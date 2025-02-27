Путин поручил усилить защиту границы РФ: операция на Курщине длится более полугода

Российский диктатор Владимир Путин распорядился ввести дополнительные меры для защиты государственной границы РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время заседания коллегии Федеральной службы безопасности РФ.

"Серьезные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы. Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях", - заявил диктатор.

Также он сказал о необходимости обеспечить "безопасность жителей приграничной зоны".

"Во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах, решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом", - добавил диктатор.

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Курская операция

Напомним, с 6 августа 2024 года Силы обороны Украины проводят операцию на территории Курской области РФ.

За 6 месяцев боев на этом направлении россияне потеряли около 39 тыс. человек, в том числе 16,1 тыс. - убитыми.

Во время операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах.

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