Более 130 населенных пунктов Донецкой области остаются без газа, воды и электричества, - ОВА

На подконтрольной Украине территории Донетчины 134 населенных пункта остаются без газо- водо- и электроснабжения.

Об этом в эфире теоэмарафона рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Чиновник отметил, что российские захватчики ежедневно бьют по объектам критической инфраструктуры Донетчины.

В то же время специалисты "делают все возможное и невозможное, чтобы срочно восстановить повреждения".

"В области сейчас 134 населенных пункта находятся без газо- водо- и электроснабжения, четыре из них обесточены частично. Во всех городах, которые приближены к линии фронта, мы помогаем благодаря поддержке наших благотворительных международных организаций",- сказал Филашкин.

Он добавил, что в крупных прифронтовых городах - Краматорске, Славянске, Доброполье, Дружковке, энергетики пытаются оперативно восстановить электроснабжение.

Ранее сообщалось, что из населенных пунктов Донецкой области, где проводилась принудительная эвакуация, вывезли всех детей. В то же время в зоне активных боевых действий в области еще остается 211 детей.

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