Глава МИД Дании Расмуссен о заявлении Трампа об аннексии Гренландии: Это противоречит международному праву

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен отверг последние высказывания президента США Дональда Трампа относительно аннексии Гренландии, подчеркнув, что остров не может быть захвачен другой страной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Так, Расмуссен подчеркнул, что Гренландия не может быть аннексирована другой страной.

"Вы не можете аннексировать страну союзника или любую другую страну, потому что это противоречит международному праву", - сказал он.

Также министр выразил уверенность "в поддержке НАТО" на фоне посягательств Трампа на остров.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает, что аннексия Гренландии может произойти.

Трамп хочет присоединить Гренландию к США

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

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Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".