Окружения украинских войск в Курской области нет, - Бутусов

В Курской области нет никакого окружения украинских войск. Ни одно подразделение не отрезано.

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил, что в Курской области войска получили свободу маневра и короткие логистические маршруты.

"Наши воины удерживают тактически выгодный рубеж обороны - несколько высот вдоль государственной границы на территории РФ. Удержание этих высот играет ключевую роль для обороны пограничной полосы", - говорится в заметке.

Кроме того, угроза масштабного наступления на Сумы и Сумскую область значительными силами на данный момент отсутствует. Атаки малых групп возможны, но на короткое расстояние, без возможности далеко продвигаться.

Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей главной цели - оттянуть значительную часть российских войск с Покровского и Харьковского направлений.

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