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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Переговоры о прекращении огня
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Уолтц сегодня проведет переговоры с представителями Украины и РФ о прекращении огня

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волц

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц сообщил, что планирует сегодня, 19 марта, пообщаться с представителями России и Украины, чтобы приблизить стороны к возможному прекращению огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Обращаясь к журналистам возле Белого дома, Уолтц отметил, что цель его переговоров - найти пути к установлению мира.

"Челночная дипломатия - это сложно, это непросто. Но мы работаем на всех уровнях, чтобы подтолкнуть обе стороны к прекращению огня и завершению этой войны", - подчеркнул он.

Читайте также: Путин жесткий человек, у нас нет иллюзий относительно того, с кем мы имеем дело, - Уолтц

Уолтц также раскрыл некоторые подробности "исторического" телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

На предположение о том, что российский лидер заставил Трампа ждать перед началом разговора, советник по нацбезопасности ответил: "Дональд Трамп не сидит и не ожидает час ни на одного главу государства".

Напомним, ранее сообщалось, что Волц 19 марта провел разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым относительно возможных шагов для прекращения войны в Украине.

Читайте также: Ослабление санкций против РФ состоится после соглашения о прекращении огня в Украине, - Уиткофф

Автор: 

США (26528) Майк Уолтц (75) прекращения огня (119)


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Топ комментарии
+2
Ч и можна вважати нового президента США тільки смішним і марним опудалом?
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19.03.2025 19:18
+1
володьйа?
- пас.
- диктатор без костюма?
- ми вже пів хвилини як не б'ємо по російських об'єктах.
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19.03.2025 18:54
+1
А шо случілась з великим Доном? Канаду назвав наймерзеннішою увечері на FOX після проіобиcтої розмови з Ху. Залишилось йому зірватися ще на Британії за статтю у THE SUN сьогодні з аналізом результаів хокейних перемовин з ХУ
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19.03.2025 19:03
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Правила форума Совет форумчан
володьйа?
- пас.
- диктатор без костюма?
- ми вже пів хвилини як не б'ємо по російських об'єктах.
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19.03.2025 18:54 Ответить
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19.03.2025 18:54 Ответить
Делегація від України не планує брати участь у майбутніх переговорах між США та росією 23 березня, - радник керівника ОП Подоляк
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19.03.2025 18:55 Ответить
А шо случілась з великим Доном? Канаду назвав наймерзеннішою увечері на FOX після проіобиcтої розмови з Ху. Залишилось йому зірватися ще на Британії за статтю у THE SUN сьогодні з аналізом результаів хокейних перемовин з ХУ
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19.03.2025 19:03 Ответить

фото з THE SUN
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19.03.2025 19:16 Ответить
THE SUN -підпис під фото
Президент Трамп пишається тим, що є жорстким переговірником

ну от як тепер назве трумп Британіюпісля цього ? невже гірше ніж Канаду? Дід Фрейд бунтарить у голові діда Тромба ?
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19.03.2025 19:18 Ответить
після години очікування Трампом початку розмови учора !!!
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19.03.2025 19:20 Ответить
THE SUN

HR Макмастер, колишній радник Трампа з національної безпеки, сказав, що побоюється, що Трампа зіграли.
Він сказав: "Це типово для Путіна.
"Те, що він дійсно спробує зробити, це спробувати змусити Трампа і США прийняти угоду, неприйнятну для українців, а потім спробувати навернути США не тільки проти України, але і проти Європи".

Росія була заборонена більшістю спортивних федерацій після незаконного вторгнення в Україну
Кремль заявив: "Дональд Трамп підтримав ідею Володимира Путіна організувати хокейні матчі в США та Росії між російськими та американськими гравцями, які грають у НХЛ та КХЛ.
"Президенти погодилися залишатися на зв'язку з усіх порушених питань".
Путін, який, як відомо, змушує світових лідерів чекати, провів зустріч з російськими керівниками бізнесу перед вчорашнім дзвінком.
Це означало, що початок переговорів було відкладено на годину - хоча росіянин сміявся над твердженнями, що він навмисно змушує Трампа чекати.
Далі він глузував, що Захід втрачає свою десятирічну владу над глобальною владою.
Він сказав Російському союзу промисловців і підприємців за кілька хвилин до розмови з Трампом: "Західне домінування вислизає і з'являються нові центри глобального зростання. Це довгострокова тенденція».
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19.03.2025 19:29 Ответить
Фсмислі! А шо додік вчора не порішав?
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19.03.2025 18:58 Ответить
Але ми працюємо на всіх рівнях, щоб підштовхнути обидві сторони до припинення вогню

Чомусь штовхають лише одну Україну...
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19.03.2025 19:11 Ответить
Ч и можна вважати нового президента США тільки смішним і марним опудалом?
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19.03.2025 19:18 Ответить
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19.03.2025 19:19 Ответить
 
 