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Новости
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Путин поручил усилить защиту границы РФ: операция на Курщине длится более полугода

Путин поручил усилить защиту границы РФ

Российский диктатор Владимир Путин распорядился ввести дополнительные меры для защиты государственной границы РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время заседания коллегии Федеральной службы безопасности РФ.

"Серьезные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы. Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях", - заявил диктатор.

Также он сказал о необходимости обеспечить "безопасность жителей приграничной зоны".

"Во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах, решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом", - добавил диктатор.

Также читайте: Путин - диктатор и чудовище. Нельзя вознаграждать РФ за вторжение в Украину, - сенатор-демократ Суоцци

Курская операция

Напомним, с 6 августа 2024 года Силы обороны Украины проводят операцию на территории Курской области РФ.

За 6 месяцев боев на этом направлении россияне потеряли около 39 тыс. человек, в том числе 16,1 тыс. - убитыми.

Во время операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах.

Читайте: У Европы есть достаточно рычагов, чтобы давить на РФ в переговорах, - Цахкна

Автор: 

граница (5257) путин владимир (31203) россия (95352)


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Топ комментарии
+8
Коли воно вже здохне?
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27.02.2025 15:51
+6
***** твої кордони такі ж диряві як і ти сам.
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27.02.2025 15:50
+4
ну коли ж ти вже здохнеш підар - всєя москвопідарвів
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27.02.2025 15:59
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***** твої кордони такі ж диряві як і ти сам.
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27.02.2025 15:50 Ответить
і зуби в нього жовті (Фото)
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27.02.2025 15:52 Ответить
і срака як в орангутанга.
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27.02.2025 15:53 Ответить
вся в шрамах
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27.02.2025 15:53 Ответить
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27.02.2025 15:55 Ответить
Мабуть плить самосад
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27.02.2025 16:19 Ответить
Коли воно вже здохне?
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27.02.2025 15:51 Ответить
Там много путлерозаменителей.
Ну как минимум 6 нашли 🤪🤣
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27.02.2025 16:26 Ответить
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27.02.2025 15:53 Ответить
Там китайцы по Урал уже заселились, а это чмо про кусочек Курской области
🤔🤪🤣
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27.02.2025 15:56 Ответить
Киев за три дня четвертый год пошел а тут полгода хе 5 минут считай прошло...в исчислении х..ла
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27.02.2025 16:34 Ответить
ну коли ж ти вже здохнеш підар - всєя москвопідарвів
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27.02.2025 15:59 Ответить
Де свинособаки стільки віслюків візьмуть , щоб щось посилити?
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27.02.2025 16:12 Ответить
Путін доручив посилити захист кордону РФ

Схоже, його там на росії нагую вєртєлі!
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27.02.2025 16:15 Ответить
Це правильно, а то личаки (лапті) по усій Європі розбіглися, головне не бажають в КНДР бігти, а там усе рідне, звичне
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27.02.2025 17:03 Ответить
Подождите, а как же Киев за 3 дня?
🤔
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27.02.2025 17:15 Ответить
 
 