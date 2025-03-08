На фронте произошло 101 боестолкновение, активнее всего враг атакует на Торецком, Лиманском, Покровском и Курском направлениях, - Генштаб
Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общей сложности, с начала суток произошло 101 боевое столкновение.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16:00 8 марта, передает Цензор.НЕТ.
Российские обстрелы Украины
От циничных обстрелов с территории Российской Федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности - Новодмитровка, Уланово, Кучеровка, Сорокино, Новая Слобода, Студенок, Поповка, Ходино, Бачевск, Лесное Сумской области; Тимоновичи, Хотовка, Гута-Студенецкая, Елино Черниговской области.
Ситуация на Харьковщине
Украинские воины сегодня отбили три атаки в районе Волчанска и Петро-Ивановки на Харьковском направлении, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиационные удары, в частности по району населенного пункта Довжик.
На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий неподалеку Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово. В данное время продолжаются два боестолкновения.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 14 раз вблизи Новомихайловки, Нового, Мирного и Зеленой Долины. До сих пор продолжаются восемь боестолкновений.
На Краматорском направлении украинские защитники отбили две попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Часова Яра и Белой Горы.
На Торецком направлении противник 15 раз атаковал неподалеку Дружбы и Торецка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Зеленый Кут и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 12 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Противник нанес авиаудар в районе населенного пункта Леонтовичи.
Обстановка на Юге
Сегодня на Новопавловском направлении враг пять раз атаковал вблизи Константинополя и Бурлацкого. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении противник совершил две атаки в направлении Сторожевого и Чаривного. Кроме того, враг нанес авиационные удары по Гуляйполю, Воскресенке, Новополю и Зализнычному.
На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеских штурма в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Степное и Щербаки.
На Приднепровском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Козацкое и два ракетных удара, вероятно, ракетами типа "Искандер-М", по районам населенных пунктов Новоселовка и Белая Криница.
Как добавили в Генштабе, на Сиверском направлении враг наступательных действий не вел.
Курское направление
В Курской области украинские защитники отбили 12 атак россиян, еще 14 боестолкновений продолжаются до сих пор. С начала суток противник нанес 23 авиационных удара, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 33 управляемые авиационные бомбы и совершил 362 артиллерийских обстрела, в том числе 30 - из реактивных систем залпового огня.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
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Як і в Часовому Ярі та Авдіївці, противник чисельністю близько 100 штурмовиків, пройшов підземною трубою до Суджі (газопровід Уренгой-Помари-Ужгород. Діаметр труби 1,4 метра). У ЗСУ повідомляють, що на сили противника було організовано засідку.
В Торецьку українські війська продовжують тиснути в мікрорайоні "Забалка" та ведуть контрдії на північній околиці міста. У "Забалці" бійцям ЗСУ вдалося вибити супротивника з низки позицій у забудові."