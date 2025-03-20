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Новости Финансовая помощь
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Украина получила 1 млрд евро от ЕС в рамках инициативы ERA, - Шмыгаль

Работы по возведению фортификаций на Харьковщине завершены на 99,9%

Украина получила 1 млрд евро от Европейского Союза в рамках финансовой инициативы ERA,

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы правительства, это уже второй транш ЕС, профинансированный за счет доходов от замороженных российских активов. Выделенные средства направят на приоритетные расходы государственного бюджета.

"В целом по инициативе G7 европейские партнеры предоставили Украине уже 4 млрд евро", - отметил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что Украина продолжит работать над полной конфискацией замороженных российских активов и их направлением на восстановление страны.

Напомним, европейский комиссар по экономике, производству, имплементации и упрощению Валдис Домбровскис прибыл в Киев 20 марта для объявления второго транша финансовой помощи Украине от ЕС в размере 1 млрд евро в рамках инициативы ERA под руководством G7.

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"пріоритетні видатки державного бюджету" - мусорам та пенсії прокурорам інвалідам
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20.03.2025 11:36 Ответить
Оперативненько! - тілько зранку єврокомісар "припровадив" грошенята а ви вже и по кишенях порозсовували -"освоіли"
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20.03.2025 11:37 Ответить
Отримала і розкидала по правильнтм карманам
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20.03.2025 11:39 Ответить
Хоть половину оставите для армии?
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20.03.2025 11:45 Ответить
🤣🤣🤣🤣несміши.... Хоч би хоть шось
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20.03.2025 12:04 Ответить
О, буде що зеленим ''розпілювати''.
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20.03.2025 12:10 Ответить
"тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит" (с) - маладиї ліца зеко манди
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20.03.2025 13:01 Ответить
Кредит/грант/продаж?
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20.03.2025 14:10 Ответить
 
 