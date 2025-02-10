РУС
В деле о возможном злоупотреблении властью Умеровым устанавливают все обстоятельства, - НАБУ

Производство против Умерова в НАБУ. Продолжается расследование

НАБУ устанавливает обстоятельства и возможных подозреваемых в производстве, начатом по заявлению о возможном злоупотреблении властью министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос.

"Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства: есть ли состав преступления или нет, есть ли подозреваемые или нет", - сказал он.

"Я не говорил бы, что в отношении кого-то начато это уголовное производство. Оно начато по заявлению о возможных фактах злоупотреблений", - добавил директор НАБУ.

Ранее сообщалось, что Центр противодействия коррупции подал в НАБУ заявление о совершении преступления министром обороны Украины Рустемом Умеровым по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Впоследствии ЦПК сообщил, что НАБУ зарегистрировало производство против Умерова по признакам злоупотребления властью.

Читайте также: Министр обороны имеет право делать все, чтобы не было пауз в снабжении, - Зеленский прокомментировал ситуацию с АОЗ

Что предшествовало?

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Впоследствии глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, подтвердил, что займет и вторую должность - руководителя Агентства оборонных закупок.

В то же время, в пятницу, 24 января, Марина Безрукова заявила, что остается действующей главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.

Впоследствии в Едином государственном реестре юридических лиц в очередной раз изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок. Вместо Арсена Жумадилова директором снова указали Марину Безрукову.

Министерство обороны подало в Министерство юстиции жалобу о возвращении Марины Безруковой на должность руководителя ГП "Агентство оборонных закупок".

В Едином госреестре снова изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок.

Смотрите также: Украина получит новую партию истребителей F-16 от Нидерландов в этом году, - Умеров. ФОТОрепортаж

НАБУ (4598) злоупотребление (96) Кривонос Семен (70) Умеров Рустем (646) Агентство оборонных закупок (105)
+7
Та могли б і не починати, ми й так знаємо результат
10.02.2025 12:37 Ответить
+4
набу працює!
зарплатня капає.
10.02.2025 12:40 Ответить
+4
Українські козаки цього татарина за корупцію закатували б. Турецькі османи цього покидька також би за корупцію закатували... А от "білі і пухнасті українчики часів зєлєнского" відпустять. І будуть співати сумні пісні про втрату дітей, дружин, чоловіків, згорівші хатинки і тужити за волею, свободою і "садком вишневим коло хати"...
10.02.2025 13:08 Ответить
Та могли б і не починати, ми й так знаємо результат
10.02.2025 12:37 Ответить
набу працює!
зарплатня капає.
10.02.2025 12:40 Ответить
Бесполезные антикоррупционеры при которых коррупция только растет от года в год. Смысл бороться с фунтами - сажать надо того кто ставит фунтов.
10.02.2025 12:44 Ответить
Наши антикоррупционеры это как если бы борцы с мафией вместо боссов мафии сажали бы рекетиров и владельцев всяких прачечных.
10.02.2025 12:45 Ответить
І чим не довільна, вони так і роблять
10.02.2025 12:59 Ответить
10.02.2025 12:50 Ответить
А розбазарювання коштів? Не начасі?
10.02.2025 12:53 Ответить
Де ти бачив розбазарювання, все до копійки на обліку, просто облік сімейний
показать весь комментарий
Можна подумати, що він сам це робив, а всі при владі ні до чого, сами були шоковані
показать весь комментарий
10.02.2025 12:58 Ответить
Українські козаки цього татарина за корупцію закатували б. Турецькі османи цього покидька також би за корупцію закатували... А от "білі і пухнасті українчики часів зєлєнского" відпустять. І будуть співати сумні пісні про втрату дітей, дружин, чоловіків, згорівші хатинки і тужити за волею, свободою і "садком вишневим коло хати"...
10.02.2025 13:08 Ответить
в Китаї -був розстріл зараз ін"єкція і поки теплий органи на пересадку нужденим.
10.02.2025 13:23 Ответить
Так відстороніть від виконування повноважень на час встановлення факту можливого зловживання владою тоді можливо хтось повірить у благородні наміри НАБУ
10.02.2025 13:15 Ответить
Клоунаду влаштували, типу ось дивіться ми правильні - ми розслідуємо, а потім через піврочку закриття провадження у звязку з відсутностю складу злочину.
10.02.2025 13:23 Ответить
10.02.2025 13:48 Ответить
кривосося наперевіряє, результат вже відомий.
10.02.2025 14:47 Ответить
 
 