Украина лишила Россию одного из ее главных преимуществ на фронте: срывает удары российских КАБов, - Forbes

Украина срывает удары российских управляемых бомб вдоль всей линии фронта, лишая Россию одного из главных преимуществ на поле боя. Еще год назад российские истребители-бомбардировщики ежедневно запускали около ста управляемых авиабомб вдоль 1 287-километровой линии фронта в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Он отмечает, что КАБы были "чудо-оружием", против которого у украинцев не было способов противостоять. Именно благодаря тактике "сначала бомба, потом штурм" российская армия смогла захватить Авдеевку и продвинуться к Покровску.

Однако сейчас ситуация изменилась. Россияне продолжают атаковать КАБами, но линию фронта уже насытили "радиоглушителями". С их помощью украинские защитники противостоят этим бомбам. Поэтому "золотая эра" УМПК оказалась недолговечной. Благодаря массовому применению систем радиоэлектронной борьбы(РЭБ), украинские защитники нарушают связь КАБов с российской спутниковой системой ГЛОНАСС.

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"Без устойчивой связи для коррекции курса планирующие бомбы имеют тенденцию отклоняться и безвредно взрываться на некоторых полях", - пишет Акс.

Теперь оккупантам приходится запускать по 8 или даже 16 бомб, чтобы поразить одну цель. При этом, указывает аналитик, сами по себе планирующие бомбы являются достаточно недорогими, однако недешевыми являются истребители, которые сбрасывают их по две или четыре за раз. Таким образом рискованным и неэффективным является запуск четырех самолетов для поражения одной цели.

Интенсивное глушение со стороны Украины также привело к тому, что "на земле оказались" многие российские беспилотники, констатирует Акс. Это заставило врага перейти на более дорогие оптоволоконные БПЛА.

Глушение фактически позволило добиться того, чего украинские ВВС пытались добиться с помощью своих дорогих и уязвимых батарей зенитных ракет С-300, Patriot и SAMP/T, которые могут поражать российские самолеты на больших расстояниях, но их всегда было слишком мало, чтобы полностью защитить линию фронта и города. Россияне тоже используют РЭБ, но, как пишет Акс, их "глушилки" сделаны плохо и не так эффективны.

"Заполнив эфир радиошумами, украинцы, возможно, нейтрализовали одно из главных преимуществ России на поле боя", - пишет Акс.

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Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что 6 февраля против российского КАБа в Запорожье было применено экспериментальное оружие.