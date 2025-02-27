Уиткофф о визите Зеленского в США: Трамп хочет двигаться к мирному соглашению Украины и РФ

Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в США и подписание соглашения по ископаемым "хорошим знаком".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

В частности, Уиткофф выразил оптимизм относительно соглашения Украины и США об украинских недрах и визита Зеленского в США, который состоится 28 февраля.

"Я думаю, что это действительно хороший знак, что президент Зеленский будет здесь завтра, - сказал он, имея в виду ожидаемый приезд украинского президента.

Спецпосланник добавил, что Трамп "стремится оставить это (подписание соглашения. - Ред.) позади и двигаться дальше, чтобы заключить мирное соглашение между Украиной и Россией".

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

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