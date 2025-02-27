РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8797 посетителей онлайн
Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
1 053 15

Соглашение Украины и США о полезных ископаемых - это лишь первый шаг в сотрудничестве, - МИД

представитель МИД Тихий

Спикер МИД Украины Георгий Тихий призвал не воспринимать соглашение о полезных ископаемых, которое Украина и США подпишут 28 февраля, как окончательный договор, а рассматривать его как первый шаг в сотрудничестве.

Об этом он заявил на брифинге 27 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, соглашение касается редкоземельных ресурсов Украины и предусматривает создание специального фонда, которым совместно будут распоряжаться Киев и Вашингтон. В дальнейшем планируются переговоры по детализации деятельности этого фонда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не была проинформирована о переговорах США и России в Стамбуле, - МИД

Тихий отметил, что средства фонда будут наполняться в Украине и использоваться для ее реконструкции.

Он также отметил, что после доработок текст соглашения стал "значительно лучше и приемлемым для подписания". В частности, из документа убрали упоминания о "долге" Украины за ранее оказанную помощь и пункт о возмещении будущей поддержки по принципу "два доллара за один".

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Читайте также: Текст соглашения с США рассмотрят сегодня, оно напрямую привязано к гарантиям безопасности, - Шмыгаль

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Президент Владимир Зеленский заявил, что если США хотят видеть в соглашении о полезных ископаемых конкретные цифры, то согласно украинскому законодательству необходима будет ратификация Верховной Радой.

25 февраля издание Financisl Times сообщило, что Украина и США согласовали условия соглашения по полезным ископаемым, в Киеве готовы подписать документ.

26 февраля Кабмин одобрил подписание соглашения о недрах с США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский не планирует подписывать второе соглашение с США, если там не будет более широких гарантий безопасности, - The Economist

Автор: 

МИД (6934) редкоземельные металлы (128)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Почалась велика розпродаж України, перед тим, як втекти???
А що стосовно обіцянок найвеличнішого лідора, що кожна дитина буде отримувати відсоток, з українських копалин та до 18 років матиме свій капітал, для старту???
Корисні довбойоби забули за цю обіцянку бєніної макаки???
показать весь комментарий
27.02.2025 18:05
+4
Текст є? Офіціний. Чи рабам це знати не потрібно?
показать весь комментарий
27.02.2025 17:59
+3
Ну все, знач точно підпишуть... Пішли вже :" льються , рожеві сиропи. Ніби наближують нас до Європи, далі новини, а згодом ми вас побавим солодким болотом...." - 20 років пісні, а як пророче.
показать весь комментарий
27.02.2025 18:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Текст є? Офіціний. Чи рабам це знати не потрібно?
показать весь комментарий
27.02.2025 17:59 Ответить
текст не на часі....
Спіть спокійно - вранці це уже буде не важливо, так як буде нова хвиля або 9-ий вал!
показать весь комментарий
27.02.2025 18:01 Ответить
Ну все, знач точно підпишуть... Пішли вже :" льються , рожеві сиропи. Ніби наближують нас до Європи, далі новини, а згодом ми вас побавим солодким болотом...." - 20 років пісні, а як пророче.
показать весь комментарий
27.02.2025 18:01 Ответить
Почалось полювання
показать весь комментарий
27.02.2025 18:02 Ответить
А я то думал, что первым шагом было то, что американцы наконец узнали где находилась истинная Русь, почему слово рУсские имеет букву "У", а слово роися не имеет, и росисян надо называть росисянами, а не русскими.
Я думал, что военная и фин. помощь во время войны в Украине - это первые шаги для будущих экономически-тесных отношений.
А оказывается, спустя столько лет, мы только только сделали первый шаг.
Ладно... разбудите когда будет второй.
показать весь комментарий
27.02.2025 18:05 Ответить
Почалась велика розпродаж України, перед тим, як втекти???
А що стосовно обіцянок найвеличнішого лідора, що кожна дитина буде отримувати відсоток, з українських копалин та до 18 років матиме свій капітал, для старту???
Корисні довбойоби забули за цю обіцянку бєніної макаки???
показать весь комментарий
27.02.2025 18:05 Ответить
Страшно уявити які наступні будуть
показать весь комментарий
27.02.2025 18:08 Ответить
Украiнцiв на органи i в штати!
показать весь комментарий
27.02.2025 18:10 Ответить
Всюди лише кроки. Може вже пора крокувати на стрибки?
показать весь комментарий
27.02.2025 18:11 Ответить
покажіть угоду, суки!
показать весь комментарий
27.02.2025 18:12 Ответить
https://imgbb.com/
показать весь комментарий
27.02.2025 18:12 Ответить
Угода України та США про корисні копалини - це лише перший крок у співпраці

Тока полшишечкі!
показать весь комментарий
27.02.2025 18:16 Ответить
А ранійше шо не співпрацювали?
показать весь комментарий
27.02.2025 18:38 Ответить
 
 