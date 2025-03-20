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Новости Разговор Трампа и Зеленского
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Зеленский и Трамп обсуждали Запорожскую АЭС

заес

Во время телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом обсуждались вопросы, связанные с Запорожской АЭС.

Об этом рассказал сам Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Он сказал Трампу, что деоккупации ЗАЭС недостаточно, поскольку "должна быть инфраструктура" - водообеспечение и технический персонал для того, чтобы за полтора-два года станция приносила деньги и электричество.

"Трамп спросил, могут ли США восстановить станцию. Я сказал: да, например можно вложить деньги. Это можно обсуждать, но мы говорили только об одной станции, которая находится под оккупацией", - пояснил Зеленский.

Он добавил, что российский лидер Владимир Путин "не хочет прекращения огня, пока украинские войска находятся на территории Курской области". И отметил, что Украина подготовит специальные списки энергетических объектов, которые "подходят к энергетической инфраструктуре и другой гражданской".

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 19 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время разговора согласились продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Трамп Дональд (5155) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+11
она уже там давным давно
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20.03.2025 00:43
+8
Я бы не советовал передавать рыжему карту с энергетической инфраструктурой, эта карта через минуту будет на столе у *****!
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20.03.2025 00:36
+6
про що ці два кретина розмовляли ?

у разі передачі ЗАЕС Україні, кацапи не тільки ураній разом з реакторами з неї вигребуть, але й унітази з сортирів
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20.03.2025 00:53
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Все це Доні планує буде територією рашки ... Це так просто - він чим більше вмовлятиме тим більше здаватиме... А Британскькі спецвоїни вже в готовності номер РАЗ вилітати до України .
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20.03.2025 00:33 Ответить
про що ці два кретина розмовляли ?

у разі передачі ЗАЕС Україні, кацапи не тільки ураній разом з реакторами з неї вигребуть, але й унітази з сортирів
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20.03.2025 00:53 Ответить
Ми ж ядерну програму відновлюємо... Відновимо і АС🤣🤣🤣🤣
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20.03.2025 08:26 Ответить
Я бы не советовал передавать рыжему карту с энергетической инфраструктурой, эта карта через минуту будет на столе у *****!
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20.03.2025 00:36 Ответить
она уже там давным давно
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20.03.2025 00:43 Ответить
Сірожа.. Шо змінилось на тій карті з часів совка?я тобі відповім.нічого
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20.03.2025 08:27 Ответить
Під час телефонної розмови ***** наплело Тромбу, що ЗАЕС знаходиться на споконвічній території пітьми на кордоні з Україною.
То в розмові із Зеленським Тромб ніяк не міг зрозуміти, яке Україна має відношення до цієї атомної станції і чого Зеленський так про неї печеться.
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20.03.2025 00:37 Ответить
З коментарів на CNN (в перекладі):

@ "Ця адміністрація демонструє неймовірну слабкість по відношенню до росіян, економіка яких 1/14 від нашої Ми набагато сильніша країна.
І Трамп цілу годину чекав на путіна, який запізнився після зустрічі з купкою олігархів. Він сміявся над Трампом."
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20.03.2025 01:02 Ответить
з якого дива передавати ********* списки енергетичних обʼєктів?!
щоб кацапам спростити задачу при обстрілах?!
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20.03.2025 00:40 Ответить
яку саме задачу? 🤡
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20.03.2025 04:33 Ответить
Списки енергетичних об'єктів кретин готує. Списки для ×уйла, Карле!!!
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20.03.2025 00:45 Ответить
Ну звичайно, це ж такі секретні обєкти, що ні на карті не найти, ні з спутника не видно! Кретини слов немає...
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20.03.2025 01:32 Ответить
Ось і буде "геніальний" компромісний варіант: ЗАЕС залишатиметься кацапською, але її оператором будуть американці. Профіт!
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20.03.2025 01:12 Ответить
короче произошел обмен ЗАЭС на курский выступ это уже как минимум не плохо
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20.03.2025 01:17 Ответить
В січні 2022 року Коломойський завіз на територію Запорізької АЕС обладнання для майнінга криптовалют на 50 млн $ , тобто ми як платники податків утримували АЕС а ці паскуди паразитували своїм майнінгом і крали енергії на мільярди .Якщо рашисти передадуть АЕС то вона стане кормушкою для ЗЕбанди .
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20.03.2025 01:18 Ответить
Точно - Коломойський - ідіот, щоб у січні 2022 завозити обладнання на 50 мільонів на АЕС, що першою малаб попасти в окупацію.
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20.03.2025 01:39 Ответить
Ні він не ідіот .Новина Форбс уа від 12 січня 2022 року ( посилання не вмію робить , погугліть самі ) про те що Коломойський і його партнер Варевський завезли в Україну обладнання для майнінга на мільйони доларів .
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20.03.2025 07:30 Ответить
До речі , розслідування " Схем " що Енергоатом поставляв електроенергію Коломойському по 1 ,17 грн при базовій ціні 1, 4 грн .
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20.03.2025 07:40 Ответить
это даже не смешно. откуда вы эти анекдоты берете?
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20.03.2025 03:58 Ответить
Взагалі-то цілий підрозділ ГРУ 29155 цим займається. Вигадують методички і потім за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення росповсюджують під тисячами акаунтів нібито "українців". Щоб повідомлення розрізнялись, спеціальне програмне забезпечення використовує чатжпт, в результаті ця тисяча акаунтів постить не одне й те саме слово в слово, а також робить це українською.
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20.03.2025 04:37 Ответить
В якому питомнику вас розводять?
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20.03.2025 07:17 Ответить
А координати точні вказати на списках тамнекс не наказав?
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20.03.2025 01:36 Ответить
А що, за останні 30+ років з'явились якісь нові об'єкти з невідомими координатами?
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20.03.2025 09:15 Ответить
Я вас здивую, але в перші місяці нам дуже допомогло, що кацапи шмаляли і вели наступ по картах успадкованих з совка. Використовуючи ту координатну сітку вони спалили левову частку свого запасу ракет, тому сьогодні ми сидимо не при свічках.
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20.03.2025 20:36 Ответить
Не здивуєте, але дякую що нагадали.
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21.03.2025 09:08 Ответить
Два пустоголових самодура "обговорювали" як відновлювати атомну електростанцію.
Що окрім покрасити фасад вони можуть обговорювати?
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20.03.2025 07:43 Ответить
А вот Запорожскую АЭС вполне можно передать американцам!
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20.03.2025 11:27 Ответить
 
 