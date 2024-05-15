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Новости
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Лихтенштейн подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Володимир Зеленський

Лихтенштейн присоединится к странам-участницам Глобального саммита мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Лихтенштейна Даниэлем Ришем, чтобы поблагодарить его за подтверждение участия в Саммите мира и активный вклад в восстановление справедливости в Украине", - отметил он.

Глава государства напомнил, что Лихтенштейн, который сейчас председательствует в Комитете Министров Совета Европы, поддержал создание Реестра убытков, спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины и все санкционные пакеты ЕС.

"Мы должны продолжить эту работу и совместно найти решение, как использовать замороженные российские активы в интересах Украины", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грузия будет участвовать в Саммите мира, - Зеленский после разговора с президентом Зурабишвили

Глобальный саммит мира

Напомним, свое участие в саммите мира уже подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.

Во вторник, 14 мая, стало известно об участии Франции в саммите мира.

Как известно, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Читайте также: На Глобальном саммите мира не будет переговоров об окончании войны, - Шольц

Автор: 

Зеленский (20202) Лихтенштейн (32) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+5
Маєм надію що Андора, Сан маріно і Монако також приєднаються
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15.05.2024 16:33
+4
Ліхтенштейн то серйозно .
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15.05.2024 16:16
+4
Щодо кількості покалічених хлопців у госпіталях їх долі спотворені війною яку притягнула ця зеленагнида та щоб ти до ранку недожив .....
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15.05.2024 16:21
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А можна щоб наш будинок на 16 корпусів також взяв участь в цьому саміті? В нашому будинку населення більше, ніж в Ліхтенштейні, і територія разом з дачними ділянками також не маленька.
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15.05.2024 16:15 Ответить
А бабла у вас теж більше, чим у Ліхтеншейні ?
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15.05.2024 18:38 Ответить
Ліхтенштейн то серйозно .
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15.05.2024 16:16 Ответить
Зе!Ліхтенштейн зараз знаходиця в харьківській,сумській та інших областях....
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15.05.2024 16:19 Ответить
Пів Миколаєва. Сьогодні дві ракети. Там і однієї вистачить. Дебіл, мля.
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15.05.2024 16:20 Ответить
Щодо кількості покалічених хлопців у госпіталях їх долі спотворені війною яку притягнула ця зеленагнида та щоб ти до ранку недожив .....
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15.05.2024 16:21 Ответить
Тобі личить мінора в дупі, швабра - було не те
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15.05.2024 16:40 Ответить
Маєм надію що Андора, Сан маріно і Монако також приєднаються
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15.05.2024 16:33 Ответить
Потужно...
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15.05.2024 16:38 Ответить
Оман, Вова, нас цікавить, Оман-бере участь чи ні?...
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15.05.2024 16:39 Ответить
Чекаємо на рішення Мальти та Сан-Маріно.
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15.05.2024 17:20 Ответить
ну я хз. в мене два варіанти: або воно йо.б.нуте і щиро вірить у ту хуцпу, що несе, або жид вже відкрито нас тролить
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15.05.2024 18:29 Ответить
За цей саміт миру українці заплатять багато мільйонів а толку не буде ніякого😡
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15.05.2024 20:58 Ответить
 
 