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Новости Операция ВСУ на Курщине
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Окружения украинских войск в Курской области нет, - Бутусов

Бутусов о ситуации на Курщине

В Курской области нет никакого окружения украинских войск. Ни одно подразделение не отрезано.

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил, что в Курской области войска получили свободу маневра и короткие логистические маршруты.

"Наши воины удерживают тактически выгодный рубеж обороны - несколько высот вдоль государственной границы на территории РФ. Удержание этих высот играет ключевую роль для обороны пограничной полосы", - говорится в заметке.

Кроме того, угроза масштабного наступления на Сумы и Сумскую область значительными силами на данный момент отсутствует. Атаки малых групп возможны, но на короткое расстояние, без возможности далеко продвигаться.

Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей главной цели - оттянуть значительную часть российских войск с Покровского и Харьковского направлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подразделения ВСУ в Курской области должны "сложить оружие и сдаться в плен", - Путин

Автор: 

боевые действия (3950) Бутусов Юрий (4348) Курск (1077)


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Топ комментарии
+55
Це вже дано відомий факт.
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15.03.2025 07:59
+36
Значить Трвмп 3.14здобол.
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15.03.2025 07:58
+27
Подивіться що тявкає ху#ло і зрівняйте що скавчить руда,обіссяна собака-один в один.
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15.03.2025 08:12
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Доречі, наш телевізор ще позавчора казав, що 430 бійців ЗСУ у Суджі потрапили у полон. А винуватих за невчасний відхід досі нема. Їх вже треба не те, що знімати з посад, а ув'язнювати!
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15.03.2025 11:20 Ответить
Будем надеятся 4то окружения нет.. а вообше достало ето вранье... доверял зеле , а теперь отврашение..
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15.03.2025 11:41 Ответить
Дісталось нашим. Шкода. Але на війні як на війні. Хотілось би лише одного. Щоб наш Лідор відчув на своїй шкурі всі негаразди війни. З автоматом у штурмовому підрозділі. Вік йому дозволяє ще п'ять таких війн пройти ... в окопі. Як ті генерали, що захищали Київ.
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15.03.2025 11:59 Ответить
Зеля йому (чи їй) якось ввечері сам сказав "...В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги".
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15.03.2025 14:36 Ответить
А які в Бутусова можливості, щоб спростовувати? Дуже часто самі військові не мають інформації що вони в оточенні.
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15.03.2025 12:16 Ответить
Та й оточення там не фактичне, а тактичне, бо шляхи хоч не відрізані, але під вогневим контролем ворога - ні відійти, ні підкріплення отримати. Кілька днів тому мій друг ледь вийшов, командири витягують хлопців лише по два-три, а хтось мусово залишається прикривати відхід.
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15.03.2025 14:46 Ответить
слава Богу!!
але докотилися: добу чекаєш, що скаже бутусов - просто журналіст - бо іншим жодної довіри немає...
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15.03.2025 13:13 Ответить
Немає? Точно?
А якщо хтось перевірить. Хтось з незалежних ЗМІ, наприклад?
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15.03.2025 16:41 Ответить
Оце так удар в спину місцевим зрадофілам.Вони тут день і ніч строчать всепропальські коменти вірячи на слово пуйлу
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15.03.2025 18:22 Ответить
А ви такий наївний шо всім довіряєте. Хоть раз зеленский сказав правду - за все своє нікчемне життя. А тут щей і змі йьому підігрують.
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15.03.2025 18:36 Ответить
Зеля казав шо пуйло-довбойб,що є правдою.Ти віриш більше довбойобу пуйлу чи Сирському і Бутусову?
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15.03.2025 21:55 Ответить
Ні кому, з тих кого ти порахував, я не вірю - вони для мене чужі люди та нелюди. Можу повірити ось цьому - https://www.youtube.com/watch?v=M6pDJ1qveMc
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16.03.2025 01:16 Ответить
Не ходжу по незнайомим ссилкам.Напиши кому ти довіряєш словами.
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16.03.2025 01:43 Ответить
І на рахунок гниди шо воно казало про ху...а - я бачив лише таке - https://www.youtube.com/watch?v=3x_8uiI5Vxs
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16.03.2025 01:21 Ответить
Те шо пуйло-довбойоб це правда скільки б ти не намагався тут переводити стрілки.
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16.03.2025 01:46 Ответить
Так несподівано - прям в один голос з зеленским-дерьмаком. Як то кажуть вампіри - він у мене на поводку.
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15.03.2025 18:34 Ответить
"Військовий геній" верховного Зє повинен детально вивчити військовий трибунал і чим скоріше, тим краще для держави.
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15.03.2025 23:14 Ответить
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