Украина в ОБСЕ: РФ должна подвергнуться международному давлению, чтобы прекратить агрессию против Украины

Россия должна подвергаться всестороннему международному давлению, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров и прекратить агрессию против Украины.

Об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, длительный и справедливый мир в Европе возможен только на основе принципов международного права, в частности Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта.

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"Это означает должное уважение к территориальной целостности, суверенитету и политической независимости Украины. Это включает право Украины на самоопределение в будущем. Это также требует, чтобы агрессия не была вознаграждена, но чтобы справедливость была восстановлена, а виновные были привлечены к ответственности. И последнее, но не менее важное: этот мир должен быть подкреплен прочными гарантиями безопасности, чтобы удержать агрессора от будущих нападений", - подчеркнул дипломат.

Витренко подчеркнул, что развязанная Россией война является экзистенциальной для украинцев, ведь диктатор Путин отказывает им в праве иметь собственное государство.

"К сожалению, Россия не усвоила исторический урок. Время империй прошло. Украинцы превыше всего ценят демократию, права и свободы человека. Это то, что нас объединяет. Это то, что мои сограждане вернули себе с восстановлением независимости Украинского государства... Мы также знаем цену потери свободы. Мы узнали об этом в московском концлагере во время советской оккупации. Поэтому, защищая границы Украины, мы защищаем свои права, - заявил представитель Украины.

Он также отметил, что в самой России будут расти репрессии, а ее внешняя агрессия будет только усиливаться, если мир не будет реагировать решительно.

"Без всестороннего давления Россия не будет вести переговоры в духе доброй воли, а лишь будет пытаться легитимизировать свой ультиматум", - резюмировал Витренко.

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