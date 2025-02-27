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Новости Мирный план Трампа Визит Зеленского в США
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Уиткофф о визите Зеленского в США: Трамп хочет двигаться к мирному соглашению Украины и РФ

Специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф

Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в США и подписание соглашения по ископаемым "хорошим знаком".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

В частности, Уиткофф выразил оптимизм относительно соглашения Украины и США об украинских недрах и визита Зеленского в США, который состоится 28 февраля.

"Я думаю, что это действительно хороший знак, что президент Зеленский будет здесь завтра, - сказал он, имея в виду ожидаемый приезд украинского президента.

Спецпосланник добавил, что Трамп "стремится оставить это (подписание соглашения. - Ред.) позади и двигаться дальше, чтобы заключить мирное соглашение между Украиной и Россией".

Смотрите также: США ожидают получить $20 млрд дохода от соглашения с Украиной о недрах, - советник Белого Дома Гассетт

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

Читайте также: Зеленский не планирует подписывать второе соглашение с США, если там не будет более широких гарантий безопасности, - The Economist

Автор: 

Зеленский Владимир (20210) Трамп Дональд (5075) редкоземельные металлы (128) Стив Уиткофф (57)


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Топ комментарии
+6
Translator

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27.02.2025 20:39
+4
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27.02.2025 20:40
+3
рух до угоди по трупам жертв агресії - це шлях до пекла.
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27.02.2025 20:38
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То есть, даже желание Зеленского приехать в США и его фактический приезд озвучивают так, будто это Трамп стремится к миру и прямо сейчас едет решать вопросы по миру
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27.02.2025 20:31 Ответить
Мирну угоду з Україною американські поліцаї фашиста путіна на прохання Лаврова, яке той висловив в Саудівській Аравії, прегнуть примусити підписати Україну в символічному місці-Істамбулі. Це є натяком на те, що це насправді має бути Капітуляція, про яку ще в неділю проговорився Віткофф, кажучи про те, що сторони дуже близько підійшли до Істамбульського "компромісу".
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27.02.2025 20:41 Ответить
"...Віткофф про візит Зеленського до США: Трамп хоче ..." - тому і Зе летить?
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27.02.2025 20:32 Ответить
там щось у голові помаранчевого Нарциса відбувається дивне

Трамп залишив чинним надзвичайний стан у США, запроваджений після окупації Криму.

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік режим надзвичайного стану, запроваджений у 2014 році через агресію Росії проти України. Про це повідомив Білий дім у заяві, датованій 27 лютого.

"Дії та політика Росії продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США. Тому режим надзвичайного стану, оголошений виконавчим наказом 13660 та розширений іншими указами, залишається чинним після 6 березня 2025 року. Я продовжую його дію ще на один рік", - https://public-inspection.federalregister.gov/2025-03462.pdf йдеться у документі.
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27.02.2025 20:36 Ответить
Давить на найболючіше у хйла -Крим ? Не вірю в його пєрєваВААБЩЕплащєніе
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27.02.2025 20:40 Ответить
Президент США https://lb.ua/file/person/2013_bayden_dzhozef_.html Джозеф Байден продовжив на рік запроваджений у 2014 році режим надзвичайного стану у зв'язку з російською агресією в Україні.

Дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси та інститути в Україні; загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності; і сприяють незаконному привласненню її активів, а також дії та політика уряду Російської Федерації, включно з анексією Криму та застосуванням сили в Україні, продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці, а також зовнішній політиці США. Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений в указі № 13660 щодо України", йдеться в листі Байдена спікеру Палати представників і голові Сенату.

Надзвичайний стан у зв'язку із ситуацією в Україні запровадив своїм указом 6 березня 2014 року тодішній президент США Барак Обама.
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27.02.2025 20:49 Ответить
А в омериках можно проводить выборы во время ЧП, може рыжий дважды нелигитимный?
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27.02.2025 20:47 Ответить
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27.02.2025 21:07 Ответить
Підписуйте з пінгвінами, в Антарктиді ціх копалин - закопаєшся!
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27.02.2025 20:32 Ответить
"путінский 3,14здолєт " біля виска "трампліна" називався "Віткофф"
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27.02.2025 20:33 Ответить
Віткофф - похідне від "віток".
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27.02.2025 20:35 Ответить
...але ж не по мільйонах трупів((
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27.02.2025 20:34 Ответить
Підори вже танцюють навколо мавзолею з мумією пасивного підараса...
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27.02.2025 20:35 Ответить
шо на Хрещатику Єрмак вже мавзолей збудував?
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27.02.2025 20:37 Ответить
У нас до мавзолею не дійшло - зуйло ще живий, а в масквє гуляють.
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27.02.2025 20:40 Ответить
Тре вже ритуальну зміну мумій- іліча на владіміча
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27.02.2025 20:39 Ответить
Два підорка там помістяться - "попочка к попочкє".
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27.02.2025 20:46 Ответить
Копалини в обмiн на мир. В iтоге, нi миру нi копалин!
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27.02.2025 20:36 Ответить
Чого хоче тампакс розповість психотерапевт, який практикує у сфері нарциссизму ...
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27.02.2025 20:36 Ответить
рух до угоди по трупам жертв агресії - це шлях до пекла.
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27.02.2025 20:38 Ответить
Translator

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27.02.2025 20:39 Ответить
Translator

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27.02.2025 20:40 Ответить
Рідкоземельні танці до упаду...шоу повинно тривати...
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27.02.2025 20:42 Ответить
Скільки цьому ,,потужному" діду?! Старі маразматики - ******** тренд! Вже політбюро цк обігнали, бо ті не доживали на щастя до 79!!!
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27.02.2025 20:42 Ответить
Результат ******** медицини - у кого є грошова той живе довго. Опит , це добре , але оперативка вже не та і жорсткий диск не поміняєш
Треба вводити якісь вікові обмеження для політичних еліт.
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27.02.2025 20:48 Ответить
Усе це даремно. Назва цьому дилетантизм.
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27.02.2025 20:42 Ответить
Вітка, ти штолє?
Ану мерщій смоктати *******!
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27.02.2025 21:20 Ответить
вертайте наші землі дятли амеріканські !!! Які запраграмували віддати московії ще в 1990р...хоча ця програма була на багато раніше ! потвори !!!
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27.02.2025 21:31 Ответить
 
 