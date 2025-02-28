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Подконтрольное Умерову АОЗ с начала года не заключило ни одного контракта на боеприпасы, - Шабунин

АОЗ за месяц не заключила ни одного контракта

Агентство оборонных закупок с начала 2025 года не заключило ни одного контракта на закупку боеприпасов.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Знаете сколько контрактов на боеприпасы за этот месяц заключил полностью подконтрольный Умерову АОЗ? Ноль. Ноль. Ни одного контракта на боеприпасы. Вот документ. Я вам больше скажу: с начала года - то есть за ДВА последних месяца - АОЗ заключил НОЛЬ контрактов на боеприпасы. (Относительно января можно подтвердить журналистским запросом)", - говорится в сообщении.

Шабунин процитировал Зеленского, который дал Умерову карт-бланш "делать все, чтобы не было никакого торможения в поставках"

"У нас есть министр обороны, который четко понимает, что, не дай Бог, будут какие-то паузы в поддержке нашей армии, то будут не только потери у военных, будут потери гражданского населения, будут страдать дети, будет больше ударов, будет сильнее Россия".

АОЗ за месяц не заключила ни одного контракта

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле о возможном злоупотреблении властью Умеровым устанавливают все обстоятельства, - НАБУ

Что предшествовало?

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Впоследствии глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, подтвердил, что займет и вторую должность - руководителя Агентства оборонных закупок.

В то же время, в пятницу, 24 января, Марина Безрукова заявила, что остается действующей главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.

Впоследствии в Едином государственном реестре юридических лиц в очередной раз изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок. Вместо Арсена Жумадилова директором снова указали Марину Безрукову.

Министерство обороны подало в Министерство юстиции жалобу о возвращении Марины Безруковой на должность руководителя ГП "Агентство оборонных закупок".

В Едином госреестре снова изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок.

Читайте также: Безрукова - директор АОЗ, но отстранена. Жумадилов - и.о., - Минюст

Автор: 

Шабунин Виталий (535) Умеров Рустем (505) Агентство оборонных закупок (84)


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Топ комментарии
+21
Підконтрольна Умєрову АОЗ
***********
АОЗ - Акціонерне Об'єднання Злодіїв.
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28.02.2025 08:11
+20
Головне, нарід підтримує препіЗЄдєнта! До перемоги!!
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28.02.2025 08:17
+15
Не договорился насчет откатов, поэтому задержка.
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28.02.2025 08:17
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Підконтрольна Умєрову АОЗ
***********
АОЗ - Акціонерне Об'єднання Злодіїв.
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28.02.2025 08:11 Ответить
Умеров - підконтрольний фунт -Zрадник у ZЕ&ЕРМАКІВ ‼️Шабунін не роби рило , завдяки таким , як ти ,оббріхувачам ,Порошенко , вУкраіні вжє ,встановлена ДИКТАТУРА ‼️Умеров і всі інші підлеглі , кроку не ступлять , від вимог ,агентів паРаши -ермака …ТАТАРОВА ,під дахом головного ЗЕІУДИ🤢 БАКАНОВ ……Портнов , Наумов ,всі вороги -кроти , ********* , як в МАФІЇ , а бойові генерали які ослухались злочинних наказів ЗЕВИРОДКА витиснуті з ЗСУ , патріоти в кайданках у тюрмах і СІЗО
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28.02.2025 08:32 Ответить
туповатий кандон ,який керує таким міністерством,по своїм властивостям,повинен торгувати тільки динями та арбузами на базарі
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28.02.2025 11:51 Ответить
Найголовніша вимога у зе- злочинної ,так званої, « влади» , щоб всі були на 100% покірними і не розумнішими « найвеличнішого найлегетимнішого « вождя
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28.02.2025 14:30 Ответить
Воно йому не треба !
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28.02.2025 08:12 Ответить
Головне, нарід підтримує препіЗЄдєнта! До перемоги!!
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28.02.2025 08:17 Ответить
Не договорился насчет откатов, поэтому задержка.
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28.02.2025 08:17 Ответить
На палю рустемчика.
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28.02.2025 08:18 Ответить
Не має необхідності в контрактах, достатньо царського едикту від Санича
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28.02.2025 08:22 Ответить
підвісити за крайню плоть...
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28.02.2025 09:41 Ответить
Так там же наче така опція, як крайня плоть, не передбачена.
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28.02.2025 12:15 Ответить
не підказуйте ще не вистачає, щоб я в кожному такому дописі підказував словом "лопата" завуальований жарт чи сатиру.
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28.02.2025 13:01 Ответить
І що тут дивного? Активісти тимчасово добилися того, що Умєров не може (або боїться) красти. А укладати контракти без того щоб вкрасти зелені гниди категорично не здатні - вони хворіють і можуть навіть вмерти ( ), якщо комусь заплатять без шаленого відкату. Та й Єрмачок по потилиці нашльопає, якщо валізу на Банкову не віднести. Якщо активістам вдасться і надалі утримувати Умєрова від воровства - він зі своїми жумаділовими взагалі нічого не буде купувати, доки не викрутить якусь схему краджок. Для ворюг, які захопили владу в Україні, чесний контракт - це величезна ганьба перед "колегами". І ділитися нічим з бандюгами з "правоохоронних" органів - а ті поставлять Умєрова на лічильник. Воровська система державних органів України категорично не дозволяє працювати порядно.
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28.02.2025 08:29 Ответить
Умеров не сам по собі , а гвинт БАНДИ ЗЕЛЕНСЬКОГО , ( інших там ,не можє бути , всі пов'язані кров'ю вбитих сотен тисяч невинно закатованих від співпраці ЗЕІУДИ і путлера) Или ЗЕЛЕНОГНІЙНИЙ НЕ В КУРСАХ , « янелох « бідолога не знає , що роблять найближчих 5-6 менеджерів , Шабунін , чому ти постійно гнав на Порошенко , а ЗЕЛЕНСЬКОГО не ???
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28.02.2025 08:39 Ответить
Що для нього Україна ,їздить по закордонах хоч жодного разу не був на фронті і жодної відповідальності не несе.
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28.02.2025 08:34 Ответить
Зате може головкома звільнити.

ЗЄ прибрав Залужного саме руками Умерова.
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28.02.2025 08:40 Ответить
генітальний керівник
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28.02.2025 08:43 Ответить
Ну і що? Ну не зійшлись поцани на відкатах. Але то все херня. От добазараться і все укладуть, все в них буде в шоколаді.
А війна, люди, загиблі, поранені? Яка фігня. Весело ж то як, па-пріколу...
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28.02.2025 08:43 Ответить
Подивіться скільки заграніШних юотів патріотів налеьіло в коментарях.
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28.02.2025 08:46 Ответить
Ага, а ще дощ сьогодні обіцяють...
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28.02.2025 08:55 Ответить
Це вони так кажуть?
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28.02.2025 09:02 Ответить
вони кажуть, що твій ракурс зміщено геть не туди.
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28.02.2025 09:43 Ответить
Шабунін,- кажуть получав платню із грантів, прописався в частині в якої ніколи не був і т д , договора на снаряди не має , а снаряди є.Хто дійсно снає дійсне положення діл . тільки розкидаються томагавками на право і ліво .Ердоган як кине так кине , а все остальне як трясти повітря.
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28.02.2025 08:53 Ответить
Шабунін ти вже на фронті чи знову ухиляєшся, патріот по балабольству?!
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28.02.2025 09:01 Ответить
Виталя если тебе все не нравится сделай как Юрий Бирюков при Порошенко который взял и пошел советником в службу тыла почти разваленную честным полковником Гриценко и навел там порядок.
А трындень за гранты это не служить и работать.
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28.02.2025 09:05 Ответить
Та всеодне потім будуть судити бойьових генералів. Правда, **********.
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28.02.2025 09:15 Ответить
Попередній склад понаукладав всякого лайна, що потім не працювало на фронті - та хоча б ті самі приславуті сотні тисяч мін. В Шабуніна така робота - ******* по поводу і без. Ось Трамп перекриє, якщо вже не перекрив, фінансування всяких піздаболів і викривачів, тоді вони може і займуться чимось корисним та потрібним.
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28.02.2025 09:39 Ответить
Перепрошую, але до мін аоз відношення немає. Ви або трошки помилилися або дуже маніпулює те.
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28.02.2025 09:47 Ответить
P. S. "Міни" Ви ж маєте на увазі постріли до мінометів ті що багато але браковані укр в-ва?
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28.02.2025 09:49 Ответить
Мова не про АОЗ. Мова про міністра оборони, прем`єр-міністра і ціле верховне командуюче. Їх імена знаєш?
То вони мають безпосереднє відношення до провалу підготовки до війни, здачі територій, гибелі сотень тисяч людей, знищених міст і сіл, до відсутності зброї, ***********, до яєць по 17, до бракованих мін, і т.д і т.д.
А АОЗ то лиш структура, яка ЇМ підпорядкована і за роботу якої ВОНИ несуть пряму (до речі буде і кримінальна) відовідальність.
Зрозумів?
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28.02.2025 10:37 Ответить
Це ще з совка, що кожна кухарка може керувати країною. А у нас мабуть не кухарки, а дебіли
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28.02.2025 10:50 Ответить
шкода що забуто слово розстріл та справедливість
справедлива прокуратура, суд, сбу, гур та розстріл...
думаю вже давно забулиб що була така """команда зеленського""""
а як прокурор доведе справу до суду, якщо йому, навіть відстороненому платять 710000зарпл.
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28.02.2025 09:43 Ответить
А слово ШИБЕНИЦЯ в Україні взагалі не вживається...
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28.02.2025 10:26 Ответить
як мочити уродів, це зовсім інше запитання
шибениця, паля, чи куля,
куля, самий гуманний спосіб, з цих всіх.
ін,єкції дорогі, електрика теж!
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28.02.2025 10:32 Ответить
Трамп, де наша зброя? Боже, як же страшно і гидко... Нестачу БК сили оборони кровю компенсують... СУКИ... Кому війна а кому час прибарахлитися...
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28.02.2025 09:46 Ответить
АОЗ умерова за 3 місяця не заключив жодного договора на постачання зброї ЗСУ
уряд розробив систему довідок які заблокували закупки дронів.
ТРАМП!!!!, де **** наша зброя????
ми маємо радіти що з нами досі ще розмовляють та ведуть справи!!!!
бо призначенці зе роблять все, щоб цієї зброї не було
або вона буде лиш тоді, коли вони добре зароблять...
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28.02.2025 10:37 Ответить
Це все Трамп!
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28.02.2025 10:02 Ответить
усіх кого призначає Зеленський - зрадник, або невіглас.
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28.02.2025 10:07 Ответить
Або друзі по кварталу, хоча це однаково
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28.02.2025 10:52 Ответить
Знову забезпечення фронту впирається у одне прізвище ! До якого біса ?!
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28.02.2025 10:08 Ответить
До того самого! Доки воно буде займати це крісло.
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28.02.2025 10:25 Ответить
Кривавий міністр Умеров виконує "заповіт" недолугого екс-міністра Кулеби і пропонує бійцям ЗСУ воювати лопатами (в кого вони є)...
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28.02.2025 10:20 Ответить
"Маладцы! Харашо работаеце!"
(мовою оригіналу)
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28.02.2025 10:24 Ответить
Головне що гроші вже раздерибанили
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28.02.2025 10:36 Ответить
Чурка йо*****на!
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28.02.2025 10:50 Ответить
Хто пам"ятає як всі раділи його призначенню і як вихваляв умерова головний опозіціонер з трибуни ВР (Фракція політичної партії "Європейська солідарність"Кількість депутатів: 27 За:16 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:8 Відсутні:3) так що тільки ті що не голосували не замазались лайном.
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28.02.2025 10:54 Ответить
Вони вже закінчили війну у своїх головах, і до виборів готуються.
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28.02.2025 11:03 Ответить
на шашлки?
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28.02.2025 11:20 Ответить
Четвертувати усіх зелених гнид !
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28.02.2025 11:27 Ответить
Приступив до виконання завдання ЗЕ
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28.02.2025 11:46 Ответить
Наркомат оборони не для того існує. Основний план це могилізація, зброя лише шкодить, ще візьмуть та переможуть...
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28.02.2025 12:03 Ответить
Со времён Кучмы, меняются исключительно чинуши, а схематозы работают по-старому. У олигархии вообще ни хрена не меняется.
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28.02.2025 13:58 Ответить
а за чем??? бенин, Оманский Нарик в своей пронюханной башке войну уже закончил, выберите это существо еще раз и Оно выполнит до конца Оманский договорняк с патрушевым....а фсбэшник Елдак ему поможет...
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28.02.2025 15:27 Ответить
Татар русификованый, малорос татарсий.
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28.02.2025 15:28 Ответить
головне щоби сумма була , а з грошей можна просто проценти утримувати
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28.02.2025 16:01 Ответить
чурбан тупорилий. це ж не татари гинуть під покровськом. виродок
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28.02.2025 16:14 Ответить
 
 