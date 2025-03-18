Прекращение атак на энергетическую инфраструктуру может стать первым шагом к справедливому миру в Украине, - Шольц

Согласованное президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным прекращение атак на энергетическую инфраструктуру может быть важным первым шагом к справедливому миру в Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы полностью согласны с тем, что целью всех усилий должен быть справедливый и прочный мир для Украины. Объявленный призыв к прекращению атак на энергетическую инфраструктуру может стать первым важным шагом на этом пути. То же самое касается инициирования технических переговоров о прекращении огня на море", - сказал Шольц во время совместного с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявления для СМИ.

По словам канцлера ФРГ, они с Макроном соглашаются, что "без Украины и по Украине не должно быть никакого решения".

"Понятно, что поддержка США есть и будет незаменимой. Вот почему так важно, чтобы Вашингтон также продолжал свою военную поддержку Украины. Конечно, мы следили за телефонным разговором президента США Трампа и Путина", - подчеркнул Шольц, добавив, что следующим шагом должно быть полное прекращение огня для Украины, как можно скорее.

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Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.