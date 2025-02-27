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Украина в ОБСЕ: РФ должна подвергнуться международному давлению, чтобы прекратить агрессию против Украины

ОБСЄ

Россия должна подвергаться всестороннему международному давлению, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров и прекратить агрессию против Украины.

Об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, длительный и справедливый мир в Европе возможен только на основе принципов международного права, в частности Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта.

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"Это означает должное уважение к территориальной целостности, суверенитету и политической независимости Украины. Это включает право Украины на самоопределение в будущем. Это также требует, чтобы агрессия не была вознаграждена, но чтобы справедливость была восстановлена, а виновные были привлечены к ответственности. И последнее, но не менее важное: этот мир должен быть подкреплен прочными гарантиями безопасности, чтобы удержать агрессора от будущих нападений", - подчеркнул дипломат.

Витренко подчеркнул, что развязанная Россией война является экзистенциальной для украинцев, ведь диктатор Путин отказывает им в праве иметь собственное государство.

"К сожалению, Россия не усвоила исторический урок. Время империй прошло. Украинцы превыше всего ценят демократию, права и свободы человека. Это то, что нас объединяет. Это то, что мои сограждане вернули себе с восстановлением независимости Украинского государства... Мы также знаем цену потери свободы. Мы узнали об этом в московском концлагере во время советской оккупации. Поэтому, защищая границы Украины, мы защищаем свои права, - заявил представитель Украины.

Он также отметил, что в самой России будут расти репрессии, а ее внешняя агрессия будет только усиливаться, если мир не будет реагировать решительно.

"Без всестороннего давления Россия не будет вести переговоры в духе доброй воли, а лишь будет пытаться легитимизировать свой ультиматум", - резюмировал Витренко.

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Автор: 

ОБСЕ (4871) Витренко Юрий (377) война в Украине (3459)


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Має але не зазнає. До цього ж не зазнала.
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27.02.2025 15:34 Ответить
Хм, а це точно вже 2025 рік, заяви наче з архіву.
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27.02.2025 15:35 Ответить
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27.02.2025 15:43 Ответить
А тиску все меньше. Бо Трамбон не тільки рятує бидлостан, але і створує умови щодо запобігання тиску.
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27.02.2025 15:45 Ответить
Україна в ОБСЄ: РФ має зазнати міжнародного тиску, щоб припинити агресію проти України

...а всі погані люди мають перетворитися на хароших!
(уміляіццо)
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27.02.2025 15:58 Ответить
Забули ще додати - міжнародна спільнота має присоромити москалів...
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27.02.2025 16:57 Ответить
 
 