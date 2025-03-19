Путин жесткий человек, у нас нет иллюзий относительно того, с кем мы имеем дело, - Уолтц
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, комментируя недавний разговор Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным, сказал, что Вашингтон не питает иллюзий относительно того, с кем имеет дело.
Заявление Уолтца цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Советник американского лидера рассказал, что во время переговоров президент Трамп и Путин затронули "многие темы". Среди прочего лидеры обсудили реализацию возможного прекращения огня между Украиной и РФ, а также обмен пленными.
На вопрос, был ли Путин честным во время переговоров, Уолтц ответил:
"Ну, это не вопрос того, обязательно ли вы верите. Это доверие, но проверка. Это жесткие переговоры. У Путина жесткий характер. У нас нет иллюзий относительно того, с кем мы имеем дело. Но обе стороны заинтересованы в том, чтобы положить конец убийствам".
Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.
В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.
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А помилка США 2024 лише тотожна нашій
- Ага… «Посланец»… Потому что его нах*й посылают уже по всему миру…
залишає собі лиш людожерство та ненависть до усього живого
Глупость ....
Вся команда Трампа пытается убедить мир, что знает что думает кремлевский террорист. В их словах часто звучит восторг от повадок кремлевского террориста.
Воно - рюzький, а не людина...
Більше цікаво кім стане таварізч Трамп-Инь? РуZZкім пєхотімцєм? Гєйроєм раzzії? Усе для цього робе...
дивно, що притомний світ носиться з ним, як з писаною торбою, замість, щоб давно допомогти Україні поставити бліду моль на місце..