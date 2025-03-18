Прекращение атак на энергетическую инфраструктуру может стать первым шагом к справедливому миру в Украине, - Шольц
Согласованное президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным прекращение атак на энергетическую инфраструктуру может быть важным первым шагом к справедливому миру в Украине.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы полностью согласны с тем, что целью всех усилий должен быть справедливый и прочный мир для Украины. Объявленный призыв к прекращению атак на энергетическую инфраструктуру может стать первым важным шагом на этом пути. То же самое касается инициирования технических переговоров о прекращении огня на море", - сказал Шольц во время совместного с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявления для СМИ.
По словам канцлера ФРГ, они с Макроном соглашаются, что "без Украины и по Украине не должно быть никакого решения".
"Понятно, что поддержка США есть и будет незаменимой. Вот почему так важно, чтобы Вашингтон также продолжал свою военную поддержку Украины. Конечно, мы следили за телефонным разговором президента США Трампа и Путина", - подчеркнул Шольц, добавив, что следующим шагом должно быть полное прекращение огня для Украины, как можно скорее.
Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.
В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.
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До обіцянок Трампа про "повне припинення вогню" цьому "як пішки до марсу"!
За дивним збігом у нас знов відключали світло, тільки-но ввімкнули.
Неважко звангувати, що ті з панів, що наживаються на війні, заметушаться.
Тож ця домовленість на руку кацапам
Потрібно підкручувати сакції поки росія не розвалиться, а якщо не будуть підкручуватито путін адаптується і вдарить знову і тоді розвалиться Європа, тут або, або...
А натомість Україні мають припинити допомогу???
То для кого таке "перемирря"???
Увечері 18 березня російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Слов'янськ, що на Донеччині. Про це повідомляє https://glavcom.ua/country/incidents/rosijani-porushili-enerhetichne-peremirja-vdarivshi-po-kritichnomu-objektu-v-slovjansku-1050158.html «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.
Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.
Військовий оглядач Богдан Мірошников зазначив, що ворог вдарив по енергоінфраструктурі Словʼянська авіабомбою.