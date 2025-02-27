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Вместо Кормышкиной: в Раду зайдет нардеп Свириба от "Слуги народа"

Нардеп Инна Свириба от Слуги народа будет в Верховной Раде:

В четверг, 27 февраля, Центральная избирательная комиссия признала Инну Свирибу избранным народным депутатом от партии "Слуга народа".

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что комиссия получила постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий нардепа Ирины Кормышкиной (Аллахвердиевой), которая была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа".

"ЦИК рассмотрела документ и признала Инну Свирибу, следующую по очередности кандидатку, включенную в избирательный список партии "Слуга народа" под № 148, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Рада поддержала сложение мандата "слугой народа" Кормышкиной. ФОТО

Что известно об Инне Свирибе

По данным движения "Чесно", 57-летняя Свириба на момент парламентских выборов 2019 года официально была временно безработной.

Она работала дизайнером интерьеров и декоратором. Училась в Европейской школе дизайна (Киев).

Также работала врачом-гематологом в отделении радиационной гематологии Национального научного центра радиационной медицины АМН Украины.

Свириба закончила Тернопольский национальный медицинский университет им. И. Я. Горбачевского и получила диплом врача-терапевта. Также окончила Национальную медицинскую академию последипломного образования имени П. Л. Шупика в Киеве, по специальности "врач-гематолог".

Читайте также: "Слуга народа" Кормышкина написала заявление о сложении депутатского мандата

Дело "слуги народа" Кормышкиной

Напомним, в ноябре 2022 года было открыто дело против "слуги народа" Кормышкиной, которой подарили 20 млн грн и ценные часы. Как тогда сообщалось, нардеп получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных не следует, что он не имел официальных доходов в таком размере.

17 октября 2024 года САП сообщила нардепу о подозрении.

23 октября 2024 года ВАКС назначил ей меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями стали глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

В январе 2025 года ВАКС избрал меру пресечения мужу "слуги народа" Кормышкиной по делу о незаконном обогащении - 15 млн грн залога и процессуальные обязанности.

Автор: 

ВР (29227) Слуга народа (2628) Аллахвердиева Кормышкина (30) Свириба Инна (1)


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Топ комментарии
+14
как жыш типерь без карабельной сосны. такая баба была. баба да. баба да.....
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27.02.2025 19:48
+11
Йолка (с) замість сосни.
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27.02.2025 19:49
+8
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27.02.2025 19:50
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как жыш типерь без карабельной сосны. такая баба была. баба да. баба да.....
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27.02.2025 19:48 Ответить
Йолка (с) замість сосни.
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27.02.2025 19:49 Ответить
Та яка йолка, риба!
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27.02.2025 20:31 Ответить
Ну, баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна!
(с)
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27.02.2025 19:49 Ответить
Це досить вже стара сосна. 😁 Під дуже особливих клієнтів.
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27.02.2025 19:55 Ответить
Під Яременка?)
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27.02.2025 21:54 Ответить
57 лет, то уже на любителя.
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27.02.2025 19:58 Ответить
Та якби ж то 57! Чого доброго, Вічний Жид не раз тікав від неї...
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28.02.2025 01:12 Ответить
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27.02.2025 19:50 Ответить
Так не 72%, а 73% ...
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27.02.2025 21:00 Ответить
будем вважати що 135 тисяч виборців визнали свою помилку дев'ятнадцятого року.
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27.02.2025 21:52 Ответить
Давно немає тих 73%, переважна їх більшість втекли за кордон, а ще до 4 мільйона перебувають на окупованих територіях. Наібільша цифра сьогодні душевно-хворих 14% відсотків, решту малюють придворні "соціологи".
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28.02.2025 07:13 Ответить
От перемены фамилий депутатов бесполезность и ненужность этого органа не меняется.
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27.02.2025 19:50 Ответить
Это у вас в рашке дума абсолютно бесполезная вещь при диктаторе. Не вам рассказывать что-то про Украину.
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27.02.2025 19:52 Ответить
"Корабельный сосен 2" вместо "корабельной сосны"?
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27.02.2025 19:50 Ответить
Охриніти. Діамантово порядна та чесна.
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27.02.2025 19:51 Ответить
Сморагдово чесна.
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27.02.2025 20:03 Ответить
Чергова корабельна сосна? Уже чергує ...
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27.02.2025 19:52 Ответить
Кормишкіна, кожного разу смішно, які в нас щирі українці при владі.😸
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27.02.2025 19:52 Ответить
Это она взяла фамилию мужа. Это та самая "корабельная сосна" Аллахвердиева
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27.02.2025 19:54 Ответить
57-річна безробітна. 😁

СН - лучшіє із лучшіх.
Ну хоч без криміналу, наркотиків та збочень у анамнезі.
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27.02.2025 19:53 Ответить
Та вони ніби то виправдовуючись, додали що тимчасово безробітна ... ну зараз заробить і собі і онукам ...
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27.02.2025 21:06 Ответить
Їй 57 років?! Бреше, точно Вам кажу! Стільки люди не живуть - вона ще чЛєніна живим бачила!
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28.02.2025 01:07 Ответить
*********** зайде, ну чьо,норм
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27.02.2025 19:54 Ответить
Від змішування смаргадового з зеленим суть зеплісняви не зміниться.
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27.02.2025 20:00 Ответить
Що? Ще одна "безугла"? Всі баби з медичною освітою в ВР були і є ТП, а всілякі "доктори Камаровскіє" сволотою. Не думаю що "оце" виняток. Медична освіта у дебілів викликає тупе бажання "лєчіть" в політиці, тобто в тих сферах в яких медики абсолютно нічого не тямлять. Для них всі "пацієнти", яких потрібно "пользовать" обдираючи як липку. Досвід змушує остерігатись медиків в політиці. Тим більше що "депутат" списочний (без електорату) - "Загальнодержавний виборчий округ". Вона теж "нікому нічого не винна". Буде красти. 100%! Бо "Якщо до пенсії на пенсію не заробив то на пенсію не проживеш"...
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27.02.2025 20:03 Ответить

Колего, Ви ніби не розумієте...
Ну, втомилася Мар'яша ротом говорити всяку дурню. Ну, відловили її санітари з мозкоправної лікарні (чи от-от відловлять). А хто ж тоді дичину нестиме, коли Мар'яша перебуватиме в нірвані під галоперидолом?!
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28.02.2025 01:03 Ответить
Таким як Маряша тільки сульфазін на чотири точки...
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28.02.2025 01:06 Ответить
...а вже потім - галоперидол.
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28.02.2025 01:08 Ответить
Галоперидол це кайф. "Марожєноє". За що їй таке щастя? Сульфазін і крапка.
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28.02.2025 01:13 Ответить

Не за що?, а навіщо?. Бо ще, Боже збав, покусає когось. Ану як паща в неї заразна?
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28.02.2025 01:17 Ответить
Сульфазін чудовий препарат для буйних - сковує мязи так що будь який рух викликає страшний біль. Покусати не вийде бо навіть щелепи болять жувати кашу...
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28.02.2025 01:31 Ответить
сосну на несосну?
нормальок, а чо!
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27.02.2025 20:04 Ответить
Шкода Кормишкіної... любив за нею спостерігати, за її дорогими речами, сумками. Це як театр однієї актриси.
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27.02.2025 20:05 Ответить
Рабочая?
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27.02.2025 20:05 Ответить
Була в Зєлі ''карабєльная сасна'' - тепер буде в Зєлі Сви-риба...
А в дома у нього ще є ''скумбрія'' по 8гривень...
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27.02.2025 20:05 Ответить
Рабоче-крестьянская? Чи просто сосна корабельна?
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27.02.2025 20:11 Ответить
Сосну на дошки!
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27.02.2025 20:12 Ответить
Та все вірно, досить пересувати ліжка...
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27.02.2025 20:32 Ответить
Дочекалася своєї черги. Як не пригадати Шарикова: «вот свезло, так свезло…»
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27.02.2025 20:44 Ответить
Ще одна сексологиня безробітна лікарка-дізайнерка інтер'єрів. Йшла до цього 57 років. "Вони народжені щоб нами керувати".
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27.02.2025 20:51 Ответить
А хто по життю Свирибу? Педофіл, аналтабу, фотограф, крадій пива, просто божевільний?
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27.02.2025 20:56 Ответить
Вужос!!!

...Це ж скільки "пальонки" (чи бояри) треба вижрати, щоб на таку... гарнюньку спокуситися?..
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28.02.2025 00:57 Ответить
Не потрібно ніякої "пальонки". Там сидить велекий хряк "Анал-табу", то якраз для нього.
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28.02.2025 07:31 Ответить
Два кума гриби збирають.Одинь з них вступив в лайно.
Другий:"Куме,і влізите ви то в гівно,то в партію!"
Прим: Особливо в "Слуга народа"
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27.02.2025 22:03 Ответить
Ще одна сосна!?!?)))
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27.02.2025 22:51 Ответить
Там тих сосен - цілий ліс!
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28.02.2025 00:58 Ответить
У хтивих зелених виродків, у лінійці запасних, багато сосен, на зразок кормишкіної.
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27.02.2025 22:53 Ответить
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28.02.2025 02:35 Ответить
Працювала лікарем-гематологом.

Після цього Свириба працювала дизайнеркою інтер'єрів і декораторкою.

Тобто черговий лікар-декоратор. А ні там, а ні там нічого в неї не вийшло, вирішила піти у депутатки.
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28.02.2025 07:45 Ответить
Лікар -дизайнер.... Боже, рятуй Україну!
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28.02.2025 09:28 Ответить
 
 