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Новости Спор Трампа и Зеленского
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Будет очень опасно, если Америка повернется к Украине спиной, - Зеленский

Зеленский о контроле за соблюдением режима тишины

Для Украины крайне важно, чтобы США продолжали оставаться наших стратегическим партнером.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время пресс-конференции с лидером Финляндии Александром Стуббом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Для Украины очень опасно, если Америка не будет нашим стратегическим партнером, а повернется спиной. Я бы не хотел об этом говорить. У нас были шаги или сигналы этой опасности - временное прекращение помощи. Все восстановлено. Для нас это важно. Это говорит о наших тесных отношениях, я очень верю, что это не изменится", - заявил Зеленский.

Спор Трампа и Зеленского 

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".

Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.

4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.

Также читайте: Спор с Зеленским не был запланирован. Он просто разозлился, - Вэнс

Вечером 4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну. Он подчеркнул, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

Впоследствии Дональд Трамп выступил с рекордной речью в Конгрессе США.

По словам американского лидера, он получил от Владимира Зеленского "важное письмо" о намерении подписать соглашение по ископаемым, а также о готовности сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный долговременный мир. В то же время, он отметил, что его администрация ведет серьезные дискуссии с российской стороной. Трамп подчеркнул, что получил "мощные сигналы, что они (россияне. - Ред.) готовы к миру".

Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Трамп, говоря о "письме" от Зеленского, имел в виду его сообщение в X.

Читайте также: Трамп о споре с Зеленским в Белом доме: Надо было заставить Украину поступить правильно

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) США (26528) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+8
Який ти клоун придурок !
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19.03.2025 14:04
+7
владімір зе, як був конченим малоросом, так їм і помре.
йому, все одне перед ким плазувати.
мабуть сашарима з дитинства виховували малегького вовочку.
все своє існування "чєго ізволітє" по корпоративам та у лазнях.
тепер, і новий хазяїн не хоче притуляти до серця.
от, що ще такого зробити?
ще й ці, кляті українці вперлися та не хочуть здаватися.....
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19.03.2025 14:05
+7
Який рейтинг був у Чаушеску перед кінцем. ?
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19.03.2025 14:15
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Правила форума Совет форумчан
Господин президент, было бы намного лучше если бы Украина повернулась к трамповской Америке спиной, и чем раньше вы это поймёте, тем меньше наших ребят погибнет!
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19.03.2025 13:58 Ответить
якби в України в рукаві була ядерка (а не шашлики й асфальт), може й можна було б так зробити...
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19.03.2025 14:07 Ответить
Не пишите такие глупости, ну была бы и что, вы бы кинули бомбы на быдлостан, или думаете, что они не напали бы?

Они дебилы, им по фиг, они напали бы в любом случае, так что, не майтесь дурью.
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19.03.2025 14:15 Ответить
Дупою? - так Трамп навіть на 1 дол не обіцяв нам віиськовоі допомоги
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19.03.2025 13:58 Ответить
Вони вже повернулися спиною! І не тільки до нас! Але щодо трампа, то доречна приказка: ,,Краще з розумним загубити, ніж з дурнем знайти"!
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19.03.2025 13:59 Ответить
Не Америка а Трамп ,тут надо чётко разграничивать понятия.
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19.03.2025 13:59 Ответить
Чотири роки не вийде розділяти!
У кращому разі мінімум рік - до виборів конгрес (чи сенат, хрз що там зараз).
Бо у Трампа зараз і МОНОБІЛЬШІСТЬ у двох палатах.
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19.03.2025 14:20 Ответить
Тобі ще незрозуміло? Добре, відкрию лише тобі невідому таємницю - він мародер, яких ще світ не бачив.
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19.03.2025 14:08 Ответить
Мда.. до такого підара як Зє спиною повертатися справді небезпечно...
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19.03.2025 14:02 Ответить
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19.03.2025 14:02 Ответить
Ну я "вірю в нього":
Налажае та на краде, як ніхто інший!
І як не лажав та не крав всі ці шість років.
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19.03.2025 14:22 Ответить
А на українців, на Уряд Національного порятунку: Порошенко, Залужний, Марченко, Чалий...нє?
Немає надії?
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19.03.2025 14:03 Ответить
мені подобається лана зеркаль!
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19.03.2025 14:07 Ответить
Але ж тут мова не про кастінг...
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19.03.2025 14:11 Ответить
Я за Лану Зеркаль. Але в Уряді післявоєнної спасенної від дикої кацапської орди Україні.
А зараз в першу чергу потрібні такі, як Турчинов....
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19.03.2025 14:29 Ответить
Не той націонал...
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19.03.2025 14:53 Ответить
Який ти клоун придурок !
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19.03.2025 14:04 Ответить
О трампа скоро будут вытирать ноги все: и русские, и китайцы, и арабы, и латиноамериканцы. Только Ермак и Зеленский будут и дальше петь дифирамбы после очередной подставы или шантажа. Если власть позволяет себе унижаться и прогибаться, такую власть презирают и внутри и извне. Пора Зеленскому что-то менять, иначе об него тоже будут вытирать ноги. Саудовские договорняки только подорвали доверие к власти
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19.03.2025 14:04 Ответить
Навпаки - рейтинг Зеленського , за останній місяць , значно виріс
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19.03.2025 14:06 Ответить
Шо, оп'ять?
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19.03.2025 14:11 Ответить
Який рейтинг був у Чаушеску перед кінцем. ?
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19.03.2025 14:15 Ответить
це вже днів три буде "тримати" - сьогодні другий
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19.03.2025 14:04 Ответить
Вон вже повернулась до України.
Тільки не спиною.
А тим,що нижче спини.
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19.03.2025 14:05 Ответить
Зараз ситуація великого блефу - хто , з цим , краще впорається - той і переможе !
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19.03.2025 14:05 Ответить
На жаль ти не помітив - пройшла вже ситуація блефу. Після демаршу в Білому домі потрібно було місяць-два помовчати, дати обісратись трампексу по вуха, а може й втопитись у власному лайні, а не вилизувати йому сраку на другий день, як би не підштовхував до цього Стармер. Хто нормальний з лідерів країн-партнерів зрозумів би і посилив військову допомогу.
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19.03.2025 14:21 Ответить
І ***** і Тромб , зараз , блефують ... так - треба було , ще тоді , взяти паузу ... але маєм те , що маєм
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19.03.2025 14:49 Ответить
Вони вже не блефують, а роблять своє. Блеф був, коли Трамп зупинив військову допомогу, бо його свої ж конгресмени закопали б десь в пустелі під Лас-Вегасом, достатньо було трошки зачекати. На зустрічі в Джидді Віткофф з Рубіо вичавили з дєрмаків все, що хотіли, - Зеля пасанув, але перед тим ще й кинув в банк наші копалини.
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19.03.2025 15:21 Ответить
владімір зе, як був конченим малоросом, так їм і помре.
йому, все одне перед ким плазувати.
мабуть сашарима з дитинства виховували малегького вовочку.
все своє існування "чєго ізволітє" по корпоративам та у лазнях.
тепер, і новий хазяїн не хоче притуляти до серця.
от, що ще такого зробити?
ще й ці, кляті українці вперлися та не хочуть здаватися.....
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19.03.2025 14:05 Ответить
Не спиною, а сракою. Вона вже повернулась.
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19.03.2025 14:06 Ответить
не схоже що 28 лютого ти теж так думав
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19.03.2025 14:07 Ответить
Вова скажу більше:
Америка вже повернулась спиною, стала на коліна і взяла по самі гланди немитого путінсього прутня
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19.03.2025 14:07 Ответить
Тобі повилазило? Чи зовсім здурів ? Мразь трамп союзник ***** і прокацапська підорасіна .
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19.03.2025 14:10 Ответить
Коментарі гидко читати . А без образ не можна висловитися?
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19.03.2025 14:12 Ответить
лєвакі толєрасти тут, для себе нічого не знайдуть.
тут всі разчєловєчєни і смакують відосики з кацапським біосміттям.
тут не плачуть по подохшим харошим рузьке.
тут, не соромляться у виразах.
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19.03.2025 14:18 Ответить
Мабуть не можна, бо заміна єдина -
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19.03.2025 14:26 Ответить
І отак у цієї скотини все куди не глянь: слова йому пишуть проукраїнські, а роблять все, абсолютно ВСЕ!!! на шкоду Україні.
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19.03.2025 15:04 Ответить
Це не значить, що треба погоджуватися на неприпустиме!
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19.03.2025 15:11 Ответить
самому стояти раком перед америкою якось потужніше!
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19.03.2025 15:58 Ответить
так для того,щоб Америка повернулася до України спиною "зепоцріот" навіть пєндж не вдів..
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19.03.2025 16:04 Ответить
Идиот,3 года при Байдене что делали?
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19.03.2025 16:08 Ответить
Чмо обкурене, не прирівнюй себе з Україною.
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19.03.2025 16:41 Ответить
 
 