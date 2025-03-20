Инспектор Львовской таможни на своем авто вывезла 4-х мужчин призывного возраста в Польшу, - ГБР

Инспектору одного из постов Львовской таможни, которая организовала незаконную переправку через границу четырех мужчин призывного возраста, сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Осенью 2023 года к чиновнице обратился военнообязанный с просьбой помочь ему выехать в Польшу. Инспектор собственным автомобилем довезла его до пункта пропуска "Краковец-Корчева". Перед прохождением пограничного контроля она разместила на задних боковых окнах служебную форму, чтобы скрыть пассажира. Благодаря знанию процедур проверки женщине удалось незаметно перевезти мужчину через границу", - говорится в сообщении.

По такой же схеме она переправила еще трех военнообязанных.

Один из "пассажиров" заплатил за услугу 3 тыс. долларов США.

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Польские пограничники подтвердили, что женщина, которая якобы выезжала из Украины сама, прибывала в Польшу уже с пассажирами-мужчинами, которые проходили пограничный и таможенный контроль и на законных основаниях попадали в Европу.

Инспектору сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 1-3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и полный круг причастных лиц.

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