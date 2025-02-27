Уиткофф о визите Зеленского в США: Трамп хочет двигаться к мирному соглашению Украины и РФ
Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в США и подписание соглашения по ископаемым "хорошим знаком".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.
В частности, Уиткофф выразил оптимизм относительно соглашения Украины и США об украинских недрах и визита Зеленского в США, который состоится 28 февраля.
"Я думаю, что это действительно хороший знак, что президент Зеленский будет здесь завтра, - сказал он, имея в виду ожидаемый приезд украинского президента.
Спецпосланник добавил, что Трамп "стремится оставить это (подписание соглашения. - Ред.) позади и двигаться дальше, чтобы заключить мирное соглашение между Украиной и Россией".
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.
25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.
26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.
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Трамп залишив чинним надзвичайний стан у США, запроваджений після окупації Криму.
Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік режим надзвичайного стану, запроваджений у 2014 році через агресію Росії проти України. Про це повідомив Білий дім у заяві, датованій 27 лютого.
"Дії та політика Росії продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США. Тому режим надзвичайного стану, оголошений виконавчим наказом 13660 та розширений іншими указами, залишається чинним після 6 березня 2025 року. Я продовжую його дію ще на один рік", - https://public-inspection.federalregister.gov/2025-03462.pdf йдеться у документі.
Дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси та інститути в Україні; загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності; і сприяють незаконному привласненню її активів, а також дії та політика уряду Російської Федерації, включно з анексією Криму та застосуванням сили в Україні, продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці, а також зовнішній політиці США. Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений в указі № 13660 щодо України", йдеться в листі Байдена спікеру Палати представників і голові Сенату.
Надзвичайний стан у зв'язку із ситуацією в Україні запровадив своїм указом 6 березня 2014 року тодішній президент США Барак Обама.
Треба вводити якісь вікові обмеження для політичних еліт.
Ану мерщій смоктати *******!