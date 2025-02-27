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США ожидают получить $20 млрд дохода от соглашения с Украиной о недрах, - советник Белого Дома Гассетт

Соединенные Штаты Америки надеются получить 20 миллиардов долларов прибыли из сделки о редкоземельных металлах с Украиной.

Об этом журналистке Келли Майер рассказал советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Гассет, передает Цензор.НЕТ.

Гассет отметил, что на самом деле соглашение с Украиной имеет большую ценность, чем 20 миллиардов долларов, "учитывая ее значение для американцев".

По его словам, президент США Дональд Трамп считает, что соглашение "не только усилит нашу национальную безопасность, обеспечив критически важные минералы", но и "закрепит контроль над этими территориями, ведь, в конце концов, никто не хочет нападать на объекты, принадлежащие США".

"Я считаю, что наличие доли собственности США - это способ обеспечить внимание США к этому региону, что, надеюсь, будет способствовать сохранению мира, когда он, надеемся, наступит", - резюмировал Гассет.

Читайте также: Соглашение Украины и США о полезных ископаемых - это лишь первый шаг в сотрудничестве, - МИД

Пост о доходе США от сделки с Украиной

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

Читайте также: Зеленский не планирует подписывать второе соглашение с США, если там не будет более широких гарантий безопасности, - The Economist

Автор: 

соглашение (1301) США (26381) редкоземельные металлы (128)


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Топ комментарии
+11
а й "закріпить контроль над цими територіями, адже, зрештою, ніхто не хоче нападати на об'єкти, що належать США".

================================

Брехня! Нічого незавадило оркам напасти на харківщину, хоч там під Харковом і знаходиться американський завод "Філіп Моріс", навіть прильот по ньому був від орків !
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27.02.2025 19:54
+7
Невже не логічніше передати рідкоземи німцям, британцям, шведам, голландцям, данцям і отримати за це реальну підтримку європейців, а не американському холую путіна Трампу, який не дасть взамін далекобійної зброї, а надра України забере в рахунок неіснуючого боргу в 350 млрд доларів, вигаданого рекетирами-мародерами із США?
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27.02.2025 19:57
+7
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27.02.2025 20:05
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Правила форума Совет форумчан
20 лярдів якось мало, чи це тільки за підписання? Нічого не зрозумів 😳🤔
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27.02.2025 19:53 Ответить
це чистий відкат за підписання....
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27.02.2025 19:55 Ответить
А ну це більш схоже на правду
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27.02.2025 19:57 Ответить
Вся добыча РЗМ в год оценивается примерно в 15 миллиардов долларов. А мы как бы не в ходим даже в топ-10 по их залежам, так это вполне реальная сумма, но сколько лет для этого понадобится...
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27.02.2025 20:03 Ответить
15 млрд єто в год
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27.02.2025 20:07 Ответить
а й "закріпить контроль над цими територіями, адже, зрештою, ніхто не хоче нападати на об'єкти, що належать США".

================================

Брехня! Нічого незавадило оркам напасти на харківщину, хоч там під Харковом і знаходиться американський завод "Філіп Моріс", навіть прильот по ньому був від орків !
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27.02.2025 19:54 Ответить
Тут пане вибачте мушу з вами не погодитися, Філіп Моріс і копалини стратегічного значення це трохи інше. Я думаю.
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27.02.2025 19:58 Ответить
той медвідь ще по тайзі бігає, на шкурі якого той гассет мріє лежати перед комином у Вашингтоні.
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27.02.2025 19:55 Ответить
а може навіть і не народився, і гассет може і не дожити до тієї шкури.
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27.02.2025 19:57 Ответить
давайте побільше генераторів рандомних чисел хороших і різних!
А чому не 21.244 мільярда? Дискримінуєте на користь цілих чисел?
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27.02.2025 19:56 Ответить
Невже не логічніше передати рідкоземи німцям, британцям, шведам, голландцям, данцям і отримати за це реальну підтримку європейців, а не американському холую путіна Трампу, який не дасть взамін далекобійної зброї, а надра України забере в рахунок неіснуючого боргу в 350 млрд доларів, вигаданого рекетирами-мародерами із США?
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27.02.2025 19:57 Ответить
За його словами, президент США Дональд Трамп вважає, що угода "не лише посилить нашу національну безпеку, забезпечивши критично важливі мінерали", а й "закріпить контроль над цими територіями, адже, зрештою, ніхто не хоче нападати на об'єкти, що належать США". куйло буде продовжувати нападати на ті українські території.котрі не належуть США.Цей досвід є в Африці.коли "вагнери" не нападають на американську власність в цих країнах.а нападають на території і обєкти,котрі не є підконтрольні США...
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27.02.2025 19:57 Ответить
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27.02.2025 19:57 Ответить
Бариги на крові українців
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27.02.2025 19:57 Ответить
Щоб вони подавилися тими доходами, наживатися на горі і крові українців!
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27.02.2025 20:35 Ответить
Журналист - Считаете ли вы Рашку агрессорами?
Трамп - Нет. Агрессоры это США.
Журналист - Почему вы не считаете Рашку агрессорами?
Трамп - Потому что Рашка это е@анные террористы.
Трамп - Понимаете. Америка так же время от времени выступает агрессором но вы когда нибудь видели чтобы американская армия целенаправленно била по мирным жителям где нет военных объектов, чтобы похищала детей, чтобы расстреливала пленных на камеру, чтобы устраивали пытки и казни мирных жителей? Можем ли мы сравнивать Рашку с США?

Россия это террористы и ООН оправдывает этих террористов в том что не видят Геноцид по отношению к украинцам.
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27.02.2025 19:58 Ответить
Вещи нужно называть своими именами, а не подменять понятия. Агрессор может находится под защитой ООН так как придерживается правил войны.

Террористы же, не придерживаются никаких правил и ведут войну на уничтожение населения. Убийства ради убийства. И США четко намекают ООН на эти очевидные вещи. ООН защищает террористов не видя геноцида против украинского народа.
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27.02.2025 20:06 Ответить
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27.02.2025 19:59 Ответить
Що отримає українській воїн з окопа, коли здирник трампон буде жирувати?
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27.02.2025 20:01 Ответить
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27.02.2025 20:05 Ответить
Вже отримала. Всі слугонароди запаковані по максимуму. А всі інші до України відношення не мають.
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27.02.2025 20:14 Ответить
Щоб він з'їв щоб так не триндів, скумбрію не пропонувати.
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27.02.2025 20:38 Ответить
США своеобразно понимают договора, особенно Будапештский меморандум о гарантиях безопасности. Их спешка однозначно указывает на выкручивании рук и нахлобучивание.
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27.02.2025 20:06 Ответить
не підписуй в такому разі
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28.02.2025 06:36 Ответить
Дірку від бублика..
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27.02.2025 20:06 Ответить
Судя по всему это их путлер научил делить шкуру неубитого медведя, как говорят на Украине - дурак мыслями богатеет.
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27.02.2025 20:07 Ответить
В Украине !
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27.02.2025 20:43 Ответить
Суть и смысл от этого не меняются.
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27.02.2025 20:48 Ответить
Берлінська TAZ:

"Україна перетворилася для Трампа у кращому разі на бізнес-партнера. А також країну, яка буцімто сама винна у тому, що не неї напали і має за це заплатити... Не можна розглядати цю угоду як щось інше, ніж спосіб стягнути гроші. Слова про "інвестиційний фонд на відбудову України" лише вводять в оману. Цей контракт гарантує США доходи від українських надр, без того, щоб у майбутньому вони брали на себе якісь безпекові зобов'язання щодо України. Без таких гарантій ця угода дуже нагадує виплату репарацій за завдані матеріальні збитки, але не Україні з боку Росії, як було би правильно, а від України Сполученим Штатам, під впливом погроз неминучим крахом", - йдеться у коментарі TAZ.
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27.02.2025 20:07 Ответить
Де магічна цифра 73?
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27.02.2025 20:08 Ответить
Ця "угода" є злочинною і нелегітимною за визначенням. Враховуючи що у нас президент дегенерат, а Трамп дебіл та агент ***** її дія буде припинена наступним президентом України. Зуйло спочатку став торгувати землею українців. Тепер добрався до надр. Наступним кроком стане повітря і вода. От що означає жид у владі. Ця гніда продає те чого не має. ЙОго треба нагодувати землею і закопати в надра. Тварюка...
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27.02.2025 20:09 Ответить
Наступний Президент України вчора поаністю виправдав цю угоду. Чи може ви мали на увазі Бойка?
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27.02.2025 20:22 Ответить
І хто ж цей наступний покидьок?
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27.02.2025 20:28 Ответить
Може досить їх? Треба отамана.
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27.02.2025 20:39 Ответить
Були вже отамани. Не спрацювало...
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27.02.2025 20:41 Ответить
порошенко))'
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28.02.2025 00:56 Ответить
***** пішли ******** фашисти трампівські і зепідораси ,що взяли в рот неіснуючий борг і здали надра безкоштовно. Горіть в аду квартальні підораси .
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27.02.2025 20:21 Ответить
Дурню дали погремушку.
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27.02.2025 20:25 Ответить
Трампісти настільки тупі що не здатні усвідомити що лише обговорення кабальної, здирницької, колоніальної угоди з жертвою військової агресії вже призвело до втрат США, які значно перевищили 20 мільярдів.
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27.02.2025 20:53 Ответить
Шукають біля Донні, що ще можна вичавити. Таке враження, що Чубчик захопив зненацька не тільки Бубона але свій карманний почт.
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27.02.2025 21:44 Ответить
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28.02.2025 01:01 Ответить
 
 