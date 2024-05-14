Южная Корея подтвердила свое участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Южная Корея согласилась принять участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом сообщается на сайте президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем, во время которого пригласил его на саммит мира в Швейцарии. Юн Сок Ёль согласился принять участие в этой конференции.

Кроме этого, президент Зеленский поблагодарил Республику Корея и корейский народ за принципиальную позицию по поддержке Украины и помощь украинцам.

Во время разговора лидеры двух государств также обсудили развитие сотрудничества между странами, в частности относительно гуманитарного разминирования. Еще одной темой разговора стал вопрос создания системы гарантий безопасности для Украины и перспективы заключения соглашения по безопасности.

Читайте также: Южная Корея выделит Украине помощь на $2,3 млрд, также планирует профинансировать реабилитацию раненых украинских военных

Глобальный саммит мира

Недавно свое участие в саммите мира подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.

Как известно, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Читайте также: На Глобальном саммите мира не будет переговоров об окончании войны, - Шольц