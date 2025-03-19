Будет очень опасно, если Америка повернется к Украине спиной, - Зеленский
Для Украины крайне важно, чтобы США продолжали оставаться наших стратегическим партнером.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время пресс-конференции с лидером Финляндии Александром Стуббом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Для Украины очень опасно, если Америка не будет нашим стратегическим партнером, а повернется спиной. Я бы не хотел об этом говорить. У нас были шаги или сигналы этой опасности - временное прекращение помощи. Все восстановлено. Для нас это важно. Это говорит о наших тесных отношениях, я очень верю, что это не изменится", - заявил Зеленский.
Спор Трампа и Зеленского
Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
В Вашингтоне не состоялось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.
Президент США Дональд Трамп после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме заявил, что тот якобы не готов к миру и "проявил неуважение".
Мировое сообщество и чиновники в США отреагировали на спор лидеров Украины и США.
4 марта стало известно, что Белый дом приостановил всю военную помощь Украине.
Вечером 4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова "быстро работать", чтобы закончить войну. Он подчеркнул, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.
Впоследствии Дональд Трамп выступил с рекордной речью в Конгрессе США.
По словам американского лидера, он получил от Владимира Зеленского "важное письмо" о намерении подписать соглашение по ископаемым, а также о готовности сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный долговременный мир. В то же время, он отметил, что его администрация ведет серьезные дискуссии с российской стороной. Трамп подчеркнул, что получил "мощные сигналы, что они (россияне. - Ред.) готовы к миру".
Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Трамп, говоря о "письме" от Зеленского, имел в виду его сообщение в X.
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Они дебилы, им по фиг, они напали бы в любом случае, так что, не майтесь дурью.
У кращому разі мінімум рік - до виборів конгрес (чи сенат, хрз що там зараз).
Бо у Трампа зараз і МОНОБІЛЬШІСТЬ у двох палатах.
Налажае та на краде, як ніхто інший!
І як не лажав та не крав всі ці шість років.
Немає надії?
А зараз в першу чергу потрібні такі, як Турчинов....
Тільки не спиною.
А тим,що нижче спини.
йому, все одне перед ким плазувати.
мабуть сашарима з дитинства виховували малегького вовочку.
все своє існування "чєго ізволітє" по корпоративам та у лазнях.
тепер, і новий хазяїн не хоче притуляти до серця.
от, що ще такого зробити?
ще й ці, кляті українці вперлися та не хочуть здаватися.....
Америка вже повернулась спиною, стала на коліна і взяла по самі гланди немитого путінсього прутня
тут всі разчєловєчєни і смакують відосики з кацапським біосміттям.
тут не плачуть по подохшим харошим рузьке.
тут, не соромляться у виразах.