Встреча между США и РФ в Саудовской Аравии пройдет не на уровне высшего руководства, - Госдеп
Американские и российские чиновники встретятся для переговоров в Саудовской Аравии в ближайшие дни. Но на ней не будет высшего руководства двух стран.
Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, информирует Цензор.НЕТ.
У нее спросили, кто будет участвовать в переговорах с российскими чиновниками.
"Это будут высокопоставленные сотрудники. Это все, что я могу сказать. То есть это не будет высшее руководство, а старшие сотрудники, которые займутся техническими аспектами. И, конечно, важен срок проведения. Это произойдет в ближайшие дни... Думаю, мы скоро увидим какие-то результаты", - ответила она.
Брюс уточнила, что формат встречи все еще обсуждается.
Ожидается, что во время нее будут технически проработаны и оформлены договоренности, которые были достигнуты во время переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц сообщил, что 19 марта провел разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым относительно возможных шагов для прекращения войны в Украине.
Также Уолтц анонсировал 19 марта переговоры с представителями Украины и РФ о прекращении огня.
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машка алкоголічка, та лівітт смокталка?
дві хабалки, хто кого перебикує?
Вот такой он миротворец, этот гнида трамп.