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Новости Отношения РФ и США Разговор Тампа с Путиним
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Путин жесткий человек, у нас нет иллюзий относительно того, с кем мы имеем дело, - Уолтц

олц прокомментировал разговор между Трампом и Путиным

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, комментируя недавний разговор Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным, сказал, что Вашингтон не питает иллюзий относительно того, с кем имеет дело.

Заявление Уолтца цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Советник американского лидера рассказал, что во время переговоров президент Трамп и Путин затронули "многие темы". Среди прочего лидеры обсудили реализацию возможного прекращения огня между Украиной и РФ, а также обмен пленными.

На вопрос, был ли Путин честным во время переговоров, Уолтц ответил:

"Ну, это не вопрос того, обязательно ли вы верите. Это доверие, но проверка. Это жесткие переговоры. У Путина жесткий характер. У нас нет иллюзий относительно того, с кем мы имеем дело. Но обе стороны заинтересованы в том, чтобы положить конец убийствам".

Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Читайте также: Начало контактов с Путиным состоялось три-четыре недели назад, это не афишировали, - Трамп

Автор: 

путин владимир (31231) США (26528) Трамп Дональд (5155) Майк Уолтц (75)


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Топ комментарии
+15
У США не ілюзій немає, а яєць!
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19.03.2025 16:58
+10
Просто діють дві команди убьйобков, спільна мета яких знищити Неньку і поставити біля ноги як пуделя Європу.
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19.03.2025 17:02
+9
Ось така ціна помилки 2019 , яку зробили Українці
А помилка США 2024 лише тотожна нашій
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19.03.2025 17:15
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19.03.2025 16:56 Ответить
Просто діють дві команди убьйобков, спільна мета яких знищити Неньку і поставити біля ноги як пуделя Європу.
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19.03.2025 17:02 Ответить
Ось така ціна помилки 2019 , яку зробили Українці
А помилка США 2024 лише тотожна нашій
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19.03.2025 17:15 Ответить
Помилка виборців США значно глобальніша ніж наша,в рази!Ну і не факт що той самий петро щось би нормальне крім мінська 3 зробив в би.Особливо послухавши його останні інтерв"ю як він в ср..ку лізе до дональда.
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19.03.2025 18:21 Ответить
Вашинґтон не має ілюзій? Радше він багато чого иншого не має.
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19.03.2025 16:56 Ответить
Приклад: Путін діє добросовісно. Що сказав Віткофф | Цензор.НЕТ
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19.03.2025 16:58 Ответить
Ну так, якщо відсутність совісті нічим не загрожує, то відсутність істинкту самозбереження - то вирок.
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19.03.2025 16:58 Ответить
- Да что вы понимаете в мировой политике?!!! Наш президент Трамп - «посланец мира»!!!

- Ага… «Посланец»… Потому что его нах*й посылают уже по всему миру…
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19.03.2025 17:36 Ответить
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19.03.2025 19:36 Ответить
Тобто визнає, що їхня команда - мазохісти? 🤔 ******* жорстко? А чи відомо Волцу, що жорстки - не завжди приємно, а іноді навіть смертельно небезпечно?
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19.03.2025 16:56 Ответить
Чому мазохісти? Якщо путін такий жорсткий і крутий, то вони просто якась дристівня.
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19.03.2025 17:07 Ответить
У США не ілюзій немає, а яєць!
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19.03.2025 16:58 Ответить
Це точно - у прямому і переносному розумінні.
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19.03.2025 18:25 Ответить
Яйця є ,але їх можна назвати порізному : яїчка,по два мішечки спогадів,недояїчка)
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19.03.2025 18:41 Ответить
Центрова фігура зі Стамбульських буде головною на цих перемовинах - бувший тіпа ніхто керівник Держрезерву, а сьогодні непотопляємий Міністр Оборони - СТАТУСУ ТАКОГО РІВНЯ НЕ ПЕРАДБАЧАЮТЬ ТАКІ ПЕРЕМОВИНИ . чи я помиляюся?
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19.03.2025 16:59 Ответить
І набуя ця тріпологія? Шо ви його мацяєте? Експерт крвмть. Гівно воно і є гівно. Мяке, жорстке...
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19.03.2025 17:00 Ответить
усю свою жорсткість ***** відкладає систематично у валізки
залишає собі лиш людожерство та ненависть до усього живого
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19.03.2025 17:02 Ответить
скоро це шоу "миротворчості" від трампонів закінчиться і звинувачена у цьому буде Україна, яка "не хоче миру"
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19.03.2025 17:03 Ответить
Ні ну насправді ж не ***** із Кімом ...
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19.03.2025 19:41 Ответить
Словоблуд Трамп набрав таких самих словоблудів і тепер весь світ їсть якісь дивні словесні гамбургери з білого дому. Шизофренія як вона є.
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19.03.2025 17:04 Ответить
І санітарі незрозуміло де вештаються ...
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19.03.2025 19:44 Ответить
Волц, у Гитлера тоже был жёсткий характер, и у Сралина тоже. Вместо того, чтобы уничтожить обоих и сделать из москвы Хиросиму раз 10, вы с ними сюсюкали, а Сралина ещё и "победителем" объявили. Один тогда был умный человек- Черчилль.
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19.03.2025 17:14 Ответить
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19.03.2025 19:48 Ответить
Волц, він не жорстка і не людина, він просто *****. Коли ви вже нарешті це зрозумієте?! І населення мордору в основному такі самі як і він. Це свинособаки, бидло кончене.
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19.03.2025 17:15 Ответить
А санкції російським банкам наблизять Третю Світову?
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19.03.2025 17:22 Ответить
"...Но обе стороны заинтересованы в том, чтобы положить конец убийствам". Источник: https://censor.net/ru/n3542069

Глупость ....
Вся команда Трампа пытается убедить мир, что знает что думает кремлевский террорист. В их словах часто звучит восторг от повадок кремлевского террориста.
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19.03.2025 17:23 Ответить
ХУ***ЛО ПУТИН НЕ ЖОРСТКИЙ ОН ДЫБИЛ БЕЗ МОРАЛЬНОГО ПОНЯТИЯ СТОИМОСТИ ЖИЗНИ!ВОТ ЕГО ******** ПОДОХЛИБ!ВАУ МОЖЕТ И ПОЧУВСТВОВАЛ ДЕГЕНЕРАТ КАК МПМЫ ПЛАЧУТ!!!НО ЭТО ****** СЖОХНЕТ РАНЬШЕ ЧЕМ ЕГО УШЛЁПКИ ДЕТИ ВНУКИ!А ДА ЕСЛИБ ТВОЙ ОТЕЦ ЗНАЛ ЧТО ТЫ БУДИШ ТАКИМ(ПУТИН)!ВЫТЕР БЫ ТЕБЯ ОБ ПРОСТЫНЬ!!!!🤣🤣🤣🤣
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19.03.2025 17:26 Ответить
Таварізьч Вольц, не можна ображати ЛЮДЕЙ, кажучи що куйло - ​​людина!
Воно - рюzький, а не людина...
Більше цікаво кім стане таварізч Трамп-Инь? РуZZкім пєхотімцєм? Гєйроєм раzzії? Усе для цього робе...
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19.03.2025 17:40 Ответить
Але обидві сторони зацікавлені в тому, щоб покласти край убивствам". Цей ідіот до сих пір не зрозумів що Ху_йло не зацікавлений покласти край вбивствам. Тому що вся суть існування московського режиму це і є вбивства і війни. Якщо не буде війни то Параша просто розвалиться. Тому що рашисти це не українці які після війни пішли садити городи або будувати будинки. Рашисти це потомки Орди і кочових племен які без війни і нових завоювань починають або розбігатись або різати один одного
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19.03.2025 17:41 Ответить
Спробуйте приставити "заряджений ствіл" до його лоба й побачите як вся жорсткість і весь імідж "альфа самця" швидко стече в його особистий чемодан вже повний смердючої "жорсткості".
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19.03.2025 17:55 Ответить
Даю безкоштовну пораду Волцу. Залп із 100 томагавків по москві дуже швидко "пом'якшить" "жосткого" окурка.
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19.03.2025 18:19 Ответить
У ***** нЕ жорсткий характер, воно - плюгаве, нікчемне чмо, "постєльний пірат" та дворцОвий лизун, яке ніколи не було у реально важкій, складній ситуації, і завжди прикривалося своїми тупорилими холопами, а само сцить і ні за що не бажає відповідати...
дивно, що притомний світ носиться з ним, як з писаною торбою, замість, щоб давно допомогти Україні поставити бліду моль на місце..
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19.03.2025 18:59 Ответить
То відчмокніть йому щоб він став більш кволим 🤣
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19.03.2025 19:05 Ответить
Це ви пупси рожевощокі. Все життя жерли гамбургери та грали у відеоігри. Думали, що справжнє життя таке саме як і там. Тому вас так легко дурити всіляким ******. Не він жорсткий, а ви тупі і обмежені.
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19.03.2025 19:22 Ответить
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19.03.2025 19:47 Ответить
 
 