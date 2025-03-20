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Новости Зеленский о прекращении огня Брифинг Зеленского
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Зеленский считает возможным быстрое прекращения огня и завершение войны

Владимир Зеленский о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский считает реалистичной возможность быстрого прекращения огня и такого же быстрого окончания войны, "если есть политическая воля, анонсированная всему миру".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга в среду, 19 марта.

"Что касается быстрого прекращения огня, я считаю, что да, это возможно сделать быстро [...] Если есть прекращение огня на месяц, на два месяца - это окно возможностей, когда можно составить план и пытаться всеми силами давить на любого, кто срывает это, но можно закончить войну. Может ту или иную стадию войны, как мы говорим - "горячую стадию", еще не обо всем договорено, но можно закончить войну", - отметил президент.

В то же время президент считает, что прекращение огня на годы является не завершением войны, а замораживанием конфликта.

Зеленский подчеркнул, что Путин не хочет прекращения огня из-за нескольких факторов. Он не находится в слабой позиции на поле боя, он не хочет прекращения огня, пока украинские войска контролируют часть Курской области, он накапливает войска, чтобы ударить по Украине, давить сильнее и дать себе лучшие условия переговоров.

Напомним, во время телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом обсуждались вопросы, связанные с Запорожской АЭС.

Читайте также: РФ не готова на первый шаг по прекращению огня, несмотря на публичные заявления, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) прекращения огня (119)


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Топ комментарии
+9
Після чергового передозу ішак здатий на будь-які фантазії. З цим мудаком не буде нічого. Невже любителі ішака мають ще якісь ілюзії.
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20.03.2025 07:14
+9
Мабуть, взяв приклад з новоспеченого доктора філософії)

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20.03.2025 07:25
+7
Потужний висер.Відосики - це наше все!Для нього головне-бути постійно на слуху і нести будь яку маячню.
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20.03.2025 07:10
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Поза міслітєля. Очки нап'ялив. В нього що,астигматизм?
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20.03.2025 07:03 Ответить
Мабуть, взяв приклад з новоспеченого доктора філософії)

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20.03.2025 07:25 Ответить
Типу сфоткай мене, який я вумний.
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20.03.2025 07:41 Ответить
Потужний висер.Відосики - це наше все!Для нього головне-бути постійно на слуху і нести будь яку маячню.
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20.03.2025 07:10 Ответить
Після чергового передозу ішак здатий на будь-які фантазії. З цим мудаком не буде нічого. Невже любителі ішака мають ще якісь ілюзії.
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20.03.2025 07:14 Ответить
🤡🤡🤡
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20.03.2025 07:20 Ответить
Мало нам капітолійського казкаря
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20.03.2025 07:21 Ответить
Типове намагання замаскувати недоумкуватість словесним поносом.
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20.03.2025 07:36 Ответить
Припинення вогню, щоб будувати дороги?
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20.03.2025 07:36 Ответить
Дехто дотепер вважає, що Земля пласка. Втім ці унікуми теж діляться на групи, одні з яких вважають, що пласку Землю тримають три слини на трьох китах, чи що Земля плаває у великій помийній ямі, тощо. Але ж про тих диваків і їхні фантазії ми не чуємо з кожної праски.
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20.03.2025 07:41 Ответить
Весняне загострення з нав'язливим бажанням "заглянути в очі Путіну"
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20.03.2025 07:47 Ответить
Не в очі, а в очко.
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20.03.2025 08:50 Ответить
Вірно каже, хай тепер трамло тисне на пуйла
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20.03.2025 07:50 Ответить
Лицемерная лживая зе-тварь
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20.03.2025 07:51 Ответить
А тиждень тому не вірив...
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20.03.2025 08:03 Ответить
"якщо є політична воля, яка анонсована всьому світові"- якщо під анонсовану політичну волю засунена здача українських територій.то це анонсована воля окупації рашистом української території і анонсована(вимушена)воля "зеленої" капітуляції.що може бути однимпланом.або одним цілим...
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20.03.2025 08:10 Ответить
Ось він ... Сидить .... Винуватець ! За ним тюрма вже плаче давно. А на небі тисячі українців, щоб накостиляти цьому "будівельнику-прорабу доріг" по самі вуха.
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20.03.2025 08:14 Ответить
значить так тому бути
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20.03.2025 08:23 Ответить
Тому і комарницького відправив у Відень??
Щось засмерділося в Урядовому кварталі! Схематоз ОПУ, на переправі за кордон злочинців, працює бездоганно … Оманські з суддівськими, в долі…
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20.03.2025 08:37 Ответить
Счетовод хренов,иди уже скумбрии считать.
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20.03.2025 09:14 Ответить
 
 