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Новости Мирные переговоры
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Не думаю, что Путин снова нападет на Украину, если будет подписано мирное соглашение, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "мирное соглашение" между Россией и Украиной продвигается вперед.

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, "Соединенные Штаты провели хорошие переговоры с обеими странами".

Трамп говорит, что пока невозможно говорить о миротворческой миссии в Украине, поскольку надо договориться о прекращении огня.

"Я обязательно постараюсь вернуть как можно больше земель для Украины. Но вступления Украины в НАТО не произойдет", - заявил президент США.

Читайте также: Уиткофф о визите Зеленского в США: Трамп хочет двигаться к мирному соглашению Украины и РФ

Также американский президент, комментируя свое доверие к Путину, сказал "доверяй, но проверяй".

Трамп добавил, что обеспечение безопасности в Украине после достижения соглашения - это самая легкая часть, а вот сам процесс договоренностей является самым сложным.

В то же время он не думает, что российский диктатор Путин снова вторгнется в Украину, если будет подписано мирное соглашение, однако думает, что "Путин сдержит свое слово".

"Соглашение по редкоземельным ресурсам будет поддержкой для Украины", - цитирует его слова агентство.

Читайте также: Трамп продлил на год ряд санкций против РФ за агрессию против Украины, - Белый дом

Автор: 

путин владимир (31203) россия (95352) Трамп Дональд (5075) война в Украине (3459)


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Топ комментарии
+11
Наївний трампакс не знає що ***** все життя брехав бреше і буде брехати.
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27.02.2025 20:44
+9
Твій завтрашній візаві теж казав , щось схоже
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27.02.2025 20:43
+9
Прочитал слова трампа - не думаю и сразу поверил ему, конечно он никогда не думает. у него же нечем думать!
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27.02.2025 20:45
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Твій завтрашній візаві теж казав , щось схоже
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27.02.2025 20:43 Ответить
Цей тільки думає, а наше непорозуміння в очах побачило.
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27.02.2025 20:48 Ответить
🖕
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27.02.2025 20:43 Ответить
Американські миротворці Трампа, які насправді є посіпаками кремлівського терориста путіна, виконали вже всі його вимоги по НАТО, розділеній та позбавленій гарантій безпеки Україні. Тепер спецпредставнику Трампа віткоффу дано доручення затягти Україну назад в Істамбул та під дулом не тільки автомата терориста путіна, але й під прицілом американських снайперських гвинтівок підписати капітуляцію, до якої, як сказав Віткофф в неділю, сторони наблизились дуже близько.

Нелегітимній, за словами путіна, та низькорейтинговий, на думку Трампа, владі Зеленського нічого не залишиться, як підписати капітуляцію, в т.ч. і пункти 2022р. про денацифікацію та демілітаризацію, а також про поновлення в правах УПЦ МП, як про те попросив Трампа Лавров. Бо в протилежному разі Зеленському доведеться і надалі відловлювати на вулицях "насєлєніє", щоб заткнути їм дірки на лінії фронту, замість неотриманої із США далекобійної зброї. А із другої сторони Зеленському потрібно буде бути "дипломатичним" з миротворцем Трампом, до чого закликають деякі українські політики.
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27.02.2025 20:44 Ответить
Нажаль, до цих ,,дипломатів,, пристав і пан Порошенко.
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27.02.2025 20:48 Ответить
Наївний трампакс не знає що ***** все життя брехав бреше і буде брехати.
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27.02.2025 20:44 Ответить
так, кацапи сама чесна нація в світі
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27.02.2025 20:45 Ответить
Прочитал слова трампа - не думаю и сразу поверил ему, конечно он никогда не думает. у него же нечем думать!
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27.02.2025 20:45 Ответить
Бо те чим думати менше за те чим їсти, враховуючи ще і контузію вуха.
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27.02.2025 21:01 Ответить
"Контузія вуха" це шедевр".
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27.02.2025 22:52 Ответить
"рускіє тоже люді" ... Це ж було вже©
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27.02.2025 20:45 Ответить
А я думаю що якщо він не здохне, то нападе ще раз
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27.02.2025 20:45 Ответить
"Ідіот" (роман)
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27.02.2025 20:46 Ответить
Не буде ніякої мирної угоди .
Максимум , що може бути - заморозка по лінії зіткнення !
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27.02.2025 20:47 Ответить
І цього не буде !
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27.02.2025 20:48 Ответить
Весь світ має думати як Трамп думає.
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27.02.2025 20:47 Ответить
Така поведінка нової адміністрації США пояснюється не тільки тим, що американські поліцаї фашиста путіна, які колись були світовими поліцейськими, запопадливо виконують всі вимоги кремлівського терориста по зливанню в геополітичну каналізацію заручниці України, але й пояснюється бажанням американського колаборанта Трампа показати, що якби він був Президентом США в 2022р., то не війни не було б. Бо в 2022р. він би не пішов шляхом Адміністрації Байдена, яка засудила інтервенцію та надавши дипломатичну і військову допомогу Україні убезпечила офіційний Київ від капітуляції та асиміляції в росію, а злив би ще тоді Україну путіну в Істамбулі, не надавши їй навіть того байденівського мінімуму.
Збанкрутілі республіканці підтримкою свого Весільного Генерала Трампа показують таким чином, що три роки були помилкою, а тому плазують перед "русскімі", щоб переграти все з ними в Істамбулі з чистого аркуша, повернувшись в те саме місце і в той самий час трирічної давності.

В цьому і полягає насправді секрет закінчення війни за 24 години, про які розводила передвиборчу демагогію руда істота, яка повністю втратила людські риси та зараз дала вказівку своїм американським гієнам в ООН голосувати разом з російськими фашистами проти осуду збройної інтервенції росії проти України.
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27.02.2025 20:47 Ответить
Війна було і в 2016-2020, трумп -ху..ло
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28.02.2025 07:07 Ответить
Только пусть Крым возвращает Украине и катится ко всем чертям!
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27.02.2025 20:47 Ответить
Усі заяви трампона треба сприймати навпаки, не нападуть - означає нападуть ще й як🤦
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27.02.2025 20:52 Ответить
Чому Трамп не хоче розказати світу чому тільки Україну не можна включати в НАТО. Що такого в нашій країні є, що не дозволяє їй бути членом оборонного альянсу. Чому всілякі Албанії та Чорногорії стають автоматично, а незабаром і навіть ворого всього Заходу та дружбан Москви Сербія стане членом і ЄС і НАТО. І це нікого не переймає ні на Заході ні в Кремлі. Як і вступ до альянсу фінів та шведів. А Україні зась. Розкажи, Трампе, чому?
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27.02.2025 20:53 Ответить
А самому зрозуміти важко ?
Дуже просто - заважає наявність невирішених територіальних суперечностей !
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27.02.2025 21:00 Ответить
А які суперечності були з 91 по 2014?
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27.02.2025 21:01 Ответить
Більшість населення була проти, а також Меркель.
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27.02.2025 21:07 Ответить
Населення якого. Якщо українського, то референдуму по цьому питанню ніхто не проводив. А про Меркель так, вона против. По тій самій причині що і Трамп зараз. Це вказівки *****. Бо немає інших причин.
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27.02.2025 21:09 Ответить
Тому що ***** дає знати усьому світу, що кого-кого, а України і Білорусі він не відпустить нізащо - адін нарот панімаєті лі
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27.02.2025 21:36 Ответить
За 8 - 10 років не буде ні ху йла ні донні-лунатіка, тож фактично пепсіканець може бути правим. А ось як буде далі цей вилупок не сказав. Життя немає триста років поруч з такими сусідами. Історичні процеси - це дуже складно для торгаша та укдадатєля угод.
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27.02.2025 20:53 Ответить
Справа не в них, це політика держави і тимчасові президенти мало на неї впливають
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27.02.2025 22:27 Ответить
Этому дедушке совсем плохо.
Дайте ему пилюли что-ли по диагнозу
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27.02.2025 20:54 Ответить
Мері Енн Трамп точно знала про що говорить.
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27.02.2025 20:57 Ответить
Бисмарк. Договор с росией не стоит бумаги на ней написанный.
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27.02.2025 20:57 Ответить
А Трамп вірить що він це сказав?
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27.02.2025 21:03 Ответить
"Не думаю" (с) Д. Трамп
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27.02.2025 21:04 Ответить
уявляю як він заходить за куліси і регоче з лошар українців і лошар що йому повірили.
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27.02.2025 21:12 Ответить
Може, у Трампа теж є двійник? 😂
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27.02.2025 21:13 Ответить
Не здивуюсь, якщо американці виключать з НАТО ті країни, на які збереться напасти Путін.
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27.02.2025 21:13 Ответить
Давно про це думав. Можливо, Трамп вже й список одержав. Кого починати шпиняти щоб відлучити від НАТО. Хоч це й так відомо. Польша та балтійскі республіки. Їх віддадуть на поталу дуже швидко.
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27.02.2025 21:20 Ответить
на якій підставі виключать? не вірю
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28.02.2025 00:53 Ответить
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27.02.2025 21:18 Ответить
Іде стопами Зеленського
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27.02.2025 21:20 Ответить
росія відмовилась від свого бажання окупувати україну? ні, не відмовилась! то що її стримає від цього?
треб, щоб було щось, що б її стримувало.
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27.02.2025 21:26 Ответить
Трамп: ,,Не думаю, що Путін знову нападе на Україну, якщо буде підписано мирну угоду" - Вибачте, але як тут не згадати рідну матір Трампа, яка свого часу честно визнавала що іі син ідіот......
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27.02.2025 21:42 Ответить
ой бл** ь це вже 🤡 -2 ...та є в нас таке саме чмо 🤡 в Україні ,теж розказував ,шо він не думає ,бо там же люди ...маленький проїдисвіт аферіст ,поїхав на хату, до великого амеріканського пройдисвіта !
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27.02.2025 21:42 Ответить
Не забуть уточнити шо пока ти президент то не нападе йолупе!
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27.02.2025 21:48 Ответить
Все про що без України домовляється Трамп не має до України жодного стосунку. Все залежить від того що вирішить Україна. В 2022 ми вирішили воювати з ворогом. Що змінилось? Ворог той самий.
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27.02.2025 22:00 Ответить
Водночас він не думає, що російський диктатор Путін знову вторгнеться в Україну, якщо буде підписана мирна угода, однак думає, що "Путін дотримається свого слова". В даному випадку найкраще б допоміг такий варіант-"Де кілька примірників Будапештської американо- рашистської брехні запакувати в тубус для креслення, після чого заляти це все цементним молоком, дати три дні, щоб цемент схватився з Будапештською брехнею,після чого цим тубусом і "трамбона " і куйла пару разів переіпашити спочатку по хребтах, а після ,на довершення і по брехливих іпальниках...
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27.02.2025 22:24 Ответить
думать удел умных
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27.02.2025 23:17 Ответить
Те що потрібно було кураторам кремля, Зеленський віддав ще в 2022-му.
А найкраща гарантія безпеки для України - це проукраїнська влада і проукраїнський Президент!
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27.02.2025 23:25 Ответить
"Не думаю"
І всьо!
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27.02.2025 23:46 Ответить
Ну якщо "не думаю" сам Трамп сказав, тоді так, всьо, ніяких гарантій не треба. Хоч би хватило в Україні ресурсів, щоб за це вагоме, переконливе "не думаю" розрахуватись.
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28.02.2025 01:05 Ответить
До Трампа до сих пір не дійшло, що поки є Путін, поки і буде війна.
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28.02.2025 03:36 Ответить
)(уйло - фюрер личакової ********* в інтерв'ю закордонним ЗМІ відкидав будь яку можливість нападу на Україну і беззастережно визнавав її територіальну цілісність. Дослівно - "Крим не є спірною територією. Росія визнала кордони сьогоднішньої України", - сказав )(уйло в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD в 2008 році. Також він заявляв, що
питання, чи збирається Росія розв'язувати конфлікт з Україною, зокрема через Крим, "віддають провокаційним сенсом". Ясно що тоді
в 2008 році )(уйло дуже сильно боявся надання Україні ПДЧ і вступу її в НАТО. А значить багаторазово посилення нашої держави
у її військовій могутності. А коли вступ в НАТО ( ПДЧ) заблокували тоді напів-ворожі Україні Франція і Німеччина, а потім ще і до влади пробрався кремлівський агент кривавий ЗЕК Юда янук. Тільки тоді в 2014р. )(уйло фашист зразу забув про свою клятву, змінив свої погляди
і розв'язав криваву окупаційну війну проти України з метою спроб
анексії її суверенних територій Криму і Донбасу а 2022 р. пішов і далі
на Південь України . Тепер мільйони Українців всіма будь-якими засобами і чого б це не коштувало самі чи з союзниками але знищать окупанта і обов'язково звільнять свою рідну Українську землю від лютих ворогів клятих російських фашистів - загарбників, звільнять свою Батьківщину повністю до останнього метра!
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28.02.2025 08:03 Ответить
 
 