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Новости США приостановили помощь и обмен разведданными Остановка помощи от США
10 222 60

Будет хуже, чем Афганистан, - сенатор Грэм призвал предоставлять Украине разведданные и вооружение до прекращения огня

Грэм призывает предоставлять Украине оружие и разведданные

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал возобновить помощь Украине. Он считает, что Украина должна получать разведданные и вооружение для защиты, пока не удастся достичь прекращения огня.

Об этом американский законодатель сказал в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Грэм выразил обеспокоенность из-за остановки поставок американского оружия и разведывательных данных в Украину после спора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.

"Если мы выключим Украину, это будет хуже, чем Афганистан (имея в виду падение прозападного правительства в Афганистане в 2021 году, - ред.) Я не думаю, что президент Трамп имеет желание это делать. Пока мы не прекратим огонь, я бы дал Украине то, что ей нужно в плане разведки и вооружения для самозащиты", - заявил американский законодатель.

Он добавил, что без предоставления Украине необходимого вооружения мирные переговоры не будут иметь смысла.

"Нельзя помочь в разрешении конфликта, если не обеспечить Украину разведданными и ресурсами для обороны, пока продолжаются боевые действия. Надеюсь, что на следующей неделе мы получим четкое видение со стороны Украины относительно того, каким должно быть завершение войны, и начнем работать над ее прекращением", - сказал Грэм.

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Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

Соединенные Штаты полностью прекратили делиться с Украиной всей разведывательной информацией, включая ту, что можно было использовать для ударов по войскам РФ на оккупированных украинских территориях, сообщало издание Sky News.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что Соединенные Штаты приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что не считает Зеленского благодарным: он забирал деньги у США, как конфету у ребенка

Автор: 

помощь (7752) США (26336) Линдси Грэм (60)


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Топ комментарии
+20
Пане Грем, війну закінчує агресор. Прописна істина.
Мордор вторгся на територію суверенної держави. Для закінчення війни окупант має вивести війська з території України. Все інше, це примушення до капітуляції. Америка стає співучасницею злочину.
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09.03.2025 19:18
+16
Бач - є адекватні респи
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09.03.2025 19:12
+14
ти ж ще учора "целовал песок, на який твоя трампа сходила"
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09.03.2025 19:13
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Бач - є адекватні респи
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09.03.2025 19:12 Ответить
Інши затопчуть.
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09.03.2025 19:15 Ответить
їх мало ,більшість підтримують Україну
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09.03.2025 19:27 Ответить
Грем був адекватний ще коли запропонував Байдену визнати росію країною-спонсором тероризму, однак американський Янукович впроваджує в США трампістську диктатуру, при якій шістки Трампа: Венс, Вокс, Рубіо, Віткофф зуміли підім'яти під себе навіть спікера-республіканця Джонсона, за останнім законопроектом якого була проголосована допомога Україні з неголосуванням за неї українки-трампістки В. Спартц.
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09.03.2025 19:37 Ответить
Ці»респи» щоб принизити нас постійно урівнюють Україну і Афганістан. Така ж дика і опущена. Хороша демонізація…
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09.03.2025 19:57 Ответить
Вони расисти і небачать різниці між білими українцями та азіатами-афганцями.
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09.03.2025 20:00 Ответить
В Тегерані відбулася змова проти сера Вінстона Черчилля та його стратегії продовження війни. Двоє змовників - Сталін і Рузвельт оформили між собою таємний "договорняк". Причому він почався задовго до відкриття конференції, ще влітку 1943 року. Дійшло до того, що американська делегація за попередньою домовленістю оселилася в радянському посольстві - кричущий факт порушення всіх принципів дипломатії.

Виправдали це тим, що буцімто німці готували замах на лідерів "Великої Трійки" і оскільки посольство США не було достатньо захищене (што?!) товариш Сталін люб`язно запросив друга Рузвельта до себе: радянське посольство було захищено достатньо. А той з вдячністю запрошення прийняв.

Насправді зроблено це було для того, аби мати можливість увечері, після закінчення офіційних переговорів, у неформальній атмосфері за дружньою вечерею обговорювати подальші спільні кроки проти позиції Черчилля. Аби ви розуміли: однією з тем розмов Сталіна і Рузвельта на тих "вечірках" була руйнація та поділ Британської імперії.

А пізніше було вигадано міф про нібито підготовку німецьким диверсантом Отто Скорцені операції "Довгий стрибок" з метою захоплення або вбивства Рузвельта, Сталіна і Черчилля. Радянський Союз навіть фільм про це зняв - не поскупився на чималенький гонорар самому Алену Делону. Називається те кіно "Тегеран-43" - один з найпопулярніших радянських бойовиків. І масу міфів вигадано було як радянський розвідник Кузнецов в лісах під Рівним дізнався про підготовку Скорцені абсолютно таємної операції.

Тільки от що цікаво: Рузвельт і Черчилль залюбки гуляли по вулицях Тегерану і страшного Скорцені чомусь не боялися. Чому? Та тому, що ніякої операції він не розробляв і не готував - не було для цього можливостей: ще влітку 1943 року радянські і британські спецслужби "зачистили" Іран від німецької агентури і всім трьом лідерам "Великої Трійки" це було добре відомо. Та й не поїхав би Сталін туди, де була хоча б однопроцентна вірогідність замаху. Далі фантастичних розмов в бункері Гітлера про те, як було б гарно щось організувати, справа не пішла.

Зате пішла справа в Рузвельта і Сталіна. Саме в Тегерані вони оформили "договорняк". Рузвельт "здав" Сталіну половину Європи, Китай і ще дещо в обмін на обіцянку, що СРСР візьме участь у війні з Японією. Також було визначено, що в Європі союзники висаджуватимуться не на Балканах (як планував Черчилль, аби відрізати СРСР від Європи), а на протилежному кінці континенту - аби москві було зручніше "визволяти" Польщу і Чехословаччину; Румунію і Угорщину; Болгарію і Югославію...

От в чому причина збентеження відчаю Черчилля, які виказує ця світлина. Він все знав, все розумів, але вдіяти проти двох змовників нічого не міг. Його "Балканську стратегію" було "злито" й спущено в унітаз. Спущено "вірним союзником" - Рузвельтом.

А заразом від шашнів Сталіна і Рузвельта, які розгорталися протягом весни-літа 1943 року в період підготовки Тегеранської конференції, страшно постраждали українці і поляки. Бо трагедія, що відбулася на Волині в цей час була прямим наслідком геополітичних ігрищ всередині "Великої трійки".
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09.03.2025 21:35 Ответить
БАБЧЕНКО: Трамп ОСКАЖЕНІВ! Принесли ФЛЕШКУ із Зеленським. Поводили Х*ЄМ ПО ОБЛИЧЧЮ. Був УЛЬТИМАТУМ- юуб Береза
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09.03.2025 19:12 Ответить
ІНСАЙД-ДО мордобою в прескімнаті ОВАЛЬНОГО храму був мордобій у таємному спілкуванні ДО...
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09.03.2025 19:16 Ответить
Чат gpt - ти?
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09.03.2025 19:34 Ответить
Це бот gpt 😬політичний інформатор
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09.03.2025 19:38 Ответить
БАБЧЕНКО: Трамп ОСКАЖЕНІВ! Принесли ФЛЕШКУ із Зеленським. Поводили Х*ЄМ ПО ОБЛИЧЧЮ. Був УЛЬТИМАТУМ- юуб Береза
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09.03.2025 19:44 Ответить
Ілон Маск: «Санкції США проти топ-10 олігархів України»-ютуб

КІНЕЦЬ ЄРМАКОМАРАФЕТНІ НАСТАЄ? Маску хочется літію з земель укроолігархів???
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09.03.2025 19:47 Ответить
Да, посмотрел. Плохо все это.
https://www.youtube.com/watch?v=noHjtsyeiIc
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09.03.2025 20:40 Ответить
оцей чувак дві збігав в один бік і двічі в инший.
флюгер нервово курить коли крутиться бо не наздоганяє.
мабуть, не втовпився, образився і тепер палки в колеса вставляє.
дурнику, малюй хреста на лобі бо намалюють на сраці.
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09.03.2025 19:12 Ответить
ти ж ще учора "целовал песок, на який твоя трампа сходила"
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09.03.2025 19:13 Ответить
Казнить.
Кто нам отключает помощь надо Казнить.

Пам'яті Шевченко

Хто на мене ?

Хто на мене козака,виходь з брехнею Трампа,
Хто дзявкнув, що війна та була марна?
Не тужися так, чи не величина диванна,
Ота дурість забудеться і вилікується .

Хто брехав,що забуде героїв нова влада?
Пересуди Пекло народів і майбутнє Петра?
Та йому так жити гірше нiж цукерками тужити,
Тишком нерукопожатий смердить явно проклятий.

Хтo брехав, що уся наша бopотьбa була даремна?
Наша не взяла і усе згасло,так ні ворог далеко.
Та горить це святе полум'я де стогнуть бро
Злом незламані та не поламані добром.

Хто брехав, що воювати до смерті потрібно,
Проти такого сусіда, проти котрого роги
Китаю теж сусіда обламаються все-рівно,
А у ЄВРОПI така діарея, що аж взимку тепліе.

Хтo брехав живи, та ще пiрнай дo дна сестре та брате,
Cтaль зброї в pyкax усюди моторна і гірка солдате,
Гріш тому ціна коли сини загинули i гинуть за Пана .
Ще 150 тисяч українців і не німцiв, як і не європейців ???

Хто брехав, що світу я не бачу i райські наспіви в уьсому?
І променів місяця в долонях жита , у скрісталі гірському?
Та у бурштину народному немае жодного з тисячі героїв
Який зупинить війну для спрямувань закоханих та прихованих.

Окрім
Президента
Володимира Олександровича
Зеленського.

Рубрика: Поезія, Лірика
дата надходження: 07.01.2020 22:14:28
© дата внесення змiн: 10.01.2020 22:03:47
автор: В. Штефан

Мені подобається 14 голоса(ів)
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09.03.2025 19:13 Ответить
Навіть серед республіканців достатньо розумних людей
Республіканці вимагають від Трампа відновити військову та розвідувальну допомогу Україні, - The Hill
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09.03.2025 19:13 Ответить
Гарантії сша не варті паперу на якому вонинаписанію
Союзником сша бути не може так як предадут в саму відповідальну мить.
Сша всього за півтора місяця перетворились в гівно.
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09.03.2025 19:14 Ответить
Та то дехто побачив, у що саме перетворилися США, тільки за останні півтора місяця. А воно й раніше в очі впадало.
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09.03.2025 19:32 Ответить
Хтось скаже що таке ті гарантії і чим вони допоможуть?
Воювати за Україну США не будуть.
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09.03.2025 19:38 Ответить
чому б не активувати ЛендЛіз ?
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09.03.2025 19:14 Ответить
Тому шо найвеличнійший навчаний завгоспом не подав заявку на ленд-ліз.
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09.03.2025 19:16 Ответить
це влаштувало б США та Україну, можливо під гарантії корисних копалинн
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09.03.2025 19:19 Ответить
Піздно, потяг, тоб то Байден, ушов.
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09.03.2025 19:49 Ответить
Ти ж несло на днях інше і вилизувало ногі трампу? Біполярка кожного дня? Ублюдки трампівські.
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09.03.2025 19:18 Ответить
Пане Грем, війну закінчує агресор. Прописна істина.
Мордор вторгся на територію суверенної держави. Для закінчення війни окупант має вивести війська з території України. Все інше, це примушення до капітуляції. Америка стає співучасницею злочину.
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09.03.2025 19:18 Ответить
шо ти зробила для перемоги крім тупих малюночків із свічками???
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09.03.2025 19:24 Ответить
Ти хто такий, щоб я тобі звітувала, що зробила для перемоги? Ти чого сидиш дупою на дивані та слідкуєш за моїми картинками?
І що тебе так торкнУло в моєму пості? Відсутність свічечок?
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09.03.2025 19:31 Ответить
Відсутність геморойних свічечок для його дупи.
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09.03.2025 20:33 Ответить
Саша..Відсутність геморойних свічечок компенсує твій довгий язик
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10.03.2025 07:22 Ответить
Кому він це казав? (риторичне питання)
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09.03.2025 19:20 Ответить
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09.03.2025 19:21 Ответить
тут не слід перегибати. бо всі удари по старлінк корегуються. як виключать - буде куйово.
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09.03.2025 19:42 Ответить
Та вже не буде припинення вогню. Буде або поразка, або Перемога. А припинення вогню, то це забути про всі російські злочини з наперед відомим наслідком.
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09.03.2025 19:21 Ответить
шо ти конкретно крім оцього пирдєжа зробив для перемоги???
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09.03.2025 19:28 Ответить
Проголосував за Порошенка.
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09.03.2025 19:31 Ответить
антон старобуб - ревізор із фаху чи з покликання?
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09.03.2025 19:35 Ответить
Це не ревізор, а замаскована ************* п'ята колона, яка хоче знову їздити до москви на концерти лєонтьєва.
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09.03.2025 20:36 Ответить
Та з нього й колона така собі - бо нічого іншого вигадати не може, крім "а що ти сам зробив". Наче йому звітувати повинні…
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09.03.2025 21:40 Ответить
Спец дристати зеленим лайном на вентилятор
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09.03.2025 21:56 Ответить
о риг об'явився
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09.03.2025 19:29 Ответить
До чого тут Афганістан? Не коректне порівняння.
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09.03.2025 19:30 Ответить
США програють
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09.03.2025 19:32 Ответить
цей чувак Грем, перевзувається з такою швидкістю, що за ним неможливо услідити на чиїй стороні він знаходиться сьогодні ввечері.
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09.03.2025 19:31 Ответить
Він додав, що без надання Україні необхідного озброєння мирні перемовини не матимуть сенсу.
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09.03.2025 19:33 Ответить
Велика Британія продовжує ділитися з Україною розвідувальними даними та надає іншу підтримку.
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09.03.2025 19:40 Ответить
Глас вопиющего в пустыне.
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09.03.2025 19:51 Ответить
Грем, ти така сама пуйня, тільки в профіль!
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09.03.2025 19:55 Ответить
Информационные качели - это методика кремлевской пропаганды, которую пунктуально исполняет гоп-компания ТрамПодонка.
Буквально по каждому вопросу - по несколько раз в сутки.
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09.03.2025 19:56 Ответить
Щось фуражка на голові не тримається. Крутить гремом як хвіст собакою.
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09.03.2025 19:59 Ответить
Яка цинічна гнида...
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09.03.2025 20:01 Ответить
Занепокун трампонівській
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09.03.2025 20:05 Ответить
"мы получим четкое видение со стороны Украины относительно того, каким должно быть завершение войны"

Эээ, шта? Это же уже столько раз озвучивалось. Или им нужен новый вариант - с отказом от захваченных территорий, согласием на уменьшение армии, ... в общем, всего, что там срашка требует. Такой, капитуляционный вариант.
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09.03.2025 20:05 Ответить
Бач, старе їбанько, щось дійшло. Звичайно буде гірше. Таліби звільнили Афганістан і сидять на своїй землі, максимум - полізуть у Таджикістан, але то вже головний біль москалів.
Але якщо москалі окупують Україну - вони мобілізують те, що наші недомобілізували -і поженуть на Польщу. В Польщі зроблять так само - і поженуть на Берлін і так далі... І ця війна США буде здаватись квіточками у порівнянні з тим, що почнеться.
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09.03.2025 20:19 Ответить
А коли мобілізують повністю весь світ, куди далі всіх поженуть? На Марс?
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09.03.2025 20:28 Ответить
Нехай йдуть вони *****, не потрібні їхні жодні розвіддані, Україна має їх набагато більше ніж від США!
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09.03.2025 20:22 Ответить
І толку це усе розмови ні про що, а допомага зупинена уже. Таке враження ніби США керує клон куйла🤦🤬
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09.03.2025 22:40 Ответить
 
 