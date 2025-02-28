Самолет с президентом Украины Зеленским приземлился в США

В пятницу, 28 ноября, самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился в США на авиабазе Joint Base Andrews.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ресурс FlightAware.

Полет президентского A319 из ирландского аэропорта Шаннон в штат Мэриленд длился 8 ч. 2 мин.

Борт приземлился в 17:59 по местному времени (0:59 по киевскому).

Планируется, что Зеленский проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом переговоры. Также между Украиной и США будет подписано рамочное соглашение о полезных ископаемых.

Напомним, Трамп признал, что в его отношениях с украинским президентом Зеленским возникла определенная напряженность.

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