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Новости Коалиция Германии Мерц Шольц
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Партии Мерца и Шольца предварительно договорились о коалиции

Партии Мерца и Шольца предварительно договорились о коалиции

В субботу, 8 марта, блок консервативных партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), победивший на выборах в Бундестаг, а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) завершили предварительные переговоры об образовании коалиции. Теперь партии перейдут к следующему, решающему этапу полноценных коалиционных переговоров.

Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы завершили консультации между ХДС/ХСС и СДПГ и подготовили совместный исследовательский документ", - сказал лидер ХДС Фридрих Мерц, добавив, что это открывает путь к коалиционным переговорам.

Политик отметил, что обе стороны разделяют "убеждение, что перед нами стоит большая задача, что вскоре нам понадобится новое правительство в Германии с парламентским большинством".

Кроме этого, как отметил Мерц, обе стороны "осознают большой вызов, который стоит перед нами - прежде всего, международную ситуацию, а также ситуацию в Европейском Союзе и вызовы, стоящие перед всей Европой".

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О чем еще договорились партии

Отмечается, что также стороны договорились о новых жестких шагах против нелегальной иммиграции. Лидер лидер СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что его партия получила заверения относительно ключевых требований, таких как минимальная заработная плата в размере 15 евро в час и стабильные пенсии.

Кроме этого, ХДС вместе с ХСС и СДПГ планируют снизить налог на электроэнергию, чтобы облегчить нагрузку на компании и частные домохозяйства.

Совместный документ, который согласовали партии, должен стать основой для коалиционных переговоров, которые могут начаться уже на следующей неделе. Потенциальное коалиционное соглашение будет включать определение того, с какими партиями новое правительство хочет работать, а также распределение министерств среди партий. Мерц поставил себе цель завершить переговоры до Пасхи, то есть до 20 апреля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Политика Трампа в отношении России заставила Германию рассматривать расширение ядерного сдерживания для Европы, - WSJ

Выборы в Бундестаг в Германии

Напомним, что на досрочных выборах в Бундестаг, которые состоялись в воскресенье, 23 февраля, одержал победу консервативный блок партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), который набирает 29% голосов избирателей. Христианско-демократический союз возглавляет Фридрих Мерц.

На втором месте - ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) - с 19,5 %. Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца на третьем месте с результатом 16%. Леволиберальная партия "Союз-90/Зеленые" набирает 13,5%.

Ранее Мерц категорически отверг любое сотрудничество с ультраправой "Альтернативой для Германии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Писториус о планах Шольца и Мерца по перевооружению: Исторический день для Бундесвера и для Германии

Автор: 

Германия (6925) Шольц Олаф (904) Фридрих Мерц (55)


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Топ комментарии
+7
Господа хорошие, это прекрасное решение, только не тяните резину, как это обычно вы делаете, времени у вас просто нет, мир на грани катастрофы, очень большие надежды мы возлагаем на сильную Германию!
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08.03.2025 21:32
+5
Теперь у Мерца будет гиря на ногах, Штольц называется
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08.03.2025 21:28
+4
Для переозброєння Європи необхідна війна в Україні до 2029 року. Ми повинні навчитися жити в війні і позбавитись примарних надій на швидкий мир. Миру не буде до повної деокупації. Добре якщо це станеться раніше. Для цього потрібно знищувати русню більше і почати нарешті бити по їх цивільній інфраструктурі. Для початку хоча б повний розгром портів та флоту в Новоросійську. Саме звідти ********* торгує нафтою та вкраденим у нас зерном. Скільки ще має стояти кримський міст? Чому в Севастополі не лунають тривоги і не дохнуть кацапи під завалами?
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08.03.2025 21:57
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Правила форума Совет форумчан
Это хорошо, ждём Таурусы.
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08.03.2025 21:28 Ответить
******* . може пару мільонів патронів для стрілкової зброї
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08.03.2025 21:37 Ответить
все буде !

Мерц рішучий хлопець

.
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08.03.2025 21:58 Ответить
Теперь у Мерца будет гиря на ногах, Штольц называется
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08.03.2025 21:28 Ответить
у цієї гірі є противага - Пісторіус

.
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08.03.2025 21:59 Ответить
Будет новый кабинет
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08.03.2025 22:19 Ответить
начебто були плани замінити шольца на пісторіуса в лідерах партії
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08.03.2025 22:34 Ответить
Господа хорошие, это прекрасное решение, только не тяните резину, как это обычно вы делаете, времени у вас просто нет, мир на грани катастрофы, очень большие надежды мы возлагаем на сильную Германию!
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08.03.2025 21:32 Ответить
Чьтольц прилип як гімно дл штанів
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08.03.2025 21:33 Ответить
Ну не з нациками чи комуняками об'єднуватися? А зелені для Мерца так само гидкі як для Трампа незалежна Україна.
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08.03.2025 21:37 Ответить
А Бербок?
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09.03.2025 00:03 Ответить
домовилися про коаліцію як здавтися путіну
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08.03.2025 21:34 Ответить
Уподобання Маска по пNзді спустили - початок добрий.
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08.03.2025 21:39 Ответить
Где таурусы, балаболы?😎
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08.03.2025 21:40 Ответить
Зачекай, скоро прилетять прямо до вас в болота!
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08.03.2025 22:07 Ответить
К кому это к нам, агент кремля что ли?😎 где твоя потужність, я ее не вижу😎
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08.03.2025 22:57 Ответить
А ты більше ніх не побачишь, ватня.
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09.03.2025 00:05 Ответить
Наташа, зі святом тебе, з восьмим марта!
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09.03.2025 05:08 Ответить
Для переозброєння Європи необхідна війна в Україні до 2029 року. Ми повинні навчитися жити в війні і позбавитись примарних надій на швидкий мир. Миру не буде до повної деокупації. Добре якщо це станеться раніше. Для цього потрібно знищувати русню більше і почати нарешті бити по їх цивільній інфраструктурі. Для початку хоча б повний розгром портів та флоту в Новоросійську. Саме звідти ********* торгує нафтою та вкраденим у нас зерном. Скільки ще має стояти кримський міст? Чому в Севастополі не лунають тривоги і не дохнуть кацапи під завалами?
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08.03.2025 21:57 Ответить
Невже ЄС розв'язав війну проти України?
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09.03.2025 05:16 Ответить
Ні. ЄС має тепер три проблеми: 1) Створити і підготувати власні збройні сили; запустити ВПК, тобто розмістити замовлення на виготовлення ********* озброєння; 3) допомагати Україні поставками зброї. Все це доведеться робити одночасно і паралельно, а це потребує часу враховуючи з яким противником і в яких масштабах доведеться мати справу. Завдяки рецесії, яку спровокував Трамп, США покинуть багато військових фахівців. Тобто європейські інженери повернуться в Європу. Це може суттєво прискорити технологічний прогрес в виготовленні ******** зброї. А ще доведеться вислати з Європи американські окупаційні війська які "забули повернутися в США після перемоги в Другій Світовій. Поки США були гарантами і союзниками їх не виганяли і вони навіть не платили за оренду військових баз. Тепер їм нічого робити в Європі бо вони є спільниками *****. Ну і на чого там "пята колона" або русуфіли озброєні до зубів? Це теж час і гроші. А вам хочеться "простих рішень" "бо ви того варті"? Не вийде. До миру в Україні ще довгий шлях...
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09.03.2025 06:42 Ответить
 
 