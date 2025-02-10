В деле о возможном злоупотреблении властью Умеровым устанавливают все обстоятельства, - НАБУ

НАБУ устанавливает обстоятельства и возможных подозреваемых в производстве, начатом по заявлению о возможном злоупотреблении властью министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава НАБУ Семен Кривонос.

"Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства: есть ли состав преступления или нет, есть ли подозреваемые или нет", - сказал он.

"Я не говорил бы, что в отношении кого-то начато это уголовное производство. Оно начато по заявлению о возможных фактах злоупотреблений", - добавил директор НАБУ.

Ранее сообщалось, что Центр противодействия коррупции подал в НАБУ заявление о совершении преступления министром обороны Украины Рустемом Умеровым по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Впоследствии ЦПК сообщил, что НАБУ зарегистрировало производство против Умерова по признакам злоупотребления властью.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок МО заключил дополнительное соглашение к контракту с действующим директором АОЗ сроком на 1 год.

Однако впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Агентство оборонных закупок провалило свою работу за последние полгода и анонсировал увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова и смену руководства Агентства оборонных закупок.

Впоследствии глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, подтвердил, что займет и вторую должность - руководителя Агентства оборонных закупок.

В то же время, в пятницу, 24 января, Марина Безрукова заявила, что остается действующей главой Агентства оборонных закупок, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт.

Впоследствии в Едином государственном реестре юридических лиц в очередной раз изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок. Вместо Арсена Жумадилова директором снова указали Марину Безрукову.

Министерство обороны подало в Министерство юстиции жалобу о возвращении Марины Безруковой на должность руководителя ГП "Агентство оборонных закупок".

В Едином госреестре снова изменили запись о директоре Агентства оборонных закупок.

