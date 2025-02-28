Европа должна отбросить "счастливую вассальную зависимость" от США, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европа должна сплотиться и отказаться от вассальной зависимости от США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.

Во время визита в Португалию французский лидер призвал европейцев быть "более сплоченными и сильными, чем когда-либо", а также отказаться от "счастливой вассальной зависимости" от США в то время, когда по обе стороны Атлантики ускоряются переговоры по Украине.

Макрон призвал Европу "вновь открыть вкус к риску, амбициям и власти" перед лицом непредсказуемости США Дональда Трампа как в вопросе Украины, так и в таможенных пошлинах.

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"Я вижу много людей в нашей Европе, которые говорят: "Мы должны быть милыми с американцами, это пройдет, мы должны прогнуть спину", - подчеркнул президент Франции.

По словам Макрона, "ответ не в повиновении". Он не выступает за "счастливую вассализацию".

Французский лидер считает, что европейцы должны быть едиными и сильными как никогда.

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