Зеленский и Трамп обсуждали Запорожскую АЭС
Во время телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом обсуждались вопросы, связанные с Запорожской АЭС.
Об этом рассказал сам Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Он сказал Трампу, что деоккупации ЗАЭС недостаточно, поскольку "должна быть инфраструктура" - водообеспечение и технический персонал для того, чтобы за полтора-два года станция приносила деньги и электричество.
"Трамп спросил, могут ли США восстановить станцию. Я сказал: да, например можно вложить деньги. Это можно обсуждать, но мы говорили только об одной станции, которая находится под оккупацией", - пояснил Зеленский.
Он добавил, что российский лидер Владимир Путин "не хочет прекращения огня, пока украинские войска находятся на территории Курской области". И отметил, что Украина подготовит специальные списки энергетических объектов, которые "подходят к энергетической инфраструктуре и другой гражданской".
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 19 марта.
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время разговора согласились продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира.
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у разі передачі ЗАЕС Україні, кацапи не тільки ураній разом з реакторами з неї вигребуть, але й унітази з сортирів
То в розмові із Зеленським Тромб ніяк не міг зрозуміти, яке Україна має відношення до цієї атомної станції і чого Зеленський так про неї печеться.
@ "Ця адміністрація демонструє неймовірну слабкість по відношенню до росіян, економіка яких 1/14 від нашої Ми набагато сильніша країна.
І Трамп цілу годину чекав на путіна, який запізнився після зустрічі з купкою олігархів. Він сміявся над Трампом."
щоб кацапам спростити задачу при обстрілах?!
Що окрім покрасити фасад вони можуть обговорювати?