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Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
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Глава МИД Дании Расмуссен о заявлении Трампа об аннексии Гренландии: Это противоречит международному праву

Ларс Льокке Расмуссен об аннексии Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен отверг последние высказывания президента США Дональда Трампа относительно аннексии Гренландии, подчеркнув, что остров не может быть захвачен другой страной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Так, Расмуссен подчеркнул, что Гренландия не может быть аннексирована другой страной.

"Вы не можете аннексировать страну союзника или любую другую страну, потому что это противоречит международному праву", - сказал он.

Также министр выразил уверенность "в поддержке НАТО" на фоне посягательств Трампа на остров.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает, что аннексия Гренландии может произойти.

Трамп хочет присоединить Гренландию к США

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Читайте также: Аннексия Гренландии состоится, - Трамп

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

Автор: 

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Топ комментарии
+9
А дії сросії в Україні з 2014 року міжнародному праву не суперечать?
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14.03.2025 15:08
+7
"це суперечить міжнародному праву" - дякуємо, що нагадав про такий архаїзм...
Було б смішно, якби не було так сумно.
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14.03.2025 15:13
+6
А коли Доник зважав на те міжнародне право!?
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14.03.2025 15:07
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Правила форума Совет форумчан
А коли Доник зважав на те міжнародне право!?
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14.03.2025 15:07 Ответить
Дідо трумпель знову пропускає прийом таблеточок...
А муск перейшов на важкі речовини
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14.03.2025 15:07 Ответить
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14.03.2025 15:07 Ответить
А дії сросії в Україні з 2014 року міжнародному праву не суперечать?
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14.03.2025 15:08 Ответить
ні-єто другое агент Краснову ніззя батон кришити на свого куратора
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14.03.2025 15:41 Ответить
Трамп: "Ват зис межнародне право?"
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14.03.2025 15:10 Ответить
Ахххахахахааа ))).
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14.03.2025 15:10 Ответить
Ого, ви ще путіну таке скажіть, може він теж не знає, що порушує міжнародне право. Доречі за порушення закону в кожній країні є поліційські, закон не тримається тільки на тому , що :" ай ай ай так робити не можна". Так і в світі кожне право має бути підкріплене силою котра нагне того хто це право порушить.
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14.03.2025 15:10 Ответить
У тому й річ. Той, хто позіціонував себе міжнародним поліцейським перейшов на бік злочинців.
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14.03.2025 15:14 Ответить
Так це занадто інфантильно будувати безпеку світу лише на одній державі.
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14.03.2025 15:18 Ответить
Ну, до ,,поліцейських,, операцій як правило залучувалися ще й інші країни. Натовські, здебільшого.
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14.03.2025 15:24 Ответить
Ну так ціле НАТО зараз закликає одного члена. Та це ще мадяри не висунулись та турки в сторону Греції
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14.03.2025 15:25 Ответить
Ніхто не каже що НАТО досконале.Але яке є. Якось виконувало свою функцію. Правда виключно по відношенню до маленьких злодіїв. Коли на горизонті появився здоровенний професійний волоцюга, то члени команди ,,правоохоронців,, полізли ховатися під лавки.
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14.03.2025 15:33 Ответить
Поліціянту набридло дивитися ,як злодії крадуть різні ніштяки.
Вирішив теж прийняти участь. Буває...
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14.03.2025 15:27 Ответить
Набридло дивитися... А надавати по руках злодюзі? Страшно?
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14.03.2025 15:34 Ответить
А з цього немає зиску.
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14.03.2025 15:37 Ответить
Да Трампу як ху....ло закони не писанні, що хоче то ї творе, а потім американський народ буде дивуватися чому до нас відношення таке
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14.03.2025 15:12 Ответить
"це суперечить міжнародному праву" - дякуємо, що нагадав про такий архаїзм...
Було б смішно, якби не було так сумно.
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14.03.2025 15:13 Ответить
Я так розумію, що тепер настає наша черга висловлювати глибокі занепокоєності...
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14.03.2025 15:13 Ответить
Перед тем как висловлювати глибокі занепокоєності посмотрите сколько Дания выделила денег Украине (в пересчёте на одного датчанина)
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14.03.2025 16:02 Ответить
Цей мабуть останні 11 років спав
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14.03.2025 15:16 Ответить
Ваше право гигнуло, коли Захід дозволив ***** окупувати Крим і полізти війною в Україну. Ви вбили його своєю сцикливістю, тепер не нийте.
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14.03.2025 15:24 Ответить
"To strive, to seek, to find, and not to yield" (Alfred Tennyson). Or, said less poetically: if you want something, go get it, grab it and do not let go.
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14.03.2025 15:37 Ответить
А щоб тобі в горлі пірʼя поросло, і тріпотун на язиці вискочив! Щоб тебе не минула лиха година, щоб тебе злидні обсіли! І щоб тобі поприщило на пузі й на язиці, а твоя срака щоб по шву розійшлася! А бодай тебе чорти вхопили, і щоб в пеклі твоєю мордою просо молотили!
Як ти тут, виродок, минулого року за цього агента ***** з поганялом "Краснов" агітувало...
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14.03.2025 15:45 Ответить
попустіться)) є підозра що цей кадр стібеться з трампа.
Але прокльони мені сподобалися...
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15.03.2025 01:20 Ответить
 
 