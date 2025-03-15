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РФ массированно атаковала энергетические объекты в Днепропетровской и Одесской областях, - ДТЭК
Ночью 15 марта 2025 года войска РФ в очередной раз нанесли удары по энергетике. На этот раз в Днепропетровской и Одесской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Как отмечается, без света осталась часть жителей Днепропетровской и Одесской областей.
"Повреждения существенные. Энергетики уже работают на местах. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома", - отмечают в ДТЭК.
Ранее сообщалось, что ночью российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Есть пострадавшие. Также Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал железнодорожную энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине и в Запорожской области.
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