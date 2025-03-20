Лидерам ЕС важно услышать от Зеленского о его переговорах с Трампом, - премьер Люксембурга Фриден

Для лидеров стран-членов Европейского Союза важно во время видеоконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским из первых уст услышать о его переговорах с президентом Трампом и в целом по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Люксембурга Люк Фриден в Брюсселе перед заседанием Европейского совета.

"Я считаю, что важно услышать из первых уст президента Зеленского о его переговорах с президентом Трампом и переговорах по Украине в целом. Каждый шаг к достижению мира является важным и приветствуется, но прекращение огня само по себе, конечно, не является длительным миром. Нам нужен длительный мир, который гарантирует, что в будущем Россия не будет иметь соблазна снова напасть ни на Украину, ни на любую другую страну. И поэтому гарантии безопасности важны", - подчеркнул Фриден.

Он добавил, что вопрос гарантий безопасности будет обсуждаться, но "сегодня по этому поводу ничего не будет решено".

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"Это постоянный процесс, но мы должны убедиться, что Украина и остальная Европа будут в безопасности и в будущем. Вот почему, и это вторая тема - нам нужна более сильная европейская оборона. Белая книга, которую только что опубликовала Европейская комиссия, очевидно, идет в правильном направлении. Мы должны рассмотреть все это в деталях", - отметил Фриден.

Также он выразил уверенность, что странам Европы "нужен единый рынок обороны".

"Это важно. Нам нужна большая совместимость. Нам нужно покупать и производить больше европейского, но все это в НАТО вместе с нашими американскими союзниками, если это возможно. Также мы будем говорить о конкурентоспособности", - назвал он другую повестку дня заседания.

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Напомним, 19 марта состоялся телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.