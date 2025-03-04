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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Россия имеет большие проблемы, даже без помощи США Украине, - Ходжес

ходжес

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что война в Украине создает серьезные трудности для России независимо от американской помощи, а ее замораживание в долгосрочной перспективе может даже навредить Москве.

Об этом он заявил в комментарии Newsweek, передает Цензор.НЕТ.

"Россия на самом деле в большой беде... Предпосылка, которую использует администрация (США - ред.), когда говорит: "Украина, у тебя нет карт" - это просто неправда. У россиян большие проблемы. Украинцы остановили их, хотя мы даже не взяли на себя обязательств помочь им победить", - подчеркнул Ходжес.

Генерал признал, что возможное прекращение военной помощи США Украине было бы сложным испытанием для Киева и Европы, однако это может стимулировать европейских союзников активнее поддерживать Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад не оказал Украине достаточно поддержки, - Ходжес

"Представьте, если более 20 европейских стран наконец заново обнаружат свою стратегическую основу и начнут объединять свои невероятные промышленные мощности, которые затмевают то, что имеет Россия. Мы пожалеем, что они объединились и сделали это без нас (США - ред.) и вопреки нам. И мы потеряем огромную часть влияния", - отметил Ходжес.

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру. Это решение может касаться не только оборудования на сумму 3,85 миллиарда долларов, которое было предусмотрено при предыдущей администрации Байдена. Приостановление также может касаться американского оборудования, которое США уже предоставили или продолжают предоставлять Украине.

Также читайте: Приостановление помощи от США приведет к "большему количеству Бахмутов", - The Economist

Последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну ждут серьезные последствия. Даже при условии того, что европейские партнеры попытаются частично компенсировать нехватку.

Также решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить пробел, который образовался после прекращения помощи от США.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Но Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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Автор: 

Ходжес Бен (167) Трамп Дональд (5128) война в Украине (3598)


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Топ комментарии
+14
матиме ще більші , але з такими "друзями" ,як Трамп з Маском і ворогів не треба
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04.03.2025 17:24
+13
Проблеми будуть у США. Акції європейських збройних компаній ростуть, а штатівських падають. Кому потрібний придурочний партнер у такій делікатній справі?
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04.03.2025 17:29
+9
США вже втратили величезну частину впливу.
Так перевзутися і прикидаючись ідіотом кидатися на жертву, а не на вбивцю, бо на вбивцю сикотно і дорого, - такого ніхто не забуде
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04.03.2025 17:28
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Правила форума Совет форумчан
матиме ще більші , але з такими "друзями" ,як Трамп з Маском і ворогів не треба
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04.03.2025 17:24 Ответить
Проблеми будуть у США. Акції європейських збройних компаній ростуть, а штатівських падають. Кому потрібний придурочний партнер у такій делікатній справі?
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04.03.2025 17:29 Ответить
⚡️Американські акції летять донизу. Вони вже знизились у ціні на $3.4 трильйона - Bloomberg

Таке різке падіння від свого рекордного максимуму сталося після введення тарифів Трампа.
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04.03.2025 17:31 Ответить
От нах мені проблеми кацапів - в нас своіх вище криші
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04.03.2025 17:25 Ответить
Вже скоро у росії закінчаться ракети, економіка розвалиться, не буде контрактників, замість танків підуть віслюки, санкції подіють, народ взбунтується проти царя, путіна приберуть від влади і покладуть у холодильник - треба лише ще трошки-трошки потерпіти і повоювати.
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04.03.2025 17:28 Ответить
Прошу не розповсюджувати москальські наративи. Путіна не приберуть від влади - його судитимуть в Гаазі. Може навіть повісять, як Хусейна, чи посадять в тюрму, як Мілошевича. Захід з диктаторами не панькається, знаєте.
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04.03.2025 17:37 Ответить
Або швидкий суд й розтріл біля стінки армійського туалету, як Чаушеско.
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04.03.2025 17:47 Ответить
Точно! Чаушеску ж розстріляли, коли Румунія вже збідніла до краю, а в РФ це ось ось буде.
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04.03.2025 18:01 Ответить
США вже втратили величезну частину впливу.
Так перевзутися і прикидаючись ідіотом кидатися на жертву, а не на вбивцю, бо на вбивцю сикотно і дорого, - такого ніхто не забуде
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04.03.2025 17:28 Ответить
Не утратили.
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04.03.2025 17:34 Ответить
утратили !
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04.03.2025 17:37 Ответить
В твоих мечтах.
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04.03.2025 17:53 Ответить
Та ще й торговельну "війну" почали проти найбільших торговельних партнерів та сусідів...краще мати ворогів ніж таких "друзів"
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04.03.2025 18:02 Ответить
Це дійсно так. Європі треба швидше прокидатися, а нам - не лізти в помиральну яму та не складати руки.
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04.03.2025 17:30 Ответить
Радіймо разом що хоч в Україні немає проблем. Співчуваємо мордору. Як же їм важко, дивлячись щоночі на червону мапу України...
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04.03.2025 17:33 Ответить
Китай відповів США митами на американські товари на суму $21 млрд
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04.03.2025 17:33 Ответить
у рудого не тільки с яйцями будуть проблеми
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04.03.2025 17:34 Ответить
Війна на виснаження: межа міцності московії наближається?
https://www.youtube.com/watch?v=mAbwWiyNgYQ
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04.03.2025 17:42 Ответить
Цілком згоде. Європа якби на повну завела свою військову машину то Сосія б вищала від страху. А на рахунок сша так вони показали свою підлість і нездатність відповідати за свої обов'язки. Тепер дуже довго їм прийдеться відновлювати свій авторитет.Кожен100 разів подумає чи купляти йому щось американське особливо зброю
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04.03.2025 18:17 Ответить
 
 