Медиарух призывает Минкульт отменить запрет на выезд журналистов за границу: Решение создает искусственные препятствия
Участники Медиаруха призвали Министерство культуры Украины отменить решение о приостановлении выдачи писем на выезд за границу журналистам, поскольку это создает "искусственные препятствия" для выполнения профессиональной деятельности.
Их заявление публикует Институт массовой информации, информирует Цензор.НЕТ.
"Это решение наносит серьезный удар по репутации медийного сообщества и создает искусственные препятствия для выполнения журналистами их профессиональной деятельности", - отмечают медийщики.
Организация отмечает, что тысячи медийщиков присоединились к ВСУ. За последние три года в результате войны погибли 98 журналистов, две трети из которых были военными.
Медиарух отмечает, что информация о якобы массовом уклонении журналистов от мобилизации неправдива.
По информации Медиаруха, количество журналистов, которые не вернулись после выезда за границу, не превышает и десяти человек за 2024 год.
Журналисты считают, что решение Минкульта подрывает способность эффективно работать.
"В частности, нарушается нормальная работа журналистов, освещающих международные события, и дискредитируется вся профессия журналиста, поскольку применяется безосновательное коллективное осуждение", - отмечает организация.
Поэтому Медиарух призвал Минкульт отменить свое решение и в дальнейшем привлекать экспертный совет для принятия разрешений на выезд журналистов.
Кроме того, медийщики призывают обеспечить прозрачный подход и воздержаться от создания дополнительных бюрократических преград.
"Призываем государственные органы уважать профессию журналистов, которые являются неотъемлемой частью украинского общества, и вести конструктивный диалог с сообществом, чтобы не ослаблять Украину", - добавили в Медиарухе.
Напомним, ранее Минкультуры сообщило, что с 3 марта 2025 года приостановит выдачу писем содействия для выезда военнообязанных деятелей культуры и медийщиков за границу.
Советник министра культуры Дмитрий Золотухин заявил, что в течение года из Украины сбежали 500 мужчин, которые пересекли границу с письмами Минкультуры.
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Давайте тепер всім чоловікам заборонимо працювати, адже все можуть робити жінки?
джунглей- убил трехсемь москалей - можешь ехать, исполнил гражданский долг.
це ж всьо шльондри
Пасіть прокурорів, податківців, митників, нардепів.....- роботи не початий край !
На крайняк зганяйте на фронт....