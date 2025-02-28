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Новости Война
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Украина лишила Россию одного из ее главных преимуществ на фронте: срывает удары российских КАБов, - Forbes

Украинцы научились противостоять КАБам

Украина срывает удары российских управляемых бомб вдоль всей линии фронта, лишая Россию одного из главных преимуществ на поле боя. Еще год назад российские истребители-бомбардировщики ежедневно запускали около ста управляемых авиабомб вдоль 1 287-километровой линии фронта в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Он отмечает, что КАБы были "чудо-оружием", против которого у украинцев не было способов противостоять. Именно благодаря тактике "сначала бомба, потом штурм" российская армия смогла захватить Авдеевку и продвинуться к Покровску.

Однако сейчас ситуация изменилась. Россияне продолжают атаковать КАБами, но линию фронта уже насытили "радиоглушителями". С их помощью украинские защитники противостоят этим бомбам. Поэтому "золотая эра" УМПК оказалась недолговечной. Благодаря массовому применению систем радиоэлектронной борьбы(РЭБ), украинские защитники нарушают связь КАБов с российской спутниковой системой ГЛОНАСС.

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"Без устойчивой связи для коррекции курса планирующие бомбы имеют тенденцию отклоняться и безвредно взрываться на некоторых полях", - пишет Акс.

Теперь оккупантам приходится запускать по 8 или даже 16 бомб, чтобы поразить одну цель. При этом, указывает аналитик, сами по себе планирующие бомбы являются достаточно недорогими, однако недешевыми являются истребители, которые сбрасывают их по две или четыре за раз. Таким образом рискованным и неэффективным является запуск четырех самолетов для поражения одной цели.

Интенсивное глушение со стороны Украины также привело к тому, что "на земле оказались" многие российские беспилотники, констатирует Акс. Это заставило врага перейти на более дорогие оптоволоконные БПЛА.

Глушение фактически позволило добиться того, чего украинские ВВС пытались добиться с помощью своих дорогих и уязвимых батарей зенитных ракет С-300, Patriot и SAMP/T, которые могут поражать российские самолеты на больших расстояниях, но их всегда было слишком мало, чтобы полностью защитить линию фронта и города. Россияне тоже используют РЭБ, но, как пишет Акс, их "глушилки" сделаны плохо и не так эффективны.

"Заполнив эфир радиошумами, украинцы, возможно, нейтрализовали одно из главных преимуществ России на поле боя", - пишет Акс.

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Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что 6 февраля против российского КАБа в Запорожье было применено экспериментальное оружие.

Автор: 

Forbes (118) война (1364) боевые действия (3926) КАБ (344) война в Украине (3459)


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Топ комментарии
+19
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28.02.2025 08:07
+8
Четвертий рік війни, а як боротися з лучником, а не стрілами, так і не придумали нічого. Навіщо нам ф-16?
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28.02.2025 09:21
+4
Завдяки КАБам, росіяни гарантовано проривають наші лінії оборони причому де хочуть.

Якщо не буде вирішена проблема КАБів, у нас буде постійний відступ.

Це позор, що рік назад ми могли збивати по два літаки СУ-34 на день.

За рік жодного літака з КАБом не збили.

Наші Західні партнери всрались потужно, з поставками ППО.
Останній Петріот прийшов аж в липні.

Ф-16 взагалі нічого толком не можуть.

А глушіння ефективно в глибину нашої території, тому не чути прильоту в Харків чи Запоріжжя більше.

А на передовій, десяток бомб падає на позиції, позиція зникає. Вот так росіяни просочуються кожен день.
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28.02.2025 09:18
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Правила форума Совет форумчан
Это рассуждения флайтбомбера, русского. Нужны подтверждения в поле.
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28.02.2025 08:01 Ответить
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28.02.2025 08:07 Ответить
З часом перейдуть на схему "основна траєкторія по навігації, останні кілометри - інерційка". Точність знову підвищиться.
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28.02.2025 08:42 Ответить
глонасс надо читать наоборот, не путать с Samsung)...
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28.02.2025 08:51 Ответить
Підбадьорлива стаття якогось лівого аналітика. Але заглушити сигнал супутника наземним РЕБ малоймовірно. Досить екранувати блок ГЛОНАСС знизу, як це і робиться на всяких "Орланах".
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28.02.2025 08:52 Ответить
Это статья от файгтбомбера , руснявого знаменитого летчика аналитика )
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28.02.2025 08:59 Ответить
Ой ***, нелівий оналітєг прилетів. Іди порадь західним розробникам ракети до хімарєй знизу екранувати а то вони не можуть зрозуміти чому русня їх глушить
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28.02.2025 10:59 Ответить
HIMARS це давно розроблена ракета. Вона летить по балістичній траєкторії - захиститися від перешкод складніше. Але і цю проблему напевно вирішать.
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28.02.2025 12:30 Ответить
Завдяки КАБам, росіяни гарантовано проривають наші лінії оборони причому де хочуть.

Якщо не буде вирішена проблема КАБів, у нас буде постійний відступ.

Це позор, що рік назад ми могли збивати по два літаки СУ-34 на день.

За рік жодного літака з КАБом не збили.

Наші Західні партнери всрались потужно, з поставками ППО.
Останній Петріот прийшов аж в липні.

Ф-16 взагалі нічого толком не можуть.

А глушіння ефективно в глибину нашої території, тому не чути прильоту в Харків чи Запоріжжя більше.

А на передовій, десяток бомб падає на позиції, позиція зникає. Вот так росіяни просочуються кожен день.
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28.02.2025 09:18 Ответить
Носії КАБів просто не залітають в зону подовження наших засобів.
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28.02.2025 09:25 Ответить
Четвертий рік війни, а як боротися з лучником, а не стрілами, так і не придумали нічого. Навіщо нам ф-16?
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28.02.2025 09:21 Ответить
F-16 для боротьби з КР. Ну і ще інколи підлетіти до безпечної ділянки ЛБЗ на граничній висоті і скинути з кабрування пару JDAM.
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28.02.2025 12:48 Ответить
я вже скiльки пишу та вчепiть вже ракету повiтря-повiтря на байрактар або iнший безпiлотник або краще зробiть одноразовий по типу шахед i збивайте ворожi сушки що заважае
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28.02.2025 09:49 Ответить
Сушка літає швидше ніж шахед. Так її не зіб'єш
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28.02.2025 11:08 Ответить
ракета повiтря - повiтря що встроена в шахед замiсть боевоi частини може збити сушку
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28.02.2025 11:19 Ответить
Су-34 скидає КАБ за 50+ км від ЛБЗ і перебуває на достатній висоті для ураження буквально одну хвилину для виконання бомбометання, після якого швидко "звалюється" на граничну висоту на зворотній курс. А на дрон неможливо причепити потужну прицільну БРЛС, і до того ж час життя такого великого дрона над ЛБЗ і ближнівм тилом ворога дуже коротке. Саме тому зараз "байрактари" вже давно не літають навіть за 20 км від ЛБЗ.
У ГШ не пишіть ваші їдеї, пишіть на форум Цензора, тут у людей є час з вами подискутувати.
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28.02.2025 13:03 Ответить
на дрон не треба чiпляти БРЛС. Данi на дрон можуть передаватись з iншого дрону з БРЛС або наземноi РЛС. На дронi лише ракета. I такий дрон може залiтати за ЛБЗ. Якшо з 100 таких дронiв одна ракета влучить то вже перемога. I так ракету повiтря - повiтря потрiбно модифiкувати в бiк зменшення ваги. А дрон мае бути одноразовим.
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28.02.2025 13:25 Ответить
ще раз - ні один дрон не може нести масивну БРЛС з фазованою решіткою, яка коштує захмарних грошей. Зазвичай такі цілі як Су-34 в момент бомбометання за 50+ км від ЛБЗ може бачити літак ДРЛВ, який може передати ці данні на борт винищувача, який може випадково опинився у тому районі на безпечній відстані від ЛБЗ. І якщо винищувач на момент пуску своєї ракети буде у радіусі дії своїх ракет повітря-повітря дальністю 160+ км, то тоді є шанс збити ту "сушку", навіть якщо вона вже ляже на зворотній курс, бо для ракети ціль вже буде підсвічувати літак ДРЛВ. Так це працює.
А дрони з великою ЕПР над ЛБЗ довго не живуть, тому вони не можуть баражувати в очікуванні "сушки", а тим більше без без радіолокаціонного супроводу ракета нікуди не полетить, бо наземна РЛС не можуть бачити літак на граничній висоті.
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28.02.2025 13:51 Ответить
На ЛБЗ дрони довго не живуть а за 100 км в тилу ворога ще й як можуть жити. а данi може передавти й пiдсвiчувати шлях ракети американський дрон MQ-9 Reaper.
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28.02.2025 14:14 Ответить
за сто кілометрів у тилу ворога насиченим засобами ППО можуть літати хіба що наші невеличкі розвідувальні "крила" з малим ЕПР.
"Ріперів" у нас немає. Як і літаків ДРЛВ. Тобто підсвічувати нічим. Більше того - нам і підсвічувати нічого, бо ми не маємо далекобійних ракет повітря-повітря. Тому краще пишить якусь смішну фантастику про робокотів-камікадзе, це хоч не так буде дратувати читачів форуму.
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28.02.2025 14:47 Ответить
Коли немае чого вiдповiсти залишееться лише ображати. Будь-яка фантастика рано чи пiзно стае реальнiстю. Просто потрiбно лише докласти зусиль. Але iншого способу збивати cушки не icнуе i тодi залишаеться тiльки здатися)
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28.02.2025 14:57 Ответить
я вам докладно все "розжував" стосовно проблем з "КАБоносцями". Зараз сотні фахівців займаються проблемою протидії КАБам. А протидіяти носіям КАБів можуть тільки ******* авіаплатформи з далекобійними ракетами (яких у нас нема, сподіваюсь поки що) при підтримці літака ДРЛВ (якого у нас нема, теж поки що). А поки що ми не маємо свого дрона накшталт "Кизилелма" з ракетами на 200 км, і щоб розробити таку зброю, випробувати, поставити на виробництво і масштабувати, то на це треба мінімум років десять. Можете ознайомитись з досвідом Туреччини.
І ваші фантазії хіба що вам допомагають не поїхати кукухою.
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28.02.2025 15:26 Ответить
КАБи це сором для нас та союзників. Складається враження що є зговір по знищенню ЗСУ. А стаття повний абсурд . На КАБах вже використовується 12 антен. було 8. вони стали точніше і головне їх стало більше. ми стали імпотентніше й флегматичніше до них. жах .....
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28.02.2025 10:11 Ответить
Зє позбавляє і цієї можливості наклавши санкції на Порошенка,заблокувавши фонд який фінансує ці РЕБ!
Зє дуже хоче знищити всіх патріотів України руками своїх работодавців - расєян!
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28.02.2025 10:17 Ответить
Діа френд Девід! Гоу чу зе Золочів енд Цуповка ін Харків реджіон енд лук еч як твоя бомба безпечно взривається в полях, маза фака.
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28.02.2025 10:23 Ответить
В Дон обл не ощутил этого,прилетают постоянно,как и ранее.
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28.02.2025 11:14 Ответить
Напевне тому Зельоні заборонили Порошенку поставляти у війська і "Ай-Петрі?
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28.02.2025 11:55 Ответить
на цій війні багато приємних фантазій.
це чергова з них.
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28.02.2025 12:03 Ответить
 
 