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Новости Визит Зеленского в США
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Самолет с президентом Украины Зеленским приземлился в США

Зеленский прилетел в США

В пятницу, 28 ноября, самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился в США на авиабазе Joint Base Andrews.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ресурс FlightAware.

Полет президентского A319 из ирландского аэропорта Шаннон в штат Мэриленд длился 8 ч. 2 мин.

Борт приземлился в 17:59 по местному времени (0:59 по киевскому).

Планируется, что Зеленский проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом переговоры. Также между Украиной и США будет подписано рамочное соглашение о полезных ископаемых.

Напомним, Трамп признал, что в его отношениях с украинским президентом Зеленским возникла определенная напряженность.

Также читайте: США будут пытаться вернуть Украине как можно больше территорий, но в НАТО она не будет, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (20210) США (26381) Трамп Дональд (5075)


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Топ комментарии
+13
Жаль. Лучше бы его уронили где-нибудь посреди атлантики.
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28.02.2025 07:25
+12
Завгосп і 5 потужніх менеджера...Результат можна уявити...
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28.02.2025 07:46
+10
Видання Rhein-Zeitung обурюється новим політичним стилем у Вашингтоні:

"Це як Аль Капоне у Чикаго 1920-их років, лише 100 років потому і на міжнародній арені: вимагання плати за бандитський "дах" як метод політичної діяльності.

Ця угода, яку нав'язує американський президент Україні, є саме цим, а не чимось іншим. Допомога - лише за готівку: так можна сформулювати сутність цієї угоди. Слабкість України - больова точка, на яку можна натиснути, аби продемонструвати свою силу. Трамп отримує дивіденди від російської війни проти України, не пропонуючи Києву гарантій безпеки. Це - показова відмова від створеного за 80 років після Другої світової війни світового порядку, який базувався на цінностях і правилах", - читаємо на шпальтах газети Rhein-Zeitung.
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28.02.2025 06:59
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Правила форума Совет форумчан
Видання Rhein-Zeitung обурюється новим політичним стилем у Вашингтоні:

"Це як Аль Капоне у Чикаго 1920-их років, лише 100 років потому і на міжнародній арені: вимагання плати за бандитський "дах" як метод політичної діяльності.

Ця угода, яку нав'язує американський президент Україні, є саме цим, а не чимось іншим. Допомога - лише за готівку: так можна сформулювати сутність цієї угоди. Слабкість України - больова точка, на яку можна натиснути, аби продемонструвати свою силу. Трамп отримує дивіденди від російської війни проти України, не пропонуючи Києву гарантій безпеки. Це - показова відмова від створеного за 80 років після Другої світової війни світового порядку, який базувався на цінностях і правилах", - читаємо на шпальтах газети Rhein-Zeitung.
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28.02.2025 06:59 Ответить
канада (це та країна в яку ти втік) і німеччина, можуть надати Києву гарантії безпеки. чи вони теж як аль капоне? чи це просто не їх справа?
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28.02.2025 08:28 Ответить
🌐 Вчора писали, що Трамп хотів скасувати візит Зеленського, але Макрон це зупинив.

А сьогодні є деякі уточнення:

Трамп таки скасуав візит Зеленського до Вашингтона, але Макрон переконав його змінити рішення, - BFMTV

За даними джерел видання, у середу Білий дім надіслав Зеленському повідомлення з рекомендацією не приїжджати до США для зустрічі з Трампом.

Після цього президент України зателефонував Макрону, а той звернувся до Трампа та запропонував провести зустріч під його особисту гарантію.

НТМ: Отак Макрон став гарантом Зеленського, який гарант нашої Конституції, яка не працює...

Цікаво, а що саме гарантував Макрон?Що Зеленській нічого зайвого не бовкне і не буде використовувати поїздку для піару і нападок на Трампа?Так він точно погарячкував.Ми вже писали: якщо вояж покращить стосунки з США, то подяка Макрону, а якщо ще дужче розсварити ---то даремно , Емануель!
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28.02.2025 06:59 Ответить
Трамп має сім п'ятниць на тижні
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28.02.2025 07:04 Ответить
Дев'ять а не сімь.
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28.02.2025 07:25 Ответить
Не чує баба
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28.02.2025 08:39 Ответить
Там, скоріше, сім тижнів на п`ятницю...
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28.02.2025 08:26 Ответить
Там білка у голові вертиться.
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28.02.2025 07:10 Ответить
Може, дві білки...?
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28.02.2025 07:17 Ответить
Тоді аміназін усім)...
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28.02.2025 09:02 Ответить
Рекомендую Вове сыграть большеглазого щенка пуделя и преданно смотреть на Трампа, облизывая его руки. Роль Зельки в виде пафосного и непокобелимого Верховного Главнокомандующего и пупа Земли занята самим Трампом. Только Трамп реально может, а наш дурак - нет.
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28.02.2025 07:19 Ответить
У п'ятницю, 28 листопада, літак з президентом України Володимиром Зеленським потужно приземлився у США на авіабазі Joint Base Andrews.😂
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28.02.2025 07:20 Ответить
ОПа навіть не може дату правильно написати . Тільки красти ! Оце -Ок!
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28.02.2025 09:04 Ответить
Жаль. Лучше бы его уронили где-нибудь посреди атлантики.
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28.02.2025 07:25 Ответить
чувак, а чому ти хамиш людям? звыдки ти таке висралось?
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28.02.2025 08:25 Ответить
Коли ти потужний Лідор, то й новини про твою діяльність потужні - "Літак приземлився"💩
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28.02.2025 07:26 Ответить
CNN

Правда в тому, що у Зеленського не було вибору. Він намагається змусити себе повернутися до мирних переговорів. І якщо перший візит Зеленського до Трампа після його переобрання охолодить побоювання, що Україну чекають на аншлаг, він також може приховувати можливість довгострокових відносин США з цією країною - перспектива, яка ще кілька днів тому здавалася малоймовірною.

Зеленський позиціонує угоду лише як основу для майбутнього пакту - головним чином тому, що він намагається використати мінеральні багатства України для майбутніх гарантій безпеки США, які він вважає життєво важливими для виживання будь-якої можливої мирної угоди.

Так чому ж відлига?

Трамп дав ключ до цього тижня під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Я укладаю угоди. Все моє життя - це угоди", - сказав Трамп.
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28.02.2025 07:34 Ответить
Зеленський засвоїв важливий урок: дайте Трампу перемогу.
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28.02.2025 07:36 Ответить
Тобто Зе віддав все не отримавши нічого. Великий стратег.
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28.02.2025 07:48 Ответить
Цікаво, який склад делегації
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28.02.2025 07:36 Ответить
Завгосп і 5 потужніх менеджера...Результат можна уявити...
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28.02.2025 07:46 Ответить
Зелена мерзотна жаба повинна літати тільки від потужного копняка.
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28.02.2025 07:40 Ответить
Кількість кацапських зрадо*бів в коментарях зашкалює, але поступається кількості українських посполитих.
Не будьте посполитими, не допомагайте зрадо@бам.
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28.02.2025 07:47 Ответить
Вау, суперновина! Чекаємо новин про ранішній стул нашого президента.
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28.02.2025 07:48 Ответить
Тепер вже Трамп потягає Зеленського "мордой лица" по столах....?
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28.02.2025 08:06 Ответить
Означає,що допомогу для країни зе отримував не безплатно,як подавали,а за плату,в борг.
Тепер,коли Трамп сказав,що потрібно щось віддавати,найвеличніший,(чи ті,що стоять за ним) розв'язали антитрампівську істерію.
При посередництві Макрона,все-таки той вилетів до США,щоб підписати угоду про рідкі метали,через яку розпочали антитрампівську кампанію,аж до того,що зробили вкид,нібито президент США - агент Кремля,при тому замовчуючи чиїми є агентами найвеличніший зі своїм завгоспом.
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28.02.2025 08:09 Ответить
Кому цей Зеленський взагалі потрібен? Він усе прос.ав і прої.ав. Зеленський - то учорашній день України, прожитий з ганьбою.
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28.02.2025 08:18 Ответить
А нахрен нам ті надра, забірайтє...
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28.02.2025 08:18 Ответить
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28.02.2025 08:22 Ответить
Так, до речі, за минулі три роки я неодноразово тут мав баталії з придурками, для яких вся допомога від Заходу чомусь вважається як їх зобов`язання. На то я завжди відписував, що ніхто нікому нічого не винен. Все до позичине і тому, рано чи пізно треба буде віддавати. А тому не треба то все красти і розпихати по мордяках, як то роблять наші зелені можновладці, бо Заходу то таки вкурвить. От чому американський фермер має платити податки і віддавати нам, щоб що? Щоб яйця по 17? Щоб хмельницькому прокурору-інваліду "зарплата" сьогодні 710 тисяч? Сьогодні, з позиченого, в борг?!
От тому таки вкурвило. Тому тут не Трамп такий, то ми такі. Як там було? Хоть паржьом?
Весело, нє?
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28.02.2025 08:39 Ответить
Тому тут не Трамп такий, то ми такі. Як там було? Хоть паржьом?
Весело, нє?-Якщо б "українці були такі".як Ти на них "балон катаєш".то в них зарплати б були як в прокурорів - інвалідів, або у де3,14здатів ВР,ну а пенсії,за сотню исяч би перевалили давно...весело,нє???
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28.02.2025 10:59 Ответить
?
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28.02.2025 11:03 Ответить
Було-б краще якби збили той літак .
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28.02.2025 09:04 Ответить
Да,новость,там же видеоигры есть.
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28.02.2025 09:11 Ответить
Сценарій на мою думку буде такий:

Україні висунуть неприйнятні умови для буцімто мирної угоди, Трамп звинуватить Зеленського у небажанні миру, розпалюванні війни і загибелі мільйонів людей; і заявить що він вмиває руки. Скаже, що зброї на продовження війни він Україні не надасть і може запровадити санкції проти тих, хто буде підтримувати Україну у цій війні. Що до копалин, то на його думку вони і так будуть їхніми, бо з рф вони також уклали таку угоду, а Українські землі після повної окупації, на його думку, стануть російськими. Тобто він нічого не втрачає.
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28.02.2025 09:18 Ответить
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28.02.2025 09:18 Ответить
сьогодні - циркова вистава з двома клоунами на арені. Аншлаг!
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28.02.2025 09:18 Ответить
Рудий лідор не встиг ще так всіх дістати як пацан з кварталу.
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28.02.2025 09:58 Ответить
як кого. Тебе не дістав; мене він доригав ще в свою передвиборчу кампанію.
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28.02.2025 10:07 Ответить
Біда в тому, що лівацька політика демократів доконала притомну частину американців, ось чому Трампон і виїхав, небагато людей розуміють, що пан Дональд напускає пилу в очі.
Це буде як у нас з голобародькою, хоча не так явно будуть видні корупційні схеми та знищення країни з середини.
Трампон не ходить по світу з протягнутою рукою, щоб потім роздеребанити 90% грошей які видали. Хоча через 2-3 місяця його будуть посилати до володьки.
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01.03.2025 11:05 Ответить
Єрмак привіз Америку подивитись
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28.02.2025 09:27 Ответить
Краще би він приземлився на родіне Голобародьки - мацкві. Клятий вилупок.
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28.02.2025 09:57 Ответить
Як казав Зеленський, це "рамковий" договір, який не потребує ратифікації в ВР. Хоча це, між.державний договір країн, який обов'язково повинен бути проголосован у ВР. А далі створення "Іноваційного фонду відбудови", який до речі, ще не розглядався і не обговорювався. Скоріш за все, на цьому все скінчиться і не буде ніякого фонду. А цей "рамковий" стане засекречиним, навіть нардеп Фріз написала, що вони 3 дні шукали цей договір "поданий" урядом у ВР, так и не знайшли його. Бо Зеленський і ОП знають, що при його голосувані, можуть бути проблеми. А українцям нащо знати про це, щоб не спали і хвилювались за території і копалини. Головне, що ми потужно допомогаємо США, у боротьбі проти Путіна.
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28.02.2025 10:03 Ответить
взяв коксу в колумбії?
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28.02.2025 10:08 Ответить
 
 