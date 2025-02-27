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Закрытые переговоры между США и Россией завершились в Стамбуле: продолжались 6 часов, - росСМИ

США и РФ тайно встречались в Швейцарии

В Стамбуле завершились переговоры между представителями США и России, которые проходили в закрытом формате.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По информации СМИ, переговоры продолжались шесть с половиной часов и проходили без участия прессы.

Официальные комментарии по итогам встречи пока отсутствуют, а состав делегаций не разглашается.

Напомним, в среду, 26 февраля, Сергей Лавров сообщил, что представители России и Соединенных Штатов встретятся в Стамбуле. Они будут говорить, в частности, о возобновлении работы посольств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры между представителями США и РФ начались в Стамбуле, - росСМИ

Автор: 

США (26381) Турция (3369) переговоры с Россией (940)


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Топ комментарии
+19
восхищённый болгарин™
@*********
·
12 год
Россия напала на Украину.
Не Украина на россию.
Проклятая фашистская ********* россия напала на Украину.
Не наоборот.
Что ты натворил тыквенноголовое *****, что приходится повторять эту простую до ужаса истину.
Время ******* Зазеркалья.
https://x.com/i/status/1894927645412143336

Трамп не може змусити себе вимовити що рашка напала на Україну, як і його людці.
що це як не моральне потворство
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27.02.2025 16:03
+12
Оце я розумію перемовини про мир в багаторічній війні! Як щури тихенько зібрались, про щось говорили... Хто був, про що говорили? Договорняки бариг
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27.02.2025 16:10
+9
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27.02.2025 16:10
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Правила форума Совет форумчан
Повна жопа секретність !!!
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27.02.2025 15:59 Ответить
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27.02.2025 16:00 Ответить
восхищённый болгарин™
@*********
·
12 год
Россия напала на Украину.
Не Украина на россию.
Проклятая фашистская ********* россия напала на Украину.
Не наоборот.
Что ты натворил тыквенноголовое *****, что приходится повторять эту простую до ужаса истину.
Время ******* Зазеркалья.
https://x.com/i/status/1894927645412143336

Трамп не може змусити себе вимовити що рашка напала на Україну, як і його людці.
що це як не моральне потворство
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27.02.2025 16:03 Ответить
Це доводить, що трампобидло таки справді агент фсб.
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27.02.2025 16:24 Ответить
І царіцу, і пріплод
Тайно бросіть в бєздну вод?
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27.02.2025 16:07 Ответить
похоже облом у кацапов видимо перечень хотелок столь велик и фантастичен что у США скорее всего уйдет время как в анекдоте про жирафа смысл наваленного дерьма от кацапов только через неделю.. может каццапам дали пенделя по сусалам --тому нет комментариев и такая секретность.. посмотрим переживем.. хотеть не вредно..
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27.02.2025 16:09 Ответить
Домовляються про те, як здати Украхну кацапам назавжди, але щоб трамп не був в тому виненю
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27.02.2025 16:17 Ответить
Они с таким же успехом могут "сдавать" и Луну с Марсом...главное чтобы их самих не "приняли" вы в своем уме 1 млн в Украине под ружьём и танки бронетехника ракеты да еханная Европа захлебнутся кровью океаном.. нет мы сами " сдаёмся" нет Вову ....если, что !!!!! просто повесят--- если сученышь сунутся в Украину..с промокашкой сдаёмсЮ.....
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27.02.2025 16:28 Ответить
уже полу-гужевая армия не считая первую неделю не взяла ни одного крупного города,при всем уважении к бахмуту.о какой сдачи может біть речь ,сейчас далеко не февраль март 2022)))пускай рагуляки попробуют запор захватить с их кпд это минимум года 3-4 уйдет
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27.02.2025 16:34 Ответить
раз нічого не повідомляють - значить нічого повідомляти
повний провал кацапів
кацапи просто здійснюють спам-дос-атаку США - більше нічого
ліліпутін без України - не жілєц
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27.02.2025 17:14 Ответить
Оце я розумію перемовини про мир в багаторічній війні! Як щури тихенько зібрались, про щось говорили... Хто був, про що говорили? Договорняки бариг
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27.02.2025 16:10 Ответить
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27.02.2025 16:10 Ответить
Любі питання,що вони там говорили без України, Україну не цікавлять.Президент мав би це сказати Трампаксу при зустрічі,щоб він не сильно старався і не витрачав гроші американських платників податків на вояжі туристів-посадовців.
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27.02.2025 16:12 Ответить
Він це повторює весь час !
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27.02.2025 16:20 Ответить
У них, що крім України, і поговорити нема про що?
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27.02.2025 17:24 Ответить
О чем Трамп договорится с ху.лом - о добыче ископаемых на оккупированных территориях?

То что мешает Украине подать иск в международный суд о возмещении убытков?
Как Трампон пояснит своим избирателям что они нарушают международное законодательство.
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27.02.2025 16:30 Ответить
Объяснит как ни будь. Избиратели 1000 раз наблюдали как США нарушают международное законодательств. Вот несколько примеров:
Военные операции без одобрения Совета Безопасности ООН.
Экономические санкции, гражданскому населению. Например против Ирана и Кубы.
Использование беспилотников для целенаправленных убийств в странах, таких как Пакистан, Йемен и Сирия,
Заключение без суда во время войн с терроризмом, например в Гуантанамо без судебного разбирательства,
Выход США из Парижского соглашения по климату в 2017 году
Жестокое обращение с мигрантами на границе,
Сложно это всё понять.
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27.02.2025 16:53 Ответить
І так все зрозуміло - інтриги нема вже давно ! Заморозка по лінії зіткнення , невступ України в НАТО , як приз для ***** ! Україні доведеться забути про НАТО, - ТрампУ середу, 26 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна забути про членство в НАТО
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27.02.2025 16:31 Ответить
Нагородили один одного орденами за багаторічну таємну співпрацю по руйнуванню системи світового законопорядку.
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27.02.2025 16:34 Ответить
За "зачиненими дверима" домовлятися вони можуть тільки про якусь мерзотність.
Чесним немає що приховувати.
США почали розмовляти з терористами та військовими злочинцями - цей світ скочується у часі війн та терору знову.
П. С. Сподіваюсь я помиляюсь.
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27.02.2025 16:48 Ответить
США завжди розмовляють з ким завгодно , якщо думають , що матимуть з цього користь !
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27.02.2025 16:57 Ответить
Нагадайте коли ще США домовлялися з військовими злочинцями (до Трампа)?
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27.02.2025 20:32 Ответить
Весь час домовлялись з комуняками !
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27.02.2025 20:46 Ответить
США .отримали куйлове "ЦУ" .як завтра мають наіпати в лиці "зезедента" Україну і весь український народ в черговий раз .так само.ЯК В бУДАПЕШТІ.але на цей раз плюс до цього (з втратою територій,без гарантій безпеки.без корисних копалин .без відшкодування репарацій.без визнання куйла злочинцем .відмови від вступу в НАТО)Ті ж самі світові аферисти і лицемірні брехуни,котрі вирішили розірвати Україну ,і на майбутнє її знищити,як державу,черговою рашистською війною...
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27.02.2025 16:55 Ответить
Думаю, вже завтра слід чекати нових "перлів" від адміністрації і самого "Короля Всесвіту"🤗
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27.02.2025 18:06 Ответить
Лаврову хоч би вівса на доріжку дали?)
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27.02.2025 19:32 Ответить
 
 