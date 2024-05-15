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Ліхтенштейн підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський

Володимир Зеленський

Ліхтенштейн долучиться до країн-учасниць Глобального саміту миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ліхтенштейну Даніелем Рішем, щоб подякувати йому за підтвердження участі в Саміті миру та активний внесок у відновлення справедливості в Україні", - зазначив він.

Глава держави нагадав, що Ліхтенштейн, який нині головує в Комітеті Міністрів Ради Європи, підтримав створення Реєстру збитків, спецтрибунал щодо злочину агресії проти України та всі санкційні пакети ЄС.

"Маємо продовжити цю роботу та спільно знайти рішення, як використати заморожені російські активи в інтересах України", - додав Зеленський.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, свою участь у Саміті миру вже підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.

У вівторок, 14 травня, стало відомо про участь Франції у саміті миру.

Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

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До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

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Автор: 

Зеленський (23653) Ліхтенштейн (31) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+5
Маєм надію що Андора, Сан маріно і Монако також приєднаються
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15.05.2024 16:33
+4
Ліхтенштейн то серйозно .
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15.05.2024 16:16
+4
Щодо кількості покалічених хлопців у госпіталях їх долі спотворені війною яку притягнула ця зеленагнида та щоб ти до ранку недожив .....
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15.05.2024 16:21
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А можна щоб наш будинок на 16 корпусів також взяв участь в цьому саміті? В нашому будинку населення більше, ніж в Ліхтенштейні, і територія разом з дачними ділянками також не маленька.
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15.05.2024 16:15 Відповісти
А бабла у вас теж більше, чим у Ліхтеншейні ?
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15.05.2024 18:38 Відповісти
Ліхтенштейн то серйозно .
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15.05.2024 16:16 Відповісти
Зе!Ліхтенштейн зараз знаходиця в харьківській,сумській та інших областях....
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15.05.2024 16:19 Відповісти
Пів Миколаєва. Сьогодні дві ракети. Там і однієї вистачить. Дебіл, мля.
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15.05.2024 16:20 Відповісти
Щодо кількості покалічених хлопців у госпіталях їх долі спотворені війною яку притягнула ця зеленагнида та щоб ти до ранку недожив .....
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15.05.2024 16:21 Відповісти
Тобі личить мінора в дупі, швабра - було не те
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15.05.2024 16:40 Відповісти
Маєм надію що Андора, Сан маріно і Монако також приєднаються
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15.05.2024 16:33 Відповісти
Потужно...
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15.05.2024 16:38 Відповісти
Оман, Вова, нас цікавить, Оман-бере участь чи ні?...
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15.05.2024 16:39 Відповісти
Чекаємо на рішення Мальти та Сан-Маріно.
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15.05.2024 17:20 Відповісти
ну я хз. в мене два варіанти: або воно йо.б.нуте і щиро вірить у ту хуцпу, що несе, або жид вже відкрито нас тролить
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15.05.2024 18:29 Відповісти
За цей саміт миру українці заплатять багато мільйонів а толку не буде ніякого😡
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15.05.2024 20:58 Відповісти
 
 