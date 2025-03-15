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Новости Коалиция в поддержку Украины Стармер созывает заседание коалиции желающих
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Нельзя позволить Путину "играть в игры" с возможностью прекращения огня в Украине, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Нельзя позволить российскому диктатору Владимиру Путину "играть в игры" с возможностью прекращения огня в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечается, в субботу премьер-министр Великобритании проведет встречу "коалиции желающих" - группы стран, которые согласились помочь сохранить мир в Украине.

Он попытается оказать давление на хозяина Кремля, чтобы тот "наконец сел за стол переговоров" и "прекратил варварские нападения на Украину".

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Ожидается, что в виртуальной встрече примут участие европейские страны, Еврокомиссия, НАТО, Канада, Украина, Австралия и Новая Зеландия, которые предоставят информацию о помощи, которую они могут предоставить в обеспечении мирного соглашения.

"Мы не можем позволить президенту Путину играть в игры с соглашением президента Трампа", - сказал Стармер перед саммитом.

Ранее сообщалось, что Стармер на встрече "коалиции желающих" призовет союзников к конкретным обязательствам для поддержки Украины.

Автор: 

коалиция (3824) Стармер Кир (182)


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Якщо хтось на помітив, ×уйло вже понад 10 років кладе ×ер на дозоволи і стурбованість, проте дуже жваво і навіть істерично реагує на далекобійну високоточну зброю.
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15.03.2025 11:26 Ответить
Аби поліція ловила злочинців словами "не можна", "треба", то оцих авторів "прогресивних думок" вже б не існувало. А вдови носили квіти та чорні хустиночки.
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15.03.2025 11:29 Ответить
Спочатку Стармер перший в Європі погодився і підштовхнув інших, в т.ч. Зелю, прийняти умови Трампа, по яких Україна призначена програвшою стороною ще до початку гри, а тепер невдоволений що ***** віддали всі козирі з колоди. Стармер!,ти або труси вдягни, або хрест зніми. Шльондра.
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15.03.2025 14:15 Ответить
Пане Стармер, путін вже на повну катушку грає у ці ігри! До них абсолютно безкоштовно долучені і США - з "саркастичним" Трампом на чолі!
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15.03.2025 14:45 Ответить
 
 