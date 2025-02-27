Туск возразил Трампу: ЕС был создан не для того, чтобы кого-то обмануть
Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил после того, как Дональд Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на товары из Евросоюза.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в Х.
"ЕС был создан не для того, чтобы кого-то обмануть. Совсем наоборот. Он был создан, чтобы поддерживать мир, строить уважение между нашими народами, создавать свободную и честную торговлю и укреплять нашу трансатлантическую дружбу. Вот так просто", - говорится в заметке.
Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил введение 25% тарифа на импорт из Европейского Союза и заявил, что объединение было создано, чтобы ограбить США.
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Зробили себе всі разом.
Трампу не подобається, що у ЄС є його конкурент євро і прибуток від емісії євро залишається в ЄС.
Дональду Трампу і Ілоні Маскум
Мы уже не на пороге третьей мировой, этот порог мы уже перескочили, так и не начав. Уже зашли на порог саморазрушения через самоуничтожение. Долбоё*ы, коих большинство в мире, уже его захватили, и теперь они у руля на пути в Бездну. Жаль, что я не родился лет на 15-20 раньше - перед смертью от старости мне было бы уже пофиг. А теперь придётся пройти через это дерьмо.