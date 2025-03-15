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Новости Удары по энергетике
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РФ массированно атаковала энергетические объекты в Днепропетровской и Одесской областях, - ДТЭК

Атаки на объекты ДТЭК

Ночью 15 марта 2025 года войска РФ в очередной раз нанесли удары по энергетике. На этот раз в Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, без света осталась часть жителей Днепропетровской и Одесской областей.

"Повреждения существенные. Энергетики уже работают на местах. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома", - отмечают в ДТЭК.

Ранее сообщалось, что ночью российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Есть пострадавшие. Также Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал железнодорожную энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине и в Запорожской области.

Автор: 

Одесская область (3547) энергетика (2552) ДТЭК (520) Днепропетровская область (3896)


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Бийте по кацапської енергетики. Зуб за зуб, око за око.
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15.03.2025 12:55 Ответить
Чого не б'ють по російським трансформаторам? Тільки по нпз. Енергетика це дуже чутливе місце козломордих.
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15.03.2025 14:05 Ответить
Байден Трамп не дозволяє.
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15.03.2025 16:54 Ответить
 
 