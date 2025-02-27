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Медиарух призывает Минкульт отменить запрет на выезд журналистов за границу: Решение создает искусственные препятствия

Медиадвижение о решении Минкульта

Участники Медиаруха призвали Министерство культуры Украины отменить решение о приостановлении выдачи писем на выезд за границу журналистам, поскольку это создает "искусственные препятствия" для выполнения профессиональной деятельности.

Их заявление публикует Институт массовой информации, информирует Цензор.НЕТ.

"Это решение наносит серьезный удар по репутации медийного сообщества и создает искусственные препятствия для выполнения журналистами их профессиональной деятельности", - отмечают медийщики.

Организация отмечает, что тысячи медийщиков присоединились к ВСУ. За последние три года в результате войны погибли 98 журналистов, две трети из которых были военными.

Медиарух отмечает, что информация о якобы массовом уклонении журналистов от мобилизации неправдива.

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По информации Медиаруха, количество журналистов, которые не вернулись после выезда за границу, не превышает и десяти человек за 2024 год.

Журналисты считают, что решение Минкульта подрывает способность эффективно работать.

"В частности, нарушается нормальная работа журналистов, освещающих международные события, и дискредитируется вся профессия журналиста, поскольку применяется безосновательное коллективное осуждение", - отмечает организация.

Поэтому Медиарух призвал Минкульт отменить свое решение и в дальнейшем привлекать экспертный совет для принятия разрешений на выезд журналистов.

Кроме того, медийщики призывают обеспечить прозрачный подход и воздержаться от создания дополнительных бюрократических преград.

"Призываем государственные органы уважать профессию журналистов, которые являются неотъемлемой частью украинского общества, и вести конструктивный диалог с сообществом, чтобы не ослаблять Украину", - добавили в Медиарухе.

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Напомним, ранее Минкультуры сообщило, что с 3 марта 2025 года приостановит выдачу писем содействия для выезда военнообязанных деятелей культуры и медийщиков за границу.

Советник министра культуры Дмитрий Золотухин заявил, что в течение года из Украины сбежали 500 мужчин, которые пересекли границу с письмами Минкультуры.

Автор: 

граница (5257) журналистика (3285) Министерство культуры и информационной политики (771) медиа (184) мобилизация (2735) Медіарух (1)


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Топ комментарии
+14
Всі рівні перед Законом! Всі на фронт.....
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27.02.2025 22:47
+11
От нє щоб закликати дозволити перетин кордону всім... Вони себе вважають рівнішими за інших?
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27.02.2025 22:52
+11
А що такого роблять за кордоном чоловіки-журналісти, чого не можуть робити жінки?
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27.02.2025 22:55
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Всі рівні перед Законом! Всі на фронт.....
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27.02.2025 22:47 Ответить
не всіх дурних війна забрала
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27.02.2025 22:52 Ответить
ТЦК не знає Вашу адресу?
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27.02.2025 22:53 Ответить
От нє щоб закликати дозволити перетин кордону всім... Вони себе вважають рівнішими за інших?
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27.02.2025 22:52 Ответить
така в нас журналістика
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28.02.2025 06:49 Ответить
хай Міністерство аграрної політики дозволить виїзд агрономів і ветлікарів !
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27.02.2025 22:53 Ответить
А міністерство єднання сутерерів. 😁
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27.02.2025 22:56 Ответить
Європа! Випустимо на "случку"
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27.02.2025 23:36 Ответить
А що такого роблять за кордоном чоловіки-журналісти, чого не можуть робити жінки?
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27.02.2025 22:55 Ответить
Камеры и прочее оборудование же тяжелое... Кто же носить то его будет. Но при этом, журналисты больше всех кричат про равные права)
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27.02.2025 23:05 Ответить
Нічого.
Давайте тепер всім чоловікам заборонимо працювати, адже все можуть робити жінки?
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27.02.2025 23:21 Ответить
занєфіг, про фемменізм чуло? то це воно
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28.02.2025 06:14 Ответить
нужно вообще всем запретить выезд, причем чиновникам\депутатам\министрам\прокурорам и остальным "государственным людям" - перманентно и еще лет на пять после снятия полномочий (для проверки на диверсионную деятеьность и кацапский паспорт.). принять закон джунглей - убил трех семь москалей - можешь ехать, исполнил гражданский долг.
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27.02.2025 22:57 Ответить
Згадалось...
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27.02.2025 22:58 Ответить
Пропоную ще створити "Рух захисту прав ухилянтів"...😂
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27.02.2025 23:02 Ответить
Скоро жінкам заборонять виїзд.
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27.02.2025 23:09 Ответить
Цікаво, журналіст Муждабаєв, активний агітатор за те, щоб всіх 18літніх відправили в окопи - не встиг ще здриснути з України?
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27.02.2025 23:12 Ответить
його треба для початку на 0 на рік, а потім нехай щось пише. і взагалі якого хріна якесь мудло баєв щось тут розказує.
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28.02.2025 06:27 Ответить
та вони всі такі! і, всі викормиши маскви! як, портніков наприклад...
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28.02.2025 06:51 Ответить
Звичайне діло насправді - "Я за повну рівність громадян, та за окремі преференції для мене!"
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27.02.2025 23:15 Ответить
цікаво, звідки в Україні журналісти?

це ж всьо шльондри
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27.02.2025 23:24 Ответить
Як тільки дозволять виізд медійникам, скільки в нас з'явиться медійників...
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28.02.2025 02:17 Ответить
так он зупинили, бо багато їх десь взялося, від сирості шолє
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28.02.2025 06:55 Ответить
"та дискредитується вся професія журналіста, оскільки застосовується безпідставний колективний осуд", ага, а інші професії там шо кажуть? електрик може виїхати закордон на тиждень? чи до них можна приміняти безпідставний колективний осуд? клоуни. сидіть тут, або платіть за виїзд кому треба, скільки треба. або через тису.
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28.02.2025 06:22 Ответить
Таке велике бажання висвітлювати міжнародні подйії, що до внутрішніх подій "такую личную неприязнь я испытываю, что кушать не могу". (с)
Пасіть прокурорів, податківців, митників, нардепів.....- роботи не початий край !
На крайняк зганяйте на фронт....
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28.02.2025 06:31 Ответить
Зараз буде вой про «несправедливість», бо смузіхльоби не можуть виіхати, а бачте журналісти - можуть. Панове, ви не там риєте: якшо ви не помітили, то опа закручу гайки для всіх, хто міг виіхати. Не треба про «воюватимуть всі» та «всі рівні перед законом». Поперше по закону ви Вкурсі (шо не все по закону), а по-друге: кожному ярому захиснику кордонів дай можливість виіхати - він виіде і забуде, шо тут писав
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28.02.2025 09:23 Ответить
 
 