Подразделения ВСУ в Курской области должны "сложить оружие и сдаться в плен", - Путин
Российский диктатор Владимир Путин предложил украинским военным в Курской области сдаться в плен, тогда им "гарантируют жизнь и достойное отношение".
Его заявление цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Он сказал, что "с пониманием" относится к призывам президента США Дональда Трампа сохранить жизнь украинским военным.
Впрочем, Путин подчеркнул, что украинских военных на Курщине следует расценивать "как террористов".
"Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим военным подразделениям сложить оружие и сдаться в плен", - заявил он.
"В случае сдачи оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное отношение", - добавил кремлевский диктатор.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что просил российского диктатора Владимира Путина "помиловать" жизни тысяч украинских военных, которые якобы находятся "полностью в окружении", вероятно, имея в виду текущую ситуацию на Курщине.
Впоследствии Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления об окружении врагом украинских подразделений в Курской области.
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Лживое совковое чмо путин действует в этой же традиции.
Хіба ж це не розуміли ком-ри на самих початках,а чи рахували, що з путіна такий стратег,як з янелоха і можна поавантюрити?
Як написав ТЧ-це була найкраща операція фсб і росармії з 2014.
2.Про "складати ніяку зброю" нічого не писав, котику-не по адресі.
Ще 3 роки тому була "шайка наркоманоф-нєонацістов" і ще "київський режим" , але тепер вже " військово - політичне руководство України" !
***** думає що наші підрозділи на курщині - в оточенні ,, кажуть що генерали , які завжди ******* - бігати попереду паровоза , йому про це повідомили ще тиждень тому , от воно тепер і меле - хз шо ..
Ну а з трампом все зрозуміло - на дані розвідки йому завжди було начхати ,, він більше любить переказувати свої сни .
Монітори фіксують пуск з:
- Приморсько-Ахтарська;
- Криму;
- Міллерово;
- Курська;
- Брянська.
Наголошуємо, що з Приморсько-Ахтарська та Криму рф запустила вже 2 хвилі ********.
Протягом ночі реагуйте, будь-ласка, на тривогу!
Ну шо, не поширили???
цей *****
воно мнить себе чингізханом
кому там вірити?
Про випадок на полюванні з берлусконі
нагадуєте?
Йому голову лише гільотиною лікувати.
Путін задоволено подивився на італійського прем'єра та сказав: "Сьогодні я запропоную тобі надзвичайну їжу". Після цього він взяв ножа та пішов до вбитих оленів.
"Він четвертував звіра і вирізав його серце. Потім він взяв дерев'яну тацю від охоронця, дав її берлусконі і поклав зверху той шматок закривавленого м'яса зі словами: "Це буде виняткова страва". Я сховався за деревом і вирвав", - розказував берлусконі
До уряду також повернулась Христя Фріланд, яка звільнилась на знак протесту проти економічної політики Трюдо.
Христя Фріланд - щира Українка
Треба тримати - бо там будуть десь, колись якісь переговори.
Дотрималися
а просто пішов вже четвертий рік війни трьохднЄвной ********** обосрациї на тимчасовій території Московії в Курській Народній Республіці ..
То з курщіни не можна виходити, бо пидір нападе, то після зустрічі у арабів, терміново треба з Суджі евакуйовуватись.
Вашого родича знайшов в тгк:курський,напрямок,полон,118,є фото на фоні якогось дерева.
ЗеНеЛох, простіше кажучи гнида, також виконав, тепер є чим в Курську торгуватись.
Зе Ху.йло прям сциться на радощах, особливо коли агент Руде Ху.йло ще глибше вставляє агенту Бубачькє. Виставу виконують так як вчили в ФСБ.
А так то ,схоже, розраховано на внутрішню аудиторію, на масквічєй і всіляких таких покидьків. Ймовірно, що схавають. Воно й на краще.