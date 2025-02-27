Соглашение Украины и США о полезных ископаемых - это лишь первый шаг в сотрудничестве, - МИД

Спикер МИД Украины Георгий Тихий призвал не воспринимать соглашение о полезных ископаемых, которое Украина и США подпишут 28 февраля, как окончательный договор, а рассматривать его как первый шаг в сотрудничестве.

Об этом он заявил на брифинге 27 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, соглашение касается редкоземельных ресурсов Украины и предусматривает создание специального фонда, которым совместно будут распоряжаться Киев и Вашингтон. В дальнейшем планируются переговоры по детализации деятельности этого фонда.

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Тихий отметил, что средства фонда будут наполняться в Украине и использоваться для ее реконструкции.

Он также отметил, что после доработок текст соглашения стал "значительно лучше и приемлемым для подписания". В частности, из документа убрали упоминания о "долге" Украины за ранее оказанную помощь и пункт о возмещении будущей поддержки по принципу "два доллара за один".

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

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Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

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