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Новости Закупки АОЗ
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В АОЗ опровергли информацию об отсутствии контрактов на боеприпасы

АОЗ отрицает заявления Шабунина об отсутствии контрактов на боеприпасы

АОЗ опровергла заявления об отсутствии контрактов на закупку боеприпасов для ВСУ.

Об этом Агентство сообщило в комментариях к сообщению Шабунина, информирует Цензор.НЕТ.

"Во избежание манипуляций, информируем, что с начала года по направлению "боеприпасы" было взято бюджетных обязательств на сумму 57.3 млрд грн. за средства 2025 года на основании заключенных дополнительных соглашений к государственным контрактам. Из них 53,8 млрд в период с 27.01 по сегодня", - отметили там.

В АОЗ отметили, что в течение запрашиваемого периода была проведена работа с заказчиком (ВСУ) по пересмотру ценообразования на отдельные номенклатуры, что позволило запустить новое контрактирование.

"Также в рамках АОЗ был перестроен закупочный процесс, что позволило провести тендер с целью всесторонней и недискриминационной оценки способности рынка выполнять заказы.

Сейчас по направлению "боеприпасы" определены к контрактированию наименования и контрагенты на общую сумму 38 537 743 048 грн", - добавили в Агентстве.

Накануне глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что Агентство оборонных закупок с начала 2025 года не заключило ни одного контракта на закупку боеприпасов.

Также читайте: Авансы от АОЗ до 24 месяцев: Минобороны совершенствует систему предварительной оплаты за вооружение

АОЗ отрицает заявления Шабунина об отсутствии контрактов на боеприпасы

Автор: 

боеприпасы (2330) закупки (747) Агентство оборонных закупок (84)


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Топ комментарии
+14
нічого не нагадує????
гроші вже пішли!!!!
********** скоро будуть, може.
і чому нема інфи про вже витрачені 352 ярда, які не були отоварені???
де бабло, де **********??? ось в чому питання
а не в тому, перерахували чи ні
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28.02.2025 12:33
+14
ссяти в очі улюблена справа зе-крадіїв взагалі в МО зокрема...всі пам'ятають "лярди" які пішли хз куди і ні слуху, ні духу...всі пам'ятають "золоті" яйця Рєзнікова і погрози тим хто оприлюднив інфу...і що ? хтось покаявся? вибачився? *** там! І так в усьому!
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28.02.2025 12:44
+5
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28.02.2025 12:33
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Відчуття що ми в дурдомі. Хтось щось ********, державна структура відписується з цифрами... Альо, у нас може війна? Може є якийсь режим секретності повинен бути? Може можна просто якогось ******* шабуніна послати ***** та притягнути до відповідальності за розкриття державних таємниць?
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28.02.2025 12:29 Ответить
Ну і що , - не пройшло і 2 годин і все спростували . Снаряди є і будуть.
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28.02.2025 12:30 Ответить
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28.02.2025 12:33 Ответить
нічого не нагадує????
гроші вже пішли!!!!
********** скоро будуть, може.
і чому нема інфи про вже витрачені 352 ярда, які не були отоварені???
де бабло, де **********??? ось в чому питання
а не в тому, перерахували чи ні
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28.02.2025 12:33 Ответить
ссяти в очі улюблена справа зе-крадіїв взагалі в МО зокрема...всі пам'ятають "лярди" які пішли хз куди і ні слуху, ні духу...всі пам'ятають "золоті" яйця Рєзнікова і погрози тим хто оприлюднив інфу...і що ? хтось покаявся? вибачився? *** там! І так в усьому!
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28.02.2025 12:44 Ответить
Хм... Шабуніну особисто не доповіли...
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28.02.2025 12:47 Ответить
Це не країна, це якийсь пиз...ь. Всі брешуть - це вже як віра.
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28.02.2025 13:12 Ответить
Це вже було. В лютому 2022 року. До цього часу чекаємо зброю за яку гроші заплатили. Всього 1млд.дол.
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28.02.2025 13:29 Ответить
Вони кажуть, що контракти є. Але чому тоді за два місяці цього року не було перерахунку ні копійки, як і не поставлено ні одного **********.
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28.02.2025 16:27 Ответить
Тут нічия. Бо шо шабунін, шо зе-мародери, мяко кажучи, довіри не викликають
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28.02.2025 20:02 Ответить
 
 