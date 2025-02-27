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Туск возразил Трампу: ЕС был создан не для того, чтобы кого-то обмануть

Туск ответил Трампу

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил после того, как Дональд Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на товары из Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в Х.

Туск призвал Европу больше инвестировать в оборону

"ЕС был создан не для того, чтобы кого-то обмануть. Совсем наоборот. Он был создан, чтобы поддерживать мир, строить уважение между нашими народами, создавать свободную и честную торговлю и укреплять нашу трансатлантическую дружбу. Вот так просто", - говорится в заметке.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил введение 25% тарифа на импорт из Европейского Союза и заявил, что объединение было создано, чтобы ограбить США.

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Автор: 

Туск Дональд (732) Евросоюз (17060) Трамп Дональд (5075)


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Топ комментарии
+15
давай Трампон, введи 50% пошлины - пусть твои избиратели оху...ют от своего выбора.
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27.02.2025 13:26
+13
Та Трампу не возражать ,Трампа ЛЕЧИТЬ надо.
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27.02.2025 13:25
+10
Це розмова з оскаженілим, нелікованим психічно хворим!!!
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27.02.2025 13:30
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Та Трампу не возражать ,Трампа ЛЕЧИТЬ надо.
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27.02.2025 13:25 Ответить
лоботомією )
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27.02.2025 14:19 Ответить
Пулей …
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27.02.2025 15:08 Ответить
Ему нужен консилиум опытных врачей: Кольт, Маузер и Линч. Чем быстее, тем лучше.
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27.02.2025 15:19 Ответить
давай Трампон, введи 50% пошлины - пусть твои избиратели оху...ют от своего выбора.
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27.02.2025 13:26 Ответить
Введіть у пошуку ютуба FAFO, заваріть чайку і насолоджуйтесь виєм виборців Трампа, яких звільнили через його ініціативи.
Зробили себе всі разом.
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27.02.2025 13:32 Ответить
ну в декларації незалежності Америки прямо сказано, що народ має законне право на збройне повалення уряду який йому не подобається
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27.02.2025 13:54 Ответить
В кожній державі мають бути свій Льоня-космос, Ілона-марс чи Доні-лунатік.
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27.02.2025 13:29 Ответить
Це розмова з оскаженілим, нелікованим психічно хворим!!!
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27.02.2025 13:30 Ответить
Один поперед одного заперечують потік свідомості хворого дегенерата та ще й так щоб не образити не дай бог. Треш.
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27.02.2025 13:30 Ответить
Головний лікар психлікарні, заборонив суперечити хворому, бо у хворого можливі нестабільні емоційні стани навіть - агресія, а також неконтрольоване сечовипускання...
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27.02.2025 13:33 Ответить
Шкода , що у нього неконрольоване тільки сечовипускання
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27.02.2025 13:56 Ответить
Останні новини звелись до одного - Трумп видає якусь нісенітницю, яку коментують та заперечують інші, світові політики.
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27.02.2025 13:34 Ответить
Саме так це і виглядає, але це буде продовжуватись не довго, скоро його - ігноруватимуть, і США втрачатиме авторитет і лідерство....
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27.02.2025 13:40 Ответить
Мені здається,що ще трошки і Д.Краснова будуть посилати ***** навздогін за ****** тільки звичайно дипломатичною мовою.
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27.02.2025 13:35 Ответить
Немає таких , всі щось шукають в очку *****, тепер в патлатого фашиста. Особливо після того,як ********** прийняли в рот вигаданий борг, і здали безкоштовно рідкоземи.
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27.02.2025 13:43 Ответить
Пане Туск! Якби Європа завтра перервала всі зв'язки зі США то вона б тільки виграла! Ви тільки програєте розмовляючи з чуваком який напялює на свою голову корону!
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27.02.2025 13:38 Ответить
Давайте бути чесними американський долар, який США безконтрольно друкує, щоразу збільшуючи свою планку боргу розганяючи інфляцію, створили щоб пограбувати весь світ.
Трампу не подобається, що у ЄС є його конкурент євро і прибуток від емісії євро залишається в ЄС.
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27.02.2025 13:39 Ответить
Чого ти вибравдовуєшся перед перед прокацапским підорасом ? Гонор поляцький уже усьо?))) Це ж не кордони Україні блокувати і воювать з пшеницею.
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27.02.2025 13:41 Ответить
То єсть нє от страху,а от злощі?)))
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27.02.2025 13:48 Ответить
Вже пора американцям викликати швидку допомогу
Дональду Трампу і Ілоні Маскум
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27.02.2025 13:53 Ответить
Який Das tapfere Schneiderlein!
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27.02.2025 13:55 Ответить
Дебіл Трамп не знає та і не розуміє,що зростання економіки будь якої держави відбуваєтьсся,лише через товарообмін.А коли будуть вибидовиваться перешкоди,то це буде завжди не на користь товарообміну,який є регулятором ринку.Трамип однобока людина.він завжди буде заважати середньому і малому бізнесу.У них самий високий % прибилі.Їх діяльність само що не є привабливою,Батько розбогатів,та і сам Трамп завдяки середньому і малому бізнесу, у якого не було перешкод в США після війни у США півночі з півднем.
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27.02.2025 14:03 Ответить
скоро Трампуша і Путлер вашу безглузду лавочку прикриють.
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27.02.2025 14:14 Ответить
Посмотрим, сколько дней продлится мятеж Туска. Убеждён что в ближайшем будущем мы услышим от Туска "Вы меня неправильно поняли, слова были вырваны из контекста".
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27.02.2025 14:16 Ответить
Когда-то совок развалился (или типа развалили), теперь США разваливается. У солянки ЕС пованивает с нескольких углов. Куда не плюнь, а безопасного места уже нигде нет. Разве что где в океане отрыть необитаемый остров, да вот только найдётся кто-то, кому не понравится твоя свобода.
Мы уже не на пороге третьей мировой, этот порог мы уже перескочили, так и не начав. Уже зашли на порог саморазрушения через самоуничтожение. Долбоё*ы, коих большинство в мире, уже его захватили, и теперь они у руля на пути в Бездну. Жаль, что я не родился лет на 15-20 раньше - перед смертью от старости мне было бы уже пофиг. А теперь придётся пройти через это дерьмо.
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27.02.2025 14:16 Ответить
Прогрессивный Запад, для таких как ты легализовал эвтаназию.
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27.02.2025 14:22 Ответить
Нет, он эвтаназию легализовал для долбоё*ов, чтобы те избавили мир от самих себя, сделали что-то полезное. А для таких как я, спокойной жизни никогда не видать. Кому то мерседесы и офшоры, а мне нужна всего лишь тишина и спокойствие, да еды с теплом и крышей над головой.
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27.02.2025 18:00 Ответить
одні приходять щоб будувати, інші - щоб руйнувати. Після каденції трампа світ прозріє. Сподіваюсь що не в найпоганішому сенсі цього слова.
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27.02.2025 14:25 Ответить
початок польського розчарування у трампі.
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27.02.2025 16:36 Ответить
англ. цитата про одне. Переклад зовсім інший. Цензор, ку ку!
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27.02.2025 17:54 Ответить
 
 