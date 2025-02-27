США ожидают получить $20 млрд дохода от соглашения с Украиной о недрах, - советник Белого Дома Гассетт

Соединенные Штаты Америки надеются получить 20 миллиардов долларов прибыли из сделки о редкоземельных металлах с Украиной.

Об этом журналистке Келли Майер рассказал советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Гассет, передает Цензор.НЕТ.

Гассет отметил, что на самом деле соглашение с Украиной имеет большую ценность, чем 20 миллиардов долларов, "учитывая ее значение для американцев".

По его словам, президент США Дональд Трамп считает, что соглашение "не только усилит нашу национальную безопасность, обеспечив критически важные минералы", но и "закрепит контроль над этими территориями, ведь, в конце концов, никто не хочет нападать на объекты, принадлежащие США".

"Я считаю, что наличие доли собственности США - это способ обеспечить внимание США к этому региону, что, надеюсь, будет способствовать сохранению мира, когда он, надеемся, наступит", - резюмировал Гассет.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

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