнемось, свого немає, чужі не дали. Бомби збивати у такій кількості теж немає засобів.
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27.02.2025 13:00 Ответить
От схоже починаємо дотягуватись і до носіїв.
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27.02.2025 13:08 Ответить
Хіба що дронами по аеродромам.
До носія у повітрі дотягнутись - треба ЗРК або ракети класу "повітря-повітря" з дальністю мінімум 200 км, плюс радари з дальністю 400+ км для виявлення і підсвітки.
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27.02.2025 13:11 Ответить
боже яку херню ти ліпиш жінко
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27.02.2025 13:03 Ответить
Ми ж це проходили вже. В останній нашій з вами дискусії ви наліпили хірні і після моїх спростовуючих аргументів просто злились.
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27.02.2025 13:10 Ответить
дурочко РЕБ душить наведення УПМКа на кінцевому етапі польоту.
І так кицюньо плануюча бімба у польоті може змінювати курс, вона не летить строго по прямій до цілі.
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27.02.2025 15:43 Ответить
А весняна відлига для ЗСУ не ускладнює маневреність, тільки для ворога,?
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27.02.2025 12:50 Ответить
Звісно ускладнює, просто для наступів треба значно більше маневреності, ніж для оборони.
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27.02.2025 12:56 Ответить
немає ще ніякої відлиги, Вдень 0- +1 в Дніпрі, на Донеччині ще нижче.
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27.02.2025 22:20 Ответить
Є. При до уваги що температура з тірнету в тіні це одне, а на сонці +10. В Дніпрі сьогодні бачив калюжи.
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27.02.2025 23:18 Ответить
Здохніть кацапи!
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27.02.2025 22:19 Ответить
 
 