Все предложения относительно мира должны быть приемлемыми для Украины, - глава МИД Лихтенштейна Гаслер
Лихтенштейн поддерживает все инициативы, которые будут способствовать достижению справедливого и прочного мира и будут приемлемыми для Украины.
Об этом заявила глава МИД Лихтенштейна Доминик Гаслер на совместном с украинским коллегой Андреем Сибигой брифинге во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы поддерживаем все инициативы, которые положат конец этой войне и принесут справедливый и длительный мир. Конечно же, все предложения относительно мира должны быть приемлемыми для Украины и соответствовать международному праву. Наш принцип: ничего об Украине без Украины", - подчеркнула Гаслер.
Она отметила, что Лихтенштейн с начала полномасштабной войны оказывает помощь Украине.
Дипломат напомнила о принятом парламентом постановлении о 5-летней поддержке Украины, что способствует долговременным программам: разминирование, соблюдение прав человека, улучшение управления, образования и экономическое восстановление через поддержку бизнеса.
"Наша позиция четкая и однозначная: международное право и права человека, а также международное гуманитарное право должны уважаться всеми государствами в мире, поэтому мы продолжим поддержку Украины с помощью средств, которые имеем", - подчеркнула она.
Гаслер добавила, что особое внимание будет уделено привлечению к ответственности за военные преступления.
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ЦЕ явно не за адресою - нехай пропонують ЦЕ п'дорашкі.