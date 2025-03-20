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Инспектор Львовской таможни на своем авто вывезла 4-х мужчин призывного возраста в Польшу, - ГБР

Инспектор таможни вывозила в Польшу мужчин

Инспектору одного из постов Львовской таможни, которая организовала незаконную переправку через границу четырех мужчин призывного возраста, сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Осенью 2023 года к чиновнице обратился военнообязанный с просьбой помочь ему выехать в Польшу. Инспектор собственным автомобилем довезла его до пункта пропуска "Краковец-Корчева". Перед прохождением пограничного контроля она разместила на задних боковых окнах служебную форму, чтобы скрыть пассажира. Благодаря знанию процедур проверки женщине удалось незаметно перевезти мужчину через границу", - говорится в сообщении.

По такой же схеме она переправила еще трех военнообязанных.

Один из "пассажиров" заплатил за услугу 3 тыс. долларов США.

Смотрите также: Задержали адвоката, предложившую пограничнику $5000 за переправку уклониста. ФОТОрепортаж

Польские пограничники подтвердили, что женщина, которая якобы выезжала из Украины сама, прибывала в Польшу уже с пассажирами-мужчинами, которые проходили пограничный и таможенный контроль и на законных основаниях попадали в Европу.

Инспектору сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 1-3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и полный круг причастных лиц.

Смотрите также: Подделывали документы о сопровождении лиц с инвалидностью: в Ужгороде задержан организатор переправки военнообязанных за границу, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

граница (5262) таможня (1958) ГБР (2979) уклонисты (816) Львовская область (2901)


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Топ комментарии
+11
Мимо каси обілечувала Ухилянтів, на чому і погоріла
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20.03.2025 11:20
+8
Один із "пасажирів" заплатив за послугу 3 тис. доларів США.
--------------

Виходячи з нинішніх тарифів, що по 10.000-15.000$ вимагають тільки за довідку або довезти до Тиси, то ця буквально як Мама Тереза...
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20.03.2025 11:21
+7
"Завдяки знанню процедур перевірки..." Джерело: https://censor.net/ua/n3542206
Чогось мені здається, що я знаю, про які "процедури" йдеться...
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20.03.2025 11:32
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А шо іі підозрювати - коли ви прямим текстом кажите шо вивезла вона
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20.03.2025 11:19 Ответить
"садити не можна підозрювати ..." - кому поставте де треба
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20.03.2025 13:44 Ответить
Мимо каси обілечувала Ухилянтів, на чому і погоріла
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20.03.2025 11:20 Ответить
Ти встиг!
Підлого, чимчикуй до каси, там вже черга із "страждущіх" отримати по "павішєнному таріфу" за "мабілізацію"
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20.03.2025 11:41 Ответить
Один із "пасажирів" заплатив за послугу 3 тис. доларів США.
--------------

Виходячи з нинішніх тарифів, що по 10.000-15.000$ вимагають тільки за довідку або довезти до Тиси, то ця буквально як Мама Тереза...
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20.03.2025 11:21 Ответить
4 ухилянта по $5000, тепер у інпекторки нова тачка за $20 000.
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20.03.2025 11:24 Ответить
Мабуть бусік купила, щоб більше ухилянтів влазило. )
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20.03.2025 11:30 Ответить
Гроші повинні робити гроші.
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20.03.2025 12:08 Ответить
Зелене боневтікло, тричі ухилянт, чому іншим не можна.
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20.03.2025 12:06 Ответить
вона ще не висунула весрію, шо проводила оперативну комбінацію, перевіряючи у такий спосіб реакцію та вмінння українських та польських прикордонників?
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20.03.2025 11:26 Ответить
Контрольнии закуп /вивіз/
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20.03.2025 11:29 Ответить
"Завдяки знанню процедур перевірки..." Джерело: https://censor.net/ua/n3542206
Чогось мені здається, що я знаю, про які "процедури" йдеться...
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20.03.2025 11:32 Ответить
Теж впевнений.
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20.03.2025 11:42 Ответить
Ті,хто має багато грощей,тих митники вивозять,а той хто має не багато грошей,ті через Тису пливуть,а в кого не має зовсім грошей,ті в окопах та бліндажах сидять!
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20.03.2025 11:35 Ответить
А в чём проблема?

Отправить её не передовую, без оружия, но с бабками, может быть купит себе жизнь?
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20.03.2025 11:35 Ответить
Злочини, здійснені посадовими особами повинні каратись дуже жорстко, адже саме ці особи і є та система-гідра, яка руйнує Україну із середини. Дуже прикро, що багато таких падлюк користуються різними державними привілеями
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20.03.2025 11:38 Ответить
Остап заздрить-як все просто.
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20.03.2025 11:40 Ответить
Отличная работа,спасать людей за умеренную плату.
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20.03.2025 12:01 Ответить
Прямо мати Тереза.
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20.03.2025 12:05 Ответить
Заробітки не отходя от каси.
Тут митний контроль оформляє - а там черга на послуги стоїть. Тим більш що повинна бути перерва в туалет сходити - попісяти і отримати 20 000 доларів.
Як інакше виживати, кормити дітей чимось то нада...
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20.03.2025 12:04 Ответить
Заробила 50 тис. доларів, держава платить 50 тис. грн. в місяць. Не робота а мрія, якщо раз в місяь вивозити ухилянтів...
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20.03.2025 12:05 Ответить
ахха мрія сидить ввечері вдома або спить в ліжку і від кожного шорху шугається бо може прийти з одером на обшук або арешт СБУ чи якесь НАБУ . чим і закінчилась та йсторія . сяде на реальний срок й конфіскують тещо нажила "заради дітей" непосильним трудом. краще таксувати чи на заводі якісь гайки крутити чим так гантьбитись
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20.03.2025 12:39 Ответить
Львівські митники та податківці славляться по всій Україні.Ніхто їх не перевершить у винахідливості,сміливості,організаційному талантові.Що Сергій Медведчук (брат Віктора)що Микола Горинь (брат Михайла) з однаковим завзяттям брали побори,крали,приватизовували і перепродавали.Це Горинь,родич відомих дисидентів і чільників ОУН після свого губернаторства скромно захотів очолити львівську митницю і придумав атестаціі,де кожний митник мав отримати атестацію і відповідно заплатити по твердій таксі.Сергій Медведчук атестаціями не заморочувався,там всі підприємці від малого до великого повинні були раз в місяць принести відкупне.Там на Стрийській так і казали прощаючись - приходьте-приносьте...Це тільки два приклади двох людей з різних політичних таборів,всі інші нічим не відрізнялись...Львівська школа - можна з гордістю сказати...
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20.03.2025 12:50 Ответить
Ну так відправте її на фронт замість сцикунів.
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20.03.2025 12:57 Ответить
Навіщо ви подаєте це як новину? Для чергового хайпу? Янелох Боневстигович розвів всередині країни таку какафонію,що тьотя Циля із Одеси відпочиває. Хоч хто із влади поніс відповідальність хоча б за будь яке правопорушення? Нема таких!. Розділяй і владарюй. Максимальне покарання -звільнення з посади і "зелений коридор" за кордон. А ввечері гунсавий голос з телевізора артистично ,з надривом,розкаже про героїчну боротьбу українського народу . Сволота.
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20.03.2025 14:53 Ответить
 
 