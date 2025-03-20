Зеленский считает возможным быстрое прекращения огня и завершение войны

Президент Украины Владимир Зеленский считает реалистичной возможность быстрого прекращения огня и такого же быстрого окончания войны, "если есть политическая воля, анонсированная всему миру".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга в среду, 19 марта.

"Что касается быстрого прекращения огня, я считаю, что да, это возможно сделать быстро [...] Если есть прекращение огня на месяц, на два месяца - это окно возможностей, когда можно составить план и пытаться всеми силами давить на любого, кто срывает это, но можно закончить войну. Может ту или иную стадию войны, как мы говорим - "горячую стадию", еще не обо всем договорено, но можно закончить войну", - отметил президент.

В то же время президент считает, что прекращение огня на годы является не завершением войны, а замораживанием конфликта.

Зеленский подчеркнул, что Путин не хочет прекращения огня из-за нескольких факторов. Он не находится в слабой позиции на поле боя, он не хочет прекращения огня, пока украинские войска контролируют часть Курской области, он накапливает войска, чтобы ударить по Украине, давить сильнее и дать себе лучшие условия переговоров.

Напомним, во время телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом обсуждались вопросы, связанные с Запорожской АЭС.

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