Трамп стремится к коллапсу экономики Канады, чтобы легче аннексировать ее, - Трюдо
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что вводя высокие импортные пошлины на канадские товары, президент США Дональд Трамп пытается разрушить экономику Канады, чтобы добиться аннексии страны.
Об этом Трюдо сказал во время пресс-конференции в Оттаве, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.
"Объяснение, которое он приводит для введения этих неоправданных пошлин, - фентанил, - полностью ложное и неправдивое. Поэтому нам приходится прислушиваться к одному утверждению, которое он высказывал неоднократно, что он стремится к полному коллапсу канадской экономики, поскольку это облегчит аннексию",- сказал глава канадского правительства.
Трюдо подчеркнул, что "этого никогда не произойдет" и Канада "никогда не станет 51-м штатом".
"Должен признать, я до сих пор надеялся, что эти пошлины были частью разумной переговорной стратегии, призванной иметь последствия и без фактического введения. В течение последних недель заказов для канадских компаний от американских потребителей стало меньше, планы расширения в Канаде поставлены на паузу, и люди вместо этого инвестировали в США из-за угрозы тарифов. Но после введения тарифов станет ощутимым реальное влияние торговой войны между нашими государствами, и оно навредит американцам", - сказал Трюдо.
Политик добавил, что Канада открыта к обновлению соглашения о свободной торговле с США и Мексикой, но "не стоит обманывать себя относительно того, чего именно Трамп хочет".
Напомним, что 4 марта вступили в силу новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.
Глава правительства Канады Трюдо заявил, что его страна обратится во Всемирную торговую организацию из-за введения США тарифов в отношении кандских товаров.
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А кого ще трамп може пограбувати? ніщебродів росії, економічно сильний Китай?
Його б за це запам'ятали в підручниках історії.
Це ж Трамп!
Він не вміє в бізнес, він вміє лише в рекет, і вибивання грошей!
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інформація на 4.03.2025, 18:37
і справді якійсь один народ, шо там скрепануті, шо тут каструлі
...ісконно американських.
.
ніхто в нього не хоче
.
але якщо треба допомогти канадійським союзникам, то таки доведеться й ЗСУ втрутитись
.
.
Без США они вполне могут жить
ЧонгарДетройт-Віндзорський тунель і міст Амбасадор.
- А чому не перше?
- Тому, що він - поц!!! (с)
домовся з мексикою, та вимотайте того рудого ананіста з двох боків, в кінець.
чи лєвацькі куколди не вміють битися?
За 5 тижднів царування апельсину, Полівьєр розгубив половину рейтингу, бо крім того як кричати який Трюдо поганий, програми в нього не було.
Товарообіг між США та Китаєм:
Загальний обсяг: $690,6 мільярда.
Імпорт США з Китаю: $536,8 мільярда.
Експорт США до Китаю: $153,8 мільярда.
Товарообіг між США та Канадою:
Експорт США до Канади: $306,4 мільярда (приблизно 16% від загального обсягу експорту США).
Імпорт США з Канади: $438,5 мільярда (приблизно 14,8% від загального обсягу імпорту США).
Товарообіг між США та Мексикою:
Експорт США до Мексики: $285,4 мільярда (приблизно 15% від загального обсягу експорту США).
Імпорт США з Мексики: $370,7 мільярда (приблизно 12,7% від загального обсягу імпорту США).
Далі йдуть Канада ($773 млрд)
і Китай ($575 млрд).
З Канади до США імпортовано товарів у цих секторах на суму близько $185 млрд.
Канада також вважається найбільшим постачальником енергії до США.
За даними уряду Канади, у 2023 році вона забезпечила приблизно 60% імпорту сирої нафти до США, 85% імпорту електроенергії та 99% імпорту природного газу.
А в нас ще є дибіли які вірять що Тампон просто хоче миру. В Ізраїлі теж дибіли не вірять що Трамп і ***** організували напад на Ізраїль ради своїх цілей. 1. Дискредитувати Байдена і на цьому виграти вибори. 2. Відвернути від війни в Україні увагу і зменшити збройну допомогу. 3. Спровокувати Ізраїль який знищить Газу, щоб на її місці побудувати курортне місто Trump Gaza
Так про який суверенітет Канади можна говорить, якщо канадці навіть не можуть диверсифікувати основну статтю свого експорту.
Якщо завтра Трамп установить 100% мита на канадську нафту, то Канада буде доїдати морковку без солі, а для США це не буде становити загрози.
Карл, нафту ! НЕ продасть.... ?
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Відтак масивні інфраструктурні проекти вимагають багатостороннього узгодження на рівні федералів, провінційних урядів а також племен що формально володіють конкретними "договірними землями". І замість цього пішли шляхом найменшого спротиву- дотягнули трубу до південного кордону, а там вже все просто.
А завтра Трамп введе 100% мито на канадську нафту і економіка Канади піде на дно, тому що другого шляху експортувати нафту нема.
А економіка плавно просідає аккурат з 2014ого (коли ціни вперше пішли вниз після Криму), але говорити про це тут чомусь табу.
Канада взагалі здавалась мало життєвопридатною без союзу з США. Який після 1812ого року особливих питаннь не викликав.
Будем бачили, що буде далі.
Схоже успіх зі злочинцями імігрантами вдарив в в руду голову.
Розумію, що санкції ЄС та західного світу таки дають Китаю доїти москальщину, але будьмо реалістами, що червона партія отримала виробничі потужності саме завдяки переносу виробництва з США до Китаю.
І якщо не дати пістонів рузьким швайнам, що собі тоді дозволить червона партія? Тайвань, потім Японії згадають за окупаційний режим, а ще не забуваймо про окупацію Тибету КНР.