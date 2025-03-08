На фронте произошло 101 боестолкновение, активнее всего враг атакует на Торецком, Лиманском, Покровском и Курском направлениях, - Генштаб

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общей сложности, с начала суток произошло 101 боевое столкновение.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16:00 8 марта, передает Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

От циничных обстрелов с территории Российской Федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности - Новодмитровка, Уланово, Кучеровка, Сорокино, Новая Слобода, Студенок, Поповка, Ходино, Бачевск, Лесное Сумской области; Тимоновичи, Хотовка, Гута-Студенецкая, Елино Черниговской области.

Ситуация на Харьковщине

Украинские воины сегодня отбили три атаки в районе Волчанска и Петро-Ивановки на Харьковском направлении, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиационные удары, в частности по району населенного пункта Довжик.

На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий неподалеку Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово. В данное время продолжаются два боестолкновения.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 14 раз вблизи Новомихайловки, Нового, Мирного и Зеленой Долины. До сих пор продолжаются восемь боестолкновений.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили две попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Часова Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении противник 15 раз атаковал неподалеку Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Проминь, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Зеленый Кут и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 12 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Противник нанес авиаудар в районе населенного пункта Леонтовичи.

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Обстановка на Юге

Сегодня на Новопавловском направлении враг пять раз атаковал вблизи Константинополя и Бурлацкого. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник совершил две атаки в направлении Сторожевого и Чаривного. Кроме того, враг нанес авиационные удары по Гуляйполю, Воскресенке, Новополю и Зализнычному.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеских штурма в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Степное и Щербаки.

На Приднепровском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Козацкое и два ракетных удара, вероятно, ракетами типа "Искандер-М", по районам населенных пунктов Новоселовка и Белая Криница.

Как добавили в Генштабе, на Сиверском направлении враг наступательных действий не вел.

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Курское направление

В Курской области украинские защитники отбили 12 атак россиян, еще 14 боестолкновений продолжаются до сих пор. С начала суток противник нанес 23 авиационных удара, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 33 управляемые авиационные бомбы и совершил 362 артиллерийских обстрела, в том числе 30 - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.