Подразделения ВСУ в Курской области должны "сложить оружие и сдаться в плен", - Путин

Российский диктатор Владимир Путин предложил украинским военным в Курской области сдаться в плен, тогда им "гарантируют жизнь и достойное отношение".

Его заявление цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Он сказал, что "с пониманием" относится к призывам президента США Дональда Трампа сохранить жизнь украинским военным.

Впрочем, Путин подчеркнул, что украинских военных на Курщине следует расценивать "как террористов".

"Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим военным подразделениям сложить оружие и сдаться в плен", - заявил он.

"В случае сдачи оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное отношение", - добавил кремлевский диктатор.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что просил российского диктатора Владимира Путина "помиловать" жизни тысяч украинских военных, которые якобы находятся "полностью в окружении", вероятно, имея в виду текущую ситуацию на Курщине.

Впоследствии Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления об окружении врагом украинских подразделений в Курской области.