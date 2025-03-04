Южная Корея продолжит поддерживать Украину в восстановлении мира, несмотря на решение Трампа, - МИД страны

Южная Корея будет продолжать помогать Украине в восстановлении мира и восстановлении после войны, несмотря на решение Дональда Трампа приостановить военную помощь Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

Представитель МИД Ли Чжэ Вун, комментируя прекращение помощи Украине, заявил, что Южная Корея внимательно следит за развитием событий.

"Мы продолжим наши усилия по поддержке скорейшего восстановления мира и реконструкции Украины", - сказал он.

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Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру. Это решение может касаться не только оборудования на сумму 3,85 миллиарда долларов, которое было предусмотрено при предыдущей администрации Байдена. Приостановление также может касаться американского оборудования, которое США уже предоставили или продолжают предоставлять Украине.

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Последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну ждут серьезные последствия. Даже при условии того, что европейские партнеры попытаются частично компенсировать нехватку.

Также решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить пробел, который образовался после прекращения помощи от США.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Но Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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