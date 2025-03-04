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США отвергают друзей и союзников в пользу России, - Трюдо

премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Современная Россия для Канады - оппонент, а не союзник, с которым можно договариваться.

Таким образом премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил на вопрос о прекращении военной помощи США для Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Позиция Канады и канадцев однозначна: мы знаем, кто нам друг, а кто - оппонент. Несомненно, что Владимир Путин, который совершил нападение не только на Украину, но и на основанный на правилах международный порядок и основополагающие принципы ООН, - оппонент Канады", - сказал Трюдо.

По его убеждению, сейчас следует внимательно следить за позицией граждан США. "Что думают американцы об отвержении своих друзей и союзников в пользу страны, которая никогда не желала американцам добра и продолжает вредить глобальной и американской экономике, а также ценностям и принципам США", - отметил премьер-министр Канады.

Читайте также: Если Канада введет пошлины в ответ на тарифы США, то Штаты снова зеркально их повысят, - Трамп

Напомним, что 4 марта вступили в силу новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.

Глава правительства Канады Трюдо заявил, что его страна обратится во Всемирную торговую организацию из-за введения США тарифов в отношении кандских товаров.

Автор: 

Канада (2075) россия (95402) США (26489) Трюдо Джастин (298)


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Топ комментарии
+30
Ты что такое говоришь, немедленно извинись перед его рыжейшеством !!! 😁
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04.03.2025 20:58
+15
Важко усвідомити, що ми живемо у часи божевілля найпотужнішої країни світу. А згуртувати здорових і притомних - ще та проблема. Складається враження, що країни ЄС продовжуватимуть радитися й за хвилину до розстрілу.
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04.03.2025 21:03
+11
трамп агент КГБ "краснов" завербованый еще в 1987 году. поэтому неудивительно что он лижет зад *****, и атакует друзей и союзников США

https://www.youtube.com/watch?v=vdQGCXeV3I4
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04.03.2025 21:02
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Правила форума Совет форумчан
Ты что такое говоришь, немедленно извинись перед его рыжейшеством !!! 😁
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04.03.2025 20:58 Ответить
...рыжейшкствомммм...
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04.03.2025 21:04 Ответить
іржавістю..

Бл@ха..тільки що дізналась, що помер мій шеф..з яким я пропрацювала більше 20 років..а ці уроди живі..
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04.03.2025 21:12 Ответить
мабуть норм.шеф...раз 20 р.
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04.03.2025 21:13 Ответить
Не підказуй.А то рудий реднек стане як другий Кадирков.
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04.03.2025 21:44 Ответить
Світові імперії покинули свої колонії ще після Другої світової війни. Латинська Америка, яка вважалась зоною стратегічних інтересів США, про що записано в Коституції США, зараз є такою номінально, бо уряди країн на південь від колишнього світового гегемона з часом набули більшої економічної незалежності та значною мірою звільнились від економічної експансії США.

Виведення американських підприємств-гігантів до Китаю звело до мінімуму вартість робочої сили, проте залишило величезний відсоток американців без роботи та соціальних програм.

Проте нова популістська Адміністрація Білого Дому, щоб залатати фінансову катастрофу американських сімей, вдалась до шельмування своїх сусідів Мексики та Канади, які в свій час були економічно виснажені своїм родичем-хижаком, і зробила цапом-відбувайлом Україну у витратах американського бюджету, військова допомога Україні з якого є мізером в порівнянні з сумарною оборонною статтею витрат, що сягають трильйонів доларів.

Спроба колонізувати українські надра є з однієї сторони ганебним відродженням печерного латиноамериканського віку, а з другої-легкою здобиччю для американських "яструбів", в яку не потрібно вкладати значні інвестиції та забезпечувати безпеку родовищ, як те приміром потрібно робити з високотехнологічними підприємствами.

Але що найабсурдніше в такій поведінці общипаних яструбів Трампа, що вони не здатні піднятися в повітря та розгледіти, що вони прагнуть вполювати українських мишей, замість того, щоб розбити фашистську росію та вполювати ведмедів та оленів в якості нафти, газу та лісу і зробити Америку знову великою, як те обіцяв виборцям популіст Трамп.
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04.03.2025 20:59 Ответить
Тут на Цензорі є ще багато таких,що думають, ніби Трампон хоче допомогти Україні.Сподіваюсь президент України не один з них.
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04.03.2025 21:00 Ответить
ну, як президент?
такий собі, необраний президент.
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04.03.2025 21:02 Ответить
А що ми хочемо?
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04.03.2025 21:03 Ответить
Ніхто не думає, що Трамп хоче нам допомогти. Але це не відміняє того, що без США Укрїні не встояти. Європа, на саміті 2 числа, чітко продемонструвала, що замінити США вони не можуть. Можна послати США та руду мавпу зі своїми мирними планами, але потім доведеться підписувати ще гірший вже з ****** напряму. Треба констатиувати факт, що США кидають Україну, як кинули Південний В'єтнам, Курдів чи Афганістан.
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04.03.2025 21:09 Ответить
Вже без США.Розумієте? Україна вже без США. Не робіть собі ілюзій.
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04.03.2025 21:21 Ответить
Вы сами себе противоречите. Пишете, что "трамп не хочет помочь" и при этом "без США не устоять". А как можно устоять, если трамп, как президент США, не желает помогать Украине?

Всё, что он предлагает Украине, это с какой скоростью она будет слита рашке - побыстрее или помедленнее. трамп хочет, чтобы побыстрее.
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04.03.2025 21:41 Ответить
трамп агент КГБ "краснов" завербованый еще в 1987 году. поэтому неудивительно что он лижет зад *****, и атакует друзей и союзников США

https://www.youtube.com/watch?v=vdQGCXeV3I4
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04.03.2025 21:02 Ответить
Маск походу теж
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04.03.2025 21:09 Ответить
судя по его поведению
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04.03.2025 21:14 Ответить
цікаво, в США ще є кому розуміти ці елементарні речі,
чи там всі обдовбалися китайським фентанілом
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04.03.2025 21:02 Ответить
А кацапи то палили портрети Трампа, тепер з нього ікони пишуть, потім знову будуть його лайном обливати! Все ,як завжди!
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04.03.2025 21:03 Ответить
облізле ***** з подворотні ще й курити та матюкатися навчить Трампа - чистеньку, багатеньку, вередливу дитинку, яка на старості років також захотіла двіжухи..
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04.03.2025 21:03 Ответить
Давно навчився, адже він іздив до росії безліч разів, починаючи аж з 1987 року, коли йому захотілося побудувати в москві хмарочос "Trump Tower" і з того часу завів там безліч дружбанів, звичайно на базі такого улбленого його слівці і дійства як "deals".
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04.03.2025 21:26 Ответить
Важко усвідомити, що ми живемо у часи божевілля найпотужнішої країни світу. А згуртувати здорових і притомних - ще та проблема. Складається враження, що країни ЄС продовжуватимуть радитися й за хвилину до розстрілу.
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04.03.2025 21:03 Ответить
Нажаль, Європа зараз це зграя імпотентів. Саме тому ***** і вирішив напасти, бо знав, що нічого не буде.
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04.03.2025 21:11 Ответить
А ми постійно забуваємо, що є найбільшою країною Європи, а у минулому, може й всього світу. Ну, може й не ми забуваємо, а нам забувають...комплекс неповноцінності виробляють...
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04.03.2025 21:13 Ответить
В мене якесь таке відчуття що до літа трампона поженуть з посади свої люди,і ніхто того пізд..ца в штатах терпіти не буде!Думаю люди чекають 100днів а далі понесеться!Акції США впали на 3.4 трильйони доларів.ну зашебісь рехформатор прийшов...
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04.03.2025 21:09 Ответить
Може і так,але нагадить він за цей час ого-го.
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04.03.2025 21:13 Ответить
Наверное Трюдо тоже плохой. Все плохие кроме Трампа и Венса и их друга Путина.
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04.03.2025 21:10 Ответить
Ну хоч хтось це сказав
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04.03.2025 21:10 Ответить
Саме так! потрібно атакувати того рудого гамадріла, який проліз в білий дім грошима путіна, доки воно не зруйнувало весь Західний світ і його цінності.
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04.03.2025 21:12 Ответить
Ржачна футболка для американців, - "можете сміливо носити цю футболку, якщо ваша сім'я трампісти, і не розуміють російської мови". "Краснов - прєдатєль".

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04.03.2025 21:14 Ответить
Трамп зажене Канаду на слизьке - в неі 80% торгівлі заточене на США - Канада довго не протримається
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04.03.2025 21:18 Ответить
є шанс вигрести
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05.03.2025 01:07 Ответить
трамп хоче правити так, як править путін - страхом, брехнею, підкупом... Створити собі довічну владу диктатора, а далі передати її комусь зі своїх. Та він не вчитав, що в росії населення генетично створювали рабами декілька поколінь, а в США ні.
І того рудого можуть просто бистро винести з Білого дому, разром з гоп компанією.
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04.03.2025 21:19 Ответить
Біда в тому, що тепер Сполученим штатам не можна довіряти.
Якщо раніше неважливо хто становився президентом США, демократ чи республіканець, чия була більшість в конгресі та сенаті, зовнішня політика Америки не поверталася на 180 градусів.
Друзі та союзники не ставали раптом ворогами. На Сполучені штати можна було покладатися, довіряти. А тепер що? Навіть коли після Трампа,МАГА і цього всього прийдуть адекватні політики, як довіряти? На скільки? На 2-4 роки, до наступних виборів?
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04.03.2025 21:20 Ответить
Сьогодні було показано майстрклас як потрібно поводитись з Трампом його надав китаєць з Тайваню при підписанні угоди по мікрочіпам, там, що не слово то подяка рижому рекомендую подивитись на задоволену пику.
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04.03.2025 21:22 Ответить
Дедушка старый, ему все равно. Рудий дєд насолоджується своєю могутністю, ніхто нічого йому не зробить. Йому як кукуху знесе, його не зупиниш. путін про це знає і представлену Трампом угоду миру не порушить
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04.03.2025 21:22 Ответить
Трюдо правельні слова говорить але Трампу чи завербованому агенту це не зрозуміти ,для нього немає міжнародного права чи демократичні ціності, для нього понад усе гроші ,до речі рудий неодноразово називав Канаду 51 штатом ,а Трюдо губернатором ось таке чудо обрали американці.
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04.03.2025 21:24 Ответить
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04.03.2025 21:32 Ответить
Трамп-бите вухо, вчергове довів Партнерам, що він банкрот, і не тільки з грошима, а і на посаді, у Білому домі!
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04.03.2025 21:46 Ответить
 
 