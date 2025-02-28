За сутки на фронте 128 боестолкновений. Оккупанты наиболее активно атакуют на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях, - Генштаб. КАРТА

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За прошедшие сутки зафиксировано 128 боестолкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 91 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 128 КАБ. Кроме этого, враг совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 162 - из реактивных систем залпового огня, а также привлек для поражения 2865 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах таких населенных пунктов: Краснополье Сумской области; Галагановка Черниговской области; Рясное, Слатино, Дорошовка Харьковской области; Северск, Краматорск, Константиновка, Алексеевка, Покровск, Удачное, Зверево, Александро-Калиново, Гродовка, Надиевка, Ореховое, Новополь Донецкой области; Каменское, Малые Щербаки, Зализничное, Гуляйполе, Новодаровка Запорожской области; Тягинка, Приднепровское, Тарасовка, Ингулец Херсонской области.

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Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Кондрашовки.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполовка, Торское, Зеленая Долина и Колодязи.

На Северском направлении наши воины успешно отбили две атаки противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районах Васюковки и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Крымского и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Березовка, Мирное, Проминь, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье, Андреевка, Песчаное, Миролюбовка и Богдановка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Новополь, Новодаровка, Скудное и Бурлацкое.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Чаривного.

На Ореховском направлении оккупационные войска девять раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Степного, Пятихаток и Каменского.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Купянском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 28 КАБ, совершил 405 обстрелов, в том числе 15 - из РСЗО. Украинские защитники отбили 11 штурмовых действий захватчиков.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два средства ПВО противника и три вражеские артиллерийские системы.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1060 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 17 боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 172 БпЛА оперативно-тактического уровня, 126 автомобилей и 4 единицы спецтехники оккупантов.

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