Південна Корея підтвердила свою участь у Глобальному саміті миру, - Зеленський

Південна Корея погодилася взяти участь у Глобальному саміті миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.

Про це повідомляється на сайті президента України, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Української держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Південної Кореї Юн Сок Йолем, під час якої запросив його на саміт миру у Швейцарії. Юн Сок Йоль погодився взяти участь у цій конференції.

Крім цього, президент Зеленський подякував Республіці Корея та корейському народові за принципову позицію щодо підтримки України й допомогу українцям.

Під час розмови лідери двох держав також обговорили розвиток співпраці між країнами, зокрема щодо гуманітарного розмінування. Ще однією темою розмови стало питання створення системи гарантій безпеки для України та перспективи укладення безпекової угоди.

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Глобальний саміт миру

Нещодавно свою участь у саміті миру підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина. Крім цього, у вівторок, 14 травня, стало відомо про участь Франції у саміті миру.

Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

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