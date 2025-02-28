Европа должна отбросить "счастливую вассальную зависимость" от США, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европа должна сплотиться и отказаться от вассальной зависимости от США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.
Во время визита в Португалию французский лидер призвал европейцев быть "более сплоченными и сильными, чем когда-либо", а также отказаться от "счастливой вассальной зависимости" от США в то время, когда по обе стороны Атлантики ускоряются переговоры по Украине.
Макрон призвал Европу "вновь открыть вкус к риску, амбициям и власти" перед лицом непредсказуемости США Дональда Трампа как в вопросе Украины, так и в таможенных пошлинах.
"Я вижу много людей в нашей Европе, которые говорят: "Мы должны быть милыми с американцами, это пройдет, мы должны прогнуть спину", - подчеркнул президент Франции.
По словам Макрона, "ответ не в повиновении". Он не выступает за "счастливую вассализацию".
Французский лидер считает, что европейцы должны быть едиными и сильными как никогда.
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створив Трамп!прідyмал Члєнін.....
І вони звичайно це пам'ятають, Трамп навіть згадав цей Факт.
Была Русь, потом с гор спустился пётр первый и выдумал рось, себя они назвали великоросами, а нас малоросами, и это при том, что мы нифига не рось, а РУСЬ.
Отстроили называется, города на болотах и помогли аборигенам кацапским. Добрыми делами выстилается дорога в ад...
росіяни і русские, навіть у вашій мові тотожні.
Британці вже учудили брекзіту, а потім за голову звалися, яку ***** ми зробили.
США-15%
Велика Британія -12%
Франція близько -10
Таки треба шось робити кардинально, чи шо?
во всех странах есть мафия, и только в россии мафия имеет свою страну....