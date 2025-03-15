Нельзя позволить Путину "играть в игры" с возможностью прекращения огня в Украине, - Стармер

Нельзя позволить российскому диктатору Владимиру Путину "играть в игры" с возможностью прекращения огня в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечается, в субботу премьер-министр Великобритании проведет встречу "коалиции желающих" - группы стран, которые согласились помочь сохранить мир в Украине.

Он попытается оказать давление на хозяина Кремля, чтобы тот "наконец сел за стол переговоров" и "прекратил варварские нападения на Украину".

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Ожидается, что в виртуальной встрече примут участие европейские страны, Еврокомиссия, НАТО, Канада, Украина, Австралия и Новая Зеландия, которые предоставят информацию о помощи, которую они могут предоставить в обеспечении мирного соглашения.

"Мы не можем позволить президенту Путину играть в игры с соглашением президента Трампа", - сказал Стармер перед саммитом.

Ранее сообщалось, что Стармер на встрече "коалиции желающих" призовет союзников к конкретным обязательствам для поддержки Украины.