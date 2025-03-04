РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12027 посетителей онлайн
Новости Трамп приостановил помощь Украине
1 552 16

Южная Корея продолжит поддерживать Украину в восстановлении мира, несмотря на решение Трампа, - МИД страны

Южная Корея продолжит помогать Украине несмотря на решение Трампа

Южная Корея будет продолжать помогать Украине в восстановлении мира и восстановлении после войны, несмотря на решение Дональда Трампа приостановить военную помощь Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

Представитель МИД Ли Чжэ Вун, комментируя прекращение помощи Украине, заявил, что Южная Корея внимательно следит за развитием событий.

"Мы продолжим наши усилия по поддержке скорейшего восстановления мира и реконструкции Украины", - сказал он.

Также читайте: Надеемся договориться с США о дальнейших поставках боеприпасов к Patriot, - Шмыгаль

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру. Это решение может касаться не только оборудования на сумму 3,85 миллиарда долларов, которое было предусмотрено при предыдущей администрации Байдена. Приостановление также может касаться американского оборудования, которое США уже предоставили или продолжают предоставлять Украине.

Также читайте: Приостановление помощи от США приведет к "большему количеству Бахмутов", - The Economist

Последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну ждут серьезные последствия. Даже при условии того, что европейские партнеры попытаются частично компенсировать нехватку.

Также решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить пробел, который образовался после прекращения помощи от США.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Но Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

Читайте также: Правительство Венгрии поддерживает решение США приостановить военную помощь Украине

Автор: 

помощь (7773) Южная Корея (332)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Трамп запроваджує заборону на масові протести.Схоже без громадянскої війни американцям його вже не здихатись
показать весь комментарий
04.03.2025 16:00
+4
А нагадайте мені як у військовому плані нам допомогла південа Корея ?
Пам'ятаю лише заяви про те , що почнуть ,якщо факт участі КНДР підтвердиться, але після підтвердження обмежились потужними заявами.
Міг щось прогавити , тому - дуже цікаво
показать весь комментарий
04.03.2025 16:07
+3
Ще більше перекладачів направите в Україну?
показать весь комментарий
04.03.2025 16:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп запроваджує заборону на масові протести.Схоже без громадянскої війни американцям його вже не здихатись
показать весь комментарий
04.03.2025 16:00 Ответить
Ви зизикуєте, перейти з стану союзника США в вороги....
показать весь комментарий
04.03.2025 16:01 Ответить
А нагадайте мені як у військовому плані нам допомогла південа Корея ?
Пам'ятаю лише заяви про те , що почнуть ,якщо факт участі КНДР підтвердиться, але після підтвердження обмежились потужними заявами.
Міг щось прогавити , тому - дуже цікаво
показать весь комментарий
04.03.2025 16:07 Ответить
Я теж не пам'ятаю дієвої підтримки крім якись запавнень та заяв з підтримки.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:11 Ответить
Навіть ваші Батьки коли вам дарували подарунки на Миколая теж дещо приховували. Не будьте наївними такими. Не все що робиться стає публічним.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:27 Ответить
Вилами по воді писано, але кажуть, що чехи в рамках своєї ініціативи про 800 тис. гарматних снарядів, купляли їх саме у Республіки Корея...
показать весь комментарий
04.03.2025 16:40 Ответить
нагадайте чисельність нашого дипкорпусу в Пд Кореї. нагадайте, скільки зустрічей з владою Пд Кореї було за крайні три роки.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:46 Ответить
Це ще хитрожопі. Абсолютно нічим не допомагали окрім балабольства.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:21 Ответить
Тобі Корея щось винна, додік?
показать весь комментарий
04.03.2025 17:56 Ответить
Не хами,муфлон.
показать весь комментарий
05.03.2025 05:46 Ответить
Шановний кореєць, порада, якщо ти українцеві кажеш слово "мир" - то зразу тікай. Ці будуть воювати до талого, об'єднавшись навколо потужного лідора.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:26 Ответить
тобі ще рублі кишені не тиснуть?
показать весь комментарий
04.03.2025 17:51 Ответить
Ще більше перекладачів направите в Україну?
показать весь комментарий
04.03.2025 16:31 Ответить
Продовжить робити те, що ніколи не робили
показать весь комментарий
04.03.2025 16:42 Ответить
Ми не в курсі, що ви робили, але продовжуйте...ми дуже вдячні!
показать весь комментарий
04.03.2025 16:54 Ответить
тобі Корея щось винна, додік?
показать весь комментарий
04.03.2025 17:55 Ответить
 
 