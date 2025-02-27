Закрытые переговоры между США и Россией завершились в Стамбуле: продолжались 6 часов, - росСМИ

В Стамбуле завершились переговоры между представителями США и России, которые проходили в закрытом формате.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По информации СМИ, переговоры продолжались шесть с половиной часов и проходили без участия прессы.

Официальные комментарии по итогам встречи пока отсутствуют, а состав делегаций не разглашается.

Напомним, в среду, 26 февраля, Сергей Лавров сообщил, что представители России и Соединенных Штатов встретятся в Стамбуле. Они будут говорить, в частности, о возобновлении работы посольств.

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