Россия имеет большие проблемы, даже без помощи США Украине, - Ходжес

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что война в Украине создает серьезные трудности для России независимо от американской помощи, а ее замораживание в долгосрочной перспективе может даже навредить Москве.

Об этом он заявил в комментарии Newsweek, передает Цензор.НЕТ.

"Россия на самом деле в большой беде... Предпосылка, которую использует администрация (США - ред.), когда говорит: "Украина, у тебя нет карт" - это просто неправда. У россиян большие проблемы. Украинцы остановили их, хотя мы даже не взяли на себя обязательств помочь им победить", - подчеркнул Ходжес.

Генерал признал, что возможное прекращение военной помощи США Украине было бы сложным испытанием для Киева и Европы, однако это может стимулировать европейских союзников активнее поддерживать Украину.

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"Представьте, если более 20 европейских стран наконец заново обнаружат свою стратегическую основу и начнут объединять свои невероятные промышленные мощности, которые затмевают то, что имеет Россия. Мы пожалеем, что они объединились и сделали это без нас (США - ред.) и вопреки нам. И мы потеряем огромную часть влияния", - отметил Ходжес.

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру. Это решение может касаться не только оборудования на сумму 3,85 миллиарда долларов, которое было предусмотрено при предыдущей администрации Байдена. Приостановление также может касаться американского оборудования, которое США уже предоставили или продолжают предоставлять Украине.

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Последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну ждут серьезные последствия. Даже при условии того, что европейские партнеры попытаются частично компенсировать нехватку.

Также решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить пробел, который образовался после прекращения помощи от США.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Но Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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