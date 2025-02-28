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Самолет с президентом Украины Зеленским приземлился в США
В пятницу, 28 ноября, самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился в США на авиабазе Joint Base Andrews.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ресурс FlightAware.
Полет президентского A319 из ирландского аэропорта Шаннон в штат Мэриленд длился 8 ч. 2 мин.
Борт приземлился в 17:59 по местному времени (0:59 по киевскому).
Планируется, что Зеленский проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом переговоры. Также между Украиной и США будет подписано рамочное соглашение о полезных ископаемых.
Напомним, Трамп признал, что в его отношениях с украинским президентом Зеленским возникла определенная напряженность.
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"Це як Аль Капоне у Чикаго 1920-их років, лише 100 років потому і на міжнародній арені: вимагання плати за бандитський "дах" як метод політичної діяльності.
Ця угода, яку нав'язує американський президент Україні, є саме цим, а не чимось іншим. Допомога - лише за готівку: так можна сформулювати сутність цієї угоди. Слабкість України - больова точка, на яку можна натиснути, аби продемонструвати свою силу. Трамп отримує дивіденди від російської війни проти України, не пропонуючи Києву гарантій безпеки. Це - показова відмова від створеного за 80 років після Другої світової війни світового порядку, який базувався на цінностях і правилах", - читаємо на шпальтах газети Rhein-Zeitung.
А сьогодні є деякі уточнення:
Трамп таки скасуав візит Зеленського до Вашингтона, але Макрон переконав його змінити рішення, - BFMTV
За даними джерел видання, у середу Білий дім надіслав Зеленському повідомлення з рекомендацією не приїжджати до США для зустрічі з Трампом.
Після цього президент України зателефонував Макрону, а той звернувся до Трампа та запропонував провести зустріч під його особисту гарантію.
НТМ: Отак Макрон став гарантом Зеленського, який гарант нашої Конституції, яка не працює...
Цікаво, а що саме гарантував Макрон?Що Зеленській нічого зайвого не бовкне і не буде використовувати поїздку для піару і нападок на Трампа?Так він точно погарячкував.Ми вже писали: якщо вояж покращить стосунки з США, то подяка Макрону, а якщо ще дужче розсварити ---то даремно , Емануель!
Правда в тому, що у Зеленського не було вибору. Він намагається змусити себе повернутися до мирних переговорів. І якщо перший візит Зеленського до Трампа після його переобрання охолодить побоювання, що Україну чекають на аншлаг, він також може приховувати можливість довгострокових відносин США з цією країною - перспектива, яка ще кілька днів тому здавалася малоймовірною.
Зеленський позиціонує угоду лише як основу для майбутнього пакту - головним чином тому, що він намагається використати мінеральні багатства України для майбутніх гарантій безпеки США, які він вважає життєво важливими для виживання будь-якої можливої мирної угоди.
Так чому ж відлига?
Трамп дав ключ до цього тижня під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Я укладаю угоди. Все моє життя - це угоди", - сказав Трамп.
Не будьте посполитими, не допомагайте зрадо@бам.
Тепер,коли Трамп сказав,що потрібно щось віддавати,найвеличніший,(чи ті,що стоять за ним) розв'язали антитрампівську істерію.
При посередництві Макрона,все-таки той вилетів до США,щоб підписати угоду про рідкі метали,через яку розпочали антитрампівську кампанію,аж до того,що зробили вкид,нібито президент США - агент Кремля,при тому замовчуючи чиїми є агентами найвеличніший зі своїм завгоспом.
От тому таки вкурвило. Тому тут не Трамп такий, то ми такі. Як там було? Хоть паржьом?
Весело, нє?
Весело, нє?-Якщо б "українці були такі".як Ти на них "балон катаєш".то в них зарплати б були як в прокурорів - інвалідів, або у де3,14здатів ВР,ну а пенсії,за сотню исяч би перевалили давно...весело,нє???
Україні висунуть неприйнятні умови для буцімто мирної угоди, Трамп звинуватить Зеленського у небажанні миру, розпалюванні війни і загибелі мільйонів людей; і заявить що він вмиває руки. Скаже, що зброї на продовження війни він Україні не надасть і може запровадити санкції проти тих, хто буде підтримувати Україну у цій війні. Що до копалин, то на його думку вони і так будуть їхніми, бо з рф вони також уклали таку угоду, а Українські землі після повної окупації, на його думку, стануть російськими. Тобто він нічого не втрачає.
Це буде як у нас з голобародькою, хоча не так явно будуть видні корупційні схеми та знищення країни з середини.
Трампон не ходить по світу з протягнутою рукою, щоб потім роздеребанити 90% грошей які видали. Хоча через 2-3 місяця його будуть посилати до володьки.