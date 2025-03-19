Уолтц сегодня проведет переговоры с представителями Украины и РФ о прекращении огня

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц сообщил, что планирует сегодня, 19 марта, пообщаться с представителями России и Украины, чтобы приблизить стороны к возможному прекращению огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Обращаясь к журналистам возле Белого дома, Уолтц отметил, что цель его переговоров - найти пути к установлению мира.

"Челночная дипломатия - это сложно, это непросто. Но мы работаем на всех уровнях, чтобы подтолкнуть обе стороны к прекращению огня и завершению этой войны", - подчеркнул он.

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Уолтц также раскрыл некоторые подробности "исторического" телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

На предположение о том, что российский лидер заставил Трампа ждать перед началом разговора, советник по нацбезопасности ответил: "Дональд Трамп не сидит и не ожидает час ни на одного главу государства".

Напомним, ранее сообщалось, что Волц 19 марта провел разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым относительно возможных шагов для прекращения войны в Украине.

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