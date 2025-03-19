Встреча между США и РФ в Саудовской Аравии пройдет не на уровне высшего руководства, - Госдеп

Американские и российские чиновники встретятся для переговоров в Саудовской Аравии в ближайшие дни. Но на ней не будет высшего руководства двух стран.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, информирует Цензор.НЕТ.

У нее спросили, кто будет участвовать в переговорах с российскими чиновниками.

"Это будут высокопоставленные сотрудники. Это все, что я могу сказать. То есть это не будет высшее руководство, а старшие сотрудники, которые займутся техническими аспектами. И, конечно, важен срок проведения. Это произойдет в ближайшие дни... Думаю, мы скоро увидим какие-то результаты", - ответила она.

Брюс уточнила, что формат встречи все еще обсуждается.

Ожидается, что во время нее будут технически проработаны и оформлены договоренности, которые были достигнуты во время переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

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Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц сообщил, что 19 марта провел разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым относительно возможных шагов для прекращения войны в Украине.

Также Уолтц анонсировал 19 марта переговоры с представителями Украины и РФ о прекращении огня.