За сутки на фронте 128 боестолкновений. Оккупанты наиболее активно атакуют на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях, - Генштаб. КАРТА
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За прошедшие сутки зафиксировано 128 боестолкновений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 91 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 128 КАБ. Кроме этого, враг совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 162 - из реактивных систем залпового огня, а также привлек для поражения 2865 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах таких населенных пунктов: Краснополье Сумской области; Галагановка Черниговской области; Рясное, Слатино, Дорошовка Харьковской области; Северск, Краматорск, Константиновка, Алексеевка, Покровск, Удачное, Зверево, Александро-Калиново, Гродовка, Надиевка, Ореховое, Новополь Донецкой области; Каменское, Малые Щербаки, Зализничное, Гуляйполе, Новодаровка Запорожской области; Тягинка, Приднепровское, Тарасовка, Ингулец Херсонской области.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Кондрашовки.
На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполовка, Торское, Зеленая Долина и Колодязи.
На Северском направлении наши воины успешно отбили две атаки противника в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районах Васюковки и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Крымского и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Березовка, Мирное, Проминь, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье, Андреевка, Песчаное, Миролюбовка и Богдановка.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Новополь, Новодаровка, Скудное и Бурлацкое.
Ситуация на юге и севере
На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Чаривного.
На Ореховском направлении оккупационные войска девять раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Степного, Пятихаток и Каменского.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На Купянском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 28 КАБ, совершил 405 обстрелов, в том числе 15 - из РСЗО. Украинские защитники отбили 11 штурмовых действий захватчиков.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два средства ПВО противника и три вражеские артиллерийские системы.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1060 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 17 боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 172 БпЛА оперативно-тактического уровня, 126 автомобилей и 4 единицы спецтехники оккупантов.
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На Новопавлівському напрямку продовжуються бої в районі н.п. Андріївка, Преображенка та Надіївка. На південний захід від останнього російські війська за підтримки бронетехніки просунулися вздовж лісосмуг на глибину до 400 метрів.
У Торецьку тривають бойові зіткнення вздовж вулиць Грушевського, Донецька та Гірницька. Сили оборони України ведуть контрдії у південній та північній частинах міста.
У Курській області російські війська за підтримки бронетехніки продовжують тиснути у напрямку н.п. Мала Локня, атакуючи з півночі та заходу у напрямку низки населених пунктів, та атакують із району н.п. Свердликово у напрямку н.п. Новеньке в Сумській області.
Ситуація залишається складною."