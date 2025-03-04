США отвергают друзей и союзников в пользу России, - Трюдо
Современная Россия для Канады - оппонент, а не союзник, с которым можно договариваться.
Таким образом премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил на вопрос о прекращении военной помощи США для Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Позиция Канады и канадцев однозначна: мы знаем, кто нам друг, а кто - оппонент. Несомненно, что Владимир Путин, который совершил нападение не только на Украину, но и на основанный на правилах международный порядок и основополагающие принципы ООН, - оппонент Канады", - сказал Трюдо.
По его убеждению, сейчас следует внимательно следить за позицией граждан США. "Что думают американцы об отвержении своих друзей и союзников в пользу страны, которая никогда не желала американцам добра и продолжает вредить глобальной и американской экономике, а также ценностям и принципам США", - отметил премьер-министр Канады.
Напомним, что 4 марта вступили в силу новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.
Глава правительства Канады Трюдо заявил, что его страна обратится во Всемирную торговую организацию из-за введения США тарифов в отношении кандских товаров.
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Бл@ха..тільки що дізналась, що помер мій шеф..з яким я пропрацювала більше 20 років..а ці уроди живі..
Виведення американських підприємств-гігантів до Китаю звело до мінімуму вартість робочої сили, проте залишило величезний відсоток американців без роботи та соціальних програм.
Проте нова популістська Адміністрація Білого Дому, щоб залатати фінансову катастрофу американських сімей, вдалась до шельмування своїх сусідів Мексики та Канади, які в свій час були економічно виснажені своїм родичем-хижаком, і зробила цапом-відбувайлом Україну у витратах американського бюджету, військова допомога Україні з якого є мізером в порівнянні з сумарною оборонною статтею витрат, що сягають трильйонів доларів.
Спроба колонізувати українські надра є з однієї сторони ганебним відродженням печерного латиноамериканського віку, а з другої-легкою здобиччю для американських "яструбів", в яку не потрібно вкладати значні інвестиції та забезпечувати безпеку родовищ, як те приміром потрібно робити з високотехнологічними підприємствами.
Але що найабсурдніше в такій поведінці общипаних яструбів Трампа, що вони не здатні піднятися в повітря та розгледіти, що вони прагнуть вполювати українських мишей, замість того, щоб розбити фашистську росію та вполювати ведмедів та оленів в якості нафти, газу та лісу і зробити Америку знову великою, як те обіцяв виборцям популіст Трамп.
такий собі, необраний президент.
Всё, что он предлагает Украине, это с какой скоростью она будет слита рашке - побыстрее или помедленнее. трамп хочет, чтобы побыстрее.
https://www.youtube.com/watch?v=vdQGCXeV3I4
чи там всі обдовбалися китайським фентанілом
І того рудого можуть просто бистро винести з Білого дому, разром з гоп компанією.
Якщо раніше неважливо хто становився президентом США, демократ чи республіканець, чия була більшість в конгресі та сенаті, зовнішня політика Америки не поверталася на 180 градусів.
Друзі та союзники не ставали раптом ворогами. На Сполучені штати можна було покладатися, довіряти. А тепер що? Навіть коли після Трампа,МАГА і цього всього прийдуть адекватні політики, як довіряти? На скільки? На 2-4 роки, до наступних виборів?