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Новости Тарифы США на товары из Канады
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Трамп стремится к коллапсу экономики Канады, чтобы легче аннексировать ее, - Трюдо

Трюдо считает, что за пошлинами США стоит желание Трампа аннексировать Канаду

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что вводя высокие импортные пошлины на канадские товары, президент США Дональд Трамп пытается разрушить экономику Канады, чтобы добиться аннексии страны.

Об этом Трюдо сказал во время пресс-конференции в Оттаве, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

"Объяснение, которое он приводит для введения этих неоправданных пошлин, - фентанил, - полностью ложное и неправдивое. Поэтому нам приходится прислушиваться к одному утверждению, которое он высказывал неоднократно, что он стремится к полному коллапсу канадской экономики, поскольку это облегчит аннексию",- сказал глава канадского правительства.

Трюдо подчеркнул, что "этого никогда не произойдет" и Канада "никогда не станет 51-м штатом".

"Должен признать, я до сих пор надеялся, что эти пошлины были частью разумной переговорной стратегии, призванной иметь последствия и без фактического введения. В течение последних недель заказов для канадских компаний от американских потребителей стало меньше, планы расширения в Канаде поставлены на паузу, и люди вместо этого инвестировали в США из-за угрозы тарифов. Но после введения тарифов станет ощутимым реальное влияние торговой войны между нашими государствами, и оно навредит американцам", - сказал Трюдо.

Читайте также: Канада подаст в ВТО иск на США из-за введения тарифов, - Трюдо

Политик добавил, что Канада открыта к обновлению соглашения о свободной торговле с США и Мексикой, но "не стоит обманывать себя относительно того, чего именно Трамп хочет".

Напомним, что 4 марта вступили в силу новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.

Глава правительства Канады Трюдо заявил, что его страна обратится во Всемирную торговую организацию из-за введения США тарифов в отношении кандских товаров.

Читайте также: Если Канада введет пошлины в ответ на тарифы США, то Штаты снова зеркально их повысят, - Трамп

Автор: 

Канада (2075) пошлина (451) Трюдо Джастин (298) Трамп Дональд (5128)


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Топ комментарии
+28
Трамп був шість разів банкрутом. Тепер прагне зробити банкрутом США,
Прилетить отвєтка.
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04.03.2025 22:16
+25
Ну... так.
Це ж Трамп!
Він не вміє в бізнес, він вміє лише в рекет, і вибивання грошей!
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04.03.2025 22:10
+20
Там канадійці вже стільки подарунків у відповідь наобіцяли, що навіть якщо половину зроблять рудому буде *****.
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04.03.2025 22:11
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Правила форума Совет форумчан
Так - він хоче задавити іі економічно
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04.03.2025 22:09 Ответить
Трамп був шість разів банкрутом. Тепер прагне зробити банкрутом США,
Прилетить отвєтка.
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04.03.2025 22:16 Ответить
Цей план очевидний - за рахунок пограбування Канади та Эвропи примножити багатства США.
А кого ще трамп може пограбувати? ніщебродів росії, економічно сильний Китай?
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04.03.2025 22:49 Ответить
Україну
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04.03.2025 23:14 Ответить
Україна - це Європа - не варьюй.
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04.03.2025 23:34 Ответить
рудий пердун вистрелив собі в ногу - більшість кольорових металів (включно і для оборонки) США купляють у Канади
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04.03.2025 23:13 Ответить
в чем разница между путя зло и еврейским нацистом тампоном и тот и тот мечтают о захвате чужих стран наплевав на международное право законы Устав ООН суверенитет собственных государств границы и Конституцию потому что в игру аннексия можно играть не только вдвоем а проигравший платит весь банкет войну агрессию аннексию денежно и своими территориями и собственно фактом существования неужели один поц способен переворачивать с него на голову земной шарик? Может быть принцип нет человека -- нет проблем самое рентабельное?
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04.03.2025 23:23 Ответить
це цілком можливо. ця стара матрьоша може вчинити войнушку по всьому світі
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04.03.2025 22:09 Ответить
Окрім Китаю і рашки.
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04.03.2025 22:40 Ответить
100%
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04.03.2025 22:48 Ответить
Тупий рудий когут.
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04.03.2025 22:09 Ответить
Нехай би цей рудий перевів США з когутської системи на метричну.
Його б за це запам'ятали в підручниках історії.
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04.03.2025 22:21 Ответить
Як Ви його вишукано українською назвали підарасом!?
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04.03.2025 22:42 Ответить
Ну... так.
Це ж Трамп!
Він не вміє в бізнес, він вміє лише в рекет, і вибивання грошей!
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04.03.2025 22:10 Ответить
Там канадійці вже стільки подарунків у відповідь наобіцяли, що навіть якщо половину зроблять рудому буде *****.
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04.03.2025 22:11 Ответить
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04.03.2025 22:46 Ответить
Канаді варто задуматись про припинення чи обмеження постачання енергоресурсів в США. І про посилення своєї армії.
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04.03.2025 22:11 Ответить
Ціни на імпортовану електрику в штатах Нової Англії вже підскочили вдвічі.
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04.03.2025 22:23 Ответить
Вартість електроенергії у Великій Британії з 6.01.2025 по 3.03.2025 (GBP / MWh)
06.01.2025 Пн 96,95 -5.65 -5.51%
07.01.2025 Вт 97,50 0.55 0.57%
08.01.2025 Ср 94,50 -3.00 -3.08%

03.03.2025 Пн 87,10 1.20 1.40%

Вартість електроенергії у Великій Британії в перерахунку на 1 КВт⋅год в різних валютах

03.03.2025 Пн 0,111 $ 0,106 € 4,55 грн.

інформація на 4.03.2025, 18:37
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04.03.2025 22:42 Ответить
нам то що з того? айфони американські повикідаєм? джавелін в Анастасій перейменуєм? Амерікано в Европіано?
і справді якійсь один народ, шо там скрепануті, шо тут каструлі
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05.03.2025 01:27 Ответить
Ще один собіратєль зємєль.
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04.03.2025 22:11 Ответить
.
...ісконно американських.

.
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04.03.2025 22:13 Ответить
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04.03.2025 22:33 Ответить
51-ший штат США віднині проклятий

ніхто в нього не хоче

.
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04.03.2025 22:11 Ответить
Ти сам хоч зрозумів, що написав?
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05.03.2025 11:32 Ответить
Кажу ж, що трумп буде й з нами воювати. Поки що руками московії, а далі і вступить у відкриту.
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04.03.2025 22:14 Ответить
🤣
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04.03.2025 22:24 Ответить
ще янки в Україні не всирались в руках ЗСУ....

але якщо треба допомогти канадійським союзникам, то таки доведеться й ЗСУ втрутитись

.
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04.03.2025 22:25 Ответить
Без канадского сырья остановится весь ВПК США. Вот они спасибо Дону скажут
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04.03.2025 22:14 Ответить
Чи можлива анексія Канади? Так. Можлива. Теоретично. "Адін язик - адін народ" - ми вже десь це чули...
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04.03.2025 22:15 Ответить
В Канаді дві мови
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04.03.2025 22:17 Ответить
А Квебек витурити назад у Францію...
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04.03.2025 22:18 Ответить
а Техас з Каліфорнією в Мексику ?

.
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04.03.2025 22:26 Ответить
😁😂🐝
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05.03.2025 07:15 Ответить
І Нью Брансвік
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05.03.2025 11:29 Ответить
У Канады очень много нефти, докуя леса, рыбы, пресной воды, животных которых можно есть. и очень немного населения (ну сравните плотность с Индонезией или Японией).
Без США они вполне могут жить
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04.03.2025 22:15 Ответить
Ось тільки канадці не способі побудувати трубопровід до своїх морських портів, в результаті вся нафта експортується до США. Не хоче Канада вкладатись в свою безпеку, прийде Трамп і все порішає.
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04.03.2025 22:42 Ответить
Канада давно хочет трубопроводы, индейцы дебильные бузят, они там в своих резервациях живут на всем готовом, как у Христа за пазухой. Знаем.
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05.03.2025 03:42 Ответить
Нібито відклали мито
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04.03.2025 22:18 Ответить
Пора Канаді мінувати Чонгар Детройт-Віндзорський тунель і міст Амбасадор.
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04.03.2025 22:19 Ответить
- Трумп такий поц, шо на конкурсі поців завоював би друге місце!
- А чому не перше?
- Тому, що він - поц!!! (с)
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04.03.2025 22:19 Ответить
цікаво, американці, вибираючи трампона, саме таким способом хотіли вирішувати свої проблеми з економікою, як він зараз робить? чи це якийсь експеримент зажратих буржуїв США, а якщо щось піде не за планом, то тоді трампона в психушку чи в тюрму запруть. Нічого ж просто так не робиться.
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04.03.2025 22:23 Ответить
Він обіцяв зарплату вчителям по 4 тисячі і що посадить байдена , який збагачувався на війні.
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04.03.2025 22:35 Ответить
Середня зарплата вчителя в США протягом 2023-24 навчального року становить 71 699 доларів на рік
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04.03.2025 23:24 Ответить
це чиста??
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05.03.2025 00:35 Ответить
Hi
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05.03.2025 01:22 Ответить
тоді це копійки
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05.03.2025 01:36 Ответить
Байден збагачувався на війні- звучить смішно, він уже ледь ходить і мало що розуміє, на той світ бабло збирає?повні дегенерати, очевидно, в США. На війні заробляють виробники зброї, або такі брехуни як трампони
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05.03.2025 01:19 Ответить
якщо змі, соцмережі належать багатіям, то вони можуть легко маніпулювати суспільною думкою і поставити президентом кого завгодно, навіть повного дегенерата. 10% багатшого населення сша купує більше ніж 90% решти населення, соціальний розрив величезний. Яка там демократія? Шоу від багатих бідним
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05.03.2025 01:24 Ответить
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04.03.2025 22:25 Ответить
Я же говорю.. Самокат трампу.. Пока не слишком поздно. Потом венсу, маску и так далее. Всю рашистскую агентуру на концерт кобзона.
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04.03.2025 22:27 Ответить
Если будете сидеть и молчать в тряпочку, то заберёт, а если сплотитесь вместе с Европой, то можете посадить трампа на пятую точку и его сами американцы выкинут на помойку.
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04.03.2025 22:28 Ответить
ну, то бийся!
домовся з мексикою, та вимотайте того рудого ананіста з двох боків, в кінець.
чи лєвацькі куколди не вміють битися?
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04.03.2025 22:30 Ответить
Консерватор-федерал Полівьєр то Апельсин в мініатюрі. Популістські гасла, жодної конкретики, чорнуха реклама в ютубі, і ні бе ні ме на наміри Апельсина зацапати країну.

За 5 тижднів царування апельсину, Полівьєр розгубив половину рейтингу, бо крім того як кричати який Трюдо поганий, програми в нього не було.
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04.03.2025 22:39 Ответить
Трамп з куйлом хочуть колапсу в цілому світі...повилазили "рогаті" з табакерки" і мутять цілим світом
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04.03.2025 22:31 Ответить
У 2022 році Сполучені Штати Америки мали значний товарообіг з Китаєм, Канадою та Мексикою. Загальний обсяг імпорту США перевищив $3 трильйони, а обсяг експорту наблизився до $2 трильйонів.

Товарообіг між США та Китаєм:

Загальний обсяг: $690,6 мільярда.

Імпорт США з Китаю: $536,8 мільярда.

Експорт США до Китаю: $153,8 мільярда.

Товарообіг між США та Канадою:

Експорт США до Канади: $306,4 мільярда (приблизно 16% від загального обсягу експорту США).

Імпорт США з Канади: $438,5 мільярда (приблизно 14,8% від загального обсягу імпорту США).

Товарообіг між США та Мексикою:

Експорт США до Мексики: $285,4 мільярда (приблизно 15% від загального обсягу експорту США).

Імпорт США з Мексики: $370,7 мільярда (приблизно 12,7% від загального обсягу імпорту США).
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04.03.2025 22:32 Ответить
Поєднуючи імпорт та експорт, головним торговельним партнером Сполучених Штатів у 2023 році була Мексика, товари та послуги на суму майже 798 мільярдів доларів.

Далі йдуть Канада ($773 млрд)

і Китай ($575 млрд).
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04.03.2025 23:39 Ответить
Канадський автомобільний та енергетичний сектори будуть одними з найбільш постраждалих.

З Канади до США імпортовано товарів у цих секторах на суму близько $185 млрд.
Канада також вважається найбільшим постачальником енергії до США.
За даними уряду Канади, у 2023 році вона забезпечила приблизно 60% імпорту сирої нафти до США, 85% імпорту електроенергії та 99% імпорту природного газу.
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05.03.2025 01:24 Ответить
Все страны платят пошлины. Почему в Канаде должен случится коллапс, пусть даже если вся экономика зависит от США.
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04.03.2025 22:32 Ответить
він прагне повного колапсу канадської економіки, оскільки це полегшить анексію
А в нас ще є дибіли які вірять що Тампон просто хоче миру. В Ізраїлі теж дибіли не вірять що Трамп і ***** організували напад на Ізраїль ради своїх цілей. 1. Дискредитувати Байдена і на цьому виграти вибори. 2. Відвернути від війни в Україні увагу і зменшити збройну допомогу. 3. Спровокувати Ізраїль який знищить Газу, щоб на її місці побудувати курортне місто Trump Gaza
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04.03.2025 22:33 Ответить
У США з'явився свій Горбачов.
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04.03.2025 22:34 Ответить
Перекрий нафтопровід, реднеки пішки на Вашингтон підуть.
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04.03.2025 22:35 Ответить
Канада являється одним з найбільших експортерів нафти, але за багато років так і не змогли побудувати ні одного трубопровода до своїх морських портів. Вся нафта поставляється в США.
Так про який суверенітет Канади можна говорить, якщо канадці навіть не можуть диверсифікувати основну статтю свого експорту.
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04.03.2025 22:37 Ответить
А що, зараз суверенітет країни визначається наявністю нафтових трубопроводів до своїх портів? Це прямо щось з мульти-нарковсесвіту маска.
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04.03.2025 22:41 Ответить
Коли основна стаття твого експорту надходить в одну країну, ця країна може ставити свої умови, тому що тобі просто нікуди дітись.
Якщо завтра Трамп установить 100% мита на канадську нафту, то Канада буде доїдати морковку без солі, а для США це не буде становити загрози.
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04.03.2025 22:46 Ответить
Канада не продасть нафту ?

Карл, нафту ! НЕ продасть.... ?

.
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05.03.2025 00:50 Ответить
Є нюанси. Більшість землі в Канаді не належить державі, бо вона є формально опікуном для індіанців в яких цю землю відторгла британська корона в ряді нерівноправних "договорів"

Відтак масивні інфраструктурні проекти вимагають багатостороннього узгодження на рівні федералів, провінційних урядів а також племен що формально володіють конкретними "договірними землями". І замість цього пішли шляхом найменшого спротиву- дотягнули трубу до південного кордону, а там вже все просто.
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04.03.2025 22:47 Ответить
Так я ж і кажу...канадці не спроможні захистити свої стратегічні інтереси. А ці проблеми з землею, це всього навсього відговорки. При бажанні уряд любої країни може конфіскувати землю для державних нужд.
А завтра Трамп введе 100% мито на канадську нафту і економіка Канади піде на дно, тому що другого шляху експортувати нафту нема.
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04.03.2025 22:54 Ответить
Як юрист можу вам сказати: просто так не конфіскує без воєнного стану. Суди тут суворі.

А економіка плавно просідає аккурат з 2014ого (коли ціни вперше пішли вниз після Криму), але говорити про це тут чомусь табу.

Канада взагалі здавалась мало життєвопридатною без союзу з США. Який після 1812ого року особливих питаннь не викликав.

Будем бачили, що буде далі.
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04.03.2025 23:08 Ответить
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04.03.2025 22:39 Ответить
Выбрали американцы нарцисса-психопата -- мигрень для всей Земли.
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04.03.2025 22:40 Ответить
воно цей трампдонній , такі ***** те на всю голову остаточно , маск заразив ...
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04.03.2025 22:42 Ответить
О тут, я поплив як то кажуть. Притомні кометатори, будь ласка без сарказму, поясніть, чи це можливо у 21 сторіччі анексувати країну? ( Я не беру для прикладу росію там чи Китай). Якщо так то що тоді Китай так спокійно дивитися на Тайвань? Та і взагалі де світова реакція? Я щось взагалі заплутався
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04.03.2025 22:50 Ответить
Тайвань пока трогать нельзя. Там делают больше чипов по тонким техпроцесах чем и в Китае, и Индии и прочих вместе взятых. Передовые станки для производства чипов в первую очередь идут в Тайвань. Потом Япония и ЮК. Даже Интел последние годы перебивается ошмётками и чуть не стал банкротом.
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04.03.2025 22:59 Ответить
а яка має бути реакція, зібрати світову армію та дружно напасти на країну, що володіє купою ядерної зброї? а хто потім радіоактивні руїни розгрібати буде?
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04.03.2025 23:05 Ответить
Просто коли таке коїться, то за долю України тепер взагалі страшно 🤬. Нам потрібні не " міфічні гарантії" і залежати від зміни настрою гаранта, а своя зброя. Я вже писав, що Зеленський краще б випрошував та скупляв ліцензії, а на крайняк взагалі в наглу копіювати зразки зброї.
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04.03.2025 23:12 Ответить
Единственная проблема для Канады будет если их хоккейные команды забанят в НХЛ. А в остальном страна вполне самодостаточная 🤔😁
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04.03.2025 22:53 Ответить
А ну бегом извинятся публично!!!
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04.03.2025 23:02 Ответить
А що про це все думає король Чарльз? Трампон глава США а король глава Канади. Чарльз просто запросив Трамп в гості...
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04.03.2025 23:18 Ответить
Пішов на конфронтацію з власними давніми союзниками
Схоже успіх зі злочинцями імігрантами вдарив в в руду голову.
Розумію, що санкції ЄС та західного світу таки дають Китаю доїти москальщину, але будьмо реалістами, що червона партія отримала виробничі потужності саме завдяки переносу виробництва з США до Китаю.
І якщо не дати пістонів рузьким швайнам, що собі тоді дозволить червона партія? Тайвань, потім Японії згадають за окупаційний режим, а ще не забуваймо про окупацію Тибету КНР.
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04.03.2025 23:41 Ответить
ФША.
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05.03.2025 00:14 Ответить
Трюдо теж був без костюма?
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05.03.2025 01:36 Ответить
по секрету скажу Канаді треба проводити мобілізацію і рити окопи а мита це вже пізно
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05.03.2025 02:01 Ответить
Такое же *****, только рыжее. Недострана, осколок Европы, один народ и т.д. Де то это уже слышали.
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05.03.2025 03:54 Ответить
Рудий пацюк,ухилянт по сплаті податків,показала,що здатна тільки гадити
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05.03.2025 04:00 Ответить
ще один ,,собіратєль земель,,
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05.03.2025 05:58 Ответить
 
 