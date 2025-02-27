Не думаю, что Путин снова нападет на Украину, если будет подписано мирное соглашение, - Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "мирное соглашение" между Россией и Украиной продвигается вперед.

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, "Соединенные Штаты провели хорошие переговоры с обеими странами".

Трамп говорит, что пока невозможно говорить о миротворческой миссии в Украине, поскольку надо договориться о прекращении огня.

"Я обязательно постараюсь вернуть как можно больше земель для Украины. Но вступления Украины в НАТО не произойдет", - заявил президент США.

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Также американский президент, комментируя свое доверие к Путину, сказал "доверяй, но проверяй".

Трамп добавил, что обеспечение безопасности в Украине после достижения соглашения - это самая легкая часть, а вот сам процесс договоренностей является самым сложным.

В то же время он не думает, что российский диктатор Путин снова вторгнется в Украину, если будет подписано мирное соглашение, однако думает, что "Путин сдержит свое слово".

"Соглашение по редкоземельным ресурсам будет поддержкой для Украины", - цитирует его слова агентство.

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