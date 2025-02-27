Не думаю, что Путин снова нападет на Украину, если будет подписано мирное соглашение, - Трамп
Американский президент Дональд Трамп заявил, что "мирное соглашение" между Россией и Украиной продвигается вперед.
Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По его словам, "Соединенные Штаты провели хорошие переговоры с обеими странами".
Трамп говорит, что пока невозможно говорить о миротворческой миссии в Украине, поскольку надо договориться о прекращении огня.
"Я обязательно постараюсь вернуть как можно больше земель для Украины. Но вступления Украины в НАТО не произойдет", - заявил президент США.
Также американский президент, комментируя свое доверие к Путину, сказал "доверяй, но проверяй".
Трамп добавил, что обеспечение безопасности в Украине после достижения соглашения - это самая легкая часть, а вот сам процесс договоренностей является самым сложным.
В то же время он не думает, что российский диктатор Путин снова вторгнется в Украину, если будет подписано мирное соглашение, однако думает, что "Путин сдержит свое слово".
"Соглашение по редкоземельным ресурсам будет поддержкой для Украины", - цитирует его слова агентство.
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Нелегітимній, за словами путіна, та низькорейтинговий, на думку Трампа, владі Зеленського нічого не залишиться, як підписати капітуляцію, в т.ч. і пункти 2022р. про денацифікацію та демілітаризацію, а також про поновлення в правах УПЦ МП, як про те попросив Трампа Лавров. Бо в протилежному разі Зеленському доведеться і надалі відловлювати на вулицях "насєлєніє", щоб заткнути їм дірки на лінії фронту, замість неотриманої із США далекобійної зброї. А із другої сторони Зеленському потрібно буде бути "дипломатичним" з миротворцем Трампом, до чого закликають деякі українські політики.
Максимум , що може бути - заморозка по лінії зіткнення !
Збанкрутілі республіканці підтримкою свого Весільного Генерала Трампа показують таким чином, що три роки були помилкою, а тому плазують перед "русскімі", щоб переграти все з ними в Істамбулі з чистого аркуша, повернувшись в те саме місце і в той самий час трирічної давності.
В цьому і полягає насправді секрет закінчення війни за 24 години, про які розводила передвиборчу демагогію руда істота, яка повністю втратила людські риси та зараз дала вказівку своїм американським гієнам в ООН голосувати разом з російськими фашистами проти осуду збройної інтервенції росії проти України.
Дуже просто - заважає наявність невирішених територіальних суперечностей !
Дайте ему пилюли что-ли по диагнозу
треб, щоб було щось, що б її стримувало.
А найкраща гарантія безпеки для України - це проукраїнська влада і проукраїнський Президент!
І всьо!
питання, чи збирається Росія розв'язувати конфлікт з Україною, зокрема через Крим, "віддають провокаційним сенсом". Ясно що тоді
в 2008 році )(уйло дуже сильно боявся надання Україні ПДЧ і вступу її в НАТО. А значить багаторазово посилення нашої держави
у її військовій могутності. А коли вступ в НАТО ( ПДЧ) заблокували тоді напів-ворожі Україні Франція і Німеччина, а потім ще і до влади пробрався кремлівський агент кривавий ЗЕК Юда янук. Тільки тоді в 2014р. )(уйло фашист зразу забув про свою клятву, змінив свої погляди
і розв'язав криваву окупаційну війну проти України з метою спроб
анексії її суверенних територій Криму і Донбасу а 2022 р. пішов і далі
на Південь України . Тепер мільйони Українців всіма будь-якими засобами і чого б це не коштувало самі чи з союзниками але знищать окупанта і обов'язково звільнять свою рідну Українську землю від лютих ворогів клятих російських фашистів - загарбників, звільнять свою Батьківщину повністю до останнього метра!