Подконтрольное Умерову АОЗ с начала года не заключило ни одного контракта на боеприпасы, - Шабунин
Агентство оборонных закупок с начала 2025 года не заключило ни одного контракта на закупку боеприпасов.
Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Знаете сколько контрактов на боеприпасы за этот месяц заключил полностью подконтрольный Умерову АОЗ? Ноль. Ноль. Ни одного контракта на боеприпасы. Вот документ. Я вам больше скажу: с начала года - то есть за ДВА последних месяца - АОЗ заключил НОЛЬ контрактов на боеприпасы. (Относительно января можно подтвердить журналистским запросом)", - говорится в сообщении.
Шабунин процитировал Зеленского, который дал Умерову карт-бланш "делать все, чтобы не было никакого торможения в поставках"
"У нас есть министр обороны, который четко понимает, что, не дай Бог, будут какие-то паузы в поддержке нашей армии, то будут не только потери у военных, будут потери гражданского населения, будут страдать дети, будет больше ударов, будет сильнее Россия".
Что предшествовало?
Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.
Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.
Впоследствии глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, подтвердил, что займет и вторую должность - руководителя Агентства оборонных закупок.
В то же время, в пятницу, 24 января, Марина Безрукова заявила, что остается действующей главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.
Впоследствии в Едином государственном реестре юридических лиц в очередной раз изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок. Вместо Арсена Жумадилова директором снова указали Марину Безрукову.
Министерство обороны подало в Министерство юстиции жалобу о возвращении Марины Безруковой на должность руководителя ГП "Агентство оборонных закупок".
В Едином госреестре снова изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок.
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АОЗ - Акціонерне Об'єднання Злодіїв.
ЗЄ прибрав Залужного саме руками Умерова.
А війна, люди, загиблі, поранені? Яка фігня. Весело ж то як, па-пріколу...
юотівпатріотів налеьіло в коментарях.
А трындень за гранты это не служить и работать.
То вони мають безпосереднє відношення до провалу підготовки до війни, здачі територій, гибелі сотень тисяч людей, знищених міст і сіл, до відсутності зброї, ***********, до яєць по 17, до бракованих мін, і т.д і т.д.
А АОЗ то лиш структура, яка ЇМ підпорядкована і за роботу якої ВОНИ несуть пряму (до речі буде і кримінальна) відовідальність.
Зрозумів?
справедлива прокуратура, суд, сбу, гур та розстріл...
думаю вже давно забулиб що була така """команда зеленського""""
а як прокурор доведе справу до суду, якщо йому, навіть відстороненому платять 710000зарпл.
шибениця, паля, чи куля,
куля, самий гуманний спосіб, з цих всіх.
ін,єкції дорогі, електрика теж!
уряд розробив систему довідок які заблокували закупки дронів.
ТРАМП!!!!, де **** наша зброя????
ми маємо радіти що з нами досі ще розмовляють та ведуть справи!!!!
бо призначенці зе роблять все, щоб цієї зброї не було
або вона буде лиш тоді, коли вони добре зароблять...
(мовою оригіналу)