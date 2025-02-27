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Спецпредставитель Путина Дмитриев пытается привлечь США к выгодной для Кремля сделке по Украине, - Bloomberg

Дмитриев пытается привлечь США к выгодной для Кремля сделке по Украине

Спецпредставитель Владимира Путина, Кирилл Дмитриев, использует бизнес-предложения и экономические возможности для привлечения США к переговорам по Украине на условиях Кремля.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Дмитриев, который имеет значительное влияние в российских бизнес-кругах, пытается убедить администрацию Дональда Трампа вложиться в проекты, которые обеспечат России экономические преимущества.

Одним из главных направлений, которые он предлагает США, является доступ к ресурсам на востоке Украины, в частности к важным минеральным месторождениям и редкоземельным металлам. Кремль видит значительный экономический потенциал в этих территориях, и Дмитриев пытается с помощью бизнес-предложений заманить США к переговорам, которые позволят Москве не только расширить свое экономическое влияние, но и снять некоторые международные санкции.

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По данным источников, Дмитриев, пользуясь своими связями в Саудовской Аравии и США, убежден, что прагматизм Дональда Трампа может стать ключом к заключению сделки, которая будет полезной как для России, так и для США. Он также предлагает Америке выгодные инвестиционные проекты в таких сферах, как добыча редких металлов, производство алюминия, а также сотрудничество в Арктике. Предложения Дмитриева могут включать многомиллиардные инвестиции в проекты, позволяющие восстановить экономическое сотрудничество с Россией и обеспечить доступ к ресурсам, которые важны для технологического развития и энергетики.

Как отмечается, эти предложения сталкиваются с серьезными трудностями. Прежде всего, на фоне международных санкций, введенных против России, бизнесмены из США сталкиваются с большими рисками при попытках инвестировать в Россию, а также из-за сложной политической ситуации. К тому же, как отмечают эксперты, такой подход может быть воспринят как отход от принципов поддержки суверенитета Украины и международного права. Поэтому даже Дмитриев, имея высокие позиции в российских экономических кругах, вряд ли сможет быстро реализовать свои амбициозные планы.

Издание пишет, что Дмитриев, который с 2011 года возглавляет Российский суверенный фонд благосостояния, активно ищет пути к укреплению экономического сотрудничества между Россией и Западом. Его стратегия заключается в том, чтобы использовать американский прагматизм для заключения выгодных сделок, а также для сохранения экономического влияния России в Украине, что может стать основной точкой контакта в переговорах между США и Россией.

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Автор: 

кремль (725) США (26381) война в Украине (3459)


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Топ комментарии
+5
От цікаво - про що кацапи думають ? Якщо США , хоча б "де факто" визнають за кацапами окуповані території це викличе ТАКІ наслідки що потім офігєють всі ...
І що б там не думав Тромб , в америці , це чудово розуміють !
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27.02.2025 14:29
+4
***** та рудий ***** вже домовились про розподіл України,тільки хер вони вгадали
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27.02.2025 14:32
+3
сша та росія братушкі навєк!
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27.02.2025 14:46
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Правила форума Совет форумчан
От цікаво - про що кацапи думають ? Якщо США , хоча б "де факто" визнають за кацапами окуповані території це викличе ТАКІ наслідки що потім офігєють всі ...
І що б там не думав Тромб , в америці , це чудово розуміють !
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27.02.2025 14:29 Ответить
Та хз, росія з шматків зшита не визнаних тереторій сторіччями і світ чомусь не квапиться " офігівать" 🤬🤬. Ця війна є величезним шансом повернути своє, але чомусь ним не користуються. Лише поодинокі заклики, що типу на перемовинах то Молдова хоче підняти своє питання то ще хтось. Короче самі хитро.....
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27.02.2025 14:34 Ответить
***** та рудий ***** вже домовились про розподіл України,тільки хер вони вгадали
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27.02.2025 14:32 Ответить
Чи вийде в русні просто взяти тай купити прихильність США?
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27.02.2025 14:42 Ответить
Буданов где самокат для Дмитриева кажется шобла как то оборзел...пацан не должен дойти к успеху...
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27.02.2025 15:44 Ответить
сша та росія братушкі навєк!
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27.02.2025 14:46 Ответить
канібал пригощає, каже, дуже смачно
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27.02.2025 14:49 Ответить
Слухайте казочку від діда Панаса. Кремль всіх 200-т бальників, а до того кращих випускників шкіл висмоктував з України з радянських часів. Потім з них робив собі кого хочете - військових інженерів закритих ящиків. Всі давали підписку. А хто з них мав схильність до розвідки - висмоктували пилосмоком в розвідку. Дмитрієв - типовий представник. Країна схиблена на крадіжках секретів, технологій і маніпуляції суспільством з часів Великого кормчего Іосеба Джугашвілі.
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27.02.2025 14:53 Ответить
Трамп один не может снять санкции, как бы федерастам не хотелось.

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27.02.2025 14:55 Ответить
Виродки, нашою ж територією нас хочуть купити. Ось чому Україні не вигідні переговори і так званий мир який більше схожий на капітуляцію
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27.02.2025 14:56 Ответить
А що тоді робити ?
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27.02.2025 15:15 Ответить
Кирило Дмитрієв народився 12 квітня 1975 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві. Навчався в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B9_%E2%84%96_145 фізико-математичній школі № 145, яку покинув через переїзд до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США в 1989 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB24-4 [4]. У США Дмітрієв проходив дворічну програму в Foothill College (штат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Каліфорнія). Йому вдалося отримати повну стипендію на навчання за кордоном.
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27.02.2025 15:03 Ответить
А ось Україна не має свого спеціального представника в США, а посла Маркарову "не дуже поважають" в уряді США...
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27.02.2025 15:04 Ответить
Раніше намагались втюхати кетайцям сибірські клади, дуже просили, їх послали. Трафік через Суец припинився, колобродили з Арктикою-пропонували тури через море Лаптєвих,. Вже пропонують те, що їм неналежить. Комбінатор заманює Чубчика в концесію.
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27.02.2025 15:15 Ответить
Kirill Dmitriev was born and raised in Kyiv.
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27.02.2025 16:17 Ответить
and so what?
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27.02.2025 17:51 Ответить
So it must be a bit of a personal drama for him. His sister, Natalia, is the wife of Renaud La Planche, a French - American multimillionaire, the founder of Lending Club, among other companies. They live in the US. Quite a family, eh.
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27.02.2025 18:04 Ответить
There are many such examples. As a rule, there is no drama.
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27.02.2025 18:36 Ответить
 
 