Нельзя позволить Путину "играть в игры" с возможностью прекращения огня в Украине, - Стармер
Нельзя позволить российскому диктатору Владимиру Путину "играть в игры" с возможностью прекращения огня в Украине.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Как отмечается, в субботу премьер-министр Великобритании проведет встречу "коалиции желающих" - группы стран, которые согласились помочь сохранить мир в Украине.
Он попытается оказать давление на хозяина Кремля, чтобы тот "наконец сел за стол переговоров" и "прекратил варварские нападения на Украину".
Ожидается, что в виртуальной встрече примут участие европейские страны, Еврокомиссия, НАТО, Канада, Украина, Австралия и Новая Зеландия, которые предоставят информацию о помощи, которую они могут предоставить в обеспечении мирного соглашения.
"Мы не можем позволить президенту Путину играть в игры с соглашением президента Трампа", - сказал Стармер перед саммитом.
Ранее сообщалось, что Стармер на встрече "коалиции желающих" призовет союзников к конкретным обязательствам для поддержки Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль