Ліхтенштейн підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський

Ліхтенштейн долучиться до країн-учасниць Глобального саміту миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ліхтенштейну Даніелем Рішем, щоб подякувати йому за підтвердження участі в Саміті миру та активний внесок у відновлення справедливості в Україні", - зазначив він.

Глава держави нагадав, що Ліхтенштейн, який нині головує в Комітеті Міністрів Ради Європи, підтримав створення Реєстру збитків, спецтрибунал щодо злочину агресії проти України та всі санкційні пакети ЄС.

"Маємо продовжити цю роботу та спільно знайти рішення, як використати заморожені російські активи в інтересах України", - додав Зеленський.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, свою участь у Саміті миру вже підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.

У вівторок, 14 травня, стало відомо про участь Франції у саміті миру.

Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

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До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

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