Путин жесткий человек, у нас нет иллюзий относительно того, с кем мы имеем дело, - Уолтц

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, комментируя недавний разговор Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным, сказал, что Вашингтон не питает иллюзий относительно того, с кем имеет дело.

Заявление Уолтца цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Советник американского лидера рассказал, что во время переговоров президент Трамп и Путин затронули "многие темы". Среди прочего лидеры обсудили реализацию возможного прекращения огня между Украиной и РФ, а также обмен пленными.

На вопрос, был ли Путин честным во время переговоров, Уолтц ответил:

"Ну, это не вопрос того, обязательно ли вы верите. Это доверие, но проверка. Это жесткие переговоры. У Путина жесткий характер. У нас нет иллюзий относительно того, с кем мы имеем дело. Но обе стороны заинтересованы в том, чтобы положить конец убийствам".

Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.

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