Вместо Кормышкиной: в Раду зайдет нардеп Свириба от "Слуги народа"
В четверг, 27 февраля, Центральная избирательная комиссия признала Инну Свирибу избранным народным депутатом от партии "Слуга народа".
Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что комиссия получила постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий нардепа Ирины Кормышкиной (Аллахвердиевой), которая была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа".
"ЦИК рассмотрела документ и признала Инну Свирибу, следующую по очередности кандидатку, включенную в избирательный список партии "Слуга народа" под № 148, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах", - говорится в сообщении.
Что известно об Инне Свирибе
По данным движения "Чесно", 57-летняя Свириба на момент парламентских выборов 2019 года официально была временно безработной.
Она работала дизайнером интерьеров и декоратором. Училась в Европейской школе дизайна (Киев).
Также работала врачом-гематологом в отделении радиационной гематологии Национального научного центра радиационной медицины АМН Украины.
Свириба закончила Тернопольский национальный медицинский университет им. И. Я. Горбачевского и получила диплом врача-терапевта. Также окончила Национальную медицинскую академию последипломного образования имени П. Л. Шупика в Киеве, по специальности "врач-гематолог".
Дело "слуги народа" Кормышкиной
Напомним, в ноябре 2022 года было открыто дело против "слуги народа" Кормышкиной, которой подарили 20 млн грн и ценные часы. Как тогда сообщалось, нардеп получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных не следует, что он не имел официальных доходов в таком размере.
17 октября 2024 года САП сообщила нардепу о подозрении.
23 октября 2024 года ВАКС назначил ей меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями стали глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
В январе 2025 года ВАКС избрал меру пресечения мужу "слуги народа" Кормышкиной по делу о незаконном обогащении - 15 млн грн залога и процессуальные обязанности.
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(с)
СН - лучшіє із лучшіх.
Ну хоч без криміналу, наркотиків та збочень у анамнезі.
Колего, Ви ніби не розумієте...
Ну, втомилася Мар'яша ротом говорити всяку дурню. Ну, відловили її санітари з мозкоправної лікарні (чи от-от відловлять). А хто ж тоді дичину нестиме, коли Мар'яша перебуватиме в нірвані під галоперидолом?!
Не за що?, а навіщо?. Бо ще, Боже збав, покусає когось. Ану як паща в неї заразна?
нормальок, а чо!
А в дома у нього ще є ''скумбрія'' по 8гривень...
сексологинябезробітна лікарка-дізайнерка інтер'єрів. Йшла до цього 57 років. "Вони народжені щоб нами керувати".
...Це ж скільки "пальонки" (чи бояри) треба вижрати, щоб на таку... гарнюньку спокуситися?..
Другий:"Куме,і влізите ви то в гівно,то в партію!"
Прим: Особливо в "Слуга народа"
Після цього Свириба працювала дизайнеркою інтер'єрів і декораторкою.
Тобто черговий лікар-декоратор. А ні там, а ні там нічого в неї не вийшло, вирішила піти у депутатки.