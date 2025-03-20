Инспектор Львовской таможни на своем авто вывезла 4-х мужчин призывного возраста в Польшу, - ГБР
Инспектору одного из постов Львовской таможни, которая организовала незаконную переправку через границу четырех мужчин призывного возраста, сообщено о подозрении.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"Осенью 2023 года к чиновнице обратился военнообязанный с просьбой помочь ему выехать в Польшу. Инспектор собственным автомобилем довезла его до пункта пропуска "Краковец-Корчева". Перед прохождением пограничного контроля она разместила на задних боковых окнах служебную форму, чтобы скрыть пассажира. Благодаря знанию процедур проверки женщине удалось незаметно перевезти мужчину через границу", - говорится в сообщении.
По такой же схеме она переправила еще трех военнообязанных.
Один из "пассажиров" заплатил за услугу 3 тыс. долларов США.
Польские пограничники подтвердили, что женщина, которая якобы выезжала из Украины сама, прибывала в Польшу уже с пассажирами-мужчинами, которые проходили пограничный и таможенный контроль и на законных основаниях попадали в Европу.
Инспектору сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 1-3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и полный круг причастных лиц.
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Підлого, чимчикуй до каси, там вже черга із "страждущіх" отримати по "павішєнному таріфу" за "мабілізацію"
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Виходячи з нинішніх тарифів, що по 10.000-15.000$ вимагають тільки за довідку або довезти до Тиси, то ця буквально як Мама Тереза...
Чогось мені здається, що я знаю, про які "процедури" йдеться...
Отправить её не передовую, без оружия, но с бабками, может быть купит себе жизнь?
Тут митний контроль оформляє - а там черга на послуги стоїть. Тим більш що повинна бути перерва в туалет сходити - попісяти і отримати 20 000 доларів.
Як інакше виживати, кормити дітей чимось то нада...