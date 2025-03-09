Будет хуже, чем Афганистан, - сенатор Грэм призвал предоставлять Украине разведданные и вооружение до прекращения огня
Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал возобновить помощь Украине. Он считает, что Украина должна получать разведданные и вооружение для защиты, пока не удастся достичь прекращения огня.
Об этом американский законодатель сказал в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
Грэм выразил обеспокоенность из-за остановки поставок американского оружия и разведывательных данных в Украину после спора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.
"Если мы выключим Украину, это будет хуже, чем Афганистан (имея в виду падение прозападного правительства в Афганистане в 2021 году, - ред.) Я не думаю, что президент Трамп имеет желание это делать. Пока мы не прекратим огонь, я бы дал Украине то, что ей нужно в плане разведки и вооружения для самозащиты", - заявил американский законодатель.
Он добавил, что без предоставления Украине необходимого вооружения мирные переговоры не будут иметь смысла.
"Нельзя помочь в разрешении конфликта, если не обеспечить Украину разведданными и ресурсами для обороны, пока продолжаются боевые действия. Надеюсь, что на следующей неделе мы получим четкое видение со стороны Украины относительно того, каким должно быть завершение войны, и начнем работать над ее прекращением", - сказал Грэм.
Приостановление помощи США
Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.
Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.
Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.
В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.
Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.
Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.
Соединенные Штаты полностью прекратили делиться с Украиной всей разведывательной информацией, включая ту, что можно было использовать для ударов по войскам РФ на оккупированных украинских территориях, сообщало издание Sky News.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Соединенные Штаты приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных с Украиной.
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Виправдали це тим, що буцімто німці готували замах на лідерів "Великої Трійки" і оскільки посольство США не було достатньо захищене (што?!) товариш Сталін люб`язно запросив друга Рузвельта до себе: радянське посольство було захищено достатньо. А той з вдячністю запрошення прийняв.
Насправді зроблено це було для того, аби мати можливість увечері, після закінчення офіційних переговорів, у неформальній атмосфері за дружньою вечерею обговорювати подальші спільні кроки проти позиції Черчилля. Аби ви розуміли: однією з тем розмов Сталіна і Рузвельта на тих "вечірках" була руйнація та поділ Британської імперії.
А пізніше було вигадано міф про нібито підготовку німецьким диверсантом Отто Скорцені операції "Довгий стрибок" з метою захоплення або вбивства Рузвельта, Сталіна і Черчилля. Радянський Союз навіть фільм про це зняв - не поскупився на чималенький гонорар самому Алену Делону. Називається те кіно "Тегеран-43" - один з найпопулярніших радянських бойовиків. І масу міфів вигадано було як радянський розвідник Кузнецов в лісах під Рівним дізнався про підготовку Скорцені абсолютно таємної операції.
Тільки от що цікаво: Рузвельт і Черчилль залюбки гуляли по вулицях Тегерану і страшного Скорцені чомусь не боялися. Чому? Та тому, що ніякої операції він не розробляв і не готував - не було для цього можливостей: ще влітку 1943 року радянські і британські спецслужби "зачистили" Іран від німецької агентури і всім трьом лідерам "Великої Трійки" це було добре відомо. Та й не поїхав би Сталін туди, де була хоча б однопроцентна вірогідність замаху. Далі фантастичних розмов в бункері Гітлера про те, як було б гарно щось організувати, справа не пішла.
Зате пішла справа в Рузвельта і Сталіна. Саме в Тегерані вони оформили "договорняк". Рузвельт "здав" Сталіну половину Європи, Китай і ще дещо в обмін на обіцянку, що СРСР візьме участь у війні з Японією. Також було визначено, що в Європі союзники висаджуватимуться не на Балканах (як планував Черчилль, аби відрізати СРСР від Європи), а на протилежному кінці континенту - аби москві було зручніше "визволяти" Польщу і Чехословаччину; Румунію і Угорщину; Болгарію і Югославію...
От в чому причина збентеження відчаю Черчилля, які виказує ця світлина. Він все знав, все розумів, але вдіяти проти двох змовників нічого не міг. Його "Балканську стратегію" було "злито" й спущено в унітаз. Спущено "вірним союзником" - Рузвельтом.
А заразом від шашнів Сталіна і Рузвельта, які розгорталися протягом весни-літа 1943 року в період підготовки Тегеранської конференції, страшно постраждали українці і поляки. Бо трагедія, що відбулася на Волині в цей час була прямим наслідком геополітичних ігрищ всередині "Великої трійки".
КІНЕЦЬ ЄРМАКОМАРАФЕТНІ НАСТАЄ? Маску хочется літію з земель укроолігархів???
https://www.youtube.com/watch?v=noHjtsyeiIc
флюгер нервово курить коли крутиться бо не наздоганяє.
мабуть, не втовпився, образився і тепер палки в колеса вставляє.
дурнику, малюй хреста на лобі бо намалюють на сраці.
Кто нам отключает помощь надо Казнить.
Пам'яті Шевченко
Хто на мене ?
Хто на мене козака,виходь з брехнею Трампа,
Хто дзявкнув, що війна та була марна?
Не тужися так, чи не величина диванна,
Ота дурість забудеться і вилікується .
Хто брехав,що забуде героїв нова влада?
Пересуди Пекло народів і майбутнє Петра?
Та йому так жити гірше нiж цукерками тужити,
Тишком нерукопожатий смердить явно проклятий.
Хтo брехав, що уся наша бopотьбa була даремна?
Наша не взяла і усе згасло,так ні ворог далеко.
Та горить це святе полум'я де стогнуть бро
Злом незламані та не поламані добром.
Хто брехав, що воювати до смерті потрібно,
Проти такого сусіда, проти котрого роги
Китаю теж сусіда обламаються все-рівно,
А у ЄВРОПI така діарея, що аж взимку тепліе.
Хтo брехав живи, та ще пiрнай дo дна сестре та брате,
Cтaль зброї в pyкax усюди моторна і гірка солдате,
Гріш тому ціна коли сини загинули i гинуть за Пана .
Ще 150 тисяч українців і не німцiв, як і не європейців ???
Хто брехав, що світу я не бачу i райські наспіви в уьсому?
І променів місяця в долонях жита , у скрісталі гірському?
Та у бурштину народному немае жодного з тисячі героїв
Який зупинить війну для спрямувань закоханих та прихованих.
Окрім
Президента
Володимира Олександровича
Зеленського.
Рубрика: Поезія, Лірика
дата надходження: 07.01.2020 22:14:28
© дата внесення змiн: 10.01.2020 22:03:47
автор: В. Штефан
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Республіканці вимагають від Трампа відновити військову та розвідувальну допомогу Україні, - The Hill
Союзником сша бути не може так як предадут в саму відповідальну мить.
Сша всього за півтора місяця перетворились в гівно.
Воювати за Україну США не будуть.
Мордор вторгся на територію суверенної держави. Для закінчення війни окупант має вивести війська з території України. Все інше, це примушення до капітуляції. Америка стає співучасницею злочину.
І що тебе так торкнУло в моєму пості? Відсутність свічечок?
Буквально по каждому вопросу - по несколько раз в сутки.
Эээ, шта? Это же уже столько раз озвучивалось. Или им нужен новый вариант - с отказом от захваченных территорий, согласием на уменьшение армии, ... в общем, всего, что там срашка требует. Такой, капитуляционный вариант.
Але якщо москалі окупують Україну - вони мобілізують те, що наші недомобілізували -і поженуть на Польщу. В Польщі зроблять так само - і поженуть на Берлін і так далі... І ця війна США буде здаватись квіточками у порівнянні з тим, що почнеться.