РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8936 посетителей онлайн
Новости Европа и США
4 355 41

Европа должна отбросить "счастливую вассальную зависимость" от США, - Макрон

Европа должна отбросить зависимость от США, заявил Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европа должна сплотиться и отказаться от вассальной зависимости от США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.

Во время визита в Португалию французский лидер призвал европейцев быть "более сплоченными и сильными, чем когда-либо", а также отказаться от "счастливой вассальной зависимости" от США в то время, когда по обе стороны Атлантики ускоряются переговоры по Украине.

Макрон призвал Европу "вновь открыть вкус к риску, амбициям и власти" перед лицом непредсказуемости США Дональда Трампа как в вопросе Украины, так и в таможенных пошлинах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон рассказал лидерам ЕС о своей встрече с Трампом

"Я вижу много людей в нашей Европе, которые говорят: "Мы должны быть милыми с американцами, это пройдет, мы должны прогнуть спину", - подчеркнул президент Франции.

По словам Макрона, "ответ не в повиновении". Он не выступает за "счастливую вассализацию".

Французский лидер считает, что европейцы должны быть едиными и сильными как никогда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон не смог убедить Трампа предоставить гарантии безопасности Украины, визит был бесполезным, - Politico

Автор: 

Европа (1833) США (26381) Макрон Эмманюэль (1295)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Оце слова лідера. Мають бути і дії 💪
показать весь комментарий
28.02.2025 10:11
+11
Неправда! США створив Трамп!
показать весь комментарий
28.02.2025 10:12
+8
Та США і створили заробітчани з Європи ...
показать весь комментарий
28.02.2025 10:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та США і створили заробітчани з Європи ...
показать весь комментарий
28.02.2025 10:07 Ответить
Неправда! США створив Трамп!
показать весь комментарий
28.02.2025 10:12 Ответить
А Канаду - Лєнін.
показать весь комментарий
28.02.2025 10:13 Ответить
Канаду створили Джеймс Фенімор Купер і могікани
показать весь комментарий
28.02.2025 12:53 Ответить
Неправда! США створив Трамп! прідyмал Члєнін.....
показать весь комментарий
28.02.2025 10:21 Ответить
А придумав Маск!
показать весь комментарий
28.02.2025 10:26 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2025 10:31 Ответить
А з рашкою штати чимсь ментально дуже схожі, там крипаки були, а там раби і десь в один час їх "розкріпачили", хоч у рашці цей експеримент був невдалий, так як усе залишилось як було ...
показать весь комментарий
28.02.2025 10:13 Ответить
Копайте глибше. США створили вибрані, хоробрі й цивілізовані європейці, які приїхали й порозганяли (повбивали) диких аборигенів. А хто створив Росію? Вибрані, хоробрі й цивілізовані українці, які приїхали до болотних аборигенів з Київської Русі!
показать весь комментарий
28.02.2025 10:28 Ответить
рашка, а не "росія" бере свій початок з московського улусу ...
показать весь комментарий
28.02.2025 10:59 Ответить
Російська імперія до речі сильно допомогла США, в боротьбі за незалежність від Британії.

І вони звичайно це пам'ятають, Трамп навіть згадав цей Факт.
показать весь комментарий
28.02.2025 11:43 Ответить
Російська імперія - не попередниця рсфср/рфії, Україна в їх складі теж була. Як і у складі СРСР не одна рсфср Гітлера борола, Україна третину вкладу внесла у перемогу. Хто б трумпу лоботомію зробив, проти амнезії?
показать весь комментарий
28.02.2025 13:05 Ответить
Да, была, но только после отхапа части территорий после русской-турецкой войны. И грабили нас москали/кацапы всю свою жизнь, и считали и до сих пор считают своим придатком.
Была Русь, потом с гор спустился пётр первый и выдумал рось, себя они назвали великоросами, а нас малоросами, и это при том, что мы нифига не рось, а РУСЬ.

Отстроили называется, города на болотах и помогли аборигенам кацапским. Добрыми делами выстилается дорога в ад...
показать весь комментарий
28.02.2025 13:37 Ответить
Та всім плювати

росіяни і русские, навіть у вашій мові тотожні.
показать весь комментарий
28.02.2025 13:46 Ответить
...як і було. Просто кріпаків назвали рабочімі і колхознікамі.
показать весь комментарий
28.02.2025 11:06 Ответить
Світ розколовся на дві частили. США тепер зі злом та диктаторами.
показать весь комментарий
28.02.2025 10:11 Ответить
Оце слова лідера. Мають бути і дії 💪
показать весь комментарий
28.02.2025 10:11 Ответить
не буде консенсусу як завжди, позустрічаються.. проголосують, "одностайності немає" і поїдуть далі надувати щоки по домам
показать весь комментарий
28.02.2025 10:24 Ответить
Ага, щас підключаться до "дискусії" порочка поціновувачів країни-бензоколонки та почнуть розповідати про корупцію та бєспредел українців та який пуйло насправді класний чувак, котрий просто прикидається вбивцею, а насправді українці у всьому винні самі.
показать весь комментарий
28.02.2025 10:29 Ответить
Дій не буде - це ж французи... Надія на британців і німців ...
показать весь комментарий
28.02.2025 10:32 Ответить
Пан має рацію !
показать весь комментарий
28.02.2025 10:12 Ответить
Капець, трмп започаткував ізоляцію, а потім можливо і розвал США
показать весь комментарий
28.02.2025 10:13 Ответить
Через пару місяців Трамп свій напрямок дії змінить і тут писатимуть в коментах вже зовсім інше. Як каже народна мудрість - "як теля - хто погладить, того й полиже")
показать весь комментарий
28.02.2025 10:19 Ответить
Пусті слова, Европа навіть близько не зможе замінити все те що дає США.

Британці вже учудили брекзіту, а потім за голову звалися, яку ***** ми зробили.
показать весь комментарий
28.02.2025 10:22 Ответить
вклад ГРОШЕЙ в НАТО
США-15%
Велика Британія -12%
Франція близько -10
показать весь комментарий
28.02.2025 10:53 Ответить
Там не лише гроши.
показать весь комментарий
28.02.2025 11:05 Ответить
США залишаються найбільшим у світі військовим спонсором, на їх частку припадає близько двох третин річних витрат країн НАТО на оборону, з бюджетом у розмірі приблизно 967 млрд доларів. Наступні чотири країни-спонсора в доларовому вираженні: Німеччина ($97,7 млрд), Великобританія ($82,1 млрд), Франція ($64,3 млрд) і Польща ($34,9 млрд).
показать весь комментарий
28.02.2025 11:47 Ответить
Принаймні мусьє Макрон почав таки помічати, що світ змінився: кацапський диктатор відбудовує імперію під назвою "ссср", влада Штатів повернулася дупою до споконвічних своїх союзників у Європі, сатаньяху вирішив зібрати "історичні ізраїльські землі" та геноцидити палестинців, котрі з Марсу прилетіли на "землю обєтованну".
Таки треба шось робити кардинально, чи шо?
показать весь комментарий
28.02.2025 10:22 Ответить
Про Піднебесну Імперію чому не згадав?
показать весь комментарий
28.02.2025 10:29 Ответить
А шо про комуняк можна сказати? Нічого не хочу. Я при комуняках прожив пів життя; бодай чогось світлого та гарного згадати не можу. Темний тунель без світла у кінці... Єдине виключення--моя сім'я, моя родина.
показать весь комментарий
02.03.2025 17:24 Ответить
Теоретично. Коли поліція крутить вбивцю твого родича, то вона його ,,геноцидить,,?
показать весь комментарий
28.02.2025 11:09 Ответить
Макрон вчора побачив рижого недоумка і неадеквата якого вибрали американці і прозрів?
показать весь комментарий
28.02.2025 10:32 Ответить
Правильно все каже. А от зегниди сьогодні безкоштовно віддадуть надра патлатому кацапскому фашисту трапму
показать весь комментарий
28.02.2025 10:42 Ответить
Россия не страна, это мафия.(Эмануэль Макрон, през. Франции)
во всех странах есть мафия, и только в россии мафия имеет свою страну....
показать весь комментарий
28.02.2025 10:44 Ответить
протиріччя і хаос,недовіра і сумніви,використання сили по відношенні до слабших для власної користі і наживиі багато чого іншого ...є не що інше як інструментарій , дії і метода правління "слуг антихриста,лукавого ,роду Юди.Мабуть світ очікує три роки хаосу і хаос цей будуть сіяти(сівачі хаосу і протиріччя)) "трамплін",разом із куйлом,та пі дзі піном
показать весь комментарий
28.02.2025 10:47 Ответить
дошло
показать весь комментарий
28.02.2025 11:09 Ответить
це та Європа, яка не змогла пооти ****@ виступити одним фронтом, ще досі купує ЄС скраплений російський газ в кількості 60% від загального
показать весь комментарий
28.02.2025 11:24 Ответить
ЄС вміє тільки гарно триндіти, де та реформа про яку обіцяли, що в ЄС рішення мають прийматися не одноголосно, а більшістю голосів? Європа заслуговує Трампа і його зневажливу політику, бо по відношенню до ЄС Трамп в більшості правий
показать весь комментарий
28.02.2025 11:28 Ответить
повільно ж до вас доходить а до до деяких ще досі не дойшло
показать весь комментарий
28.02.2025 11:36 Ответить
так у вас є прекрасна можливість довести що ви самостійні - підтримайте Україну ******** зброєю самостійно, не озираючись на америку.
показать весь комментарий
28.02.2025 11:57 Ответить
 
 