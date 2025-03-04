Трамп стремится к коллапсу экономики Канады, чтобы легче аннексировать ее, - Трюдо

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что вводя высокие импортные пошлины на канадские товары, президент США Дональд Трамп пытается разрушить экономику Канады, чтобы добиться аннексии страны.

Об этом Трюдо сказал во время пресс-конференции в Оттаве, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

"Объяснение, которое он приводит для введения этих неоправданных пошлин, - фентанил, - полностью ложное и неправдивое. Поэтому нам приходится прислушиваться к одному утверждению, которое он высказывал неоднократно, что он стремится к полному коллапсу канадской экономики, поскольку это облегчит аннексию",- сказал глава канадского правительства.

Трюдо подчеркнул, что "этого никогда не произойдет" и Канада "никогда не станет 51-м штатом".

"Должен признать, я до сих пор надеялся, что эти пошлины были частью разумной переговорной стратегии, призванной иметь последствия и без фактического введения. В течение последних недель заказов для канадских компаний от американских потребителей стало меньше, планы расширения в Канаде поставлены на паузу, и люди вместо этого инвестировали в США из-за угрозы тарифов. Но после введения тарифов станет ощутимым реальное влияние торговой войны между нашими государствами, и оно навредит американцам", - сказал Трюдо.

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Политик добавил, что Канада открыта к обновлению соглашения о свободной торговле с США и Мексикой, но "не стоит обманывать себя относительно того, чего именно Трамп хочет".

Напомним, что 4 марта вступили в силу новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.

Глава правительства Канады Трюдо заявил, что его страна обратится во Всемирную торговую организацию из-за введения США тарифов в отношении кандских товаров.

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