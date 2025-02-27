Украина не была проинформирована о переговорах США и России в Стамбуле, - МИД

Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Киев узнал о переговорах между США и Россией в Стамбуле из публичных источников, а не от американской стороны.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Мне нечего добавить об этих переговорах. Мы будем смотреть за тем, какие будут публичные месседжи уже после них сторон, будем их анализировать, будем готовы выйти с какими-то комментариями. Нас не информировали, мы также узнали из публичной информации о таких переговорах", - отметил Тихий.

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По его словам, в открытых источниках не было четкой информации о том, что на повестке дня этих переговоров стоял вопрос Украины. Он подчеркнул, что это были двусторонние переговоры между США и Россией, а Киев продолжит внимательно следить за их результатами.

"Поэтому будем следить за тем, какие будут публичные сигналы после этих переговоров, будем их анализировать с точки зрения был ли там какой-то прогресс между делегациями, но не считаем, что это переговоры вообще по Украине. Это переговоры делегаций американско-российских", - заявил представитель МИД.

Как отмечается, 27 февраля в резиденции генконсула США в Стамбуле состоялась встреча представителей США и России, которая длилась шесть с половиной часов. По данным российских СМИ, она проходила в закрытом формате, а состав делегаций не разглашался.

Напомним, в среду, 26 февраля, Сергей Лавров сообщил, что представители России и Соединенных Штатов встретятся в Стамбуле. Они будут говорить, в частности, о возобновлении работы посольств.

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