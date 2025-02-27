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Новости переговоры США и России
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Украина не была проинформирована о переговорах США и России в Стамбуле, - МИД

МИД Украины отреагировал на заявление президента Словакии о территориальных уступках

Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Киев узнал о переговорах между США и Россией в Стамбуле из публичных источников, а не от американской стороны.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Мне нечего добавить об этих переговорах. Мы будем смотреть за тем, какие будут публичные месседжи уже после них сторон, будем их анализировать, будем готовы выйти с какими-то комментариями. Нас не информировали, мы также узнали из публичной информации о таких переговорах", - отметил Тихий.

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По его словам, в открытых источниках не было четкой информации о том, что на повестке дня этих переговоров стоял вопрос Украины. Он подчеркнул, что это были двусторонние переговоры между США и Россией, а Киев продолжит внимательно следить за их результатами.

"Поэтому будем следить за тем, какие будут публичные сигналы после этих переговоров, будем их анализировать с точки зрения был ли там какой-то прогресс между делегациями, но не считаем, что это переговоры вообще по Украине. Это переговоры делегаций американско-российских", - заявил представитель МИД.

Как отмечается, 27 февраля в резиденции генконсула США в Стамбуле состоялась встреча представителей США и России, которая длилась шесть с половиной часов. По данным российских СМИ, она проходила в закрытом формате, а состав делегаций не разглашался.

Напомним, в среду, 26 февраля, Сергей Лавров сообщил, что представители России и Соединенных Штатов встретятся в Стамбуле. Они будут говорить, в частности, о возобновлении работы посольств.

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Автор: 

МИД (6934) США (26381) переговоры с Россией (940)


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Топ комментарии
+8
Сліпі, глухі, німі .. ідіть до біса. Заіпали цим цирком. Нам потрібно усвідомити нарешті, що ми нація , вільна та незалежна, і при владі мають бути виключно українці. Едараси кончені🤬🤬🤬🤬
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27.02.2025 17:47
+5
Забили на вас болт. Докерувалися.
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27.02.2025 17:49
+5
Світом править страх..., для світу нації у яких нема ЯЗ це папуаси з якими ті у кого вона є можуть робити все що забажають і ми тому наглядний доказ...
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27.02.2025 18:04
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Правила форума Совет форумчан
Зе ігнорують?
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27.02.2025 17:47 Ответить
Сліпі, глухі, німі .. ідіть до біса. Заіпали цим цирком. Нам потрібно усвідомити нарешті, що ми нація , вільна та незалежна, і при владі мають бути виключно українці. Едараси кончені🤬🤬🤬🤬
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27.02.2025 17:47 Ответить
Світом править страх..., для світу нації у яких нема ЯЗ це папуаси з якими ті у кого вона є можуть робити все що забажають і ми тому наглядний доказ...
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27.02.2025 18:04 Ответить
Забили на вас болт. Докерувалися.
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27.02.2025 17:49 Ответить
Тому будемо слідкувати за тим, які будуть публічні сигнали після цих переговорів, будемо їх аналізувати з точки зору чи був там якийсь прогрес між делегаціями, але не вважаємо, що це переговори взагалі по Україні. Це переговори делегацій американсько-російських", - заявив речник МЗС Джерело: https://censor.net/ua/n3538318
Ну просто душевно хворі. Доречі хто каже, що вибори не можливі під час війни, згоден та нехай тоді Зеленський буде не президент України, а В.О. президента України.
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27.02.2025 17:50 Ответить
Тихий! Веди себе тихо і не висовуйся! І МЗС теж...
Читайте ЗМІ і відсмоктуйте у вільний від роботи час...
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27.02.2025 17:50 Ответить
Виникає питання , чому ми повинні знати про що і де зустрічаються
мародери нашої краіни ?
Вони вирішують своє ,-
як краще ділити Украіну і красти наші корисні копалини 🙁
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27.02.2025 17:53 Ответить
Які ваші копалини,ти ніхто і тобі належить лише нічого.
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27.02.2025 18:26 Ответить
Обі туди кацапським лісом
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27.02.2025 20:18 Ответить
Всі знали, а 🤡🤡🤡, не знали....
Цирк на дроті...🤣🤣🤣
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27.02.2025 17:58 Ответить
По моєму чувак нас кинули, як лохів розвели за спинами, діла своі зробили, злили нас, мене з тобою разом в унітаз.
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27.02.2025 18:03 Ответить
А кто-то обязан был докладывать? Тем более переговоры были не относительно Украины.
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27.02.2025 18:07 Ответить
Просто мєждусобойчік.
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27.02.2025 19:33 Ответить
Ну и что тут такого, если они обговаривают свои отношения, то почему они должны нам об этом докладывать?

Не стоит делать проблему из ничего, у нас их и так хватает.
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27.02.2025 18:15 Ответить
Уряд України у Монако був проінформований напряму з кремля,а фунтів ознайомлять пізніше.
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27.02.2025 18:24 Ответить
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27.02.2025 18:25 Ответить
Нікчемні американці та москалі! Вони не знають, що наш мегапотужний БОНЕВІТК ХЕРПІДУСАМ грає пісюном на роялі під фанеру у лісі в мільярд дерев, між якими літають мільйони дронів. Це неповага!
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27.02.2025 19:35 Ответить
 
 