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Новости Разговор Трампа и Зеленского
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Лидерам ЕС важно услышать от Зеленского о его переговорах с Трампом, - премьер Люксембурга Фриден

Фриден о переговорах Зеленского и Трампа

Для лидеров стран-членов Европейского Союза важно во время видеоконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским из первых уст услышать о его переговорах с президентом Трампом и в целом по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Люксембурга Люк Фриден в Брюсселе перед заседанием Европейского совета.

"Я считаю, что важно услышать из первых уст президента Зеленского о его переговорах с президентом Трампом и переговорах по Украине в целом. Каждый шаг к достижению мира является важным и приветствуется, но прекращение огня само по себе, конечно, не является длительным миром. Нам нужен длительный мир, который гарантирует, что в будущем Россия не будет иметь соблазна снова напасть ни на Украину, ни на любую другую страну. И поэтому гарантии безопасности важны", - подчеркнул Фриден.

Он добавил, что вопрос гарантий безопасности будет обсуждаться, но "сегодня по этому поводу ничего не будет решено".

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"Это постоянный процесс, но мы должны убедиться, что Украина и остальная Европа будут в безопасности и в будущем. Вот почему, и это вторая тема - нам нужна более сильная европейская оборона. Белая книга, которую только что опубликовала Европейская комиссия, очевидно, идет в правильном направлении. Мы должны рассмотреть все это в деталях", - отметил Фриден.

Также он выразил уверенность, что странам Европы "нужен единый рынок обороны".

"Это важно. Нам нужна большая совместимость. Нам нужно покупать и производить больше европейского, но все это в НАТО вместе с нашими американскими союзниками, если это возможно. Также мы будем говорить о конкурентоспособности", - назвал он другую повестку дня заседания.

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Напомним, 19 марта состоялся телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Люксембург (115) Трамп Дональд (5155) переговоры с Россией (956)


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Топ комментарии
+3
Ніби лідерам ЄС щось проясниться від "потоку свідомості" Найвеличнішого.
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20.03.2025 13:14
+1
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20.03.2025 13:03
+1
Лідерам єс потрібно шоб Україна воювала ще 5 років... Шо ще сказати
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20.03.2025 13:06
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20.03.2025 13:03 Ответить
Витяг з методички -всі розмови херня херньою.
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20.03.2025 13:18 Ответить
Лідерам єс потрібно шоб Україна воювала ще 5 років... Шо ще сказати
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20.03.2025 13:06 Ответить
не розказує бо нічого
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20.03.2025 13:06 Ответить
Шість разів подякував Трампу...Думайте тепер у себе в Європах про такі новини...
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20.03.2025 13:08 Ответить
Ніби лідерам ЄС щось проясниться від "потоку свідомості" Найвеличнішого.
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20.03.2025 13:14 Ответить
Аллё, Люксембург, для вашего захвата достаточно кацапского батальона, чтобы этого не произошло- вооружите до зубов хотя бы 3 украинских батальона, денег у вас поболее других в ЕС. Но вы только болтаете и слушаете, слушаете и болтаете.
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20.03.2025 13:14 Ответить
Європа хвилюється чи ще Україні потрібно допомагати зброєю чи Зеля вже капітулював
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20.03.2025 13:20 Ответить
Лідери ЄС не тільки "почують" від Зеленського про переговори, але й унюхають результат.
Звук буде, як завжди, потужний...
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20.03.2025 14:30 Ответить
ВОНО від ВР це приховує теж чи розповіло вже ?
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20.03.2025 14:57 Ответить
бояться що Зенелох здасть Україну

і правильно роблять
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20.03.2025 15:19 Ответить
 
 