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Новости Операция ВСУ на Курщине Заявления Путина об Украине Требования Путина относительно войны в Украине
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Подразделения ВСУ в Курской области должны "сложить оружие и сдаться в плен", - Путин

Путин хочет, чтобы ВСУ в Курской области сдались в плен

Российский диктатор Владимир Путин предложил украинским военным в Курской области сдаться в плен, тогда им "гарантируют жизнь и достойное отношение".

Его заявление цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Он сказал, что "с пониманием" относится к призывам президента США Дональда Трампа сохранить жизнь украинским военным.

Впрочем, Путин подчеркнул, что украинских военных на Курщине следует расценивать "как террористов".

"Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим военным подразделениям сложить оружие и сдаться в плен", - заявил он.

"В случае сдачи оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное отношение", - добавил кремлевский диктатор.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что просил российского диктатора Владимира Путина "помиловать" жизни тысяч украинских военных, которые якобы находятся "полностью в окружении", вероятно, имея в виду текущую ситуацию на Курщине.

Впоследствии Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления об окружении врагом украинских подразделений в Курской области.

Автор: 

плен (2595) путин владимир (31216) ВСУ (6548) Курск (1077) война в Украине (3546)


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Топ комментарии
+45
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14.03.2025 19:16
+36
***** і Дональд Федорович живуть в паралельній реальності, довіряти можна тільки тєлємарафєту
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14.03.2025 19:14
+32
Очередной запор, моча с калом стукнула кремлёвскому параноику в башку и он мочит капканы.

Хрен тебе в твою старую задницу, да такой, чтобы он вышел через гланды!
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14.03.2025 19:14
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Моль розшукує міжнародний суд, який давно запропонував йому здатися.
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14.03.2025 19:31 Ответить
Це воно для трампушкі пробовкало?...
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14.03.2025 19:32 Ответить
Це ж було вже.
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14.03.2025 19:34 Ответить
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14.03.2025 19:37 Ответить
Ти що вилупак удумав? Тобі що чумудан с гівном вчасно не довезли, що воно пре через твою макітру?
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14.03.2025 19:37 Ответить
Давно всем изветстна совковая традиция "сокрушительно побеждать и окружать" войска противника на газетной бумаге и в сводках Информбюро.

Лживое совковое чмо путин действует в этой же традиции.
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15.03.2025 23:44 Ответить
Іловайськ вже був, кацапам віри немає
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14.03.2025 19:45 Ответить
А це були найкращі частини армії,тепер знекровлені після піврічного перебування на одному місці кур.прикордоння.
Хіба ж це не розуміли ком-ри на самих початках,а чи рахували, що з путіна такий стратег,як з янелоха і можна поавантюрити?
Як написав ТЧ-це була найкраща операція фсб і росармії з 2014.
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14.03.2025 19:48 Ответить
Не були найкращі, а й зараз є найкращими, кицюнька. Ніхто не збирається складати ніяку зброю.
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14.03.2025 19:55 Ответить
1.Були найкращі і зараз є найкращі, без всяких "Не".
2.Про "складати ніяку зброю" нічого не писав, котику-не по адресі.
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14.03.2025 20:30 Ответить
Тарасе, це ти особисто тут сереш своїми нудними ТЧ? Я не вірю, шо ти колись насмоктав у ригів достатньо на персональних ботів. А оплачувати твоє пердіння дурних нема.
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14.03.2025 21:45 Ответить
Правильно він пише про зебратву.А зеботву видно по змісту слів: там рос.матюки в перекладі на мову і вона кайфує з того,коли їй хтось стане заперечувати.
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14.03.2025 22:07 Ответить
Прогрес !
Ще 3 роки тому була "шайка наркоманоф-нєонацістов" і ще "київський режим" , але тепер вже " військово - політичне руководство України" !
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14.03.2025 19:49 Ответить
Як же ти радієш ,що ***** назвав рукаводствам свого агента буратіну. Дивись не обісрись від радості .Ну ти і мерзота бл.
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14.03.2025 21:20 Ответить
.. Як кажуть - у дурній голові - дурні думки водяться .
***** думає що наші підрозділи на курщині - в оточенні ,, кажуть що генерали , які завжди ******* - бігати попереду паровоза , йому про це повідомили ще тиждень тому , от воно тепер і меле - хз шо ..
Ну а з трампом все зрозуміло - на дані розвідки йому завжди було начхати ,, він більше любить переказувати свої сни .
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14.03.2025 19:50 Ответить
Нахера тримати той непотріб, виконали свою справу і відійшли б
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14.03.2025 19:50 Ответить
Від мертвого віслюка вуха тобі, а не скласти зброю.
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14.03.2025 19:53 Ответить
Щеля ще живий .
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14.03.2025 21:21 Ответить
це брехня ! Гра на внутрішню кацапську публіку ! путлєр трампу збрехав після відвідин курської області що наші там вже всі оточені після його вдалого керівництва і трамп повірив.... і тут понеслась політика брехні !!!
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14.03.2025 19:57 Ответить
Понеслась по всьому світу. Президент США цю ахінею несе. А щеля засунув язик в жопу дєрьмаку і мовчить.
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14.03.2025 21:22 Ответить
❗️Сьогодні може бути дуже багато «шахедів»: русня їх накопичила немало і запустила вже з майже усі можливих напрямків

Монітори фіксують пуск з:

- Приморсько-Ахтарська;
- Криму;
- Міллерово;
- Курська;
- Брянська.

Наголошуємо, що з Приморсько-Ахтарська та Криму рф запустила вже 2 хвилі ********.

Протягом ночі реагуйте, будь-ласка, на тривогу!
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14.03.2025 19:58 Ответить
Коли почалася курська операція, то герасім пуйлу казав, що за пару днів всіх зачістят. А воно більше пів року тривало. Сподіваюсь що пуйло як завжди бреше.
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14.03.2025 20:01 Ответить
❤️ Дитина війни - статус який має отримати кожна дитина.
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14.03.2025 20:03 Ответить
вспомнилось відео , мала 3 роки запитує маму - мама це балістика
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14.03.2025 20:05 Ответить
тих що вивезли за кордон - ні
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15.03.2025 01:01 Ответить
Ху-йло воно і є ху-йло. А ще й клоун.
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14.03.2025 20:03 Ответить
Вранці цензор.нет публікував заклили не поширювати кацапські хвейки.

Ну шо, не поширили???
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14.03.2025 20:06 Ответить
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14.03.2025 20:20 Ответить
Бл, я навіть тобі відповісти не встигаю - так швидко тебе банять zEлупа падалЬяцька)))
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15.03.2025 15:47 Ответить
ми пропонуємо путіну застрелитись за ті понад мільйон життів, які були втрачені із за нього виродка.
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14.03.2025 20:07 Ответить
це патологічний серійний вбивця
цей *****
воно мнить себе чингізханом
кому там вірити?
Про випадок на полюванні з берлусконі
нагадуєте?
Йому голову лише гільотиною лікувати.


Путін задоволено подивився на італійського прем'єра та сказав: "Сьогодні я запропоную тобі надзвичайну їжу". Після цього він взяв ножа та пішов до вбитих оленів.

"Він четвертував звіра і вирізав його серце. Потім він взяв дерев'яну тацю від охоронця, дав її берлусконі і поклав зверху той шматок закривавленого м'яса зі словами: "Це буде виняткова страва". Я сховався за деревом і вирвав", - розказував берлусконі
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14.03.2025 20:09 Ответить
Новий прем'єр Канади Марк Карні склав присягу
До уряду також повернулась Христя Фріланд, яка звільнилась на знак протесту проти економічної політики Трюдо.
Христя Фріланд - щира Українка
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14.03.2025 20:14 Ответить
Вiта Спратц йще щирше. Толку с них как с козла молока только.
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14.03.2025 22:00 Ответить
Іловайськ , Дебальцеве, памʼятаємо, пздлвехло.
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14.03.2025 20:19 Ответить
А Маріупіль ви не пам'ятаєте,Оленівку?
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15.03.2025 19:05 Ответить
Вже Азовцям суки гарантували.
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14.03.2025 20:24 Ответить
А ты должен сдохнуть, причем давно уже.
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14.03.2025 20:30 Ответить
Ти, підар бункерний,вважаєш терористами ЗСУ на Курщині.Твої чмушники не терористи на українській землі? Ти перший терорист,рівня Бен Ладену.Твоя недоімперія - країна терорист.Твої мудозвони-генерали такі ж як в ти.Будь ви всі прокляті з вашими сім'ями до 10 коліна.Горіть вам в пеклі!
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14.03.2025 20:31 Ответить
З Суджою класична історія коли політика йде перед військовою справою.
Треба тримати - бо там будуть десь, колись якісь переговори.
Дотрималися
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14.03.2025 20:32 Ответить
"не бери на понт, мусор"(с)
а просто пішов вже четвертий рік війни трьохднЄвной ********** обосрациї на тимчасовій території Московії в Курській Народній Республіці ..
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14.03.2025 20:33 Ответить
Це по ходу якась гра в зіпсований телефон.Пуйлу як завжди набрехали наближені генерали шо в курській області вже майже оточили 100500 українських військових,він це перебрехавТрампу шо всі вже оточені і рижий клоун виліз з публічною заявою де переповів байки пуйла.Просто якісь калібровані ідіоти.
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14.03.2025 21:04 Ответить
З початку ворога України сирського до стінки поставити, разом з зе.
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14.03.2025 21:09 Ответить
Що казати про московського ***** та рудого трімпо, якщо наші брешуть вважаючи народ за ідіотів?!
То з курщіни не можна виходити, бо пидір нападе, то після зустрічі у арабів, терміново треба з Суджі евакуйовуватись.
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14.03.2025 21:09 Ответить
Мій родич Горб Богдан Олександрович 1988 р.н. потрапив там зараз в полон разом з чотирма побратимами!!!!! Якщо шось комусь відомо, дайте знати!!!
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14.03.2025 21:10 Ответить
Також шукаю: товариш по роботі,б-п,кур.обл.,навіть нема в пошуку.
Вашого родича знайшов в тгк:курський,напрямок,полон,118,є фото на фоні якогось дерева.
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14.03.2025 21:38 Ответить
А в какой галактике их окружили?!
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14.03.2025 21:11 Ответить
Ну що, пані і панове, молимось. Бо чим ще зараз ми можемо нашим воякам допомогти. Псалом Давида 90
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14.03.2025 21:27 Ответить
Якщо зеля й цих хлопців віддасть на розправу кацапам,як азовців, то.... Нічого не буде, зебіли будуть продовжувати його вилизувати і згадувати іловайськ
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14.03.2025 21:36 Ответить
Таке велике угрупування здатне вийти з оточення, відстань невелика, з території України можлива артпідтримка...
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14.03.2025 21:54 Ответить
смердячий кацапський щур.
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14.03.2025 21:36 Ответить
Обсирський справу виконав.
ЗеНеЛох, простіше кажучи гнида, також виконав, тепер є чим в Курську торгуватись.
Зе Ху.йло прям сциться на радощах, особливо коли агент Руде Ху.йло ще глибше вставляє агенту Бубачькє. Виставу виконують так як вчили в ФСБ.
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14.03.2025 21:49 Ответить
Чуваче, содомія є огидним гріхом. І дарма не боїшся грішити.
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15.03.2025 07:40 Ответить
Гідне ставлення до полонених в росії ми вже неодноразово бачили.росія і гідне ставлення це паралельні реальності.
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14.03.2025 21:57 Ответить
Маку клюнув?
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14.03.2025 21:59 Ответить
Клев є. Тани ка.
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15.03.2025 03:54 Ответить
Уйо.
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15.03.2025 03:53 Ответить
***** є *****
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15.03.2025 05:40 Ответить
Якщо чогось немає, то те не варто і спростовувати. Виправдовуються слабаки.
А так то ,схоже, розраховано на внутрішню аудиторію, на масквічєй і всіляких таких покидьків. Ймовірно, що схавають. Воно й на краще.
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15.03.2025 07:32 Ответить
Оточення тільки в медіапросторі, в реальності є договорняк, що наші звідти виходять, а москальня показує свому плебсу це як «перемогу» 🤣🙈
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15.03.2025 07:40 Ответить
ото кацапні понавилазило. методички сують - геть звідси курви
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15.03.2025 08:43 Ответить
Ахахаха сдатся в плєн ...Викуси потвора плєшива
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15.03.2025 08:53 Ответить
Сказал плешивый ******** и... проснулся.
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15.03.2025 09:04 Ответить
Не вірю НІКОМУ,від слова--ВЗАГАЛІ!!! Як можно оточити війська в прикордонні України,цеж не Марік,коли були відрізані на сотні кілометрів,навіщо взагалі туди поперли,не можу зрозуміти,те що мелють про відтягування військ рашки-то ми за цей час втратили дофіга своїх територій на Донецькому напрямку,виходить не відтягнули,а дали можливість ще більше загарбати,полон і складання зброї--це вже проходили,бачили їхне відношення до військовополонених!!! Поки вся ця шобла не піде,порядку в Україні не бачити,бачу тільки здачу України по всіх напрямках,початок був на Херсонщині,а тепер продовження,надра здаємо,території- здаємо,військових підставляємо під знищення,життя по всіх напрямках-дорожчає,одним словом--**зробили це з вами**(73%-довбонутих,яким однаково кому лизати сапог)
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15.03.2025 09:57 Ответить
Зато zeоманський дав спокійно оркам вийти з київської області, Ізюма...
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15.03.2025 19:59 Ответить
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