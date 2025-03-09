Будет хуже, чем Афганистан, - сенатор Грэм призвал предоставлять Украине разведданные и вооружение до прекращения огня

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал возобновить помощь Украине. Он считает, что Украина должна получать разведданные и вооружение для защиты, пока не удастся достичь прекращения огня.

Об этом американский законодатель сказал в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Грэм выразил обеспокоенность из-за остановки поставок американского оружия и разведывательных данных в Украину после спора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.

"Если мы выключим Украину, это будет хуже, чем Афганистан (имея в виду падение прозападного правительства в Афганистане в 2021 году, - ред.) Я не думаю, что президент Трамп имеет желание это делать. Пока мы не прекратим огонь, я бы дал Украине то, что ей нужно в плане разведки и вооружения для самозащиты", - заявил американский законодатель.

Он добавил, что без предоставления Украине необходимого вооружения мирные переговоры не будут иметь смысла.

"Нельзя помочь в разрешении конфликта, если не обеспечить Украину разведданными и ресурсами для обороны, пока продолжаются боевые действия. Надеюсь, что на следующей неделе мы получим четкое видение со стороны Украины относительно того, каким должно быть завершение войны, и начнем работать над ее прекращением", - сказал Грэм.

Читайте: Компания Maxar подтвердила, что отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

Соединенные Штаты полностью прекратили делиться с Украиной всей разведывательной информацией, включая ту, что можно было использовать для ударов по войскам РФ на оккупированных украинских территориях, сообщало издание Sky News.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Соединенные Штаты приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что не считает Зеленского благодарным: он забирал деньги у США, как конфету у ребенка