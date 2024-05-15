Лихтенштейн подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Лихтенштейн присоединится к странам-участницам Глобального саммита мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Лихтенштейна Даниэлем Ришем, чтобы поблагодарить его за подтверждение участия в Саммите мира и активный вклад в восстановление справедливости в Украине", - отметил он.

Глава государства напомнил, что Лихтенштейн, который сейчас председательствует в Комитете Министров Совета Европы, поддержал создание Реестра убытков, спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины и все санкционные пакеты ЕС.

"Мы должны продолжить эту работу и совместно найти решение, как использовать замороженные российские активы в интересах Украины", - добавил Зеленский.

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Глобальный саммит мира

Напомним, свое участие в саммите мира уже подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.

Во вторник, 14 мая, стало известно об участии Франции в саммите мира.

Как известно, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

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