Спецпредставитель Владимира Путина, Кирилл Дмитриев, использует бизнес-предложения и экономические возможности для привлечения США к переговорам по Украине на условиях Кремля.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Дмитриев, который имеет значительное влияние в российских бизнес-кругах, пытается убедить администрацию Дональда Трампа вложиться в проекты, которые обеспечат России экономические преимущества.

Одним из главных направлений, которые он предлагает США, является доступ к ресурсам на востоке Украины, в частности к важным минеральным месторождениям и редкоземельным металлам. Кремль видит значительный экономический потенциал в этих территориях, и Дмитриев пытается с помощью бизнес-предложений заманить США к переговорам, которые позволят Москве не только расширить свое экономическое влияние, но и снять некоторые международные санкции.

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По данным источников, Дмитриев, пользуясь своими связями в Саудовской Аравии и США, убежден, что прагматизм Дональда Трампа может стать ключом к заключению сделки, которая будет полезной как для России, так и для США. Он также предлагает Америке выгодные инвестиционные проекты в таких сферах, как добыча редких металлов, производство алюминия, а также сотрудничество в Арктике. Предложения Дмитриева могут включать многомиллиардные инвестиции в проекты, позволяющие восстановить экономическое сотрудничество с Россией и обеспечить доступ к ресурсам, которые важны для технологического развития и энергетики.

Как отмечается, эти предложения сталкиваются с серьезными трудностями. Прежде всего, на фоне международных санкций, введенных против России, бизнесмены из США сталкиваются с большими рисками при попытках инвестировать в Россию, а также из-за сложной политической ситуации. К тому же, как отмечают эксперты, такой подход может быть воспринят как отход от принципов поддержки суверенитета Украины и международного права. Поэтому даже Дмитриев, имея высокие позиции в российских экономических кругах, вряд ли сможет быстро реализовать свои амбициозные планы.

Издание пишет, что Дмитриев, который с 2011 года возглавляет Российский суверенный фонд благосостояния, активно ищет пути к укреплению экономического сотрудничества между Россией и Западом. Его стратегия заключается в том, чтобы использовать американский прагматизм для заключения выгодных сделок, а также для сохранения экономического влияния России в Украине, что может стать основной точкой контакта в переговорах между США и Россией.

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