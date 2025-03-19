Уолтц сегодня проведет переговоры с представителями Украины и РФ о прекращении огня
Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц сообщил, что планирует сегодня, 19 марта, пообщаться с представителями России и Украины, чтобы приблизить стороны к возможному прекращению огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.
Обращаясь к журналистам возле Белого дома, Уолтц отметил, что цель его переговоров - найти пути к установлению мира.
"Челночная дипломатия - это сложно, это непросто. Но мы работаем на всех уровнях, чтобы подтолкнуть обе стороны к прекращению огня и завершению этой войны", - подчеркнул он.
Уолтц также раскрыл некоторые подробности "исторического" телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным.
На предположение о том, что российский лидер заставил Трампа ждать перед началом разговора, советник по нацбезопасности ответил: "Дональд Трамп не сидит и не ожидает час ни на одного главу государства".
Напомним, ранее сообщалось, что Волц 19 марта провел разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым относительно возможных шагов для прекращения войны в Украине.
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- ми вже пів хвилини як не б'ємо по російських об'єктах.
фото з THE SUN
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ну от як тепер назве трумп Британіюпісля цього ? невже гірше ніж Канаду? Дід Фрейд бунтарить у голові діда Тромба ?
HR Макмастер, колишній радник Трампа з національної безпеки, сказав, що побоюється, що Трампа зіграли.
Він сказав: "Це типово для Путіна.
"Те, що він дійсно спробує зробити, це спробувати змусити Трампа і США прийняти угоду, неприйнятну для українців, а потім спробувати навернути США не тільки проти України, але і проти Європи".
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Кремль заявив: "Дональд Трамп підтримав ідею Володимира Путіна організувати хокейні матчі в США та Росії між російськими та американськими гравцями, які грають у НХЛ та КХЛ.
"Президенти погодилися залишатися на зв'язку з усіх порушених питань".
Путін, який, як відомо, змушує світових лідерів чекати, провів зустріч з російськими керівниками бізнесу перед вчорашнім дзвінком.
Це означало, що початок переговорів було відкладено на годину - хоча росіянин сміявся над твердженнями, що він навмисно змушує Трампа чекати.
Далі він глузував, що Захід втрачає свою десятирічну владу над глобальною владою.
Він сказав Російському союзу промисловців і підприємців за кілька хвилин до розмови з Трампом: "Західне домінування вислизає і з'являються нові центри глобального зростання. Це довгострокова тенденція».
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