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Новости переговоры США и России
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Встреча между США и РФ в Саудовской Аравии пройдет не на уровне высшего руководства, - Госдеп

Переговоры США и России в Саудовской Аравии: Госдеп рассказал детали

Американские и российские чиновники встретятся для переговоров в Саудовской Аравии в ближайшие дни. Но на ней не будет высшего руководства двух стран.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, информирует Цензор.НЕТ.

У нее спросили, кто будет участвовать в переговорах с российскими чиновниками.

"Это будут высокопоставленные сотрудники. Это все, что я могу сказать. То есть это не будет высшее руководство, а старшие сотрудники, которые займутся техническими аспектами. И, конечно, важен срок проведения. Это произойдет в ближайшие дни... Думаю, мы скоро увидим какие-то результаты", - ответила она.

Брюс уточнила, что формат встречи все еще обсуждается.

Ожидается, что во время нее будут технически проработаны и оформлены договоренности, которые были достигнуты во время переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

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Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц сообщил, что 19 марта провел разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым относительно возможных шагов для прекращения войны в Украине.

Также Уолтц анонсировал 19 марта переговоры с представителями Украины и РФ о прекращении огня.

Автор: 

Госдепартамент США (1825) россия (95441) Саудовская Аравия (335) США (26528)


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ППР- прилетять, попі3дять і розлетяться.
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19.03.2025 22:41 Ответить
а на рівні кого?
машка алкоголічка, та лівітт смокталка?
дві хабалки, хто кого перебикує?
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19.03.2025 22:42 Ответить
Нарешті допетрали, що ганебний анал краще не надто афішувати.
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19.03.2025 22:43 Ответить
Будуть зустрічатись рєшали по баблу - кірюха та верблюже пальто. Трампону ж гроші потрібні, воно їх їсть і ротом і дупою, ненажерлива худоба.
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19.03.2025 22:47 Ответить
*верблюже пальто - це віцькофф.
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19.03.2025 23:02 Ответить
Короче сдулась вся эта тема, а разговоров то было...
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19.03.2025 22:56 Ответить
Ще одне підтвердження того що кацапам пох на ці зустрічі. Вони вже всього чого хотіли на переговорах досягнули.
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19.03.2025 23:18 Ответить
З цими?

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20.03.2025 00:19 Ответить
Это о многом говорит, во-первых, это значит, что разговор трампа и путлера закончился пшиком, а во-вторых, это значит, что никакого скорейшей окончания войны не видно даже на горизонте, а в третьих, таким образом трамп даёт возможность путлеру захватить как можно больше украинских земель.

Вот такой он миротворец, этот гнида трамп.
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20.03.2025 08:43 Ответить
 
 