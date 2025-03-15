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Новости Переговоры в Саудовской Аравии 11 марта
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Уолтц о переговорах в Джидде: мы взяли карту и начали рисовать на ней, как мы собираемся завершить войну

Волц рассказал о деталях переговоров с Украиной

Переговоры между делегациями Украины и США в Саудовской Аравии предусматривали обсуждение линии разграничения, на которой должна завершиться полномасштабная война России против Украины.

Об этом в эфире Fox News рассказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам советника Трампа, украинская делегация была очень честной.

"У нас были очень хорошие разговоры. В какой-то момент мы даже разбили карту и начали рисовать на ней, как мы собираемся закончить эту войну", - рассказал Уолтц.

Американский чиновник говорит, что "украинцы согласились, что нужно переходить к прекращению огня".

"Все стороны должны двигаться к прекращению огня", - заявил он.

Волц отметил, что и Украина, и Россия будут иметь свои требования. Однако, по его словам, обе стороны должны будут пойти на определенные компромиссы и продемонстрировать дипломатию.

Ранее сообщалось, что советник по вопросам национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что Украине, вероятнее всего, придется "отдать" часть Донбасса России, если Киев хочет достичь долгосрочного мирного урегулирования.

Также читайте: Трамп будет предпринимать следующие шаги после отчета Уиткоффа о переговорах с РФ, - Уолтц

Автор: 

переговоры (4919) Майк Уолтц (75)


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Топ комментарии
+17
ППЦ!
Схоже вони там ТІЛЬКИ "територіальні питання" і обговорювали!
А наши зе-с(л)уки нам втирали, що "територіальних питань взагалі не стояло"!
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15.03.2025 01:02
+15
Зелені гниди здають українські території! Документуємо все, потім посадимо цих потвор за "державну зраду"!
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15.03.2025 00:58
+7
Цікаво.
А Єрмаки нічого не казали про те, що вони там нарізали шматки України для Роісі.
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15.03.2025 01:27
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трумп, коли про це почув, очевидно відразу збуджено вигукнув: "А карта була козирна?!?"
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15.03.2025 00:48 Ответить
Цей волц просто кретин, який палить ЗЄльону контору ?
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15.03.2025 00:49 Ответить
Хай собі на х...ю карту намалює, пікассо кацапське! 🤬
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15.03.2025 15:33 Ответить
А ви думали 8 годин обговорювали на 30 днів вводити перемир'я або на 31?
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15.03.2025 00:54 Ответить
Більше запасний аеродром для зрадників, суми хабарів та недоторканність офшорних рахунків їхніх родичів за здачу України московському агресору
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15.03.2025 19:15 Ответить
Уся та зрадницька наволоч відповість сповна за всією суворістю 110-111 ст. Кримінального кодексу. Їм ніде не сховатися від правосуддя яке їх всіх настигне.
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15.03.2025 19:30 Ответить
а експерта з бульбашії чого не запросили,він знає от куда йшло нападеніє і вообше може все показати с точночтю на сантиметра!
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15.03.2025 00:58 Ответить
Зелені гниди здають українські території! Документуємо все, потім посадимо цих потвор за "державну зраду"!
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15.03.2025 00:58 Ответить
А на скільки реалістичним ви вважаєте відвоювання територій 2013 року?
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15.03.2025 01:30 Ответить
Абсолютно реалістично, якщо буде допомога Заходу, яка ще й не починалася: фалькони, міражи, гріпени, томагавки, тауруси. Якщо ж її не буде, постає протилежне питання: чи реалістично втримати хоча б Житомирщину та Кіровоградщину, або лише Львів та Закарпаття.
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15.03.2025 07:51 Ответить
Так ее в таком объеме не будет больше (да и не было до). Просто ещё больше людей погибнет за такой же статус кво.
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15.03.2025 09:13 Ответить
Я ж Вам сказав: якщо Захід не надасть нам зброю - так, не буде, Ви правий. А якщо надасть - буде. Я лише звертаю Вашу увагу, що військові можливості для цього - є, їснують. Але не вистачає бажання. Сподіваюся, це тимчасово. Побачимо.
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15.03.2025 09:27 Ответить
Ти це своєму путлєру пред'являй. Якого ти чорта сюди припхалося схиляти до капітуляції перед твоїм фюрером? Нехай виведе війська з України і ніхто більше не загине.
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15.03.2025 19:21 Ответить
Вона неодмінно буде, якщо українці не дозволять малансько-кремлівській шоблі здати Україну.
Європа уже виділила 800млрд.євро на оборонні потреби, які в основному підуть Україні, бо іншого ворога крім московії у Європи немає.
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15.03.2025 19:18 Ответить
Европа пока только подписала меморандум о намерениях (типо Будапештского) без конкретных обязательств и попыталась протолкнуть общее финансирование на +20 млрд сразу, но последнее не прошло голосование
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16.03.2025 19:08 Ответить
Уявіть - ЗЕ і географія ... Він нєабучамоє - бо якби таким було - була б зовсім інша коаліція, кабмін та ведення війни й відношення до військових.

Але є страшніший варіант - він догоджує хйлу, бо Порох для них спільний ворог. Усі керівництва судами здійснює ПОРТНОВ з-під хйловлади у москві.
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15.03.2025 00:59 Ответить
Друг хйла БІ-Бі робив коаліцію й кабмін з усіх політичних сил в Ізраїлі, не оглядаючись на Ху . А оцей ЗЕ невтік? Вже в голос звучать на нього компромати від США , а воно продовжує грати скрипку з кремлем по Антипороху по Залужному. О значить що тоді ? Вибиратиме людину Кремля на виборах?
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15.03.2025 01:03 Ответить
Путин сигнализирует Трампу | Виталий Портников https://www.youtube.com/@evgeny.kiselev ‪@evgeny.kiselev‬-ютуб

Я не люблю Кісєльова- це мʼяко кажучи, але саме тут Портніков розклав ситуацію як справжній психотерапевт .
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15.03.2025 01:17 Ответить
ЗЕбіл - капітулянт здавав Україну )(уйлу до останнього, думав залишиться намісником
малоросії у складі паРаші. Тільки через це і не втік. А коли кацапи окупанти привезли
під Київ такого продажного як і він ЗЕКА янука. (з його свитою іуд). Привезли замість
нього ось тільки тоді ЗЕБІЛ капітулянт заверещав як різаний Слава Україні та закликав
Український народ мужньо захистити Україну та його ...резидента. Не вийшло у нього здати кремлю Україну тоді у 2022 році.Так тепер миром - капітуляцією він злочинно здав її у 2025 році. І ще сподівається залишитися ....резидентом вже напівколоніальною залежною від США і паРаши з розчленованою територією зі знищеною
Конституцією злочинно проданою ним зруйнованою Україною.
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15.03.2025 06:30 Ответить
Він і зараз здає.
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15.03.2025 10:33 Ответить
ППЦ!
Схоже вони там ТІЛЬКИ "територіальні питання" і обговорювали!
А наши зе-с(л)уки нам втирали, що "територіальних питань взагалі не стояло"!
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15.03.2025 01:02 Ответить
Кому Курщина достанется, обсуждали?
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15.03.2025 01:03 Ответить
Вот и всё, Зе нагнули по самый не балуй, боюсь, что сдали не только Лугандон, но и Днепр с Одессой. Граждане Украины когда узнают, то офигеть какую карту покажут
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15.03.2025 01:04 Ответить
Заманили вибаченнями та копалинами а малювали йому план здачі . Й тепер -слухаємо Портніоква -посилання вище .
Ще й розіграли дистанційну участь вови у цьому спектаклі про копалини. Впевнена, далі вову відпустять до сундуків,М а він поки що організує перемогу кремлівському законсервованому військовому герою війни. Кому там без військової освіти дали сьогодні Командувача Армійського Корпусу?
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15.03.2025 01:23 Ответить
Та з якої він там Одеси, пише з якогось смердючого кацапського мухосранська ...до того ж таке тупе що на Цензорі щось тут вумнічає, свіжезарегане лайно ...
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15.03.2025 02:30 Ответить
То він сам нагнувся ,та ще цей спектакль з двома іншими клоунами організував.
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15.03.2025 10:31 Ответить
Цікаво.
А Єрмаки нічого не казали про те, що вони там нарізали шматки України для Роісі.
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15.03.2025 01:27 Ответить
А как будет людям которые не хотят быть на территории под Рашкой? Это принудительное переселение народов как во время 2 мировой, это просто трэш.
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15.03.2025 01:29 Ответить
Прям митець,малює картини
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15.03.2025 01:29 Ответить
Судячи з того, що ***** фактично відмовилось припиняти вогонь, висуваючи все нові попередні умови, намальована американцями карта йому не зайшла.
Хоча, не виключено й те, що зважаючи на свіжий висер Тромба про "оточення" українського угрупування в КуНР, можливий також і варіант гри агентури пітьми зі США у "кішки-мишки" та "доброго-злого поліцая" з метою примушення України до капітулації на умовах *****.
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15.03.2025 01:29 Ответить
хай росія виходить з херсонської і запорізької областей. там все одно 80% населення за Україну. там 80% населення українці.
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15.03.2025 01:36 Ответить
Кацап, від тебе лаптями смердить за кілометр, сиди там на своїх болотах і не квакай ...
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15.03.2025 02:22 Ответить
Історія що повторюється? Вигадана москалями загарбниками кацапська "Новоросія"
(УКРАЇНА ). 18- 19 ст. Тоді частка слов'ян українців в Херсонській та Катеринославській
( Січіславській ) губерніях становила 74%. Українців а не цих замаскованих під
«великоросів» личакових москалів в Херсонській губернії (включаючи Одещину)
їх було тільки жалюгідних 3% (офіційна статистика) того часу. Так і зараз і навіть
після знищення катом сталіним мільйонів українців. Все одно у національному
складі населення Запорізькій області переважна більшість Українців, чисельність
яких становить 1364,1 тис, або 70,8 % загальної кількості, а росіян 476 748 -24,74%.
Так і кількість Українців в Херсонській 961 584 -82,00 %, а росіян тільки 165 211 -14,09 %.
А якщо відбудеться повна окупація злочинний мир капітуляція України
цих областей. То тут Українці будуть поголовно знищені. І ці території точно
будуть заселені москалями ( росіянами). Ось тільки тоді і з'явиться кацапська
новоросія на історичних землях з нашої вини розтерзаної знищеної України.
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15.03.2025 06:51 Ответить
Твої кремлівські холуї і п.дараси це не українці, чудо в пір'ях
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15.03.2025 19:26 Ответить
Досить слухати гнид рудої мавпи.
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15.03.2025 01:49 Ответить
А що вас ділити? Тундра безкрайня
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15.03.2025 06:47 Ответить
Такі собі Адік та Йоська теж колись карти малювали, чим закінчилось усі знають ...
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15.03.2025 02:14 Ответить
Схоже, провидці свого часу були праві - Україна поділиться...не хочеться в це вірити, але все йде до цього.
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15.03.2025 05:13 Ответить
А ще є такі - я палітікай нє інтірісуюсь!!...?
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15.03.2025 05:45 Ответить
Там де стоять українські захисники ВСУ готові до останьго захищити рідний край -
там точно наша земля, і це основа всього! Основа суверенної незалежної держави!
А припинення вогню та розведення військ - оккупантів кремля та захисників України
та ще й на нашій рідній землі. Як цього вимагають вороги України паРаша та США.
Так це один із кроків щодо досягнення ілюзії миру, та перший етап капітуляції України.
І ніхто в світі вороги України ні лукавий Трамп ні кривавий фашист )(уйло навіть
сам Господь Бог не може заборонити нам захищати і визволяти свою рідну землю.
Адже захист Батьківщини для всіх народів це найважливіша і свята місія, яка є на землі.
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15.03.2025 06:35 Ответить
художники хєрови,розпоряджаються долями люлей
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15.03.2025 07:04 Ответить
"ми взяли карту..." і витерли нею жопу путіна.
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15.03.2025 07:44 Ответить
Тот жє взгляд. Тє жє речі простьіє,
Так же скупи та мудрі слова.
Над воєнною картой росії
Посєдєла єго голова.
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15.03.2025 07:53 Ответить
Ермака надо пускать на переговоры, предварительно отрубив ему руки. П.С. США как Гитлер в фильме Чарли Чаплина. Когда он игрался с глобусом.
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15.03.2025 08:09 Ответить
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15.03.2025 09:01 Ответить
А від найвеличнішого янелоха боневтіковича боневстига ні пари з вуст для своїх громадян. Краснов у тандемі з Козирем(Янелох не рахується) ділять країну. Боневтіковичу європейцям розповість про ситуацію на фронті. Народ тримає за бидло. Але не треба народ рівняти по собі.
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15.03.2025 09:15 Ответить

Злочинний зговір між ЗЕбілами капітулянтами та делегаціями
США у Саудівській Аравії передбачали обговорення лінії
розмежування, на якій має завершитися повномасштабна
війна Росії проти України при капітуляції України.
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15.03.2025 10:01 Ответить
"Українська була дуже чесною" означає маємо право кланятись, а не говорити?
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15.03.2025 10:06 Ответить
Бо усі євреї.
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15.03.2025 10:25 Ответить
Зібрались ''Попандополи'' від Зеленського, Трампа і ***** і розпочали ''Весілля в Малинівці'':
- це моє... це твоє... це його...

А Україна і Українці?
Та в задниці вони бачили Україну і Українців.

Казав Зеленський, що зробить з України і Українців проститутку - Зеленський виконує свою обіцянку.

Ось так ''по-ржав'' ''мудрий'' Український народ на виборах...
Тепер Україна вмивається кров'ю...
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15.03.2025 10:17 Ответить
Шмигаль знову збрехав, коли казав, що територіальні питання не обговорювалися...
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15.03.2025 10:22 Ответить
Яке марення! Головне що люди вірять, майже як сонцеликому !
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15.03.2025 10:23 Ответить
___________ТАРАС БУЛЬБА___________.
*
Язык оригинала, исторической повести Н В. Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы, Гройсманы...) что арендаторствуют (правили, грабили и воровали) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Пеня, Стефа (Допа, Гепа)....) Шлема, Шмуль?.. Подтвердят и эти хотя и не жиды но великие господа -повелители нашего славного экс-клоуна ...резидента ЗЕли - капитулянта, біснуватий Трамп і кровавый фашист мордвин - )(уйло.
Жах! Видно світ перевернувся? Тепер такі Юди як Янкель підступно верховодять і запорожцями і всім українським народом воїном! Грабують і продають територіальну цілісність і суверенітет Української держави.
.....
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15.03.2025 11:02 Ответить
 
 