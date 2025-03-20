Зеленский и Трамп обсуждали Запорожскую АЭС

Во время телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом обсуждались вопросы, связанные с Запорожской АЭС.

Об этом рассказал сам Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Он сказал Трампу, что деоккупации ЗАЭС недостаточно, поскольку "должна быть инфраструктура" - водообеспечение и технический персонал для того, чтобы за полтора-два года станция приносила деньги и электричество.

"Трамп спросил, могут ли США восстановить станцию. Я сказал: да, например можно вложить деньги. Это можно обсуждать, но мы говорили только об одной станции, которая находится под оккупацией", - пояснил Зеленский.

Он добавил, что российский лидер Владимир Путин "не хочет прекращения огня, пока украинские войска находятся на территории Курской области". И отметил, что Украина подготовит специальные списки энергетических объектов, которые "подходят к энергетической инфраструктуре и другой гражданской".

Читайте также: Зеленский поблагодарил Трампа по меньшей мере шесть раз в течение разговора, - заявление Уолтца и Рубио

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 19 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время разговора согласились продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира.