США отвергают друзей и союзников в пользу России, - Трюдо

Современная Россия для Канады - оппонент, а не союзник, с которым можно договариваться.

Таким образом премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил на вопрос о прекращении военной помощи США для Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Позиция Канады и канадцев однозначна: мы знаем, кто нам друг, а кто - оппонент. Несомненно, что Владимир Путин, который совершил нападение не только на Украину, но и на основанный на правилах международный порядок и основополагающие принципы ООН, - оппонент Канады", - сказал Трюдо.

По его убеждению, сейчас следует внимательно следить за позицией граждан США. "Что думают американцы об отвержении своих друзей и союзников в пользу страны, которая никогда не желала американцам добра и продолжает вредить глобальной и американской экономике, а также ценностям и принципам США", - отметил премьер-министр Канады.

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Напомним, что 4 марта вступили в силу новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.

Глава правительства Канады Трюдо заявил, что его страна обратится во Всемирную торговую организацию из-за введения США тарифов в отношении кандских товаров.