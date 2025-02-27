Туск возразил Трампу: ЕС был создан не для того, чтобы кого-то обмануть

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил после того, как Дональд Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на товары из Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в Х.

"ЕС был создан не для того, чтобы кого-то обмануть. Совсем наоборот. Он был создан, чтобы поддерживать мир, строить уважение между нашими народами, создавать свободную и честную торговлю и укреплять нашу трансатлантическую дружбу. Вот так просто", - говорится в заметке.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил введение 25% тарифа на импорт из Европейского Союза и заявил, что объединение было создано, чтобы ограбить США.

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