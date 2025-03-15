Уолтц о переговорах в Джидде: мы взяли карту и начали рисовать на ней, как мы собираемся завершить войну
Переговоры между делегациями Украины и США в Саудовской Аравии предусматривали обсуждение линии разграничения, на которой должна завершиться полномасштабная война России против Украины.
Об этом в эфире Fox News рассказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам советника Трампа, украинская делегация была очень честной.
"У нас были очень хорошие разговоры. В какой-то момент мы даже разбили карту и начали рисовать на ней, как мы собираемся закончить эту войну", - рассказал Уолтц.
Американский чиновник говорит, что "украинцы согласились, что нужно переходить к прекращению огня".
"Все стороны должны двигаться к прекращению огня", - заявил он.
Волц отметил, что и Украина, и Россия будут иметь свои требования. Однако, по его словам, обе стороны должны будут пойти на определенные компромиссы и продемонстрировать дипломатию.
Ранее сообщалось, что советник по вопросам национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что Украине, вероятнее всего, придется "отдать" часть Донбасса России, если Киев хочет достичь долгосрочного мирного урегулирования.
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Європа уже виділила 800млрд.євро на оборонні потреби, які в основному підуть Україні, бо іншого ворога крім московії у Європи немає.
Але є страшніший варіант - він догоджує хйлу, бо Порох для них спільний ворог. Усі керівництва судами здійснює ПОРТНОВ з-під хйловлади у москві.
Я не люблю Кісєльова- це мʼяко кажучи, але саме тут Портніков розклав ситуацію як справжній психотерапевт .
малоросії у складі паРаші. Тільки через це і не втік. А коли кацапи окупанти привезли
під Київ такого продажного як і він ЗЕКА янука. (з його свитою іуд). Привезли замість
нього ось тільки тоді ЗЕБІЛ капітулянт заверещав як різаний Слава Україні та закликав
Український народ мужньо захистити Україну та його ...резидента. Не вийшло у нього здати кремлю Україну тоді у 2022 році.Так тепер миром - капітуляцією він злочинно здав її у 2025 році. І ще сподівається залишитися ....резидентом вже напівколоніальною залежною від США і паРаши з розчленованою територією зі знищеною
Конституцією злочинно проданою ним зруйнованою Україною.
Схоже вони там ТІЛЬКИ "територіальні питання" і обговорювали!
А наши зе-с(л)уки нам втирали, що "територіальних питань взагалі не стояло"!
Ще й розіграли дистанційну участь вови у цьому спектаклі про копалини. Впевнена, далі вову відпустять до сундуків,М а він поки що організує перемогу кремлівському законсервованому військовому герою війни. Кому там без військової освіти дали сьогодні Командувача Армійського Корпусу?
А Єрмаки нічого не казали про те, що вони там нарізали шматки України для Роісі.
Хоча, не виключено й те, що зважаючи на свіжий висер Тромба про "оточення" українського угрупування в КуНР, можливий також і варіант гри агентури пітьми зі США у "кішки-мишки" та "доброго-злого поліцая" з метою примушення України до капітулації на умовах *****.
(УКРАЇНА ). 18- 19 ст. Тоді частка слов'ян українців в Херсонській та Катеринославській
( Січіславській ) губерніях становила 74%. Українців а не цих замаскованих під
«великоросів» личакових москалів в Херсонській губернії (включаючи Одещину)
їх було тільки жалюгідних 3% (офіційна статистика) того часу. Так і зараз і навіть
після знищення катом сталіним мільйонів українців. Все одно у національному
складі населення Запорізькій області переважна більшість Українців, чисельність
яких становить 1364,1 тис, або 70,8 % загальної кількості, а росіян 476 748 -24,74%.
Так і кількість Українців в Херсонській 961 584 -82,00 %, а росіян тільки 165 211 -14,09 %.
А якщо відбудеться повна окупація злочинний мир капітуляція України
цих областей. То тут Українці будуть поголовно знищені. І ці території точно
будуть заселені москалями ( росіянами). Ось тільки тоді і з'явиться кацапська
новоросія на історичних землях з нашої вини розтерзаної знищеної України.
там точно наша земля, і це основа всього! Основа суверенної незалежної держави!
А припинення вогню та розведення військ - оккупантів кремля та захисників України
та ще й на нашій рідній землі. Як цього вимагають вороги України паРаша та США.
Так це один із кроків щодо досягнення ілюзії миру, та перший етап капітуляції України.
І ніхто в світі вороги України ні лукавий Трамп ні кривавий фашист )(уйло навіть
сам Господь Бог не може заборонити нам захищати і визволяти свою рідну землю.
Адже захист Батьківщини для всіх народів це найважливіша і свята місія, яка є на землі.
Так же скупи та мудрі слова.
Над воєнною картой росії
Посєдєла єго голова.
Злочинний зговір між ЗЕбілами капітулянтами та делегаціями
США у Саудівській Аравії передбачали обговорення лінії
розмежування, на якій має завершитися повномасштабна
війна Росії проти України при капітуляції України.
- це моє... це твоє... це його...
А Україна і Українці?
Та в задниці вони бачили Україну і Українців.
Казав Зеленський, що зробить з України і Українців проститутку - Зеленський виконує свою обіцянку.
Ось так ''по-ржав'' ''мудрий'' Український народ на виборах...
Тепер Україна вмивається кров'ю...
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Язык оригинала, исторической повести Н В. Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы, Гройсманы...) что арендаторствуют (правили, грабили и воровали) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Пеня, Стефа (Допа, Гепа)....) Шлема, Шмуль?.. Подтвердят и эти хотя и не жиды но великие господа -повелители нашего славного экс-клоуна ...резидента ЗЕли - капитулянта, біснуватий Трамп і кровавый фашист мордвин - )(уйло.
Жах! Видно світ перевернувся? Тепер такі Юди як Янкель підступно верховодять і запорожцями і всім українським народом воїном! Грабують і продають територіальну цілісність і суверенітет Української держави.
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