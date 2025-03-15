Уолтц о переговорах в Джидде: мы взяли карту и начали рисовать на ней, как мы собираемся завершить войну

Переговоры между делегациями Украины и США в Саудовской Аравии предусматривали обсуждение линии разграничения, на которой должна завершиться полномасштабная война России против Украины.

Об этом в эфире Fox News рассказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам советника Трампа, украинская делегация была очень честной.

"У нас были очень хорошие разговоры. В какой-то момент мы даже разбили карту и начали рисовать на ней, как мы собираемся закончить эту войну", - рассказал Уолтц.

Американский чиновник говорит, что "украинцы согласились, что нужно переходить к прекращению огня".

"Все стороны должны двигаться к прекращению огня", - заявил он.

Волц отметил, что и Украина, и Россия будут иметь свои требования. Однако, по его словам, обе стороны должны будут пойти на определенные компромиссы и продемонстрировать дипломатию.

Ранее сообщалось, что советник по вопросам национальной безопасности президента США Майк Уолтц заявил, что Украине, вероятнее всего, придется "отдать" часть Донбасса России, если Киев хочет достичь долгосрочного мирного урегулирования.

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