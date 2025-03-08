Партии Мерца и Шольца предварительно договорились о коалиции

В субботу, 8 марта, блок консервативных партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), победивший на выборах в Бундестаг, а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) завершили предварительные переговоры об образовании коалиции. Теперь партии перейдут к следующему, решающему этапу полноценных коалиционных переговоров.

Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы завершили консультации между ХДС/ХСС и СДПГ и подготовили совместный исследовательский документ", - сказал лидер ХДС Фридрих Мерц, добавив, что это открывает путь к коалиционным переговорам.

Политик отметил, что обе стороны разделяют "убеждение, что перед нами стоит большая задача, что вскоре нам понадобится новое правительство в Германии с парламентским большинством".

Кроме этого, как отметил Мерц, обе стороны "осознают большой вызов, который стоит перед нами - прежде всего, международную ситуацию, а также ситуацию в Европейском Союзе и вызовы, стоящие перед всей Европой".

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О чем еще договорились партии

Отмечается, что также стороны договорились о новых жестких шагах против нелегальной иммиграции. Лидер лидер СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что его партия получила заверения относительно ключевых требований, таких как минимальная заработная плата в размере 15 евро в час и стабильные пенсии.

Кроме этого, ХДС вместе с ХСС и СДПГ планируют снизить налог на электроэнергию, чтобы облегчить нагрузку на компании и частные домохозяйства.

Совместный документ, который согласовали партии, должен стать основой для коалиционных переговоров, которые могут начаться уже на следующей неделе. Потенциальное коалиционное соглашение будет включать определение того, с какими партиями новое правительство хочет работать, а также распределение министерств среди партий. Мерц поставил себе цель завершить переговоры до Пасхи, то есть до 20 апреля.

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Выборы в Бундестаг в Германии

Напомним, что на досрочных выборах в Бундестаг, которые состоялись в воскресенье, 23 февраля, одержал победу консервативный блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), который набирает 29% голосов избирателей. Христианско-демократический союз возглавляет Фридрих Мерц.

На втором месте - ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - с 19,5 %. Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца на третьем месте с результатом 16%. Леволиберальная партия "Союз-90/Зеленые" набирает 13,5%.

Ранее Мерц категорически отверг любое сотрудничество с ультраправой "Альтернативой для Германии".

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