Вместо Кормышкиной: в Раду зайдет нардеп Свириба от "Слуги народа"

В четверг, 27 февраля, Центральная избирательная комиссия признала Инну Свирибу избранным народным депутатом от партии "Слуга народа".

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что комиссия получила постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий нардепа Ирины Кормышкиной (Аллахвердиевой), которая была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа".

"ЦИК рассмотрела документ и признала Инну Свирибу, следующую по очередности кандидатку, включенную в избирательный список партии "Слуга народа" под № 148, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах", - говорится в сообщении.

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Что известно об Инне Свирибе

По данным движения "Чесно", 57-летняя Свириба на момент парламентских выборов 2019 года официально была временно безработной.

Она работала дизайнером интерьеров и декоратором. Училась в Европейской школе дизайна (Киев).

Также работала врачом-гематологом в отделении радиационной гематологии Национального научного центра радиационной медицины АМН Украины.

Свириба закончила Тернопольский национальный медицинский университет им. И. Я. Горбачевского и получила диплом врача-терапевта. Также окончила Национальную медицинскую академию последипломного образования имени П. Л. Шупика в Киеве, по специальности "врач-гематолог".

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Дело "слуги народа" Кормышкиной

Напомним, в ноябре 2022 года было открыто дело против "слуги народа" Кормышкиной, которой подарили 20 млн грн и ценные часы. Как тогда сообщалось, нардеп получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных не следует, что он не имел официальных доходов в таком размере.

17 октября 2024 года САП сообщила нардепу о подозрении.

23 октября 2024 года ВАКС назначил ей меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями стали глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

В январе 2025 года ВАКС избрал меру пресечения мужу "слуги народа" Кормышкиной по делу о незаконном обогащении - 15 млн грн залога и процессуальные обязанности.