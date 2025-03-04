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Все предложения относительно мира должны быть приемлемыми для Украины, - глава МИД Лихтенштейна Гаслер

Министр иностранных дел Лихтенштейна Доминик Гаслер

Лихтенштейн поддерживает все инициативы, которые будут способствовать достижению справедливого и прочного мира и будут приемлемыми для Украины.

Об этом заявила глава МИД Лихтенштейна Доминик Гаслер на совместном с украинским коллегой Андреем Сибигой брифинге во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы поддерживаем все инициативы, которые положат конец этой войне и принесут справедливый и длительный мир. Конечно же, все предложения относительно мира должны быть приемлемыми для Украины и соответствовать международному праву. Наш принцип: ничего об Украине без Украины", - подчеркнула Гаслер.

Она отметила, что Лихтенштейн с начала полномасштабной войны оказывает помощь Украине.

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Дипломат напомнила о принятом парламентом постановлении о 5-летней поддержке Украины, что способствует долговременным программам: разминирование, соблюдение прав человека, улучшение управления, образования и экономическое восстановление через поддержку бизнеса.

"Наша позиция четкая и однозначная: международное право и права человека, а также международное гуманитарное право должны уважаться всеми государствами в мире, поэтому мы продолжим поддержку Украины с помощью средств, которые имеем", - подчеркнула она.

Гаслер добавила, что особое внимание будет уделено привлечению к ответственности за военные преступления.

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Автор: 

Лихтенштейн (32) переговоры с Россией (947) война в Украине (3598)


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Топ комментарии
+3
Усі пропозиції щодо миру мають бути прийнятними для України

Атож, атож!
Всім харошим людям має бути харашо, а поганим - погано!
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04.03.2025 19:21
+3
Особливо шантаж як метод досягнення капітуляції.
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04.03.2025 19:25
+1
А з чого вони до"балися зі своїми пропозиціями саме до України?
ЦЕ явно не за адресою - нехай пропонують ЦЕ п'дорашкі.
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04.03.2025 19:31
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Усі пропозиції щодо миру мають бути прийнятними для України

Атож, атож!
Всім харошим людям має бути харашо, а поганим - погано!
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04.03.2025 19:21 Ответить
При всій повазі... Чи не могли б Ви Орбану в п"яту точку цей во
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04.03.2025 19:22 Ответить
Там діє тільки бабло.
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04.03.2025 19:23 Ответить
орбан не тількі "троянській кінь" рашкі, його єс також добре використовує, особливо коли треба показати демократію для населення
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04.03.2025 19:32 Ответить
Потужный сейчас зажмурившись все подпишет, дабы шкурка не испортилась
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04.03.2025 19:22 Ответить
Особливо шантаж як метод досягнення капітуляції.
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04.03.2025 19:25 Ответить
А з чого вони до"балися зі своїми пропозиціями саме до України?
ЦЕ явно не за адресою - нехай пропонують ЦЕ п'дорашкі.
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04.03.2025 19:31 Ответить
Прикиньте, а ведь Люксембург это одна из богатейших стран мира per capita, живут как у Христа за пазухой. Куда там тем французам и бедьгийцам. А как до дела доходит, то нет власти никакой, никакой армии, весь банкет за непонятно чей счёт, люди ведь ничего особо не делают.
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04.03.2025 19:32 Ответить
Тут про Лихтенштейн), а...какая разница(с).
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04.03.2025 19:36 Ответить
😸😸😸🔥🔥🔥🔥👍👍👍👍 Австрії - Австралія 🤣
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04.03.2025 19:46 Ответить
Тем более. В Люксембурге хоть телега с углем проезжала мимо и два куска угля выпали, в Лихтенштейне же вообще ничего нет
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06.03.2025 00:07 Ответить
 
 