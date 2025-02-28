В АОЗ опровергли информацию об отсутствии контрактов на боеприпасы

АОЗ опровергла заявления об отсутствии контрактов на закупку боеприпасов для ВСУ.

Об этом Агентство сообщило в комментариях к сообщению Шабунина, информирует Цензор.НЕТ.

"Во избежание манипуляций, информируем, что с начала года по направлению "боеприпасы" было взято бюджетных обязательств на сумму 57.3 млрд грн. за средства 2025 года на основании заключенных дополнительных соглашений к государственным контрактам. Из них 53,8 млрд в период с 27.01 по сегодня", - отметили там.

В АОЗ отметили, что в течение запрашиваемого периода была проведена работа с заказчиком (ВСУ) по пересмотру ценообразования на отдельные номенклатуры, что позволило запустить новое контрактирование.

"Также в рамках АОЗ был перестроен закупочный процесс, что позволило провести тендер с целью всесторонней и недискриминационной оценки способности рынка выполнять заказы.

Сейчас по направлению "боеприпасы" определены к контрактированию наименования и контрагенты на общую сумму 38 537 743 048 грн", - добавили в Агентстве.

Накануне глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что Агентство оборонных закупок с начала 2025 года не заключило ни одного контракта на закупку боеприпасов.

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