РФ массированно атаковала энергетические объекты в Днепропетровской и Одесской областях, - ДТЭК

Ночью 15 марта 2025 года войска РФ в очередной раз нанесли удары по энергетике. На этот раз в Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, без света осталась часть жителей Днепропетровской и Одесской областей.

"Повреждения существенные. Энергетики уже работают на местах. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома", - отмечают в ДТЭК.

Ранее сообщалось, что ночью российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Есть пострадавшие. Также Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал железнодорожную энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине и в Запорожской области.