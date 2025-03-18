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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Переговоры Трампа и Путина
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Прекращение атак на энергетическую инфраструктуру может стать первым шагом к справедливому миру в Украине, - Шольц

Шольц

Согласованное президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным прекращение атак на энергетическую инфраструктуру может быть важным первым шагом к справедливому миру в Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы полностью согласны с тем, что целью всех усилий должен быть справедливый и прочный мир для Украины. Объявленный призыв к прекращению атак на энергетическую инфраструктуру может стать первым важным шагом на этом пути. То же самое касается инициирования технических переговоров о прекращении огня на море", - сказал Шольц во время совместного с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявления для СМИ.

По словам канцлера ФРГ, они с Макроном соглашаются, что "без Украины и по Украине не должно быть никакого решения".

"Понятно, что поддержка США есть и будет незаменимой. Вот почему так важно, чтобы Вашингтон также продолжал свою военную поддержку Украины. Конечно, мы следили за телефонным разговором президента США Трампа и Путина", - подчеркнул Шольц, добавив, что следующим шагом должно быть полное прекращение огня для Украины, как можно скорее.

Также читайте: Россия должна прекратить нападения и наконец сделать мир возможным, - Шольц

Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Автор: 

Шольц Олаф (906) прекращения огня (116)


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Топ комментарии
+11
Ага, як в казці про плаття голого короля: всі кинулися робити вигляд, що досягнуто великий дипломатичний прорив у битві Добра із Злом
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18.03.2025 21:45
+8
Шольц іди ти вже на ....пенсію
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18.03.2025 21:42
+5
То коли зараз касаби вібали по елстанції у слов'янску, то це вже перемір'я, чи ще ні
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18.03.2025 21:43
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Шольц іди ти вже на ....пенсію
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18.03.2025 21:42 Ответить
Дебил *** (Лавров)
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18.03.2025 22:16 Ответить
То коли зараз касаби вібали по елстанції у слов'янску, то це вже перемір'я, чи ще ні
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18.03.2025 21:43 Ответить
Шольц вже в літах а в казки вірить - путлєр зразу ж закріпляє балачки про перемир"я ударами шахедів
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18.03.2025 21:45 Ответить
Так вже пишуть шо в Слов"внську пів - міста потушили
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18.03.2025 21:54 Ответить
Так вони ж усі керовані - звідки вилетіли туди можуть повернутися
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18.03.2025 21:59 Ответить
Ага, як в казці про плаття голого короля: всі кинулися робити вигляд, що досягнуто великий дипломатичний прорив у битві Добра із Злом
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18.03.2025 21:45 Ответить
до перемир'я )(уйлоТрамп має ще провести перемовини з орбаном та фіцо, особисто з кожним.
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18.03.2025 21:47 Ответить
Черговий раз Тампон показав свою нікчемність.
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18.03.2025 21:52 Ответить
Справедливий мир - перестати купляти нафту в Рашки і її економічний коллапс.
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18.03.2025 21:53 Ответить
ФІГНЯ це, а не "перший крок"!
До обіцянок Трампа про "повне припинення вогню" цьому "як пішки до марсу"!
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18.03.2025 21:53 Ответить
І ти, Шольц?!
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18.03.2025 21:55 Ответить
Мгм.
За дивним збігом у нас знов відключали світло, тільки-но ввімкнули.
Неважко звангувати, що ті з панів, що наживаються на війні, заметушаться.
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18.03.2025 21:55 Ответить
Кацапи і так не атакують весною літом, накопичують ракети на осінь зиму.
Тож ця домовленість на руку кацапам
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18.03.2025 21:57 Ответить
Знову у них якийсь свій справедливий мир .
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18.03.2025 21:57 Ответить
Зараз козломорді вдарили по енергетиці Слов"янська, половина міста без світла
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18.03.2025 21:58 Ответить
Крутое мнение!но поверьте аоцна ЭТА БЕСКОНЕЧНА!УВИДИТЕ!
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18.03.2025 21:58 Ответить
Не потрібно розвішувати вуха та дати путіну оговтатись, бо потім буде ще гірше!
Потрібно підкручувати сакції поки росія не розвалиться, а якщо не будуть підкручуватито путін адаптується і вдарить знову і тоді розвалиться Європа, тут або, або...
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18.03.2025 22:03 Ответить
Это выгодно только России.
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18.03.2025 22:03 Ответить
"Чіханіє увєлічіваєт абйом груді"
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18.03.2025 22:12 Ответить
Справедливий мир від шольца це не дати ракети Таурас Україні,бо вони з путькіним домовились.
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18.03.2025 22:13 Ответить
Це кацапам зараз вигідно, щоби ЗСУ не руйнували їх нафтобази та переробні заводи...
А натомість Україні мають припинити допомогу???
То для кого таке "перемирря"???
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18.03.2025 22:21 Ответить
Просто вже нічого атакувати: якісь енергооб'єкти більш-менш надійно прикрито, а інші вже знищено. Та й запаси ракет у москалів не безмежні, а щоб виготовити нові потрібен час (наприклад, ті самі 30 днів). Тобто цю 'домовленість' насправді треба читати так: мені поки все рівно нічим пуляти, то ж я візьму зобов'язання цього не робити поки що.
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18.03.2025 22:22 Ответить
Серьезно? Дядя ты дурак? Они отдадут навороваеое? Какой "справедливый" ты имееш в виду?
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18.03.2025 22:26 Ответить
Аха-аха, наивные.
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18.03.2025 22:28 Ответить
Шольц знову "валяє Шольца".
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18.03.2025 22:58 Ответить
https://glavcom.ua/country/incidents/rosijani-porushili-enerhetichne-peremirja-vdarivshi-po-kritichnomu-objektu-v-slovjansku-1050158.html Касапи, попри запевнення ***** Трампу, що він віддав наказ своїм оркам не бити по енергетичній інфраструктурі України, через дві години після цього першими порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту електроенергетики в Слов'янську.
Увечері 18 березня російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Слов'янськ, що на Донеччині. Про це повідомляє https://glavcom.ua/country/incidents/rosijani-porushili-enerhetichne-peremirja-vdarivshi-po-kritichnomu-objektu-v-slovjansku-1050158.html «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.
Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.
Військовий оглядач Богдан Мірошников зазначив, що ворог вдарив по енергоінфраструктурі Словʼянська авіабомбою.
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19.03.2025 00:49 Ответить
Марні надії.
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19.03.2025 06:23 Ответить
 
 