Более 130 населенных пунктов Донецкой области остаются без газа, воды и электричества, - ОВА
На подконтрольной Украине территории Донетчины 134 населенных пункта остаются без газо- водо- и электроснабжения.
Об этом в эфире теоэмарафона рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Чиновник отметил, что российские захватчики ежедневно бьют по объектам критической инфраструктуры Донетчины.
В то же время специалисты "делают все возможное и невозможное, чтобы срочно восстановить повреждения".
"В области сейчас 134 населенных пункта находятся без газо- водо- и электроснабжения, четыре из них обесточены частично. Во всех городах, которые приближены к линии фронта, мы помогаем благодаря поддержке наших благотворительных международных организаций",- сказал Филашкин.
Он добавил, что в крупных прифронтовых городах - Краматорске, Славянске, Доброполье, Дружковке, энергетики пытаются оперативно восстановить электроснабжение.
Ранее сообщалось, что из населенных пунктов Донецкой области, где проводилась принудительная эвакуация, вывезли всех детей. В то же время в зоне активных боевых действий в области еще остается 211 детей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль