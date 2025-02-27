США ожидают получить $20 млрд дохода от соглашения с Украиной о недрах, - советник Белого Дома Гассетт
Соединенные Штаты Америки надеются получить 20 миллиардов долларов прибыли из сделки о редкоземельных металлах с Украиной.
Об этом журналистке Келли Майер рассказал советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Гассет, передает Цензор.НЕТ.
Гассет отметил, что на самом деле соглашение с Украиной имеет большую ценность, чем 20 миллиардов долларов, "учитывая ее значение для американцев".
По его словам, президент США Дональд Трамп считает, что соглашение "не только усилит нашу национальную безопасность, обеспечив критически важные минералы", но и "закрепит контроль над этими территориями, ведь, в конце концов, никто не хочет нападать на объекты, принадлежащие США".
"Я считаю, что наличие доли собственности США - это способ обеспечить внимание США к этому региону, что, надеюсь, будет способствовать сохранению мира, когда он, надеемся, наступит", - резюмировал Гассет.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.
25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.
26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.
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Брехня! Нічого незавадило оркам напасти на харківщину, хоч там під Харковом і знаходиться американський завод "Філіп Моріс", навіть прильот по ньому був від орків !
А чому не 21.244 мільярда? Дискримінуєте на користь цілих чисел?
Трамп - Нет. Агрессоры это США.
Журналист - Почему вы не считаете Рашку агрессорами?
Трамп - Потому что Рашка это е@анные террористы.
Трамп - Понимаете. Америка так же время от времени выступает агрессором но вы когда нибудь видели чтобы американская армия целенаправленно била по мирным жителям где нет военных объектов, чтобы похищала детей, чтобы расстреливала пленных на камеру, чтобы устраивали пытки и казни мирных жителей? Можем ли мы сравнивать Рашку с США?
Россия это террористы и ООН оправдывает этих террористов в том что не видят Геноцид по отношению к украинцам.
Террористы же, не придерживаются никаких правил и ведут войну на уничтожение населения. Убийства ради убийства. И США четко намекают ООН на эти очевидные вещи. ООН защищает террористов не видя геноцида против украинского народа.
"Україна перетворилася для Трампа у кращому разі на бізнес-партнера. А також країну, яка буцімто сама винна у тому, що не неї напали і має за це заплатити... Не можна розглядати цю угоду як щось інше, ніж спосіб стягнути гроші. Слова про "інвестиційний фонд на відбудову України" лише вводять в оману. Цей контракт гарантує США доходи від українських надр, без того, щоб у майбутньому вони брали на себе якісь безпекові зобов'язання щодо України. Без таких гарантій ця угода дуже нагадує виплату репарацій за завдані матеріальні збитки, але не Україні з боку Росії, як було би правильно, а від України Сполученим Штатам, під впливом погроз неминучим крахом", - йдеться у коментарі TAZ.