Закрытые переговоры между США и Россией завершились в Стамбуле: продолжались 6 часов, - росСМИ
В Стамбуле завершились переговоры между представителями США и России, которые проходили в закрытом формате.
Об этом сообщают российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
По информации СМИ, переговоры продолжались шесть с половиной часов и проходили без участия прессы.
Официальные комментарии по итогам встречи пока отсутствуют, а состав делегаций не разглашается.
Напомним, в среду, 26 февраля, Сергей Лавров сообщил, что представители России и Соединенных Штатов встретятся в Стамбуле. Они будут говорить, в частности, о возобновлении работы посольств.
Топ комментарии
+19 Ksenia VB
показать весь комментарий27.02.2025 16:03
+12 Володимир Коржов #575140
показать весь комментарий27.02.2025 16:10
+9 Алекс Скела
показать весь комментарий27.02.2025 16:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
жопасекретність !!!
@*********
·
12 год
Россия напала на Украину.
Не Украина на россию.
Проклятая фашистская ********* россия напала на Украину.
Не наоборот.
Что ты натворил тыквенноголовое *****, что приходится повторять эту простую до ужаса истину.
Время ******* Зазеркалья.
https://x.com/i/status/1894927645412143336
Трамп не може змусити себе вимовити що рашка напала на Україну, як і його людці.
що це як не моральне потворство
Тайно бросіть в бєздну вод?
повний провал кацапів
кацапи просто здійснюють спам-дос-атаку США - більше нічого
ліліпутін без України - не жілєц
То что мешает Украине подать иск в международный суд о возмещении убытков?
Как Трампон пояснит своим избирателям что они нарушают международное законодательство.
Военные операции без одобрения Совета Безопасности ООН.
Экономические санкции, гражданскому населению. Например против Ирана и Кубы.
Использование беспилотников для целенаправленных убийств в странах, таких как Пакистан, Йемен и Сирия,
Заключение без суда во время войн с терроризмом, например в Гуантанамо без судебного разбирательства,
Выход США из Парижского соглашения по климату в 2017 году
Жестокое обращение с мигрантами на границе,
Сложно это всё понять.
Чесним немає що приховувати.
США почали розмовляти з терористами та військовими злочинцями - цей світ скочується у часі війн та терору знову.
П. С. Сподіваюсь я помиляюсь.